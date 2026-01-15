Chișinăul cere Tiraspolului tranzitul liber al produselor, cât Bacul de la Molovata s-a oprit. Separatiștii se gândesc
Realitatea.md, 15 ianuarie 2026 16:00
Administrația de la Chișinău a cerut Tiraspolului să asigure accesul liber prin posturile neautorizate de control a agenților economici care duc produse alimentare, medicamente și mărfuri de primă necesitate la Cocieri, Molovata Nouă, Corjova și în alte localități din stânfa Nistrului. Adresarea a fost transmisă la prima reuniune din 2026 a Comisiei Unificate de Control
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 10 minute
16:10
„Furnica electrică”, specie periculoasă pentru om și animale, a ajuns în Franța și amenință Europa # Realitatea.md
O amenințare pentru Europa și România: „furnica electrică", una dintre cele mai agresive specii invazive din lume, periculoasă pentru oameni și capabilă să provoace orbirea câinilor și pisicilor, a ajuns în Franța. Această insectă provoacă deja daune semnificative în Africa și Statele Unite ale Americii (SUA). Joi, 15 ianuarie, dr. Ioan Tăușan, mirmecolog la Universitatea
Acum 30 minute
16:00
Chișinăul cere Tiraspolului tranzitul liber al produselor, cât Bacul de la Molovata s-a oprit. Separatiștii se gândesc # Realitatea.md
16:00
Iute Group primește aprobarea de reglementare pentru înființarea unei bănci digitale în Ucraina # Realitatea.md
Iute Group, grup bancar fondat în Estonia, a obținut aprobarea Băncii Naționale a Ucrainei și a semnat un acord care îi permite să continue procesul de înființare a unei bănci digitale în Ucraina. Anterior, Iute Group a câștigat o licitație deschisă organizată de Fondul de Garantare a Depozitelor din Ucraina. Ulterior, a fost obținută aprobarea
16:00
Petr Vlah despre presupusele alegeri anticipate ale bașcanului: Orice scrutin presupune şi o mare doză de instabilitate # Realitatea.md
Fostul deputat Petr Vlah este de părerea că nu este logic de a organiza într-un singur an alegerile în Adunarea Populară a Găgăuziei, dar și cele a bașcanului autonomiei. "Orice tip de alegeri, presupune şi o mare doză de instabilitate. Dacă în 2026 vor avea loc întâi alegeri în Adunarea Populară, apoi alegeri anticipate ale
Acum o oră
15:40
MAE recomandă moldovenilor să evite călătoriile în Iran și îndeamnă cetățenii aflați acolo să părăsească țara # Realitatea.md
În contextul situației de securitate instabile din Iran, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova recomandă cetățenilor moldoveni să evite orice călătorie în această țară. Totodată, moldovenii care se află deja pe teritoriul iranian sunt îndemnați să analizeze părăsirea imediată a țării, pe rute sigure disponibile. MAE solicită cetățenilor Republicii Moldova aflați în Iran să își
15:40
Ce a arătat ancheta de la Universitatea de Medicină privind diplomele buclucașe eliberate medicilor români # Realitatea.md
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" a efectuat o anchetă de serviciu, după scandalul diplomelor eliberate medicilor români. Potrivit unui comunicat de presă al instituției, în perioada 4 noiembrie 2025 – 12 ianuarie 2026, o Comisie specială a realizat o analiză amplă a documentelor academice și administrative, a procedurilor de admitere, a
15:30
Crizele globale o iau prin surprindere pe Kaja Kallas: „este un moment bun” pentru a se apuca de băut # Realitatea.md
Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat în fața parlamentarilor europeni că este „un moment bun" pentru a se apuca de băut, făcând o remarcă ironică legată de situațiile actuale din lume, relatează Politico. Afirmația a fost făcută în cadrul unei discuții cu liderii grupurilor politice din Parlamentul European. Potrivit a două persoane prezente
Acum 2 ore
15:20
Tot mai mulți refugiați ucraineni în Chișinău: Creștere de peste 500 de beneficiari într-o lună # Realitatea.md
Municipiul Chișinău rămâne principalul centru de protecție temporară pentru refugiații ucraineni. Potrivit datelor Inspectoratului General pentru Migrație (IGM), în perioada 1 martie 2023 – 12 ianuarie 2026, în Capitală au fost înregistrați 52.967 de beneficiari de protecție temporară, ceea ce reprezintă peste 60% din totalul la nivel național. La nivel național, în Republica Moldova sunt
15:10
VIDEO Salarii mai mari și buget record, promise de Jardan oamenilor culturii: Va depăși un miliard de lei în 2026 # Realitatea.md
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, promite salarii cu 10% mai mari angajaților din domeniul culturii. Oficialul a mai menționat că bugetul pentru acest domeniu, în 2026, va depăși un miliard de lei. Declarațiile au fost făcute de funcționar în contextul Zilei Naționale a Culturii. Jardan s-a referit la numărul de angaați din domeniul cultural, instituțiile din
15:10
Stare de urgență energetică în Ucraina. Moldelectrica liniștește consumatorii din Moldova # Realitatea.md
Sistemul electroenergetic al Republicii Moldova funcționează în regim normal, fără riscul unor întreruperi sau limitări ale furnizării energiei electrice, anunță Întreprinderea de Stat Moldelectrica. Potrivit operatorului de transport al energiei electrice, rețelele sunt stabile și monitorizate permanent, iar în prezent nu sunt prevăzute sistări de curent pentru consumatori. Moldelectrica precizează că fluxurile de energie sunt
15:00
Fracțiunea MAN din Consiliul Municipal Chișinău îndeamnă socialiștii și PAS să se prezinte la ședința privind bugetul # Realitatea.md
Consilierii municipali MAN îi îndeamnă pe cei din PAS și PSRM să participe la ședința Consiliului municipal Chișinău (CMC), programată pentru 20 ianuarie. Potrivit vicepreședintelui fracțiunii MAN, Corneliu Pântea, dacă membrii celor două fracțiuni vor fi prezenți la ședința de săptămâna viitoare, capitala va avea un buget aprobat până la sfârșitul lunii ianuarie. Corneliu Pântea
15:00
Șoferul troleibuzului care a lovit mortal o femeie pe bd. Decebal, trimis în judecată # Realitatea.md
Șoferul troleibuzului care a lovit mortal o femeie de 63 de ani, pe 31 mai 2025, pe bulevardul Decebal din sectorul Botanica al capitalei, a fost trimis în judecată. Potrivit Procuraturii municipiului Chișinău, procurorii au finalizat urmărirea penală și au expediat cauza în instanță, pe numele conducătorului troleibuzului fiind înaintată învinuirea de încălcare a regulilor
14:50
FOTO O căprioară grav rănită, salvată la Ștefan Vodă. Avea piciorul drept fracturat în proporție de 95% # Realitatea.md
O căprioară grav rănită a fost salvată la Ștefan Vodă. Inspectorii de mediu au fost sesizați de cetățeni, care au anunțat că animalul nu se poate deplasa. Ajunși la fața locului, inspectorii au constat că femela de căprioară prezenta traume evidente și au solicitat sprijinul specialiștilor de la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Aceștia
14:40
Puzzle-uri cu Eminescu, benzi de colorat și gazete de perete. FOTO cu deținuții moldoveni, care marchează Ziua Culturii # Realitatea.md
Au colorat, au recitat poezii, au adunat puzzle-uri cu fotografia lui Eminescu și au cântat – așa au marcat Ziua Culturii deținuții din Moldova. Imaginile cu persoanele condamnate, implicate în aceste activități, au fost publicate pe pagina oficială a Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP). Conform autorității, activitățile „au oferit prilejul de reflecție, dialog și exprimare
Acum 4 ore
14:20
Potîrniche: Chatul „kenții” a fost redenumit în „Tineri PAS”. A dezvăluit cum sunt aleși membrii conversației # Realitatea.md
Deputatul Maxim Potîrniche a declarat la Vocea Basarabiei că chatul „kenții" a fost redenumit în „Tineri PAS". Potrivit lui, membrii conversației se aleg în funcție de vârstă. Parlamentarul din fracțiunea PAS nu știe cine a creat conversația. Potrivit lui, discuția exista înainte de a ajunge el parlamentar. Totodată, după aproape o lună de la scurgerea
13:50
Noi detalii în cazul moldoveanului omorât în Italia: A fost reținut presupusul complice al ucigașului # Realitatea.md
Autoritățile italiene vin cu noi detalii în cazul moldoveanului Sergiu Țârnă, găsit decedat pe 30 decembrie 2025, cu o rană la tâmplă, într-un câmp din apropierea Veneției. Miercuri, 14 ianuarie, a fost reținut presupusul complice, Andrea Vescovo, asociat polițistului Riccardo Salvagno, arestat în acest dosar. Procurorii susțin că cei doi ar fi acționat împreună atât
13:50
Ambasadorul Kulminski: Vizele turistice, de studii și de muncă pentru moldoveni NU sunt afectate de decizia SUA # Realitatea.md
Autoritățile Statelor Unite au suspendat temporar emiterea vizelor de imigrare pentru cetățenii mai multor state, inclusiv ai Republicii Moldova, începând cu 21 ianuarie 2026, măsura având un caracter strict administrativ. Asigurările au fost oferite de ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vladislav Kulminski, care a venit cu explicații la postul public de radio, pe fondul îngrijorărilor
13:40
Manualele școlare grele se vor împărți în volume. La mai multe obiecte vor fi cărți interactive, inspirate din Estonia # Realitatea.md
Elevii din Moldova vor avea manuale noi începând cu 2026. Potrivit ministrului, Dan Perciun, la alegerea manualelor calitatea va prevala în raport de 90%, iar prețul propus de editură – de 10%. Toate materiale de studiu noi vor fi tipărite în patru culori, cu fonturi adaptate vârstei. Acestea vor fi avea rezoluție înaltă, pentru a
13:10
Ministrul Culturii: ”Trebuie să fiu sincer, dacă ar fi un referendum, aș vota pentru unire” # Realitatea.md
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a declarat că, în cazul unui referendum privind unirea Republicii Moldova cu România, ar vota pentru. În același timp, oficialul moldovean a spus că acest lucru nu înseamnă că nu-și iubește țara. Declarațiile au fost făcute pentru Primul în Moldova, transmite NewsMaker.md. Ministrul a fost întrebat dacă susține declarațiile președintei Maia
13:10
A vrut să se răzbune, dar acum va sta după gratii. Un bărbat, condamnat pentru incendierea unui ”service auto” # Realitatea.md
Un bărbat de 61 de ani a fost condamnat la patru ani de închisoare, dintre care doi vor fi executați într-un penitenciar de tip semiînchis, iar ceilalți doi ani au fost suspendați condiționat, cu o perioadă de probă de trei ani pentru organizarea distrugerii sau deteriorării intenționate a bunurilor prin incendiere. Totodată, pe durata acestei
13:00
Autoritățile din Volintiri, în alertă. Un mistreț decedat a fost depistat pe teritoriul satului # Realitatea.md
Pe teritoriul satului Volintiri, raionul Ștefan Vodă, a fost depistat un mistreț decedat. Cazul a fost raportat imediat autorităților competente, iar situația este monitorizată împreună cu specialiștii ANSA, conform procedurilor legale în vigoare, anunță primăria. De asemenea, au fost dispuse măsuri de prevenire pentru a evita orice risc de răspândire a Pestei Porcine Africane. În
12:50
Ministerul Culturii a inițiat o anchetă privind o construcție neautorizată într-o zonă istorică din Chișinău # Realitatea.md
Ministerul Culturii s-a autosesizat în legătură cu presupusele ilegalități investigate de organele de drept privind construcția neautorizată a unui local amplasat într-o zonă istorică a municipiului Chișinău. În acest context, instituția a inițiat o anchetă de serviciu menită să examineze circumstanțele în care a fost posibilă desfășurarea lucrărilor. Potrivit Ministerului Culturii, orice practică ilegală care
12:30
Investiții în Cimișlia: Orașul va avea o stație de pompare a apelor uzate și o Casă de Cultură renovată # Realitatea.md
Orașul Cimișlia va avea o stație modernă de pompare a apelor uzate și o Casă de Cultură renovată. În acest context, pentru realizarea celor două proiecte, Agenția de Dezvoltare Regională Sud, Primăria Cimișlia și antreprenorii desemnați să execute lucrările au semnat astăzi, 15 ianuarie, contractele de antrepriză, în prezența viceprim-ministrului Vladimir Bolea. Stația de pompare
Acum 6 ore
12:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat scumpiri la carburanți pentru vineri, 16 ianuarie. Astfel, motorina standard va costa 19,06 lei pe litru, cu zece bani mai mult decât joi. Benzina cu cifra octanică 95 se va vinde cu 22,59 lei pe litru, în creștere cu 11 bani. Prețurile afișate reprezintă plafonul de referință.
12:10
STOP CADRU AND arată cum recepționează plângeri despre starea drumurilor: „Cu ce vă putem ajuta? A, clar” # Realitatea.md
Administrația Națională a Drumurilor (AND) a publicat o secvență video în care arată cum sunt recepționate informațiile despre starea drumurilor. Inițial, în secvență apare un bărbat, care primește un apel telefonic. „Administrația Națională a Drumurilor, bună ziua. Vă ascultăm. Cu ce vă putem ajuta?", întreabă protagonistul. Peste câteva secunde tot el răspunde „A, clar! Solicitarea
12:00
Bărbat reținut în centrul Chișinăului cu substanțe suspecte. Era dat în căutare într-un dosar de droguri # Realitatea.md
Un bărbat de 31 de ani a fost reținut de carabinieri în centrul Chișinăului, după ce a încercat să fugă de oamenii legii și a aruncat mai multe pachețele cu substanțe suspecte, anunță Inspectoratul General de Carabinieri. Potrivit instituției, intervenția a avut loc pe strada Columna, unde angajații Direcției regionale „Centru" au observat comportamentul suspect
12:00
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a convocat joi, 15 ianuarie, o ședință de urgență a cabinetului de apărare, pe fondul intenției declarate de președintele american Donald Trump de a achiziționa Groenlanda. Anunțul a fost făcut în contextul îngrijorărilor legate de poziția Statelor Unite față de viitorul insulei, subiect care a generat reacții la nivel european. Într-un
12:00
Record pe piața imobiliară! Apartamentele din Chișinău ajung la 1.720 € metru pătrat # Realitatea.md
Piața imobiliară din Chișinău a încheiat anul 2025 cu prețuri record, însă a intrat într-o fază clară de stagnare, potrivit analizei realizate de Victor Cernomorcenco, expert al companiei Acces Imobil. Prețul mediu al apartamentelor a ajuns la 1.720 euro pe metru pătrat, cel mai ridicat nivel din istoria pieței. Indicatorul include atât blocurile noi, cât
11:50
VIDEO Mesajul ministrului Jardan de Ziua Națională a Culturii: Felicit toată lumea pentru profesionalism # Realitatea.md
Ministrul Culturii a felicitat oamenii din
11:40
Un cetățean israelian a fost oprit la granița cu Estonia după ce a încercat să intre în țară având asupra sa un samovar adus din Federația Rusă, obiect aflat pe lista bunurilor restricționate în Uniunea Europeană. Incidentul a avut loc săptămâna trecută, la punctul de control de frontieră din Narva, situat la granița dintre Estonia […] Articolul Acces refuzat în Estonia pentru un israelian care transporta un samovar din Rusia apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Doliu în familia Turculeț: Radu, fiul administratorului Cramelor de la Suruceni, s-a stins din viață în Italia # Realitatea.md
Radu Turculeț, fiul lui Chiril Turculeț, administrator al Cramelor de la Suruceni, s-a stins din viață la vârsta de 34 de ani. Tragedia a avut loc în Italia, departe de casă, în ajunul Crăciunului pe stil vechi, la data de 7 ianuarie. Despre aceasta a anunțat familia lui Radu. ”Plecarea sa fulgerătoare a lăsat în […] Articolul Doliu în familia Turculeț: Radu, fiul administratorului Cramelor de la Suruceni, s-a stins din viață în Italia apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Percheziții într-un dosar de construcție ilegală: 10 bănuiți, printre care un angajat al Ministerului Culturii # Realitatea.md
Ofițerii CNA și procurorii municipiului Chișinău desfășoară percheziții într-un dosar care vizează construcția ilegală a unui local de pe strada Eugen Doga. În prezent, au loc descinderi la mai multe persoane implicate în lucrările executate cu abateri de la documentația de proiect, extinderea construcției pe proprietate publică și recepția finală fără actele permisive necesare, în […] Articolul Percheziții într-un dosar de construcție ilegală: 10 bănuiți, printre care un angajat al Ministerului Culturii apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Grosu și Munteanu, mesaje de Ziua Națională a Culturii: „Să mergem la teatru, la operă, la concerte, să citim cărți” # Realitatea.md
Premierul Alexandru Munteanu și speakerul Igor Grosu îndeamnă moldovenii să promoveze patrimoniul țării de Ziua Națională a Culturii. Oficialii au menționat rolul angajaților din domeniu în procesul de promovare a tradițiilor și artei. În opinia prim-ministrului Alexandru Munteanu, evenimentul reprezintă o ocazie de discuție despre importanța patrimoniului cultural și promovarea personalităților autohtone. Conform oficialului, moștenirea […] Articolul Grosu și Munteanu, mesaje de Ziua Națională a Culturii: „Să mergem la teatru, la operă, la concerte, să citim cărți” apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
VIDEO Scandalul de la un cămin UTM ia amploare. O studentă s-a trezit cu un gândac în ureche # Realitatea.md
Scandalul gândacilor de la un cămin al Universității Tehnice din Moldova ia amploare, după ce o studentă a povestit că, în timp ce dormea, un gândac i-a pătruns în ureche. Tânăra susține că a fost nevoită să se adreseze de urgență medicilor, iar intervenția a fost una dureroasă și costisitoare, potrivit newsmaker.md. În același timp, […] Articolul VIDEO Scandalul de la un cămin UTM ia amploare. O studentă s-a trezit cu un gândac în ureche apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Românul David Popovici a devenit cel mai bun înotător european al anului 2025. Anunțul a fost făcut de European Aquatics și clubul Dinamo București. Popovici a obținut două titluri mondiale anul trecut, la Singapore, în probele de 100 metri liber și 200 metri liber. Înotătorul are două medalii de aur și una de bronz, câștigate […] Articolul Sportivul român a David Popovici a devenit cel mai bun înotător european în 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Pe fondul atacurilor rusești care afectează tot mai grav infrastructura energetică a Ucrainei, președintele Volodimir Zelenski a anunțat că autoritățile de la Kiev caută noi surse de energie pentru a asigura încălzirea capitalei, a orașelor și a satelor din întreaga țară. În acest context, la Kiev au fost instalate cinci noi centrale electrice de mici […] Articolul Urgență energetică la Kiev: centrale electrice mobile sosesc pentru a salva orașul apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
VIDEO Ion Ceban a depus flori la monumentul lui Mihai Eminescu, „Luceafărul” literaturii române # Realitatea.md
În fiecare an, pe 15 ianuarie, este comemorat Mihai Eminescu. Astăzi, tradițional, primarul Capitalei, Ion Ceban, a depus flori la monumentul poetului, considerat ”Luceafărul” literaturii române, în scuarul care îi poartă numele. „În fiecare an, la data de 15 ianuarie, este sărbătorită atât ziua de naștere a lui Mihai Eminescu (care ar fi împlinit astăzi […] Articolul VIDEO Ion Ceban a depus flori la monumentul lui Mihai Eminescu, „Luceafărul” literaturii române apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Incident la muncă: Un bărbat are coloana vertebrală traumatizată, după ce peste el au trecut roțile unui camion # Realitatea.md
Un bărbat are coloana vertebrală traumatizată, după ce peste el au trecut roțile unui camion. Incidentul s-a produs la un atelier de reparații auto din stânga Nistrului. Muncitorul de 56 de ani era sudor și urma să efectueze lucrări la vehiculul de mare tonaj. Camionul a fost ridicat, iar roțile – blocate prin intermediul unui […] Articolul Incident la muncă: Un bărbat are coloana vertebrală traumatizată, după ce peste el au trecut roțile unui camion apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Criza continuă la Tiraspol! Starea de urgență rămâne în vigoare până la 15 februarie # Realitatea.md
Pretinsele autorități de la Tiraspol au decis prelungirea stării de urgență în economie pentru încă 30 de zile, până la 15 februarie, potrivit unui decret semnat de liderul administrației separatiste, Vadim Krasnoselski, și aprobat de așa-numitul Soviet Suprem al regiunii, transmite bani.md. Decizia vine pe fondul continuării dificultăților economice din regiune, inclusiv probleme legate de […] Articolul Criza continuă la Tiraspol! Starea de urgență rămâne în vigoare până la 15 februarie apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Tăieri ilegale de nuc la Mihălășeni: inspectorii de mediu au surprins făptașii în flagrant # Realitatea.md
Inspectorii de mediu din raionul Ocnița au descoperit, în urma unor controale în teren, mai multe cazuri de tăiere ilegală a arborilor de nuc în localitatea Mihălășeni. Aceștia erau tăiați din fâșia de protecție a câmpurilor. Persoanele implicate au fost prinse în flagrant, iar pe numele lor au fost întocmite procese-verbale. Făptașii au fost amendați, […] Articolul Tăieri ilegale de nuc la Mihălășeni: inspectorii de mediu au surprins făptașii în flagrant apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Șefa statului va susține, joi, 22 ianuarie, o conferință de presă la început de an, în cadrul căreia va trasa prioritățile instituției prezidențiale și va răspunde la întrebările jurnaliștilor. Evenimentul va avea loc între orele 11.00 și 13.00. Reprezentanții mass-media sunt invitați începând cu 10:30, la sediul Președinției (bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 154, […] Articolul Maia Sandu va susține o conferință de presă joi, 22 ianuarie apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
VIDEO Incendiu într-un apartament din Tiraspol. Un bărbat a ajuns la terapia intensivă cu arsuri grave # Realitatea.md
Un pensionar a ajuns la terapia intensivă după ce a suferit arsuri grave în urma unui incendiu, produs miercuri, 14 ianuarie, în Tiraspol. Potrivit autorităților din regiune, flăcările au izbucnit într-un apartament de la etajul patru. Salvatorii l-au găsit pe proprietarul de 82 de ani conștient, întins la podea, și l-au transportat de urgență la […] Articolul VIDEO Incendiu într-un apartament din Tiraspol. Un bărbat a ajuns la terapia intensivă cu arsuri grave apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Cum pierd aliații încrederea în Rusia, pe măsură ce atenția Kremlinului se mută spre Ucraina # Realitatea.md
Aliații strategici ai Rusiei își exprimă tot mai des nemulțumirea față de lipsa de sprijin din partea Moscovei, pe fondul concentrării președintelui Vladimir Putin asupra războiului din Ucraina. În ultimele 13 luni, mai multe regimuri autoritare apropiate Kremlinului au constatat că nu se pot baza pe Rusia în momentele de criză. De la Siria și […] Articolul Cum pierd aliații încrederea în Rusia, pe măsură ce atenția Kremlinului se mută spre Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
10:20
Cât de ingenioși au fost moldovenii în 2025 la capitolul nume de copii? De la Sofia și David… la Akif și Alvisa # Realitatea.md
Moldovenii care în 2025 au devenit părinți au avut de luat una dintre cele mai importante decizii din viața lor: cum își vor numi copiii. Datele statistice din primele 11 luni ale anului, oferite de Agenția Servicii Publice (ASP) într-o solicitare adresată de Realitatea.md, arată că, în timp ce unii au mers pe variante clasice, […] Articolul Cât de ingenioși au fost moldovenii în 2025 la capitolul nume de copii? De la Sofia și David… la Akif și Alvisa apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Iranul și-a redeschis spațiul aerian joi dimineața, după ce acesta a fost închis temporar din motive de securitate. Autoritățile iraniene au impus inițial restricții asupra majorității zborurilor de sosire și plecare pentru câteva ore. Măsura a fost luată pe fondul tensiunilor legate de o posibilă acțiune militară a Statelor Unite, care ar fi putut crește […] Articolul Iranul redeschide spațiul aerian după o închidere temporară de cinci ore apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Ziua Națională a Culturii și nașterea lui Mihai Eminescu, marcate în școlile din țară # Realitatea.md
Pe parcursul lunii ianuarie, școlile din Republica Moldova vor desfășura mai multe activități dedicate celebrării Zilei Naționale a Culturii și comemorării marelui poet Mihai Eminescu, la 176 de ani de la naștere, personalitate emblematică a literaturii și identității naționale. Acțiunile au drept scop promovarea patrimoniului cultural și a rolului educației în cultivarea valorilor spirituale autentice. […] Articolul Ziua Națională a Culturii și nașterea lui Mihai Eminescu, marcate în școlile din țară apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Drumarii, mobilizați pe timp de noapte în toată țara. Peste 1.300 de tone de material antiderapant au fost împrăștiate # Realitatea.md
În urma ninsorilor din noaptea trecută, Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că 182 de utilaje speciale și 179 de muncitori rutieri au fost mobilizați pe traseele naționale pentru a asigura circulația în condiții de siguranță. Potrivit AND, echipele au desfășurat lucrări de patrulare, deszăpezire și combatere a lunecușului pe aproximativ 40 de sectoare din […] Articolul Drumarii, mobilizați pe timp de noapte în toată țara. Peste 1.300 de tone de material antiderapant au fost împrăștiate apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Premierul Alexandru Munteanu efectuează astăzi, 15 ianuarie, o vizită de lucru în raionul Soroca. Oficialul se va întâlni cu autoritățile publice locale și cu reprezentanții serviciilor desconcentrate, în cadrul căreia vor fi discutate prioritățile de dezvoltare regională și locală, mai ales în contextul Planului de creștere cu Uniunea Europeană, precum și importanța cooperării strânse între administrația […] Articolul Alexandru Munteanu efectuează o vizită de lucru la Soroca. Cu cine se va întâlni apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Piața datoriilor din Rusia, sub presiune: număr record de defaulturi în al patrulea an de război # Realitatea.md
Al patrulea an al războiului din Ucraina a devenit cel mai dificil pentru piața obligațiunilor din Rusia cel puțin din 2022 încoace: 48 de companii au intrat în default sau au fost nevoite să își restructureze forțat datoriile, potrivit datelor Cbonds citate de RBC, scrie The Moscow Times. Prin comparație, dificultăți de plată au avut […] Articolul Piața datoriilor din Rusia, sub presiune: număr record de defaulturi în al patrulea an de război apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
MAE, despre suspendarea vizelor de imigrare de către SUA: Nu constituie o interdicție generală de călătorie # Realitatea.md
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a venit cu o reacția la decizia Statelor Unite ale Americii (SUA) de a suspenda vizele de imigrare pentru 75 de țări, printre care s-ar afla și Republica, începând cu 21 ianuarie 2026. Autoritățile precizează că măsura are caracter administrativ, fiind parte a unui proces de reevaluare a criteriilor […] Articolul MAE, despre suspendarea vizelor de imigrare de către SUA: Nu constituie o interdicție generală de călătorie apare prima dată în Realitatea.md.
