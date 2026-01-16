VIDEO A fost obligat anterior să părăsească țara, dar a ignorat decizia! Un străin a fost expulzat

14:50

O căprioară grav rănită a fost salvată la Ștefan Vodă. Inspectorii de mediu au fost sesizați de cetățeni, care au anunțat că animalul nu se poate deplasa. Ajunși la fața locului, inspectorii au constat că femela de căprioară prezenta traume evidente și au solicitat sprijinul specialiștilor de la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).