Caz șocant în România: o mamă a fost arestată după ce și-a ucis copilul

Un bărbat are coloana vertebrală traumatizată, după ce peste el au trecut roțile unui camion. Incidentul s-a produs la un atelier de reparații auto din stânga Nistrului. Muncitorul de 56 de ani era sudor și urma să efectueze lucrări la vehiculul de mare tonaj. Camionul a fost ridicat, iar roțile – blocate prin intermediul unui