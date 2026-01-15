Un avion a aterizat de urgență în Spania după o amenințare cu bombă. Pasagerii și echipajul, evacuați în siguranță

11:40

Un cetățean israelian a fost oprit la granița cu Estonia după ce a încercat să intre în țară având asupra sa un samovar adus din Federația Rusă, obiect aflat pe lista bunurilor restricționate în Uniunea Europeană. Incidentul a avut loc săptămâna trecută, la punctul de control de frontieră din Narva, situat la granița dintre Estonia […] Articolul Acces refuzat în Estonia pentru un israelian care transporta un samovar din Rusia apare prima dată în Realitatea.md.