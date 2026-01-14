Roamingul pentru britanicii din Moldova și Ucraina va fi gratuit
Logos-Press, 14 ianuarie 2026 15:15
Operatorul britanic de telefonie mobilă Spusu (MNVO) a anunțat extinderea zonei sale de roaming în statele membre ale UE la Ucraina și Moldova, informează Logos Press.
În prezent, doar 38 de instalatori de sisteme fotovoltaice sunt înregistrați oficial în Moldova, iar alți peste 100 operează în afara cadrului de reglementare, fără a fi controlați sau incluși în registrele oficiale, a raportat Logos Press.
Conform Logos Press, vânzările globale de vehicule electrice în 2025 au crescut cu 20% față de aceeași perioadă din 2024, atingând un nivel record de 20,7 milioane de unități.
Alte 28 de proiecte pentru repararea drumurilor locale vor fi implementate în Moldova în cadrul programului Europe Next Door, informează Logos Press.
Granturi în valoare de 14 milioane de lei vor fi acordate celor 35 de organizații de tineret care au câștigat programul 2026 în cadrul unui concurs organizat de Ministerul Educației și Științei, informează Logos Press.
O hartă interactivă dedicată memoriei victimelor Holocaustului pe teritoriul Moldovei a fost creată, informează Logos Press.
Sistemul de monitorizare a apei va fi îmbunătățit pentru a proteja sănătatea umană, a păstra echilibrul natural și a utiliza apa în mod responsabil, a raportat Logos Press.
Tinerii specialiști din Franța vor putea să facă voluntariat în companiile din Moldova, să locuiască aici în timpul stagiului lor, să câștige experiență reală și să consolideze legăturile economice dintre cele două țări, informează Logos Press.
Alexandru Sonic a fost ales președinte al Consiliului de Administrație al Bursei Internaționale a Moldovei # Logos-Press
Alexandru Sonic, vicepreședintele maib responsabil de sectorul corporativ și investițional, a fost ales președinte al Consiliului de Administrație al Bursei Internaționale a Moldovei SA, informează Logos Press.
Țările Uniunii Europene au redus drastic importurile de grâu moale, geografia aprovizionării schimbându-se dramatic, informează Logos Press.
În 2025, în raioanele din nordul țării au fost implementate 7 proiecte de infrastructură cu 96,5 milioane de lei alocați de Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală, în domenii precum alimentarea cu apă și canalizare, înfrumusețarea urbană și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice și susținerea afacerilor, informează Logos Press.
În doi ani, țările UE au pierdut aproximativ 150 000 de locuri de muncă din cauza externalizării sau a mutării companiilor în străinătate, de aproximativ trei ori mai mult decât numărul locurilor de muncă create în UE prin această practică, a raportat Logos Press.
Bulgaria rămâne cel mai mare furnizor de țigări de contrabandă pentru piața neagră din România, cu o cotă de peste 30%, pe locul doi situându-se Moldova, cu 23,8%, informează Logos Press.
Banca Mondială (BM) estimează că creșterea reală a economiei Republicii Moldova în 2025 va fi de 2,9%, ceea ce este chiar mai mult decât a prognozat Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (2,7%), informează Logos Press.
Platforma digitală modernă FNTM este concepută pentru a simplifica interacțiunea federației cu participanții la comunitatea tenisului moldovenesc și pentru a spori transparența organizației, informează Logos Press.
De la începutul anului 2026, hrivna a bătut noi anti-recorduri în fiecare zi, atingând un maxim istoric de 43,25 UAH pe dolar la 13 ianuarie, potrivit Logos Press.
În a doua săptămână din ianuarie, prețurile angro pentru floarea-soarelui în Ucraina au scăzut cu aproximativ 10 USD/t. Floarea-soarelui ucraineană este în continuare mai scumpă decât floarea-soarelui moldovenească, dar diferența de preț este în scădere, a raportat Logos Press.
Ministrul Energiei, Dorin Jungietu, zboară în Statele Unite pentru a pune la punct detaliile construirii de către companii americane a unei noi linii de transport a energiei electrice între Strășeni și Gutinas, anunțată de guvernul precedent, informează Logos Press.
Organizațiile de agricultori intenționează să solicite din nou autorităților să reia în viitorul apropiat licențierea importurilor de cereale și plante oleaginoase din Ucraina, a informat Logos Press.
Au apărut dezacorduri serioase între principalele țări ale UE cu privire la oportunitatea utilizării împrumutului UE de 90 de miliarde de euro pentru a cumpăra arme americane pentru Ucraina, a raportat Logos Press.
Congresmanul republican Randy Fine a introdus un proiect de lege în Camera Reprezentanților a Statelor Unite pentru „anexarea Groenlandei și acordarea statutului de stat american”, potrivit Logos Press.
Aplicația Valori Nutriționale, care automatizează calcularea valorii nutriționale a produselor pentru companiile de catering și producătorii de alimente, își lansează oficial serviciile în Moldova, informează Logos Press.
Datorită adaptării lanțurilor logistice, Transnistria devine din ce în ce mai bine integrată pe piața europeană – aproape trei sferturi din exporturile sale și aproape jumătate din importurile sale provin din Uniunea Europeană, informează Logos Press.
Comerțul între statele membre ale Uniunii Europene – volumul schimburilor comerciale dintre acestea – a scăzut la 22% în 2024, cu 1,5% mai puțin decât în anul precedent, potrivit Logos Press.
Persoanele controlate au dreptul de a fi prezente în timpul inspecției Inspecției de Stat a Muncii, precum și de a avea acces la informații și documente, și pot documenta acțiunile inspectorilor prin intermediul martorilor și/sau înregistrării foto, video și audio, informează Logos Press.
Oamenii de știință, cercetătorii și companiile inovatoare din Moldova vor fi sprijiniți în pregătirea proiectelor pentru participarea la cel mai mare program european de finanțare a științei și inovării Horizon Europe, cu un buget total de 93,5 miliarde de euro, – informează Logos Press.
Potrivit Logos Press, capitalizarea de piață a rezervelor mondiale de argint a depășit 4,754 trilioane de dolari.
În 2026, persoanele fizice – cetățeni vor putea beneficia de un ajutor care prevede deducerea cheltuielilor de educație nu doar pentru copii, ci și pentru autoeducație în valoare de 20.000 de lei, informează Logos Press.
O nouă extindere a UE nu va avea loc niciodată, iar promisiunile Bruxelles-ului de a admite noi membri seamănă cu SF-ul, potrivit Logos Press.
În contextul transformării climei și al creșterii cererii de apă, reutilizarea acesteia este însoțită de riscuri tot mai mari de pătrundere a substanțelor agrochimice în lanțul alimentar, informează Logos Press.
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavrilice, împreună cu conducerea Serviciului Vamal, a prezentat-o pe Ana Luca, noul director adjunct al Serviciului Vamal, angajaților instituției, informează Logos Press.
Grupul de extremă-dreapta Patrioții pentru Europa va depune o nouă moțiune de cenzură împotriva șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, din cauza opoziției sale față de semnarea unui acord comercial între UE și Mercosur, informează Logos Press.
Guvernul moldovean va trimite în zilele următoare o scrisoare Fondului Monetar Internațional în care își va exprima „deschiderea și dorința de a avea un anumit tip de Memorandum”, informează Logos Press.
Moldova a primit primul lot de zahăr importat în cadrul cotei preferențiale de 3.000 de tone cu taxe vamale reduse, informează Logos Press.
Arena de hochei din Milano riscă să nu fie finalizată la timp pentru Jocurile Olimpice # Logos-Press
Arena Santa Giulia din Italia, unde va avea loc turneul olimpic de hochei, a întâmpinat probleme în timpul unui meci de test, potrivit Logos Press.
Alte 293 de proiecte vor fi incluse în Programul de dezvoltare locală 2025-2027, a informat Logos Press.
Întreprinderile mici și mijlocii din Moldova vor putea obține credite investiționale prin intermediul unui nou produs financiar „FACEM Impact”, administrat de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), informează Logos Press.
Ministerul Finanțelor a anunțat o nouă rundă de abonamente prin intermediul platformei eVMS.md # Logos-Press
Ministerul Finanțelor lansează un nou program de subscriere a titlurilor de stat (GS) prin intermediul platformei eVMS.md în perioada 12-21 ianuarie 2026, informează Logos Press.
Administrația municipiului Chișinău a anunțat o licitație deschisă internațională pentru încheierea contractelor de lucrări de construcție pentru extinderea bulevardului Mircea cel Bătrân din sectorul Ciocana al capitalei, informează Logos Press.
Cele mai mari două fabrici de produse lactate din Moldova – „JLC” S.A. și „Incomlac” S.A. – au redus prețurile de achiziție pentru laptele crud în luna decembrie cu 10 la sută, informează Logos Press.
Deși Moldova nu are un teritoriu și o suprafață mare de păduri, țara noastră are unele dintre cele mai mari și mai pitorești rezervații naturale din Europa, relatează Logos Press.
Bugetul de stat al Moldovei pentru anul 2026 include venituri externe mari, inclusiv de la UE, deși cifrele exacte vor fi cunoscute ex post facto, potrivit Logos Press.
Venitul anual total al președintelui țării, Maia Sandu, s-a ridicat la peste o jumătate de milion de lei anul trecut, deși șefa statului a primit un salariu de doar 269,3 mii de lei la principalul său loc de muncă, informează Logos Press.
Investitorii își pierd speranța în ceea ce privește progresul în negocierile de pace privind Ucraina, ceea ce afectează scăderea prețului obligațiunilor suverane, a raportat Logos Press.
Sectorul IT din Moldova înregistrează o creștere explozivă, reprezentând mai mult de 25 la sută din totalul exporturilor de servicii ale țării anul trecut, informează Logos Press.
Conflictul dintre președintele american Donald Trump și guvernatorul băncii centrale Jerome Powell a atins un nou nivel – Departamentul de Justiție a trimis băncii centrale citații și a amenințat că va formula acuzații penale în legătură cu renovarea clădirii Fed, informează Logos Press.
Implicarea minorilor în consumul de droguri sau transferarea acestor substanțe către aceștia este supusă unei răspunderi penale mai stricte, a informat Logos Press.
Vremea rece și căderile de zăpadă din Europa forțează comercianții să extragă mai activ gazul din depozitele subterane – de la începutul sezonului de încălzire, peste 30 de miliarde de metri cubi au fost deja pompați din depozitele de stocare, informează Logos Press.
În decembrie 2025, 38 de microîntreprinderi și întreprinderi agricole mici au accesat finanțare în cadrul programului FCA în valoare de peste 38 de milioane de lei. Subvențiile au fost acordate în valoare de 3,95 milioane de lei, informează Logos Press.
Rata anuală a inflației în Moldova a fost de 6,8% și se află aproape în intervalul acceptabil de volatilitate pentru economiile emergente, scăzând continuu din iunie 2025, a raportat Logos Press.
