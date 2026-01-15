Un avion a aterizat de urgență în Spania după o amenințare cu bombă. Pasagerii și echipajul, evacuați în siguranță
Realitatea.md, 15 ianuarie 2026 23:00
Un avion al companiei Turkish Airlines a aterizat de urgenţă joi, 15 ianuarie curent, la Barcelona după o ameninţare cu bombă la bord, ceea ce a iniţiat o acţiune din partea forţelor de securitate, a comunicat Garda Civilă spaniolă, informează știrileprotv.ro. Pasagerii aeronavei, care venea din Turcia, au debarcat pe cont propriu şi se află […] Articolul Un avion a aterizat de urgență în Spania după o amenințare cu bombă. Pasagerii și echipajul, evacuați în siguranță apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 2 ore
23:00
Un avion a aterizat de urgență în Spania după o amenințare cu bombă. Pasagerii și echipajul, evacuați în siguranță # Realitatea.md
Un avion al companiei Turkish Airlines a aterizat de urgenţă joi, 15 ianuarie curent, la Barcelona după o ameninţare cu bombă la bord, ceea ce a iniţiat o acţiune din partea forţelor de securitate, a comunicat Garda Civilă spaniolă, informează știrileprotv.ro. Pasagerii aeronavei, care venea din Turcia, au debarcat pe cont propriu şi se află […] Articolul Un avion a aterizat de urgență în Spania după o amenințare cu bombă. Pasagerii și echipajul, evacuați în siguranță apare prima dată în Realitatea.md.
22:50
Moarte suspectă a unui fost demnitar rus. Fost vice-ministru, găsit mort la intrarea în casă # Realitatea.md
Seria morților suspecte din rândul elitei ruse continuă. De această dată, este vorba despre Aleksei Skliar, fost adjunct al ministrului Muncii din Federația Rusă, găsit fără viață la intrarea în propria locuință din Moscova. Potrivit primelor informații apărute în presa rusă, ar fi vorba despre o sinucidere, transmite adevărul.ro. Trupul neînsuflețit al fostului oficial a […] Articolul Moarte suspectă a unui fost demnitar rus. Fost vice-ministru, găsit mort la intrarea în casă apare prima dată în Realitatea.md.
22:20
VIDEO O explozie puternică, urmată de un incendiu în orașul Utrecht, Olanda. Patru persoane rănite # Realitatea.md
O explozie puternică produsă în orașul olandez Utrecht a provocat prăbușirea mai multor clădiri din zona istorică. Au fost rănite cel puțin patru persoane, fiind declanșată o amplă intervenție a echipelor de urgență, scrie agerpres.ro. „A fost o explozie puternică”, a declarat un purtător de cuvânt al pompierilor, citat de agenția de presă locală ANP. […] Articolul VIDEO O explozie puternică, urmată de un incendiu în orașul Utrecht, Olanda. Patru persoane rănite apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
21:50
Un moldovean care deține și cetățenie română, condamnat în Rusia la 11 ani de pușcărie pentru „ajutor inamicului” # Realitatea.md
Un şofer din Republica Moldova, care deţine şi cetăţenie română, a fost condamnat la 11 ani de închisoare în Rusia pentru „ajutor oferit inamicului”, prima condamnare cunoscută pentru acest delict introdus la sfârşitul anului 2024 în codul penal rus, a anunţat joi, 15 ianuarie curent, presa independentă rusă, scrie Digi24. Potrivit website-ului rus de opoziţie […] Articolul Un moldovean care deține și cetățenie română, condamnat în Rusia la 11 ani de pușcărie pentru „ajutor inamicului” apare prima dată în Realitatea.md.
21:20
Premiați de Ziua Culturii. Ce distincții au primit mai mulți actori, poeți, scriitori și muzicieni din țară # Realitatea.md
Oamenii de cultură și instituțiile cu realizări remarcabile în 2025 au fost premiați la Gala organizată de Ministerul Culturii, de Ziua Națională a Culturii. Evenimentul a reunit artiști și specialiști din domeniu, evidențiind contribuțiile la promovarea culturii naționale, scrie IPN. Premiile au fost oferite în semn de recunoaștere atât a realizărilor din anul trecut, cât […] Articolul Premiați de Ziua Culturii. Ce distincții au primit mai mulți actori, poeți, scriitori și muzicieni din țară apare prima dată în Realitatea.md.
21:00
Avertisment de la Kremlin: Ce țări ar putea fi atacate nuclear de Rusia în 1–2 ani. „Germania trebuie să fie prima” # Realitatea.md
Rusia ar putea lansa un atac nuclear asupra Germaniei sau Regatului Unit, în 1-2 ani, pentru „a pedepsi” Europa, care continuă să ajute Ucraina să se apere în fața agresiunii ruse, a declarat Serghei Karaganov, consilier în cadrul administrației prezidențiale de la Kremlin, informează The Moscow Times, scrie antena3.ro. „Alegerea mea ar fi Marea Britanie […] Articolul Avertisment de la Kremlin: Ce țări ar putea fi atacate nuclear de Rusia în 1–2 ani. „Germania trebuie să fie prima” apare prima dată în Realitatea.md.
20:30
Șoferul Mercedesului implicat în accidentul de pe R-3, soldat cu trei morți, a fost reținut de poliție # Realitatea.md
Șoferul Mercedesului implicat în accidentul produs miercuri, 14 ianuarie curent, pe traseul R-3, în direcția raionului Cimișlia, a fost reținut. Anunțul a fost făcut de poliție. În urma impactului, trei persoane, printre care un copil de 8 luni, au murit. Potrivit poliției, o Toyota, condusă de un bărbat de 27 de ani, având cu el […] Articolul Șoferul Mercedesului implicat în accidentul de pe R-3, soldat cu trei morți, a fost reținut de poliție apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
20:00
Alexandru Munteanu: Aș vota pentru unire. Este o decizie personală, iar ca premier voi respecta voința majorității # Realitatea.md
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a declarat că, în cazul unui eventual referendum privind unirea cu România, ar vota „pentru” în calitate de cetățean, însă ca prim-ministru va acționa în conformitate cu voința majorității populației și cu obiectivul oficial al statului – integrarea europeană. „E o decizie personală. Ca Alexandru Munteanu aș vota pentru”, a […] Articolul Alexandru Munteanu: Aș vota pentru unire. Este o decizie personală, iar ca premier voi respecta voința majorității apare prima dată în Realitatea.md.
19:30
În ultimele 12 ore, drumarii au intervenit în peste 35 de regiuni din țară pentru a menține traseele practicabile # Realitatea.md
Echipele de drumari au fost în teren pe parcursul întregii zile pentru a menține drumurile naționale practicabile, în contextul ninsorilor și al riscului de formare a ghețușului pe carosabil. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, în ultimele 12 ore au fost mobilizate 230 de utilaje speciale și 265 de muncitori rutieri pentru lucrări de curățare, deszăpezire […] Articolul În ultimele 12 ore, drumarii au intervenit în peste 35 de regiuni din țară pentru a menține traseele practicabile apare prima dată în Realitatea.md.
19:10
Un copil de 9 ani a fost lovit de o ambulanță aflată în misiune, la Basarabeasca. Ar fi traversat printr-un loc nepermis # Realitatea.md
O fetiță de 9 ani a fost lovită astăzi de o ambulanță aflată în misiune, pe o stradă din orașul Basarabeasca. Potrivit Poliției, copilul traversa strada neregulamentar în momentul producerii accidentului și a fost transportat la Spitalul Raional Cimișlia pentru acordarea îngrijirilor medicale. Circumstanțele exacte ale producerii accidentului urmează să fie stabilite. În acest context, […] Articolul Un copil de 9 ani a fost lovit de o ambulanță aflată în misiune, la Basarabeasca. Ar fi traversat printr-un loc nepermis apare prima dată în Realitatea.md.
18:50
SUA capturează un al șaselea petrolier în Caraibe. Veronica „a sfidat” blocada impusă de Trump petrolului venezuelean # Realitatea.md
Armata Statelor Unite a capturat joi, în Marea Caraibelor, un petrolier „supus sancțiunilor”, în cadrul campaniei președintelui american Donald Trump de a exercita presiuni asupra Venezuelei și asupra exporturilor sale de petrol, transmit agențiile AFP și EFE, citate de Agerpres. „La primele ore ale dimineţii, o echipă tactică a Gărzii de Coastă a desfăşurat o […] Articolul SUA capturează un al șaselea petrolier în Caraibe. Veronica „a sfidat” blocada impusă de Trump petrolului venezuelean apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
APIT: Turismul mondial a generat 10 trilioane de euro în 2025. Moldova pe harta oportunităților # Realitatea.md
Anul 2025 a fost cel mai bun din istoria turismului mondial, potrivit datelor publicate de World Travel & Tourism Council (WTTC). Sectorul turismului a generat aproximativ 10 trilioane de euro, echivalentul a 10,3% din economia globală, iar peste 1,5 miliarde de persoane au călătorit internațional într-un singur an. Informațiile au fost făcute publice de Asociația […] Articolul APIT: Turismul mondial a generat 10 trilioane de euro în 2025. Moldova pe harta oportunităților apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
17:50
Sergiu Țârnă, tânărul moldovean găsit decedat pe 30 decembrie 2025, cu o rană la tâmplă, într-un câmp din apropierea Veneției, a fost condus astăzi, 15 ianuarie, pe ultimul drum. Înmormântarea a avut loc în Italia. La slujba de înmormântare a participat familia și prietenii. „Astăzi, la biserica Sfânta Lucia din Zelarino, cu profundă durere și […] Articolul „Zbor lin, Sergiu”. Tânărul moldovean omorât în Italia, condus pe ultimul drum apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
O femeie în vârstă de 42 de ani din municipiul Aiud, județul Alba, a fost arestată preventiv, joi, 15 ianuarie, fiind acuzată că a provocat moartea copilului său nou-născut, la scurt timp după naștere. Potrivit anchetatorilor, faptele ar fi avut loc în data de 17 decembrie 2025, când femeia a născut la domiciliu, fără a […] Articolul Caz șocant în România: o mamă a fost arestată după ce și-a ucis copilul apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
Rusia, îngrijorată că NATO trimite trupe în Groenlanda. Lavrov: „Sub pretextul imaginar al unei amenințări” # Realitatea.md
Kremlinul este îngrijorată de intențiile statelor Alianței Nord-Atlantice de a trimite trupe în Groenlanda. Serghei Lavrov susține că țările membre NATO și-ar justifica asemenea decizii cu un „pretext imaginar al unei amenințări”. Declarația vine după ce la Casa Albă au avut loc discuții oficialilor americani cu reprezentanții Danemarcei și Groenlandei. Potrivit news.ro, Suedia, Germania, Norvegia […] Articolul Rusia, îngrijorată că NATO trimite trupe în Groenlanda. Lavrov: „Sub pretextul imaginar al unei amenințări” apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Un bărbat în vârstă de 36 de ani din România a fost prins în flagrant în timp ce vindea aproximativ 280 de grame de cocaină pentru suma de 12.000 de euro, informează Mediafax. Incidentul a avut loc în județul Mehedinți, unde autoritățile au documentat activitatea infracțională a acestuia. Bărbatul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de […] Articolul Prins cu droguri de 12.000 de euro: tânăr arestat în România apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Comisia Europeană, condusă de Ursula von der Leyen, urmează să se confrunte din nou cu o moțiune de cenzură în Parlamentul European, săptămâna viitoare, informează Antena 3 CNN. Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, i-a informat în acest sens pe liderii grupurilor politice din legislativul Uniunii Europene. Potrivit anunțului, dezbaterea și votul asupra moțiunii vor avea […] Articolul Ursula von der Leyen, din nou sub presiune: a patra moțiune de cenzură în șase luni apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Rudele persoanelor decedate nu vor mai fi obligate să prezinte certificatul de deces autorităților locale pentru a putea organiza înmormântarea. De acum înainte, va fi suficient avizul emis de medicul care a constatat decesul, anunță Agenția Servicii Publice (ASP). Totodată, în caz de necesitate, membrii familiei vor putea obține extrasul de pe actul de deces […] Articolul Statul digitalizează moartea: Nu mai e nevoie de certificat de deces apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Nicușor Dan: Integrarea europeană a Republicii Moldova reprezintă una din căile de a fi împreună # Realitatea.md
Nicușor Dan susține că una dintre metodele a apropiere a Republicii Moldova și României este aderarea țării noastre la Uniunea Europeană. Liderul de la Cotroceni a reiterat că încercările rusești de destabilizare ne afectează și a punctat că rămânem „o prioritate esențială de politică externă” pentru București. Șeful statului român a mai menționat că aderarea Moldovei […] Articolul Nicușor Dan: Integrarea europeană a Republicii Moldova reprezintă una din căile de a fi împreună apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Două mașini au fost grav avariate după ce s-au lovit astăzi, 15 ianuarie, pe strada Mitropolit Dosoftei, intersecție cu Mihai Viteazul din Capitală. Potrivit poliției, în coliziune au fost implicate un Volkswagen și un Peugeot. Din fericire, nu au fost înregistrate persoane traumatizate. Toate circumstanțele urmează a fi stabilite de polițiști. Pentru cele mai importante […] Articolul VIDEO Impact puternic pe o stradă din Chișinău. Două autoturisme au fost avariate apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
16:10
„Furnica electrică”, specie periculoasă pentru om și animale, a ajuns în Franța și amenință Europa # Realitatea.md
O amenințare pentru Europa și România: „furnica electrică”, una dintre cele mai agresive specii invazive din lume, periculoasă pentru oameni și capabilă să provoace orbirea câinilor și pisicilor, a ajuns în Franța. Această insectă provoacă deja daune semnificative în Africa și Statele Unite ale Americii (SUA). Joi, 15 ianuarie, dr. Ioan Tăușan, mirmecolog la Universitatea […] Articolul „Furnica electrică”, specie periculoasă pentru om și animale, a ajuns în Franța și amenință Europa apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Chișinăul cere Tiraspolului tranzitul liber al produselor, cât Bacul de la Molovata s-a oprit. Separatiștii se gândesc # Realitatea.md
Administrația de la Chișinău a cerut Tiraspolului să asigure accesul liber prin posturile neautorizate de control a agenților economici care duc produse alimentare, medicamente și mărfuri de primă necesitate la Cocieri, Molovata Nouă, Corjova și în alte localități din stânfa Nistrului. Adresarea a fost transmisă la prima reuniune din 2026 a Comisiei Unificate de Control […] Articolul Chișinăul cere Tiraspolului tranzitul liber al produselor, cât Bacul de la Molovata s-a oprit. Separatiștii se gândesc apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Iute Group primește aprobarea de reglementare pentru înființarea unei bănci digitale în Ucraina # Realitatea.md
Iute Group, grup bancar fondat în Estonia, a obținut aprobarea Băncii Naționale a Ucrainei și a semnat un acord care îi permite să continue procesul de înființare a unei bănci digitale în Ucraina. Anterior, Iute Group a câștigat o licitație deschisă organizată de Fondul de Garantare a Depozitelor din Ucraina. Ulterior, a fost obținută aprobarea […] Articolul Iute Group primește aprobarea de reglementare pentru înființarea unei bănci digitale în Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Petr Vlah despre presupusele alegeri anticipate ale bașcanului: Orice scrutin presupune şi o mare doză de instabilitate # Realitatea.md
Fostul deputat Petr Vlah este de părerea că nu este logic de a organiza într-un singur an alegerile în Adunarea Populară a Găgăuziei, dar și cele a bașcanului autonomiei. ”Orice tip de alegeri, presupune şi o mare doză de instabilitate. Dacă în 2026 vor avea loc întâi alegeri în Adunarea Populară, apoi alegeri anticipate ale […] Articolul Petr Vlah despre presupusele alegeri anticipate ale bașcanului: Orice scrutin presupune şi o mare doză de instabilitate apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
MAE recomandă moldovenilor să evite călătoriile în Iran și îndeamnă cetățenii aflați acolo să părăsească țara # Realitatea.md
În contextul situației de securitate instabile din Iran, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova recomandă cetățenilor moldoveni să evite orice călătorie în această țară. Totodată, moldovenii care se află deja pe teritoriul iranian sunt îndemnați să analizeze părăsirea imediată a țării, pe rute sigure disponibile. MAE solicită cetățenilor Republicii Moldova aflați în Iran să își […] Articolul MAE recomandă moldovenilor să evite călătoriile în Iran și îndeamnă cetățenii aflați acolo să părăsească țara apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Ce a arătat ancheta de la Universitatea de Medicină privind diplomele buclucașe eliberate medicilor români # Realitatea.md
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a efectuat o anchetă de serviciu, după scandalul diplomelor eliberate medicilor români. Potrivit unui comunicat de presă al instituției, în perioada 4 noiembrie 2025 – 12 ianuarie 2026, o Comisie specială a realizat o analiză amplă a documentelor academice și administrative, a procedurilor de admitere, a […] Articolul Ce a arătat ancheta de la Universitatea de Medicină privind diplomele buclucașe eliberate medicilor români apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Crizele globale o iau prin surprindere pe Kaja Kallas: „este un moment bun” pentru a se apuca de băut # Realitatea.md
Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat în fața parlamentarilor europeni că este „un moment bun” pentru a se apuca de băut, făcând o remarcă ironică legată de situațiile actuale din lume, relatează Politico. Afirmația a fost făcută în cadrul unei discuții cu liderii grupurilor politice din Parlamentul European. Potrivit a două persoane prezente […] Articolul Crizele globale o iau prin surprindere pe Kaja Kallas: „este un moment bun” pentru a se apuca de băut apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Tot mai mulți refugiați ucraineni în Chișinău: Creștere de peste 500 de beneficiari într-o lună # Realitatea.md
Municipiul Chișinău rămâne principalul centru de protecție temporară pentru refugiații ucraineni. Potrivit datelor Inspectoratului General pentru Migrație (IGM), în perioada 1 martie 2023 – 12 ianuarie 2026, în Capitală au fost înregistrați 52.967 de beneficiari de protecție temporară, ceea ce reprezintă peste 60% din totalul la nivel național. La nivel național, în Republica Moldova sunt […] Articolul Tot mai mulți refugiați ucraineni în Chișinău: Creștere de peste 500 de beneficiari într-o lună apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
VIDEO Salarii mai mari și buget record, promise de Jardan oamenilor culturii: Va depăși un miliard de lei în 2026 # Realitatea.md
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, promite salarii cu 10% mai mari angajaților din domeniul culturii. Oficialul a mai menționat că bugetul pentru acest domeniu, în 2026, va depăși un miliard de lei. Declarațiile au fost făcute de funcționar în contextul Zilei Naționale a Culturii. Jardan s-a referit la numărul de angaților din domeniul cultural, instituțiile din […] Articolul VIDEO Salarii mai mari și buget record, promise de Jardan oamenilor culturii: Va depăși un miliard de lei în 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Stare de urgență energetică în Ucraina. Moldelectrica liniștește consumatorii din Moldova # Realitatea.md
Sistemul electroenergetic al Republicii Moldova funcționează în regim normal, fără riscul unor întreruperi sau limitări ale furnizării energiei electrice, anunță Întreprinderea de Stat Moldelectrica. Potrivit operatorului de transport al energiei electrice, rețelele sunt stabile și monitorizate permanent, iar în prezent nu sunt prevăzute sistări de curent pentru consumatori. Moldelectrica precizează că fluxurile de energie sunt […] Articolul Stare de urgență energetică în Ucraina. Moldelectrica liniștește consumatorii din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Fracțiunea MAN din Consiliul Municipal Chișinău îndeamnă socialiștii și PAS să se prezinte la ședința privind bugetul # Realitatea.md
Consilierii municipali MAN îi îndeamnă pe cei din PAS și PSRM să participe la ședința Consiliului municipal Chișinău (CMC), programată pentru 20 ianuarie. Potrivit vicepreședintelui fracțiunii MAN, Corneliu Pântea, dacă membrii celor două fracțiuni vor fi prezenți la ședința de săptămâna viitoare, capitala va avea un buget aprobat până la sfârșitul lunii ianuarie. Corneliu Pântea […] Articolul Fracțiunea MAN din Consiliul Municipal Chișinău îndeamnă socialiștii și PAS să se prezinte la ședința privind bugetul apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Șoferul troleibuzului care a lovit mortal o femeie pe bd. Decebal, trimis în judecată # Realitatea.md
Șoferul troleibuzului care a lovit mortal o femeie de 63 de ani, pe 31 mai 2025, pe bulevardul Decebal din sectorul Botanica al capitalei, a fost trimis în judecată. Potrivit Procuraturii municipiului Chișinău, procurorii au finalizat urmărirea penală și au expediat cauza în instanță, pe numele conducătorului troleibuzului fiind înaintată învinuirea de încălcare a regulilor […] Articolul Șoferul troleibuzului care a lovit mortal o femeie pe bd. Decebal, trimis în judecată apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
FOTO O căprioară grav rănită, salvată la Ștefan Vodă. Avea piciorul drept fracturat în proporție de 95% # Realitatea.md
O căprioară grav rănită a fost salvată la Ștefan Vodă. Inspectorii de mediu au fost sesizați de cetățeni, care au anunțat că animalul nu se poate deplasa. Ajunși la fața locului, inspectorii au constat că femela de căprioară prezenta traume evidente și au solicitat sprijinul specialiștilor de la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Aceștia […] Articolul FOTO O căprioară grav rănită, salvată la Ștefan Vodă. Avea piciorul drept fracturat în proporție de 95% apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Puzzle-uri cu Eminescu, benzi de colorat și gazete de perete. FOTO cu deținuții moldoveni, care marchează Ziua Culturii # Realitatea.md
Au colorat, au recitat poezii, au adunat puzzle-uri cu fotografia lui Eminescu și au cântat – așa au marcat Ziua Culturii deținuții din Moldova. Imaginile cu persoanele condamnate, implicate în aceste activități, au fost publicate pe pagina oficială a Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP). Conform autorității, activitățile „au oferit prilejul de reflecție, dialog și exprimare […] Articolul Puzzle-uri cu Eminescu, benzi de colorat și gazete de perete. FOTO cu deținuții moldoveni, care marchează Ziua Culturii apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Potîrniche: Chatul „kenții” a fost redenumit în „Tineri PAS”. A dezvăluit cum sunt aleși membrii conversației # Realitatea.md
Deputatul Maxim Potîrniche a declarat la Vocea Basarabiei că chatul „kenții” a fost redenumit în „Tineri PAS”. Potrivit lui, membrii conversației se aleg în funcție de vârstă. Parlamentarul din fracțiunea PAS nu știe cine a creat conversația. Potrivit lui, discuția exista înainte de a ajunge el parlamentar. Totodată, după aproape o lună de la scurgerea […] Articolul Potîrniche: Chatul „kenții” a fost redenumit în „Tineri PAS”. A dezvăluit cum sunt aleși membrii conversației apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Noi detalii în cazul moldoveanului omorât în Italia: A fost reținut presupusul complice al ucigașului # Realitatea.md
Autoritățile italiene vin cu noi detalii în cazul moldoveanului Sergiu Țârnă, găsit decedat pe 30 decembrie 2025, cu o rană la tâmplă, într-un câmp din apropierea Veneției. Miercuri, 14 ianuarie, a fost reținut presupusul complice, Andrea Vescovo, asociat polițistului Riccardo Salvagno, arestat în acest dosar. Procurorii susțin că cei doi ar fi acționat împreună atât […] Articolul Noi detalii în cazul moldoveanului omorât în Italia: A fost reținut presupusul complice al ucigașului apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Ambasadorul Kulminski: Vizele turistice, de studii și de muncă pentru moldoveni NU sunt afectate de decizia SUA # Realitatea.md
Autoritățile Statelor Unite au suspendat temporar emiterea vizelor de imigrare pentru cetățenii mai multor state, inclusiv ai Republicii Moldova, începând cu 21 ianuarie 2026, măsura având un caracter strict administrativ. Asigurările au fost oferite de ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vladislav Kulminski, care a venit cu explicații la postul public de radio, pe fondul îngrijorărilor […] Articolul Ambasadorul Kulminski: Vizele turistice, de studii și de muncă pentru moldoveni NU sunt afectate de decizia SUA apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Manualele școlare grele se vor împărți în volume. La mai multe obiecte vor fi cărți interactive, inspirate din Estonia # Realitatea.md
Elevii din Moldova vor avea manuale noi începând cu 2026. Potrivit ministrului, Dan Perciun, la alegerea manualelor calitatea va prevala în raport de 90%, iar prețul propus de editură – de 10%. Toate materiale de studiu noi vor fi tipărite în patru culori, cu fonturi adaptate vârstei. Acestea vor fi avea rezoluție înaltă, pentru a […] Articolul Manualele școlare grele se vor împărți în volume. La mai multe obiecte vor fi cărți interactive, inspirate din Estonia apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Ministrul Culturii: ”Trebuie să fiu sincer, dacă ar fi un referendum, aș vota pentru unire” # Realitatea.md
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a declarat că, în cazul unui referendum privind unirea Republicii Moldova cu România, ar vota pentru. În același timp, oficialul moldovean a spus că acest lucru nu înseamnă că nu-și iubește țara. Declarațiile au fost făcute pentru Primul în Moldova, transmite NewsMaker.md. Ministrul a fost întrebat dacă susține declarațiile președintei Maia […] Articolul Ministrul Culturii: ”Trebuie să fiu sincer, dacă ar fi un referendum, aș vota pentru unire” apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
A vrut să se răzbune, dar acum va sta după gratii. Un bărbat, condamnat pentru incendierea unui ”service auto” # Realitatea.md
Un bărbat de 61 de ani a fost condamnat la patru ani de închisoare, dintre care doi vor fi executați într-un penitenciar de tip semiînchis, iar ceilalți doi ani au fost suspendați condiționat, cu o perioadă de probă de trei ani pentru organizarea distrugerii sau deteriorării intenționate a bunurilor prin incendiere. Totodată, pe durata acestei […] Articolul A vrut să se răzbune, dar acum va sta după gratii. Un bărbat, condamnat pentru incendierea unui ”service auto” apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Autoritățile din Volintiri, în alertă. Un mistreț decedat a fost depistat pe teritoriul satului # Realitatea.md
Pe teritoriul satului Volintiri, raionul Ștefan Vodă, a fost depistat un mistreț decedat. Cazul a fost raportat imediat autorităților competente, iar situația este monitorizată împreună cu specialiștii ANSA, conform procedurilor legale în vigoare, anunță primăria. De asemenea, au fost dispuse măsuri de prevenire pentru a evita orice risc de răspândire a Pestei Porcine Africane. În […] Articolul Autoritățile din Volintiri, în alertă. Un mistreț decedat a fost depistat pe teritoriul satului apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Ministerul Culturii a inițiat o anchetă privind o construcție neautorizată într-o zonă istorică din Chișinău # Realitatea.md
Ministerul Culturii s-a autosesizat în legătură cu presupusele ilegalități investigate de organele de drept privind construcția neautorizată a unui local amplasat într-o zonă istorică a municipiului Chișinău. În acest context, instituția a inițiat o anchetă de serviciu menită să examineze circumstanțele în care a fost posibilă desfășurarea lucrărilor. Potrivit Ministerului Culturii, orice practică ilegală care […] Articolul Ministerul Culturii a inițiat o anchetă privind o construcție neautorizată într-o zonă istorică din Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Investiții în Cimișlia: Orașul va avea o stație de pompare a apelor uzate și o Casă de Cultură renovată # Realitatea.md
Orașul Cimișlia va avea o stație modernă de pompare a apelor uzate și o Casă de Cultură renovată. În acest context, pentru realizarea celor două proiecte, Agenția de Dezvoltare Regională Sud, Primăria Cimișlia și antreprenorii desemnați să execute lucrările au semnat astăzi, 15 ianuarie, contractele de antrepriză, în prezența viceprim-ministrului Vladimir Bolea. Stația de pompare […] Articolul Investiții în Cimișlia: Orașul va avea o stație de pompare a apelor uzate și o Casă de Cultură renovată apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat scumpiri la carburanți pentru vineri, 16 ianuarie. Astfel, motorina standard va costa 19,06 lei pe litru, cu zece bani mai mult decât joi. Benzina cu cifra octanică 95 se va vinde cu 22,59 lei pe litru, în creștere cu 11 bani. Prețurile afișate reprezintă plafonul de referință. […] Articolul Se scumpesc carburanții! Prețul motorinei depășește 19 lei apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
STOP CADRU AND arată cum recepționează plângeri despre starea drumurilor: „Cu ce vă putem ajuta? A, clar” # Realitatea.md
Administrația Națională a Drumurilor (AND) a publicat o secvență video în care arată cum sunt recepționate informațiile despre starea drumurilor. Inițial, în secvență apare un bărbat, care primește un apel telefonic. „Administrația Națională a Drumurilor, bună ziua. Vă ascultăm. Cu ce vă putem ajuta?”, întreabă protagonistul. Peste câteva secunde tot el răspunde „A, clar! Solicitarea […] Articolul STOP CADRU AND arată cum recepționează plângeri despre starea drumurilor: „Cu ce vă putem ajuta? A, clar” apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Bărbat reținut în centrul Chișinăului cu substanțe suspecte. Era dat în căutare într-un dosar de droguri # Realitatea.md
Un bărbat de 31 de ani a fost reținut de carabinieri în centrul Chișinăului, după ce a încercat să fugă de oamenii legii și a aruncat mai multe pachețele cu substanțe suspecte, anunță Inspectoratul General de Carabinieri. Potrivit instituției, intervenția a avut loc pe strada Columna, unde angajații Direcției regionale „Centru” au observat comportamentul suspect […] Articolul Bărbat reținut în centrul Chișinăului cu substanțe suspecte. Era dat în căutare într-un dosar de droguri apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a convocat joi, 15 ianuarie, o ședință de urgență a cabinetului de apărare, pe fondul intenției declarate de președintele american Donald Trump de a achiziționa Groenlanda. Anunțul a fost făcut în contextul îngrijorărilor legate de poziția Statelor Unite față de viitorul insulei, subiect care a generat reacții la nivel european. Într-un […] Articolul Macron convoacă o reuniune de urgență la Paris pe tema Groenlandei apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Record pe piața imobiliară! Apartamentele din Chișinău ajung la 1.720 € metru pătrat # Realitatea.md
Piața imobiliară din Chișinău a încheiat anul 2025 cu prețuri record, însă a intrat într-o fază clară de stagnare, potrivit analizei realizate de Victor Cernomorcenco, expert al companiei Acces Imobil. Prețul mediu al apartamentelor a ajuns la 1.720 euro pe metru pătrat, cel mai ridicat nivel din istoria pieței. Indicatorul include atât blocurile noi, cât […] Articolul Record pe piața imobiliară! Apartamentele din Chișinău ajung la 1.720 € metru pătrat apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
VIDEO Mesajul ministrului Jardan de Ziua Națională a Culturii: Felicit toată lumea pentru profesionalism # Realitatea.md
Ministrul Culturii a felicitat oamenii din domeniu cu ocazia sărbătorii profesionale. Cristian Jardan a menționat că aceștia lucrează în condiții deloc simple, dar manifestă perseverență și devotament pentru meserie. Oficialul a precizat că domeniul culturii reunește peste 17.000 de angajați. Potrivit lui, Ministerul Culturii este fondator la 130 de muzee, circa 2600 de biblioteci și […] Articolul VIDEO Mesajul ministrului Jardan de Ziua Națională a Culturii: Felicit toată lumea pentru profesionalism apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Un cetățean israelian a fost oprit la granița cu Estonia după ce a încercat să intre în țară având asupra sa un samovar adus din Federația Rusă, obiect aflat pe lista bunurilor restricționate în Uniunea Europeană. Incidentul a avut loc săptămâna trecută, la punctul de control de frontieră din Narva, situat la granița dintre Estonia […] Articolul Acces refuzat în Estonia pentru un israelian care transporta un samovar din Rusia apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.