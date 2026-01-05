Moldovenii sunt îndemnați să evite călătoriile în Iran, pe fondul agravării tensiunilor interne
Albasat, 5 ianuarie 2026 12:40
Ambasada Republicii Moldova în Republica Islamică Iran cu reședința la Baku recomandă cetățenilor moldoveni să evite orice călătorie în Iran, în legătură cu sporirea tensiunilor interne și menținerea riscurilor de securitate din regiune, transmite IPN. Cetățenii Republicii Moldova care se află în Iran sunt încurajați să contacteze telefonic sau prin...
Acum 15 minute
12:50
Cetățenii vor plăti integral energia electrică, după ce mecanismul de compensare, finanțat de Uniunea Europeană, s-a încheiat. Până acum, programul acoperea primii 110 kWh consumați. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, ultimele compensații, pentru consumul din noiembrie, au fost incluse în facturile emise în decembrie. Contactată de IPN, Diana Blănaru,...
Acum 30 minute
12:40
Prețul benzinei depășește 22 de lei per litru, conform noilor tarife, stabilite pentru marți de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Benzina cu cifra octanică 95 va costa 22,02 lei, mai scump cu 10 bani decât luni, 5 ianuarie, transmite IPN. Motorina standard la fel se scumpește și se va...
12:40
Moldovenii sunt îndemnați să evite călătoriile în Iran, pe fondul agravării tensiunilor interne # Albasat
Ambasada Republicii Moldova în Republica Islamică Iran cu reședința la Baku recomandă cetățenilor moldoveni să evite orice călătorie în Iran, în legătură cu sporirea tensiunilor interne și menținerea riscurilor de securitate din regiune, transmite IPN. Cetățenii Republicii Moldova care se află în Iran sunt încurajați să contacteze telefonic sau prin...
Acum 4 ore
10:10
Atac cu drone în regiunea Kiev: doi morți și mai mulți răniți, centru medical și case avariate # Albasat
Rusia a atacat cu drone regiunea capitalei ucrainene, Kiev, în noaptea de duminică spre luni. Potrivit autorităților ucrainene, doi oameni au murit și mai mulți au fost răniți, transmite IPN. Serviciul de Urgență al Statului anunță că cel puțin trei persoane au fost rănite. Echipaje de intervenție au fost mobilizate...
09:30
Donald Trump insistă și își reînnoiește pretențiile pentru anexarea insulei daneze Groenlanda, la numai o zi de la operața militară din Venezuela. SUA au nevoie de Groenlanda pentru întărirea securității, a spus din nou Donald Trump. Înainte cu o zi de declarațiile liderului american, soția unuia dintre consilierii lui Trump...
Acum 6 ore
08:40
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.7672 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.8655 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.3984 Leu romanesc 946 RON 1 3.8837 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2105 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8179 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6465 Coroana islandeza 352 ISK...
Mai mult de 2 zile în urmă
09:20
Ministerul Finanțelor a lansat o versiune actualizată a compartimentului dedicat procesului de integrare europeană, care include angajamentele asumate, acțiunile realizate, precum și progresele Republicii Moldova în negocierile de aderare la Uniunea Europeană, transmite IPN. Platforma prezintă detalii despre cele opt capitole de negociere gestionate de Ministerul Finanțelor, inclusiv componenta „Managementul...
2 ianuarie 2026
17:00
Părinții din întreaga țară își vor putea înscrie copiii la grădiniță online. Ministerul Educației și Cercetării a elaborat conceptul sistemului informațional „e-Admitere” pentru educația timpurie, similar celui deja implementat în municipiul Chișinău, transmite IPN. Potrivit MEC, în prezent procesul de admitere în grădinițe este neuniform la nivel național, fragmentat și...
14:20
Începând cu 1 ianuarie, cetățenii Republicii Moldova care călătoresc în Uniunea Europeană pot utiliza telefonia mobilă la tarife similare celor de acasă. Operatorii locali își adaptează serviciile în baza regimului „Roam Like at Home”, ceea ce permite apeluri, mesaje și internet mobil fără costuri suplimentare de roaming în statele membre...
13:00
Masa de sărbătoare începe cu lista de bucate și selectarea atentă a ingredientelor. Pentru a ne asigura că tot ce se regăsește în meniul de sărbătoare este delicios, dar și sănătos, e important să știm cum alegem corect cele mai proaspete și calitative produse. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA)...
12:40
Orice persoană are dreptul să își aleagă medicul de familie în Republica Moldova, indiferent de cetățenie sau statut de ședere. Compania Națională de Asigurări în Medicină precizează că, de regulă, se optează pentru instituția din zona de domiciliu, însă este posibilă alegerea unui alt prestator, dacă medicul dorit are locuri...
11:30
Cipru a preluat, din 1 ianuarie, Președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Cu această ocazie, președinta Maia Sandu a transmis un mesaj de felicitare și și-a exprimat încrederea într-o cooperare strânsă pe durata mandatului cipriot, transmite IPN. „Cele mai bune urări Ciprului, care preia Președinția UE, și președintelui Nikos Christodoulides....
10:10
Lista medicamentelor compensate din fondurile de asigurare medicală obligatorie a fost extinsă cu trei preparate, din 1 ianuarie. Cele trei noi denumiri comune internaționale sunt destinate pacienților cu diabet zaharat, hipertensiune arterială și afecțiuni care necesită tratament anticoagulant, transmite IPN. Pentru persoane cu diabet zaharat de tip 2 este inclus...
09:00
30 decembrie 2025
16:10
La Nisporeni a fost deschisă recent Garderoba Socială, un proiect care oferă sprijin gratuit familiilor vulnerabile, reducând povara financiară asupra celor cu venituri mici sau aflați temporar în dificultate. Persoanele care se confruntă cu dificultăți financiare pot primi haine, plapume și obiecte utile, într-un mod discret și confidențial. Spațiul este...
12:50
Parlamentul alocă 12 milioane de lei pentru studiul de fezabilitate al viitoarei Arene Național # Albasat
Parlamentul a aprobat majorarea bugetului Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale cu 12 milioane de lei pentru elaborarea studiului de fezabilitate al proiectului Stadionului Național „Arena Națională”, transmite IPN. Amendamentul la legea bugetului pentru anul 2026 a fost votat în ședința din 29 decembrie, ultima din actuala sesiune parlamentară, când deputații...
12:40
S-a încheiat campania de vaccinare antigripală. ANSP raportează 240 000 de persoane imunizate # Albasat
Campania națională de vaccinare antigripală pentru sezonul 2025-2026 s-a încheiat în Moldova, cu utilizarea integrală a serurilor disponibile. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, imunizarea s-a concentrat pe protejarea persoanelor din grupurile cu risc sporit, transmite IPN. În total au fost recepționate 240 de mii de doze de vaccin antigripal...
12:30
Regiunea transnistreană este tot mai des folosită de persoanele condamnate pentru a evita executarea pedepselor, avertizează președinta Maia Sandu. Șefa statului solicită autorităților competente să ia măsuri pentru prevenirea eschivărilor, inclusiv prin simplificarea procedurii de dare în căutare și aplicarea imediată a arestului pentru punerea în executare a sentinței, transmite...
10:40
10:20
Echipajele specializate din cadrul Administrației Naționale a Drumurilor au intervenit, noaptea trecută, în raioanele din nordul și centrul țării, pentru curățarea părții carosabile și combaterea lunecușului, pentru lucrări de patrulare și monitorizare a situației, transmite IPN. Potrivit AND, drumarii au acționat cu prioritate pe sectoarele cu pante și curbe periculoase,...
08:50
29 decembrie 2025
11:00
Acordul de pace între Rusia și Ucraina este „foarte aproape", a declarat președintele SUA, Donald Trump, după ce a avut duminică o întrevedere cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, în Florida., Trump a adăugat că va continua luni discuțiile cu Zelenski și a anunțat negocieri active în următoarele două săptămâni,...
10:00
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) a autorizat, în decembrie, 34 de medicamente. Dintre acestea, 14 medicamente sunt autorizate în premieră, iar 20 au primit autorizare repetată, transmite IPN. Potrivit AMDM, printre medicamentele noi se află Trixeo Aerosphere, un inhalator destinat adulților cu boală pulmonară obstructivă cronică. Tratamentul îmbunătățește respirația...
09:00
28 decembrie 2025
18:20
Un grup de antreprenori din Nisporeni, împreună cu primarul orașului și consilierii locali, au oferit sprijin pentru 30 de familii din Nisporeni, Buldurești și Seliște. Beneficiarii au fost familii cu mulți copii, venituri modeste. Pachetele distribuite au inclus fructe și legume, ulei, crupe, ceaiuri, sucuri, dulciuri și biscuiți, iar copiii...
27 decembrie 2025
15:20
The post LIVE NISPORENI: Gala Sportivilor Dotați 2025 – excelența sportivă premiată appeared first on ALBASAT.
12:40
Scandalul diplomelor suspecte, depistate de autoritățile din România și atribuite unor medici care ar fi urmat specializări la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" (USMF) din Chișinău, a readus în prim-plan vulnerabilitățile de integritate din sistemul universitar. Deși ancheta din România vizează persoane care nu ar avea...
09:20
Domeniul turismului urmează să fie transferat din gestiunea Ministerului Culturii în cea a Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Vicepremierul Eugeniu Osmochescu spune că această schimbare are scopul de consolida rolul turismului ca motor de creștere economică, transmite IPN. Eugen Osmochescu, a explicat că transferul vine în contextul reorganizării instituționale și al extinderii competențelor ministerului...
26 decembrie 2025
20:50
În ultimele luni, anchetele organelor de drept au readus în prim-plan problema corupției în sistemul educațional și a posibilelor fraude financiare și abuzuri din instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău. De la colectarea ilegală a banilor până la favorizarea unor elevi la examene, cazurile recente au generat întrebări esențiale: cine...
20:30
Migrația accentuată a populației apte de muncă, ocuparea informală și nivelul ridicat al populației inactive continuă să afecteze piața muncii din Republica Moldova. Deficitul de forță de muncă în centrele urbane și lipsa oportunităților economice în alte regiuni ale țării sunt provocări pe care Ministerul Muncii și Protecției Sociale le...
19:20
Secția de medici de familie din cadrul Centrului de sănătate Ialoveni, care deservește peste 20 de mii de cetățeni, a fost modernizată și renovată în urma unor investiții de aproximativ 1,9 milioane de lei, transmite IPN. În urma lucrărilor de renovare, secția a fost adusă la standarde funcționale și sanitare...
14:40
Meteorologii au emis cod galben de intensificări ale vântului, începând de vineri, 26 decembrie, până luni seara, 29 decembrie, la ora 17:00, transmite IPN. Vineri și sâmbătă, în regiunile de nord și centru, iar duminică și luni pe întreg teritoriul țării, vântul va sufla în rafale de până la 15-20...
14:10
Două monede comemorative au fost lansate în circuit numismatic de Banca Națională a Moldovei: „Petre Teodorovici – 75 de ani de la naștere" și „80 de ani de la înființarea Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" din Republica Moldova", transmite IPN. Moneda dedicată lui Petre Teodorovici onorează...
08:40
24 decembrie 2025
17:40
La Nisporeni a fost desfășurat un seminar informativ dedicat implicării femeilor în procesele de guvernare locală, un eveniment menit să încurajeze participarea activă a acestora în viața publică și în procesul decizional la nivel comunitar. Seminarul a reunit femei și tinere active din comunitate, interesate să își consolideze rolul civic,...
17:10
Comisia pentru Situații Excepționale a municipiului Bălți a indicat serviciilor responsabile să întreprindă măsuri urgente pentru lichidarea consecințelor survenite după surparea colectorului rețelelor de canalizare pe strada Victoriei din oraș. Situația afectează mai multe cartiere, precum și întreprinderile Basarabia Nord și Incomlac, transmite IPN. Mai mult chiar, Primăria Bălți avertizează...
14:20
The post LIVE: Concert de Crăciun la Nisporeni – sărbătoare, lumină și tradiții appeared first on ALBASAT.
12:00
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a prezentat proiectul care conține 20 de puncte ale planului de pace. Actul prevede oferirea garanțiilor de securitate din partea SUA, NATO și țărilor europene, retragerea armatei ruse din mai multe regiuni ucrainene și parcursul de aderare la Uniunea Europeană, transmite IPN. Potrivit documentului, făcut public...
11:30
Informațiile apărute pe rețele sociale despre oferirea de „abonamente gratuite pentru 6 luni" în transportul public sunt false. Regia Transport Electric precizează că nu a fost lansată nicio astfel de campanie și că mesajele respective nu provin din surse oficiale, transmite IPN. RTEC explică totodată că, potrivit legii, gratuitatea este...
10:40
Avere nejustificată de jumătate de milion de lei, constatată de ANI la primarul din Chiștelnița # Albasat
Primarul satului Chiștelnița, raionul Telenești, Alexandru Isac, a deținut o avere nejustificată de aproape 570 000 de lei în perioada 2019-2025, constată Autoritatea Națională de Integritate, transmite IPN. Controlul ANI a fost inițiat ca urmare a unei sesizări a Centrului Național Anticorupție. Inspectorii ANI au analizat declarațiile de avere și...
10:10
Kulminski: Aderarea la UE nu poate fi fără regiunea transnistreană nici practic, nici juridic # Albasat
Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană nu poate avea loc fără includerea regiunii transnistrene. O spune ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski. Potrivit diplomatului, un astfel de scenariu este imposibil atât din punct de vedere juridic, cât și practic. Kulminski a explicat că Republica Moldova este recunoscută internațional ca...
08:40
23 decembrie 2025
17:30
Statul nu va achita peste 100 de milioane de lei în dosarul privind achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte, după ce Curtea de Apel a respins pretențiile financiare înaintate de Optimo IT solutions LTD din Bulgaria. Instanța a dat câștig de cauză Agenția Servicii Publice, iar decizia este irevocabilă, transmite IPN. Litigiul...
16:30
Normele de securitate la exploatarea instalațiilor electrice au fost actualizate. Noile măsuri vor contribui la reducerea riscurilor de accidente, creșterea clarității pentru personalul electrotehnic și armonizarea la normele europene. Actualizarea vine în contextul creșterii rapide a centralelor electrice din surse regenerabile, transmite IPN. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică,...
15:40
Regimul fără vize pentru moldoveni se păstrează în spațiul Schengen. Raportul Comisiei Europene # Albasat
Cetățenii Republicii Moldova vor putea călători în continuare fără vize în statele spațiului Schengen, transmite IPN. Comisia Europeană a adoptat cel de-al optulea raport privind Mecanismul Uniunii Europene de suspendare a regimului fără vize, document care constată că autoritățile de la Chișinău au întreprins măsurile necesare de aplicare a recomandărilor...
12:20
Moldova ar putea negocia acord cu FMI fără finanțare și axat pe reforme, ministrul finanțelor # Albasat
Moldova ar putea avea, în perioada următoare, un acord cu Fondul Monetar Internațional care să nu implice finanțare directă, ci să confirme angajamentele statului pentru reforme, a anunțat ministrul finanțelor. Andrian Gavriliță a explicat că pot fi mai multe tipuri de acorduri posibile între un stat și FMI, transmite IPN....
11:50
Atacuri rusești masive în Ucraina: bilanț tragic și infrastructură distrusă în câteva regiuni # Albasat
Cel puțin trei persoane și-au pierdut viața, în timp ce alte 12 au fost rănite în timpul atacurilor masive lansate de armata rusă noaptea trecută în câteva regiuni din Ucraina, inclusiv la Kiev, Odesa, Lvov și Sumî. Potrivit președintelui Volodimir Zelenski, forțele ruse au lansat peste 650 de drone și...
11:40
Vadim Cemîrtan a fost numit șef-adjunct al Centrului Național de Management al Crizelor, iar Daniel Rotaru, fost consilier al secretarului general al Guvernului, a fost avansat și desemnat azi noul secretar de stat al Guvernului. Deciziile au fost adoptate în cadrul ședinței executivului, transmite IPN. „Vadim Cemîrtan va coordona activitate...
11:10
Moldova pune în circulație permisul de conducere de model 2025, modificarea fiind adoptată de Guvern pentru alinierea legislației noastre la cerințele Uniunii Europene, transmite IPN. Câmpul „Restricții" este extins, pentru a fi indicate eventuale limitări medicale ale șoferilor, informații care nu puteau fi prezentate până acum complet. Pe verso este...
10:30
Rusia a respins ideea unui armistițiu de Crăciun, propusă de SUA ca semnal diplomatic pentru începerea negocierilor de pace în Ucraina, a anunțat liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski. Mai mult, el a menționat că deține informații potrivit cărora Moscova pregătește atacuri masive în perioada sărbătorilor, transmite IPN. Anunțul a...
