Trump amenință să trimită armata în Minnesota, invocând Legea insurecției, după violențele dintre ICE și protestatari

Ziarul National, 15 ianuarie 2026 19:15

Preşedintele SUA, Donald Trump, a ameninţat joi că va recurge la Legea insurecţiei, act care i-ar permite să mobilizeze forţele militare în Minneso...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul National

Acum 15 minute
19:15
Trump amenință să trimită armata în Minnesota, invocând Legea insurecției, după violențele dintre ICE și protestatari Ziarul National
Preşedintele SUA, Donald Trump, a ameninţat joi că va recurge la Legea insurecţiei, act care i-ar permite să mobilizeze forţele militare în Minneso...
Acum 2 ore
18:15
Republica Moldova accelerează integrarea energetică cu UE: noi piețe de electricitate, interconexiuni cu România și avans major la regenerabile Ziarul National
Secretara de stat a Ministerului Energiei, Cristina Pereteatcu, Președinta Grupului de Lucru pentru Capitolul 15 „Energie”, a prezentat progresele ...
18:15
Kremlinul avertizează că fereastra de negociere pentru Kiev se îngustează pe fondul discuțiilor mediate de Washington și Trump Ziarul National
Moscova a transmis joi că oportunităţile pentru Ucraina de a găsi o soluţie negociată la războiul cu Rusia se reduc treptat, avertismentul venind d...
Acum 4 ore
17:15
Oligarh rus găsit mort în Cipru, pe fondul unui scandal politic și al suspiciunilor de „activitate hibridă” Ziarul National
Cadavrul lui Vladislav Baumgertner, în vârstă de 56 de ani, fost director general al gigantului rus de potasă Uralkali, a fost descoperit miercuri ...
16:15
Chișinăul cere Tiraspolului ridicarea posturilor neautorizate din raionul Dubăsari pentru a permite aprovizionarea satelor de pe malul stâng al Nistrului Ziarul National
La 15 ianuarie 2026, în orașul Bender a avut loc prima ședință din acest an a Comisiei Unificate de Control.Delegația Republicii Moldova a solicit...
16:15
VIDEO // Nicușor Dan abordează ideea UNIRII R. Moldova cu România, după ce Maia Sandu a spus că ar vota „DA” la un eventual referendum. „Integrarea în UE, una din căile de a fi împreună” Ziarul National
Integrarea europeană a Republicii Moldova constituie „una din căile de a fi împreună”, a declarat, joi, președintele Nicușor Dan, în cadrul pr...
16:15
Șoferul troleibuzului implicat în accidentul mortal de pe bd. Decebal, trimis în judecată în Chișinău Ziarul National
În contextul numeroaselor solicitări recepționate și ținând cont de interesul public sporit, sunt actualizate informațiile privind cazul accidentul...
15:45
Kremlinul îi dă dreptate lui Trump: Zelenski „blochează pacea”, în timp ce Rusia lovește din nou Ucraina cu atacuri nocturne Ziarul National
Moscova a sprijinit joi declaratiile lui Donald Trump, făcute într-un interviu pentru Reuters, potrivit cărora preşedintele ucrainean Volodimir Zel...
15:45
Rusia presează SUA pentru un răspuns la propunerea de prelungire a tratatului nuclear New START Ziarul National
Rusia încă aşteaptă răspunsul Statelor Unite la propunerea preşedintelui Vladimir Putin de a prelungi informal cu un an prevederile ultimului pact ...
15:45
MEC schimbă din temelii manualele școlare: accent pe calitate, ediții color, versiuni digitale și ghiozdane mai ușoare Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță un amplu set de reforme care vizează manualele școlare, în contextul elaborării noului curriculum l...
Acum 6 ore
13:45
S-a răzbunat cu foc și plătește cu libertatea: 4 ani de închisoare pentru bărbatul de 61 de ani care a comandat incendierea unui service auto din Chișinău, cu prejudiciu de peste 2 milioane de lei Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în cazul unui bărbat de 61 de ani, găsit vinovat de comiter...
Acum 8 ore
12:45
Rusia expulzează un diplomat britanic acuzat de spionaj în contextul tensiunilor legate de războiul din Ucraina Ziarul National
Rusia a anunţat joi expulzarea unui diplomat britanic, acuzat că aparţine serviciilor secrete ale Regatului Unit, pe fondul tensiunilor tot mai mar...
11:45
Kazahstanul cere SUA și Europei ajutor pentru protejarea transporturilor de petrol din Marea Neagră după atacurile cu drone Ziarul National
Kazahstanul a cerut miercuri Statelor Unite şi țărilor europene să contribuie la securizarea transportului de petrol, după atacurile cu drone asupr...
Acum 12 ore
10:45
Ziua NAȚIONALĂ a Culturii: 15 lucruri pe care nu le știai despre Mihai Eminescu - care a fost ultima poezie scrisă și ce a spus marele poet înainte să moară Ziarul National
Mihai Eminescu, născut la 15 ianuarie 1850, este considerat cel mai mare poet român al tuturor timpurilor. Pe lângă poemele sale, multe lucruri...
10:30
Școlile din întreaga țară marchează Ziua Culturii Naționale și 176 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu prin activități dedicate Ziarul National
Școlile din țară vor desfășura, pe parcursul lunii ianuarie, o serie amplă de activități consacrate celebrării Zilei Naționale a Culturii și co...
10:30
Președinta Maia Sandu anunță PRIORITĂȚILE pentru anul 2026 într-o conferință de presă MARATON Ziarul National
Președinta Maia Sandu va susține, joi, 22 ianuarie, o conferință de presă la început de an, în cadrul căreia va trasa prioritățile instituției p...
10:00
SUA suspendă pe termen nelimitat vizele de imigranți pentru Republica Moldova și alte 74 de țări Ziarul National
Republica Moldova se află pe lista celor 75 de ţări pentru care Statele Unite vor suspenda, începând cu 21 ianuarie, toate procedurile de eliberare...
10:00
Rusia susține că a cucerit peste 300 km pătrați în Ucraina la început de ianuarie, după ce în 2024 a preluat controlul a 6.640 km pătrați Ziarul National
Forţele ruse au ocupat peste 300 de kilometri pătraţi de teritoriu ucrainean în prima jumătate a lunii ianuarie, a declarat joi Valeri Gherasimov, ...
09:00
Horoscopul zilei 15.01.2026 Ziarul National
♈️ BerbecContextul general favorizează inițiativa rapidă și deciziile ferme. O chestiune profesională se poate debloca neașteptat, iar o veste din...
07:00
Trump dă vina pe Zelenski pentru blocarea păcii în Ucraina și îl absolvă pe Putin de responsabilitate Ziarul National
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat pentru Reuters că Ucraina – şi nu Rusia – blochează un potenţial acord de pace, o retorică ce contrastea...
Acum 24 ore
03:00
SUA suspendă pe termen nelimitat vizele permanente pentru imigranți din 75 de țări, inclusiv Rusia, Iran, Brazilia și Nigeria Ziarul National
Statele Unite au anunţat miercuri că ”îngheaţă toate procedurile privind vizele imigranţilor din 75 de ţări. destinate persoanelor care intenţionea...
14 ianuarie 2026
23:00
Trump pune presiune pe Danemarca pentru anexarea Groenlandei, după ce leagă insula de proiectul „Domul de Aur” Ziarul National
O delegaţie a Danemarcei şi Groenlandei a fost primită miercuri la Casa Albă, la o reuniune cu mize mari, după ce Donald Trump şi-a reafirmat dorin...
23:00
Zelenski decretează starea de urgență în sistemul energetic și cere sprijin occidental pentru a trece iarna sub tirul atacurilor rusești Ziarul National
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski anunţă miercuri că intenţionează să decreteze ”starea de urgenţă” în sectorul energetic al Ucrainei, pus ...
21:00
Ninsori slabe și ger moderat în Republica Moldova, joi 15.01.2026 Ziarul National
Joi, 15 ianuarie 2026, Republica Moldova intră sub influența unui front slab de iarnă: temperaturile se mențin negative pe tot parcursul zilei, cu ...
Ieri
19:00
Rusia acuză Ucraina că a lovit cu drone un petrolier grec în Marea Neagră, în timp ce Grecia condamnă atacul fără a indica autorul Ziarul National
Ministerul rus al Apărării acuză miercuri Ucraina de un atac cu dronă care ar fi vizat, marţi, un petrolier grec în Marea Neagră, potrivit unei rel...
19:00
Doi morți și cinci răniți în urma atacurilor cu drone ucrainene asupra regiunilor Rostov și Belgorod Ziarul National
Două persoane au fost ucise, iar alte cinci rănite – inclusiv un copil în vârstă de patru ani – în atacuri ucrainene cu dronă desfășurate miercuri ...
18:00
Granturi de milioane de euro pentru eficiența energetică a IMM-urilor din R. Moldova Ziarul National
Cabinetul de miniștri a aprobat Acordul de grant dintre Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) și proiectul „Întreprinderi și C...
18:00
Investiții de peste 210 MILIOANE de lei în planuri urbanistice generale pentru 293 de localități din țară Ziarul National
Un număr de 293 de localități din Republica Moldova vor beneficia de elaborarea, actualizarea sau modernizarea planurilor urbanistice generale. ...
16:45
Guvernul de la Chișinău, mesaj TRANȘANT pentru regimul separatist de la Tiraspol. „Să accepte oferta de REINTEGRARE”. Replica lui Ignatiev, cercetat PENAL în Ucraina pentru trădare de PATRIE Ziarul National
Pentru a depăși problemele generate de criza energetică, Tiraspolul trebuie să accepte oferta de reintegrare a R. Moldova, a declarat astăzi ...
16:45
SUA își retrag parțial trupele din bazele-cheie din Orientul Mijlociu pe fondul tensiunilor cu Iranul, în timp ce Turcia încearcă să-i aducă pe americani și iranieni la negocieri Ziarul National
Statele Unite retrag o parte din personal din bazele-cheie pe care le deţin în regiune, ca măsură de precauţie, având în vedere tensiunile regional...
16:00
UE își caută trimis special pentru negocieri cu Putin: Parisul și Roma presează Bruxelles-ul să nu fie ocolit de un posibil acord SUA–Rusia în dosarul Ucraina Ziarul National
Unele guverne europene fac presiuni asupra Uniunii Europene pentru a numi un negociator care să le reprezinte interesele în Ucraina, de teamă că St...
15:30
Peste 130 de elevi din toată țara, reuniți la evenimentul de totalizare a Programului de Consolidare a Consiliilor Elevilor Ziarul National
Peste 130 de elevi din întreaga țară au participat la evenimentul de totalizare și schimb de bune practici, organizat în cadrul Programului de Cons...
15:30
Expert în finanțe și guvernanță corporativă, Oleg Bivol preia funcția de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării Ziarul National
Oleg Bivol a fost numit de Cabinetul de miniștri în funcția de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.În această f...
14:30
Reforma întreprinderilor de stat: Moldova își întărește parteneriatul cu UE pentru modernizarea și administrarea eficientă a activelor publice Ziarul National
Reprezentanții Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării și ai Agenției Proprietății Publice au avut o întrevedere cu partenerul principa...
14:30
Iulia Timoşenko denunţă descinderea în forţă la sediul Batkivşcina, în timp ce NABU publică imagini cu teancuri de dolari găsiţi în birou Ziarul National
Şefa partidului ucrainean Batkivşcina, Iulia Timoşenko, a declarat miercuri că percheziţiile desfăşurate în biroul ei de agenţiile anticorupţie au ...
13:30
Guvernul reglementează printr-un nou regulament calificarea și evidența instalatorilor de sisteme de energie regenerabilă în Republica Moldova Ziarul National
Guvernul a aprobat astăzi Regulamentul privind procedura de calificare și înregistrare a instalatorilor de cazane, furnale sau sobe pe bază de biom...
13:30
Misiune de audit la Palatul Sporturilor al USM: prejudicii de 3,5 milioane de lei și grave nereguli în gestionarea veniturilor și serviciilor Ziarul National
Mai multe abateri legate de încasarea necorespunzătoare a plăților pentru serviciile prestate de Palatul Sporturilor al Universității de Stat din M...
13:30
Trei medici din Comrat, judecați pentru neglijență medicală după moartea a doi pacienți în spitalul raional Ziarul National
Procuratura UTA Găgăuzia a finalizat urmărirea penală și a trimis în instanța de judecată două cauze penale care vizează trei medici, acuzați de în...
12:30
Witkoff și Kushner pregătesc o nouă vizită la Moscova pentru negocieri de pace cu Putin privind războiul din Ucraina Ziarul National
Trimisul Casei Albe, Steve Witkoff, şi ginerele preşedintelui american Donald Trump, Jared Kushner, intenţionează să efectueze o vizită la Moscova ...
12:30
Guvernul introduce regulament sanitar nou pentru igiena și siguranța în toate instituțiile medicale din Republica Moldova Ziarul National
Pacienții și personalul medical din Republica Moldova vor beneficia de servicii medicale mai calitative și de condiții de activitate mai sigure....
12:30
Refuzul de a depune declarații îl trimite la închisoare: martor ocular de 32 de ani, condamnat la 9 luni după gratii Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat de 32 de ani, găsit vinovat de săvârșirea ...
12:30
Guvernul aprobă Programul de voluntariat internațional în întreprinderi, care va aduce tineri specialiști francezi să facă stagii în Republica Moldova Ziarul National
Tinerii specialiști din Franța și din statele Spațiului Economic European, cu vârste cuprinse între 18 și 28 de ani, vor putea efectua stagii profe...
12:30
În urmă cu 26 de ani PĂRĂSEA R. Moldova cu „o valiză mică și vise mari”, iar acum a REVENIT într-o funcție importantă în Guvern. Cine este noul secretar de stat al MDED, care până acum era angajat al Ministerului Sănătății din Irlanda Ziarul National
A părăsit R. Moldova în 2000, iar la o distanță de 26 de ani a decis să pună umărul la creșterea economică, dar mai ales la îndeplinirea dezider...
11:45
35 de proiecte pentru tineri, finanțate cu 14 milioane de lei prin Programul de Granturi al Ministerului Educației Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat proiectele câștigătoare în cadrul Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret, ediția 2026...
11:45
Procurorii anticorupţie din Ucraina o vizează pe Iulia Timoşenko într-un dosar de mită pentru influenţarea voturilor din parlament și percheziționează sediul Batkivşcina Ziarul National
NABU şi SAP, instituţiile ucrainene specializate în combaterea corupţiei, au anunţat marţi că suspectează de fapte de corupţie liderul unuia dintre...
11:45
Maia Sandu a inspectat șantierul noii unități militare de la Băcioi, prima tabără de acest tip construită după independență Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, comandantul suprem al Armatei Naționale, a efectuat o vizită de documentare la șantierul noii unități mi...
10:00
Scandal în Franța și Europa: agenția Dogan Voyages, specializată în pelerinaje la Mecca, își închide brusc filialele, pelerinii rămân fără bani și fără „călătoria vieții” Ziarul National
Compania Dogan Voyages, care organiza pelerinaje la Mecca şi are sediul în Franţa de peste 30 de ani, anunţă că se confruntă cu ”circumstanţe excep...
10:00
VIDEO // Un pensionar din Bălți a vrut să se îmbogățească rapid, dar a fost deposedat de 112 000 de lei și 5 100 de euro. Cum l-au convins escrocii să „investească într-o „platformă internațională de tranzacționare” Ziarul National
Un pensionar din Bălți a devenit victima unor escroci, după ce a vrut să-și dubleze veniturile dintr-o singură lovitură. În cele din urmă bărba...
10:00
FOTO // Proimobil aduce la Chișinău OPORTUNITĂȚI mobiliare din București, cu randamente de până la 15% Ziarul National
După consolidarea interesului investițional generat de evenimentele anterioare, Proimobil continuă extinderea dialogului B2B prin organizarea e...
09:00
Topul paşapoartelor pentru 2026: Singapore pe primul loc, SUA şi Marea Britanie cad în clasament, România rămâne la mijlocul ierarhiei Ziarul National
Când vine vorba de călătorii fără restricţii dintr-o ţară în alta şi de avantajul cozilor mai scurte la controlul frontierelor, există o categorie ...
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.