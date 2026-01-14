Ninsori slabe și ger moderat în Republica Moldova, joi 15.01.2026
Ziarul National, 14 ianuarie 2026 21:00
Joi, 15 ianuarie 2026, Republica Moldova intră sub influența unui front slab de iarnă: temperaturile se mențin negative pe tot parcursul zilei, cu ...
Acum o oră
21:00
Acum 4 ore
19:00
Rusia acuză Ucraina că a lovit cu drone un petrolier grec în Marea Neagră, în timp ce Grecia condamnă atacul fără a indica autorul # Ziarul National
Ministerul rus al Apărării acuză miercuri Ucraina de un atac cu dronă care ar fi vizat, marţi, un petrolier grec în Marea Neagră, potrivit unei rel...
19:00
Doi morți și cinci răniți în urma atacurilor cu drone ucrainene asupra regiunilor Rostov și Belgorod # Ziarul National
Două persoane au fost ucise, iar alte cinci rănite – inclusiv un copil în vârstă de patru ani – în atacuri ucrainene cu dronă desfășurate miercuri ...
18:00
Granturi de milioane de euro pentru eficiența energetică a IMM-urilor din R. Moldova # Ziarul National
Cabinetul de miniștri a aprobat Acordul de grant dintre Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) și proiectul „Întreprinderi și C...
18:00
Investiții de peste 210 MILIOANE de lei în planuri urbanistice generale pentru 293 de localități din țară # Ziarul National
Un număr de 293 de localități din Republica Moldova vor beneficia de elaborarea, actualizarea sau modernizarea planurilor urbanistice generale. ...
Acum 6 ore
16:45
Guvernul de la Chișinău, mesaj TRANȘANT pentru regimul separatist de la Tiraspol. „Să accepte oferta de REINTEGRARE”. Replica lui Ignatiev, cercetat PENAL în Ucraina pentru trădare de PATRIE # Ziarul National
Pentru a depăși problemele generate de criza energetică, Tiraspolul trebuie să accepte oferta de reintegrare a R. Moldova, a declarat astăzi ...
16:45
SUA își retrag parțial trupele din bazele-cheie din Orientul Mijlociu pe fondul tensiunilor cu Iranul, în timp ce Turcia încearcă să-i aducă pe americani și iranieni la negocieri # Ziarul National
Statele Unite retrag o parte din personal din bazele-cheie pe care le deţin în regiune, ca măsură de precauţie, având în vedere tensiunile regional...
16:00
UE își caută trimis special pentru negocieri cu Putin: Parisul și Roma presează Bruxelles-ul să nu fie ocolit de un posibil acord SUA–Rusia în dosarul Ucraina # Ziarul National
Unele guverne europene fac presiuni asupra Uniunii Europene pentru a numi un negociator care să le reprezinte interesele în Ucraina, de teamă că St...
Acum 8 ore
15:30
Peste 130 de elevi din toată țara, reuniți la evenimentul de totalizare a Programului de Consolidare a Consiliilor Elevilor # Ziarul National
Peste 130 de elevi din întreaga țară au participat la evenimentul de totalizare și schimb de bune practici, organizat în cadrul Programului de Cons...
15:30
Expert în finanțe și guvernanță corporativă, Oleg Bivol preia funcția de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării # Ziarul National
Oleg Bivol a fost numit de Cabinetul de miniștri în funcția de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.În această f...
14:30
Reforma întreprinderilor de stat: Moldova își întărește parteneriatul cu UE pentru modernizarea și administrarea eficientă a activelor publice # Ziarul National
Reprezentanții Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării și ai Agenției Proprietății Publice au avut o întrevedere cu partenerul principa...
14:30
Iulia Timoşenko denunţă descinderea în forţă la sediul Batkivşcina, în timp ce NABU publică imagini cu teancuri de dolari găsiţi în birou # Ziarul National
Şefa partidului ucrainean Batkivşcina, Iulia Timoşenko, a declarat miercuri că percheziţiile desfăşurate în biroul ei de agenţiile anticorupţie au ...
Acum 12 ore
13:30
Guvernul reglementează printr-un nou regulament calificarea și evidența instalatorilor de sisteme de energie regenerabilă în Republica Moldova # Ziarul National
Guvernul a aprobat astăzi Regulamentul privind procedura de calificare și înregistrare a instalatorilor de cazane, furnale sau sobe pe bază de biom...
13:30
Misiune de audit la Palatul Sporturilor al USM: prejudicii de 3,5 milioane de lei și grave nereguli în gestionarea veniturilor și serviciilor # Ziarul National
Mai multe abateri legate de încasarea necorespunzătoare a plăților pentru serviciile prestate de Palatul Sporturilor al Universității de Stat din M...
13:30
Trei medici din Comrat, judecați pentru neglijență medicală după moartea a doi pacienți în spitalul raional # Ziarul National
Procuratura UTA Găgăuzia a finalizat urmărirea penală și a trimis în instanța de judecată două cauze penale care vizează trei medici, acuzați de în...
12:30
Witkoff și Kushner pregătesc o nouă vizită la Moscova pentru negocieri de pace cu Putin privind războiul din Ucraina # Ziarul National
Trimisul Casei Albe, Steve Witkoff, şi ginerele preşedintelui american Donald Trump, Jared Kushner, intenţionează să efectueze o vizită la Moscova ...
12:30
Guvernul introduce regulament sanitar nou pentru igiena și siguranța în toate instituțiile medicale din Republica Moldova # Ziarul National
Pacienții și personalul medical din Republica Moldova vor beneficia de servicii medicale mai calitative și de condiții de activitate mai sigure....
12:30
Refuzul de a depune declarații îl trimite la închisoare: martor ocular de 32 de ani, condamnat la 9 luni după gratii # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat de 32 de ani, găsit vinovat de săvârșirea ...
12:30
Guvernul aprobă Programul de voluntariat internațional în întreprinderi, care va aduce tineri specialiști francezi să facă stagii în Republica Moldova # Ziarul National
Tinerii specialiști din Franța și din statele Spațiului Economic European, cu vârste cuprinse între 18 și 28 de ani, vor putea efectua stagii profe...
12:30
În urmă cu 26 de ani PĂRĂSEA R. Moldova cu „o valiză mică și vise mari”, iar acum a REVENIT într-o funcție importantă în Guvern. Cine este noul secretar de stat al MDED, care până acum era angajat al Ministerului Sănătății din Irlanda # Ziarul National
A părăsit R. Moldova în 2000, iar la o distanță de 26 de ani a decis să pună umărul la creșterea economică, dar mai ales la îndeplinirea dezider...
11:45
35 de proiecte pentru tineri, finanțate cu 14 milioane de lei prin Programul de Granturi al Ministerului Educației # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat proiectele câștigătoare în cadrul Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret, ediția 2026...
11:45
Procurorii anticorupţie din Ucraina o vizează pe Iulia Timoşenko într-un dosar de mită pentru influenţarea voturilor din parlament și percheziționează sediul Batkivşcina # Ziarul National
NABU şi SAP, instituţiile ucrainene specializate în combaterea corupţiei, au anunţat marţi că suspectează de fapte de corupţie liderul unuia dintre...
11:45
Maia Sandu a inspectat șantierul noii unități militare de la Băcioi, prima tabără de acest tip construită după independență # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, comandantul suprem al Armatei Naționale, a efectuat o vizită de documentare la șantierul noii unități mi...
10:00
Scandal în Franța și Europa: agenția Dogan Voyages, specializată în pelerinaje la Mecca, își închide brusc filialele, pelerinii rămân fără bani și fără „călătoria vieții” # Ziarul National
Compania Dogan Voyages, care organiza pelerinaje la Mecca şi are sediul în Franţa de peste 30 de ani, anunţă că se confruntă cu ”circumstanţe excep...
10:00
VIDEO // Un pensionar din Bălți a vrut să se îmbogățească rapid, dar a fost deposedat de 112 000 de lei și 5 100 de euro. Cum l-au convins escrocii să „investească într-o „platformă internațională de tranzacționare” # Ziarul National
Un pensionar din Bălți a devenit victima unor escroci, după ce a vrut să-și dubleze veniturile dintr-o singură lovitură. În cele din urmă bărba...
10:00
FOTO // Proimobil aduce la Chișinău OPORTUNITĂȚI mobiliare din București, cu randamente de până la 15% # Ziarul National
După consolidarea interesului investițional generat de evenimentele anterioare, Proimobil continuă extinderea dialogului B2B prin organizarea e...
09:00
Topul paşapoartelor pentru 2026: Singapore pe primul loc, SUA şi Marea Britanie cad în clasament, România rămâne la mijlocul ierarhiei # Ziarul National
Când vine vorba de călătorii fără restricţii dintr-o ţară în alta şi de avantajul cozilor mai scurte la controlul frontierelor, există o categorie ...
09:00
♈️ BerbecContextul astral stimulează acțiunea rapidă și inițiativa. O discuție directă poate debloca un proiect blocat, iar un telefon sau un e‑ma...
09:00
Anul 2025, al treilea cel mai fierbinte din istorie: planeta depășește pentru trei ani la rând pragul de 1,5 °C față de era preindustrială # Ziarul National
Anul 2025 s-a clasat pe locul trei în topul celor mai calzi ani înregistraţi vreodată la nivel global, situându-se foarte aproape de recordurile ab...
Acum 24 ore
08:00
Atac cu drone ucrainene lovește instalații industriale la Rostov-pe-Don: patru răniți, inclusiv un copil # Ziarul National
Un atac cu drone ucrainene produs în timpul nopţii a provocat două incendii la o instalaţie industrială din portul Rostov-pe-Don, în sudul Rusiei, ...
00:00
Atacuri ruse masive în Ucraina: cel puțin patru morți, sute de mii de gospodării fără curent și două petroliere grecești lovite în Marea Neagră # Ziarul National
Armata rusă şi-a continuat marţi atacurile masive în Ucraina, soldate cu cel puţin patru morţi în timpul nopţii şi cu întreruperi extinse ale alime...
13 ianuarie 2026
22:00
Miercuri, 14 ianuarie 2026: ger persistent şi ninsori slabe în nordul Republicii Moldova # Ziarul National
Miercuri, 14 ianuarie, Republica Moldova rămâne sub semnul iernii autentice, cu temperaturi negative pe tot parcursul zilei. Dimineaţa, valorile co...
Ieri
19:00
Republica Moldova și Germania extind cooperarea în agricultură, dezvoltare rurală și securitate alimentară # Ziarul National
13 ianuarie 2026, Chișinău - Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a avut o întrevedere de lucru cu ambasadorul Republ...
18:00
MDED aliniază sprijinul partenerilor de dezvoltare la noile priorități de debirocratizare și digitalizare pentru mediul de afaceri # Ziarul National
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a organizat o ședință de lucru cu partenerii de dezvoltare, ca acțiune de continuitate a evenimen...
18:00
Noua metodologie de calcul al pierderilor la schimbarea destinației terenurilor agricole și forestiere, aplicată de astăzi în Republica Moldova # Ziarul National
13 ianuarie 2026, Chișinău - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță că a intrat în vigoare noua Metodologie de calcul al pierderil...
18:00
Donald Trump, invitatul principal al Forumului Economic Mondial de la Davos, pe fondul tensiunilor privind ordinea economică globală # Ziarul National
Donald Trump va fi vedeta celui de-al 56-lea Forum de la Davos, care are loc săptămâna viitoare, a confirmat marţi Borge Brende, preşedintele Forum...
15:15
ONU cere anchetă rapidă și independentă după uciderea de către ICE a unei femei în Minneapolis # Ziarul National
Organizaţia Naţiunilor Unite a cerut marţi declanşarea unei anchete „rapide şi independente” după ce un agent al serviciului american de imigrare (...
15:15
Socialiștii lui Igor Dodon cer urmărirea penală a Maiei Sandu pentru trădare după declarațiile pro-unire cu România # Ziarul National
Socialiştii fostului preşedinte prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, cer Procuraturii Generale, serviciilor de informaţii şi altor organe comp...
14:15
Ministrul Energiei pleacă la Washington pentru a consolida parteneriatul energetic moldo-american și proiectul liniei electrice Strășeni–Gutinaș # Ziarul National
Ministrul Dorin Junghietu va efectua o vizită de lucru la Washington D.C., SUA, în perioada 15–16 ianuarie, vizită axată pe aprofundarea cooperării...
13:15
Au jefuit un bărbat, l-au răpit și l-au agresat în mașină: patru indivizi din Măgdăcești, condamnați la până la 9 ani de închisoare # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința a patru persoane – trei bărbați de 33, 34 și 47 de ani...
12:15
Concurs național de eseuri video pentru tineri din țară și diaspora: „Descoperă comunitatea mea” în perioada 9 ianuarie – 9 februarie 2026 # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării informează instituțiile de învățământ general, organele locale de specialitate în domeniul educației și centrele...
11:15
Doi bărbați din Chișinău, condamnați la peste 14 ani de închisoare după ce și-au ucis amicul de pahar în bătaie # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința a doi bărbați de 30 și, respectiv, 31 de ani, găsiți v...
10:15
Rusia lansează cel mai intens val de rachete din acest an asupra Kievului și Harkovului, patru morți în estul Ucrainei # Ziarul National
Forţele ruse au lansat marţi dimineaţa cel mai intens val de atacuri cu rachete din acest an asupra celor mai mari două oraşe ale Ucrainei, patru p...
09:15
Baba Vanga anunță BANI pentru cinci zodii în 2026. Un an al marilor schimbări și al șanselor de aur pentru acești nativi # Ziarul National
Celebra clarvăzătoare bulgară Baba Vanga continuă să stârnească interesul lumii chiar și la decenii după dispariția sa. Interpretările moderne a...
08:15
Atac rusesc în noaptea trecută la Harkov: doi morți și mai mulți răniți în nord-estul Ucrainei # Ziarul National
Un atac rus desfăşurat în cursul nopţii asupra oraşului Harkov, din nord-estul Ucrainei, a dus la moartea a două persoane şi la rănirea altor câtev...
08:15
♈️ BerbecContextul astral aduce inițiativă și curaj, dar și teste de răbdare. O discuție tensionată poate clarifica definitiv o situație veche. În...
03:15
SUA acuză în Consiliul de Securitate o „escaladare periculoasă” după atacul Rusiei cu racheta Oreşnik lângă graniţa cu Polonia și NATO # Ziarul National
Statele Unite au denunţat luni, în Consiliul de Securitate al ONU, folosirea în Ucraina, de către Rusia, a rachetei balistice de ultimă generaţie O...
12 ianuarie 2026
23:15
Suedia își întărește apărarea cu sateliți militari și drone de luptă de sute de milioane de euro, pe fondul amenințării ruse și al imprevizibilității SUA # Ziarul National
Suedia va investi aproximativ patru miliarde de coroane (374 de milioane de euro) pentru achiziţionarea unor drone destinate forţelor sale armate, ...
Mai mult de 2 zile în urmă
21:15
Marți, 13 ianuarie 2026, Republica Moldova intră sub influența unui val de aer mai rece. În majoritatea regiunilor, temperaturile scad cu aproximat...
21:00
ULTIMA ORĂ // Considerat portavocea Kremlinului, Dodon a sărit ca ars după ce Maia Sandu a spus că ar vota ,,DA" la un referendum privind REUNIFICAREA celor două state românești # Ziarul National
Considerat portavocea Kremlinului, socialistul Igor Dodon este convins că președinta Maia Sandu ar vota ,,pentru" la un eventual referendum priv...
