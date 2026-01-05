Eudochia Colibă – lumina care a ghidat prin întuneric
Unghiul, 5 ianuarie 2026 17:20
Colibă (n. Bulhac) Eudochia Gheorghe s-a născut la 16 martie 1947 în satul Negurenii Vechi, raionul Ungheni, într-o familie de localnici răzeși – Gheorghe și Maria Bulhac. Părinții, oameni gospodari și respectați în comunitate, aveau studii tehnice și dețineau o prăvălie în sat, transformată ulterior, în perioada regimului comunist, într-un magazin de stat, unde și-au […]
• • •
Acum 10 minute
17:30
Aproximativ 23% dintre cetățenii moldoveni au lucrat în străinătate în ultimii zece ani, arată noul Barometru iDat, realizat în decembrie, 19 la sută din cei plecați peste hotare au lucrat mai puțin de un an, 21% – între unul și doi ani, 13,2% – între trei și patru ani, 11% – între cinci și șase […]
17:30
Meteorologii au emis cod galben de ceață pentru întreg teritoriul țării, valabil din 6 ianuarie, ora 01:00. Avertizarea se va menține până miercuri, la ora 16:00, transmite IPN. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vizibilitatea va fi de 200 de metri și mai puțin. De asemenea, luni și marți se va menține poleiul, iar pe drumuri […]
17:30
Cetățenii vor plăti integral energia electrică, după ce mecanismul de compensare, finanțat de Uniunea Europeană, s-a încheiat. Până acum, programul acoperea primii 110 kWh consumați. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, ultimele compensații, pentru consumul din noiembrie, au fost incluse în facturile emise în decembrie. Contactată de IPN, Diana Blănaru, șefa Serviciului de informare și […]
Acum 30 minute
17:20
Nicoleta Hîrtie: „Aș vrea ca oamenii să poată dărui mai des lucruri făcute manual, nu doar obiecte produse în serie” # Unghiul
Nicoleta, originară din satul Mircești, comuna Boghenii Noi, este studentă la Facultatea de Ştiinţe Economice a Universității de Stat din Moldova. O tânără calmă și atentă la detalii, ea combină precizia domeniului economic cu delicatețea propriilor creații, fără ca una să o umbrească pe cealaltă. Iubește pisicile, economia și plimbările lungi în natură, iar în […]
17:20
17:20
Drumurile publice din Moldova vor fi inspectate cel puțin odată la cinci ani, iar după accidentele rutiere soldate cu decese sau pe tronsoane cu risc sporit vor fi realizate inspecții specifice. Regulamentul privind inspecțiile în domeniul siguranței rutiere și clasificarea siguranței rețelei rutiere a fost aprobat la ședința Guvernului, transmite IPN. Conforrm regulamentului, rețeaua rutieră […]
17:20
Activitatea de voluntariat va fi reglementată printr-o lege nouă, votată în lectura a doua de 66 de deputați. Sunt prevăzute patru forme de voluntariat: formal, informal, corporativ și internațional. Tinerii pot face voluntariat începând cu vârsta de 14 ani, în cadrul unor programe certificate. Pentru minorii sub 16 ani va fi necesar acordul scris al […]
17:10
Datele recente ale Biroului Național de Statistică ar trebui să ne pună pe gânduri: peste jumătate din populația Republicii Moldova cu vârsta de 15 ani și peste nu a făcut parte din forța de muncă în 2024, adică, la propriu, nu au muncit. Mai exact, 55,5% dintre cetățeni au fost inactivi, față de 54,6% în […]
Mai mult de 2 zile în urmă
12:30
În lunile august–octombrie, AO „Inovații Sociale”, împreună cu AO „Civis Invest”, a desfășurat proiectul „Conexiuni la înălțime – Construim parteneriate durabile prin încredere și impact comun”, o inițiativă dedicată consolidării colaborării dintre organizațiile societății civile din raioanele Orhei și Ungheni. Proiectul a fost realizat cu sprijinul organizației People in Need, fiind finanțat din fondurile Uniunii […]
30 decembrie 2025
16:40
Copiii-victime ale violenței, neglijării, exploatării sau traficului vor avea parte de un nou mecanism de sprijin. Cabinetul de miniștri a aprobat a aprobat marția trecută crearea Serviciului de asistență și reabilitare psihosocială a copilului și familiei. Noul serviciu este destinat intervenției rapide și recuperării psihologice a copiilor aflați în situații de risc și de susținere […]
16:20
Moldova pune în circulație permisul de conducere de model 2025, modificarea fiind adoptată de Guvern pentru alinierea legislației noastre la cerințele Uniunii Europene, transmite IPN. Câmpul „Restricții” este extins, pentru a fi indicate eventuale limitări medicale ale șoferilor, informații care nu puteau fi prezentate până acum complet. Pe verso este un cod QR, ce permite […]
16:20
Marja maximă pe care creditorii o pot aplica pentru creditele garantate de stat în cadrul Programului „Prima casă” va rămâne și anul viitor la 3%, aceeași valoare ca în 2025, potrivit unui proiect al Ministerului Finanțelor, aflat pe ordinea de zi a ședinței Guvernului din 29 decembrie, transmite IPN. Hotărârea va intra în vigoare la […]
16:00
Au fost schimbate rutele de examinare la proba practică auto, în municipiile Chișinău, Bălți, Ungheni și Orhei, transmite IPN. Noile trasee vor permite o evaluare mai corectă a candidaților și vor reduce aglomerația creată de automobilele școlilor auto, precum și riscul ca rutele de examen să fie cunoscute din timp, explică Agenția Servicii Publice. Potrivit […]
16:00
Peste 40 de mii de beneficiari au primit, în acest an, sprijin pentru înlocuirea electrocasnicelor vechi și ineficiente prin programul EcoVoucher. Programul a generat economii de 8 milioane de kWh, echivalentul a 29,8 milioane de lei anual la facturile familiilor. Datele au fost prezentate de șeful Centrul Național pentru Energie Durabilă, Ion Muntean, la o […]
15:50
Încasările de numerar prin bănci au crescut cu 5,4% și au ajuns sub 167 de miliarde de lei # Unghiul
Volumul încasărilor de numerar prin sistemul bancar a crescut cu 5,4% – cu 8,57 de miliarde de lei, în perioada ianuarie-noiembrie, și a ajuns la 166,9 miliarde lei, se arată în raportul Băncii Naționale a Moldovei. Potrivit BNM, cele mai mari fluxuri de numerar au provenit din comercializarea mărfurilor de consum – 85,3% (97,3 miliarde […]
15:40
Numărul studenților a crescut cu 6,8% într-un an: în universități învață 63 de mii de tineri # Unghiul
Numărul studenților înscriși în instituțiile de învățământ superior din Moldova în acest an de învățământ constituie aproape 63 000. Dintre ei, 46 700 de tineri fac studii de licență, 10 600 – de master și 5 600 – studii integrate. Datele au fost publicate în raportul anual al Biroului Național de Statistică cu privire la […]
15:40
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) va oferi Republicii Moldova 150 de milioane de euro pentru modernizarea drumurilor, suplimentar celor 150 de milioane acordate în 2024. Majorarea asistenței va permite Guvernului să modernizeze și să lărgească șoseaua de centură M2 a municipiului Chișinău, să reabiliteze tronsonul M1 Chișinău–Leușeni, care face legătura cu frontiera română, […]
15:40
Aproape un miliard de lei ar urma să ajungă la gunoi în Republica Moldova în perioada sărbătorilor de iarnă, estimează economistul Veaceslav Ioniță. Numărul mare de zile de sărbătoare, din 24 decembrie până la 14 ianuarie – dublu față de media europeană, precum și obișnuința de a cumpăra și a găti de două ori mai […]
15:20
După ce, pe 27 noiembrie, în timpul vizitei de lucru a prim-ministrului Alexandru Munteanu în raionul Ungheni, în centrul municipiului au fost expuse 14 unități de transport de model Foton Toano, destinate transportului public urban, municipiul Ungheni a recepționat încă patru autobuze medii. Noile unități au ajuns pe 18 decembrie și vin să completeze flota […]
29 decembrie 2025
15:20
Bugetul raional Ungheni pentru 2026 a fost aprobat: peste 460 milioane lei pentru funcționarea raionului # Unghiul
Consiliul Raional Ungheni a aprobat, în cadrul ședinței din 9 decembrie, bugetul raional pentru anul 2026, în a doua lectură. Documentul prevede venituri și cheltuieli totale în valoare de aproximativ 462,7 milioane de lei. În continuare, ne-am propus să analizăm acest document și să vă informăm cum este format și cum sunt distribuite resursele bugetului […]
12:30
Magia sărbătorilor de iarnă, adusă pe scena Scuarului Înfrățirii de micii artiști din Ungheni # Unghiul
În preajma sărbătorilor de iarnă, membrii Centrului Raional de Creație a Copiilor, Ungheni au oferit un spectacol de zile mari. Pe rând, ansamblurile folclorice „Sălcioara” și „Floare de Dor”, ansamblul de dans popular „Cimbrișorii”, studiourile „Spiridușii” (teatru), „Meloritm” (muzică) și „Amicii” (dans modern), precum și teatrul etno-folcloric „Vatra” au dat glas iernii – prin dans, […]
26 decembrie 2025
10:30
Gala Tinerilor Activi 2025: implicare, voluntariat și rezultate care construiesc viitorul Ungheniului # Unghiul
Recent, Centrul Municipal pentru Tineri Ungheni a desfășurat Gala Tinerilor Activi 2025, un eveniment de amploare, care a făcut bilanțul activităților desfășurate pe parcursul unui an de zile. Evenimentul a scos în evidență munca tinerilor voluntari, care au demonstrat implicare, curaj și inițiativă în realizarea diverselor activități. „Este foarte important pentru noi, ca echipă, și […]
10:20
Biblioteca „Dumitru Constantin Moruzi” din Dănuțeni: colinde, urături și bucuria sărbătorilor de iarnă # Unghiul
Farmecul sărbătorilor de iarnă a fost resimțit și la Biblioteca Publică „Dumitru Constantin Moruzi” din cartierul Dănuțeni. Luminițele de pe brad au fost aprinse împreună cu elevii Liceului Teoretic „Ion Creangă”, care au venit cu un program de urături și colinde de Crăciun, acompaniați de profesorul de muzică Andrei Bulancea, de la aceeași instituție. Chiar […]
10:10
Inspectoratul de Stat al Muncii va putea efectua controale fără notificarea prealabilă a angajatorilor. Deputații au adoptat, în lectura a doua, un proiect de lege care schimbă modul de desfășurare a controlului de stat în domeniul relațiilor de muncă, al securității și sănătății în muncă. Potrivit autorilor, măsura are scopul de a crește eficiența verificărilor […]
10:10
Din 1 ianuarie, moldovenii vor utiliza telefonia și internetul mobil în UE la tarife naționale # Unghiul
Cetățenii Republicii Moldova vor utiliza serviciile de telefonie și internet mobil în Uniunea Europeană la tarife naționale. Măsura intră în vigoare pe 1 ianuarie 2026, transmite IPN. Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova precizează că acest pas important spre integrarea în Piața Unică Digitală a UE a fost posibil grație includerii țării în regimul „Roam […]
24 decembrie 2025
15:30
Elevii din toate instituțiile de învățământ general din țară intră în vacanța de iarnă începând cu 25 decembrie, transmite IPN. Reluarea lecțiilor pentru semestrul al doilea va fi decisă la nivelul fiecărei instituții de învățământ, anunță Ministerul Educației și Cercetării. Astfel, elevii vor reveni la școală fie pe 9 ianuarie, fie pe 12 ianuarie, în […]
15:10
Valentina Axan s-a născut, la 13 septembrie 1942, în Slobozia-Cremene, Soroca, în familia Melaniei și a lui Tihon Boldescu. A fost un copil la părinți. Și-a petrecut copilăria în anii grei după război. A învățat la școala din satul natal, pe care a absolvit-o, fiind eminentă, în anul 1955. La școală îi plăceau toate disciplinele, […]
14:00
Autogările din Ungheni: poziția tuturor – de la administratori până la autorități publice locale # Unghiul
Luni, 22 decembrie, unghenenii s-au pomenit într-o dilemă și cu două gări auto. Aceștia nu știau unde să meargă ca să ia transport până la destinația unde aveau nevoie: fie la gara auto de pe strada Feroviară, care a revenit în gestiunea statului, fie la magazinul Slavena, unde și-a început activitatea o gară privată. Am […]
12:10
Tinerii din Ungheni, în dialog cu polițiști, procurori, judecători, avocați și psihologi despre prevenirea violenței # Unghiul
În cadrul campaniei „16 Zile de Activism Împotriva Violenței în Bază de Gen”, zeci de tineri din Ungheni au participat la un atelier inedit, unde au discutat cu reprezentanți ai Poliției, Procuraturii, Judecătoriei, ai avocaturii și cu un psiholog despre prevenirea violenței, protecția victimelor și accesul la justiție, primind răspunsuri practice și recomandări directe. Potrivit […]
23 decembrie 2025
15:10
Moldovenii pot verifica ce pensie vor primi și ce salariu trebuie să aibă pentru a obține pensia dorită, folosind calculatorul pensiilor, pus la dispoziție de Casa Națională de Asigurări Sociale. Într-un interviu pentru IPN, ministra muncii și protecției sociale, Natalia Plugaru, a explicat că nivelul pensiei este direct legat de salariul declarat și de contribuțiile achitate […]
15:10
Dobânda la creditul imobiliar pentru prima casă poate reduce venitul impozabil cu 16 mii de lei # Unghiul
Persoanele care au accesat împrumuturi bancare pentru procurarea primei locuințe și care nu sunt beneficiare ale unor programe de stat, cum ar fi „Prima Casă”, pot să-și reducă venitul impozabil prin deducerea dobânzii la creditul imobiliar. Deputata Victoria Belous, fostă ministă a finanțelor, menționează că suma deducerilor pentru acest an este de 16 100 de […]
15:10
Un nou serviciu pentru tranziția tinerilor spre viața independentă – Locuință socială asistată # Unghiul
Un nou mecanism destinat copiilor și tinerilor rămași fără îngrijire părintească a fost aprobat în ședința de marți a cabinetului de miniștri. Serviciul se adresează persoanelor cu vârste între 16 și 23 de ani care au nevoie de sprijin suplimentar pentru a face tranziția către o viață independentă. În acest sens, Guvernul a aprobat, în […]
14:50
Pe drumul național care șerpuiește printre dealurile Corneștiului, o plăcuță cu albine desenate te invită să oprești. „Stupina lui Nicolae” nu e doar o prisacă, ci un loc unde mierea curge în ceai, brioșele sunt nemaipomenite, iar oamenii te primesc ca pe rudele plecate demult de acasă. Cafeneaua s-a deschis abia în septembrie, dar parcă […]
12:10
Dezbaterile reprezintă nu doar o activitate intelectuală, ci și o metodă de educație civică, care pregătește tinerii să devină cetățeni activi, capabili să participe la procesele democratice și să promoveze valorile toleranței, dialogului și respectului reciproc. Un club de dezbateri este un spațiu educațional non-formal în care tinerii se adună pentru a-și dezvolta abilitățile de […]
12:00
Statul alocă mai mulți bani pentru asistența medicală și pentru medicamentele compensate în anul viitor, iar mărimea primei de asigurare medicală rămâne neschimbată. Proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală (FAOAM) pentru 2026 a fost votat în prima lectură de Parlament, transmite IPN. Prima de asigurare obligatorie în sumă fixă va rămâne de 12 […]
11:00
Documentarul, realizat în cadrul proiectului „Inițiativa de educație media și informațională (MILI) în Republica Moldova” # Unghiul
Documentarul, realizat în cadrul proiectului „Inițiativa de educație media și informațională (MILI) în Republica Moldova”, urmărește impactul campaniilor de dezinformare asupra cetățenilor și soluțiile construite la nivel local prin educație media. Filmul spune povestea a trei protagoniști care răspund activ acestor provocări. Ciprian, tânăr din satul Șuri, raionul Drochia, și Vladimira, tânără din satul Larga, […]
10:00
Sunt ani care trec liniștit, aproape imperceptibil, și sunt ani care ne zdruncină până în măduvă. Anul 2025 a fost dintre aceia care nu ne-au întrebat dacă suntem pregătiți. A venit cu schimbări bruște, cu plecări dureroase, cu răsturnări politice, dar și cu lecții pe care nu le mai putem ocoli. Alegerile parlamentare au fost […]
22 decembrie 2025
15:00
Pe 27 noiembrie, în timpul primei sale vizite de lucru în teritoriu a Prim-ministrului, Alexandru Munteanu, în centrul municipiului Ungheni au fost expuse 14 unități noi de transport urban. Acestea vor constitui parcul auto urban. Redacția Unghiul și-a propus să afle ce tip de vehicule au ajuns la Ungheni și ce caracteristici tehnice oferă acestea. […]
12:50
Coletele cu o valoare sub 150 de euro care vor intra pe teritoriul Uniunii Europene începând cu iulie 2026 vor fi taxate cu câte trei euro. Decizia a fost adoptată vineri de miniștrii de finanțe ai statelor membre ale blocului comunitar. Măsura ar putea afecta retailerii online din China, precum Shein, Temu și AliExpress, transmite […]
19 decembrie 2025
15:20
Consiliul de administrație al Agenției Naționale de Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat pentru anul 2026 un plan de investiții în valoare totală de 30 356,5 mii lei. Potrivit documentului, cea mai mare parte a banilor va fi orientată către dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de apă și canalizare. Noi rețele și capacități de producere Pentru […]
15:10
Fiecare al cincilea salariat din Moldova are o leafă mai mică de 7 mii de lei pentru o normă întreagă de muncă. Sunt datele Biroului Național de Statistică pentru luna septembrie, în unitățile cu patru și mai mulți angajați și în toate instituțiile bugetare, transmite IPN. Potrivit BNS, câștigul salarial mediu lunar brut în luna […]
12:40
Parajudokanul moldovean Ion Basoc a cucerit medalia de aur la Grand Prix-ul de la São Paulo, Brazilia, transmite IPN. La categoria de greutate de până la 95 kg, Ion Basoc a parcurs cu siguranță întreaga distanță a turneului. În drumul spre finală, el l-a învins pe sportivul din Mexic, iar în semifinale a produs o […]
12:30
În îndepărtatul an 325 la Niceea (azi Iznik, Turcia) avea loc primul Sinod Egumenic, cu episcopii din întreaga biserică bizantină. Crezul de la Niceea a format prioritar recunoașterea Trinității: Dumnezeu (Tatăl), Christos (fiul) și Duhul Sfânt. De la ruptura bisericii din 1055, la 7 decembrie 1965, la Roma, cât și la Constantinopol conducătorii spirituali în […]
12:00
Rata de referință la politica monetară pe termen scurt a fost redusă de la 6 la 5% anual, la decizia comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei, transmite IPN. Au mai fost reduse creditele overnight până la 7%, operațiunile repo – la 5,25%, depozitele overnight – până la 3% anual. Potrivit unui comunicat emis de […]
18 decembrie 2025
15:20
Potrivit tradiției populare noaptea din ajunul sărbătorii de Sfântul Andrei marchează începutul sărbătorilor de iarnă și este asociată cu un șir de obiceiuri străbune. Din păcate, unele dintre acestea sunt date uitării. În scopul reînvierii și perpetuării acestor tradiții strămoșești mai multe instituții de cultură și educație din municipiul și raionul Ungheni au desfășurat activități […]
11:10
Angajații Inspectoratului de Poliție Ungheni și cei de la Centrul Municipal pentru Tineri Ungheni au decis să marcheze într-un mod mai puțin obișnuit Ziua Internațională a Drepturilor Omului (10 decembrie), dar și încheierea campaniei „16 Zile de Activism împotriva Violenței în Bază de Gen”. În locul discursurilor formale, ei au ales un gest simplu, dar […]
10:40
Inaugurarea oficială a Târgului de Crăciun a fost una din șirul activităților dedicate sărbătorilor de iarnă, organizată de Primăria Municipiului Ungheni în parteneriat cu Centru de Informare Turistică Ungheni. Evenimentul desfășurat în raza „Scuarului Înfrățirii” a fost unul plin de culoare, muzică și voie bună, care a îndemnat unghenenii să iasă din case. Spectacolul variat, […]
10:30
Poliția Republicii Moldova marchează astăzi 35 de ani de la înființare. Ziua Poliției Naționale este celebrată anual pe 18 decembrie, prin evenimente dedicate angajaților instituției și mesaje oficiale adresate lor, transmite IPN. Cu acest prilej, premierul Alexandru Munteanu a transmis un mesaj de apreciere a activității polițiștilor. „Poliția este un simbol al suveranității noastre – […]
09:30
Moldova se confruntă cu dificultăți economice, afirmă 87% dintre moldoveni. Alți 10% nu recunosc existența unei crizei. În același timp, puțin peste jumătate dintre cetățeni se arată încrezători că în anul viitor vor veni investitori străini în țară. Sunt câteva dintre concluziile Barometrului socio-politic IMAS. Directorul general al companiei, Doru Petruți, a explicat, într-o conferință de […]
17 decembrie 2025
15:20
Gheorghe Gorencu, care spre marele nostru regret nu mai este printre noi, a rămas în inimile și memoria locuitorilor din satul Unțești ca o personalitate cu care ne mândrim. Gheorghe Gorencu, este fostul antrenor la Secția Haltere Unțești, care și astăzi din ceruri veghează reuşitele halterofililor din localitate. Viața lui Gheorghe Gorencu Viața unui om […]
