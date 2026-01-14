Guvernul de la Chișinău, mesaj TRANȘANT pentru regimul separatist de la Tiraspol. „Să accepte oferta de REINTEGRARE”. Replica lui Ignatiev, cercetat PENAL în Ucraina pentru trădare de PATRIE
Ziarul National, 14 ianuarie 2026 16:45
Pentru a depăși problemele generate de criza energetică, Tiraspolul trebuie să accepte oferta de reintegrare a R. Moldova, a declarat astăzi ...
Acum 30 minute
16:45
Pentru a depăși problemele generate de criza energetică, Tiraspolul trebuie să accepte oferta de reintegrare a R. Moldova, a declarat astăzi ...
16:45
SUA își retrag parțial trupele din bazele-cheie din Orientul Mijlociu pe fondul tensiunilor cu Iranul, în timp ce Turcia încearcă să-i aducă pe americani și iranieni la negocieri # Ziarul National
Statele Unite retrag o parte din personal din bazele-cheie pe care le deţin în regiune, ca măsură de precauţie, având în vedere tensiunile regional...
Acum 2 ore
16:00
UE își caută trimis special pentru negocieri cu Putin: Parisul și Roma presează Bruxelles-ul să nu fie ocolit de un posibil acord SUA–Rusia în dosarul Ucraina # Ziarul National
Unele guverne europene fac presiuni asupra Uniunii Europene pentru a numi un negociator care să le reprezinte interesele în Ucraina, de teamă că St...
15:30
Peste 130 de elevi din toată țara, reuniți la evenimentul de totalizare a Programului de Consolidare a Consiliilor Elevilor # Ziarul National
Peste 130 de elevi din întreaga țară au participat la evenimentul de totalizare și schimb de bune practici, organizat în cadrul Programului de Cons...
15:30
Expert în finanțe și guvernanță corporativă, Oleg Bivol preia funcția de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării # Ziarul National
Oleg Bivol a fost numit de Cabinetul de miniștri în funcția de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.În această f...
Acum 4 ore
14:30
Reforma întreprinderilor de stat: Moldova își întărește parteneriatul cu UE pentru modernizarea și administrarea eficientă a activelor publice # Ziarul National
Reprezentanții Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării și ai Agenției Proprietății Publice au avut o întrevedere cu partenerul principa...
14:30
Iulia Timoşenko denunţă descinderea în forţă la sediul Batkivşcina, în timp ce NABU publică imagini cu teancuri de dolari găsiţi în birou # Ziarul National
Şefa partidului ucrainean Batkivşcina, Iulia Timoşenko, a declarat miercuri că percheziţiile desfăşurate în biroul ei de agenţiile anticorupţie au ...
13:30
Guvernul reglementează printr-un nou regulament calificarea și evidența instalatorilor de sisteme de energie regenerabilă în Republica Moldova # Ziarul National
Guvernul a aprobat astăzi Regulamentul privind procedura de calificare și înregistrare a instalatorilor de cazane, furnale sau sobe pe bază de biom...
13:30
Misiune de audit la Palatul Sporturilor al USM: prejudicii de 3,5 milioane de lei și grave nereguli în gestionarea veniturilor și serviciilor # Ziarul National
Mai multe abateri legate de încasarea necorespunzătoare a plăților pentru serviciile prestate de Palatul Sporturilor al Universității de Stat din M...
13:30
Trei medici din Comrat, judecați pentru neglijență medicală după moartea a doi pacienți în spitalul raional # Ziarul National
Procuratura UTA Găgăuzia a finalizat urmărirea penală și a trimis în instanța de judecată două cauze penale care vizează trei medici, acuzați de în...
Acum 6 ore
12:30
Witkoff și Kushner pregătesc o nouă vizită la Moscova pentru negocieri de pace cu Putin privind războiul din Ucraina # Ziarul National
Trimisul Casei Albe, Steve Witkoff, şi ginerele preşedintelui american Donald Trump, Jared Kushner, intenţionează să efectueze o vizită la Moscova ...
12:30
Guvernul introduce regulament sanitar nou pentru igiena și siguranța în toate instituțiile medicale din Republica Moldova # Ziarul National
Pacienții și personalul medical din Republica Moldova vor beneficia de servicii medicale mai calitative și de condiții de activitate mai sigure....
12:30
Refuzul de a depune declarații îl trimite la închisoare: martor ocular de 32 de ani, condamnat la 9 luni după gratii # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat de 32 de ani, găsit vinovat de săvârșirea ...
12:30
Guvernul aprobă Programul de voluntariat internațional în întreprinderi, care va aduce tineri specialiști francezi să facă stagii în Republica Moldova # Ziarul National
Tinerii specialiști din Franța și din statele Spațiului Economic European, cu vârste cuprinse între 18 și 28 de ani, vor putea efectua stagii profe...
12:30
În urmă cu 26 de ani PĂRĂSEA R. Moldova cu „o valiză mică și vise mari”, iar acum a REVENIT într-o funcție importantă în Guvern. Cine este noul secretar de stat al MDED, care până acum era angajat al Ministerului Sănătății din Irlanda # Ziarul National
A părăsit R. Moldova în 2000, iar la o distanță de 26 de ani a decis să pună umărul la creșterea economică, dar mai ales la îndeplinirea dezider...
11:45
35 de proiecte pentru tineri, finanțate cu 14 milioane de lei prin Programul de Granturi al Ministerului Educației # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat proiectele câștigătoare în cadrul Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret, ediția 2026...
11:45
Procurorii anticorupţie din Ucraina o vizează pe Iulia Timoşenko într-un dosar de mită pentru influenţarea voturilor din parlament și percheziționează sediul Batkivşcina # Ziarul National
NABU şi SAP, instituţiile ucrainene specializate în combaterea corupţiei, au anunţat marţi că suspectează de fapte de corupţie liderul unuia dintre...
11:45
Maia Sandu a inspectat șantierul noii unități militare de la Băcioi, prima tabără de acest tip construită după independență # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, comandantul suprem al Armatei Naționale, a efectuat o vizită de documentare la șantierul noii unități mi...
Acum 8 ore
10:00
Scandal în Franța și Europa: agenția Dogan Voyages, specializată în pelerinaje la Mecca, își închide brusc filialele, pelerinii rămân fără bani și fără „călătoria vieții” # Ziarul National
Compania Dogan Voyages, care organiza pelerinaje la Mecca şi are sediul în Franţa de peste 30 de ani, anunţă că se confruntă cu ”circumstanţe excep...
10:00
VIDEO // Un pensionar din Bălți a vrut să se îmbogățească rapid, dar a fost deposedat de 112 000 de lei și 5 100 de euro. Cum l-au convins escrocii să „investească într-o „platformă internațională de tranzacționare” # Ziarul National
Un pensionar din Bălți a devenit victima unor escroci, după ce a vrut să-și dubleze veniturile dintr-o singură lovitură. În cele din urmă bărba...
10:00
FOTO // Proimobil aduce la Chișinău OPORTUNITĂȚI mobiliare din București, cu randamente de până la 15% # Ziarul National
După consolidarea interesului investițional generat de evenimentele anterioare, Proimobil continuă extinderea dialogului B2B prin organizarea e...
Acum 12 ore
09:00
Topul paşapoartelor pentru 2026: Singapore pe primul loc, SUA şi Marea Britanie cad în clasament, România rămâne la mijlocul ierarhiei # Ziarul National
Când vine vorba de călătorii fără restricţii dintr-o ţară în alta şi de avantajul cozilor mai scurte la controlul frontierelor, există o categorie ...
09:00
♈️ BerbecContextul astral stimulează acțiunea rapidă și inițiativa. O discuție directă poate debloca un proiect blocat, iar un telefon sau un e‑ma...
09:00
Anul 2025, al treilea cel mai fierbinte din istorie: planeta depășește pentru trei ani la rând pragul de 1,5 °C față de era preindustrială # Ziarul National
Anul 2025 s-a clasat pe locul trei în topul celor mai calzi ani înregistraţi vreodată la nivel global, situându-se foarte aproape de recordurile ab...
08:00
Atac cu drone ucrainene lovește instalații industriale la Rostov-pe-Don: patru răniți, inclusiv un copil # Ziarul National
Un atac cu drone ucrainene produs în timpul nopţii a provocat două incendii la o instalaţie industrială din portul Rostov-pe-Don, în sudul Rusiei, ...
Acum 24 ore
00:00
Atacuri ruse masive în Ucraina: cel puțin patru morți, sute de mii de gospodării fără curent și două petroliere grecești lovite în Marea Neagră # Ziarul National
Armata rusă şi-a continuat marţi atacurile masive în Ucraina, soldate cu cel puţin patru morţi în timpul nopţii şi cu întreruperi extinse ale alime...
13 ianuarie 2026
22:00
Miercuri, 14 ianuarie 2026: ger persistent şi ninsori slabe în nordul Republicii Moldova # Ziarul National
Miercuri, 14 ianuarie, Republica Moldova rămâne sub semnul iernii autentice, cu temperaturi negative pe tot parcursul zilei. Dimineaţa, valorile co...
19:00
Republica Moldova și Germania extind cooperarea în agricultură, dezvoltare rurală și securitate alimentară # Ziarul National
13 ianuarie 2026, Chișinău - Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a avut o întrevedere de lucru cu ambasadorul Republ...
18:00
MDED aliniază sprijinul partenerilor de dezvoltare la noile priorități de debirocratizare și digitalizare pentru mediul de afaceri # Ziarul National
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a organizat o ședință de lucru cu partenerii de dezvoltare, ca acțiune de continuitate a evenimen...
18:00
Noua metodologie de calcul al pierderilor la schimbarea destinației terenurilor agricole și forestiere, aplicată de astăzi în Republica Moldova # Ziarul National
13 ianuarie 2026, Chișinău - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță că a intrat în vigoare noua Metodologie de calcul al pierderil...
18:00
Donald Trump, invitatul principal al Forumului Economic Mondial de la Davos, pe fondul tensiunilor privind ordinea economică globală # Ziarul National
Donald Trump va fi vedeta celui de-al 56-lea Forum de la Davos, care are loc săptămâna viitoare, a confirmat marţi Borge Brende, preşedintele Forum...
Ieri
15:15
ONU cere anchetă rapidă și independentă după uciderea de către ICE a unei femei în Minneapolis # Ziarul National
Organizaţia Naţiunilor Unite a cerut marţi declanşarea unei anchete „rapide şi independente” după ce un agent al serviciului american de imigrare (...
15:15
Socialiștii lui Igor Dodon cer urmărirea penală a Maiei Sandu pentru trădare după declarațiile pro-unire cu România # Ziarul National
Socialiştii fostului preşedinte prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, cer Procuraturii Generale, serviciilor de informaţii şi altor organe comp...
14:15
Ministrul Energiei pleacă la Washington pentru a consolida parteneriatul energetic moldo-american și proiectul liniei electrice Strășeni–Gutinaș # Ziarul National
Ministrul Dorin Junghietu va efectua o vizită de lucru la Washington D.C., SUA, în perioada 15–16 ianuarie, vizită axată pe aprofundarea cooperării...
13:15
Au jefuit un bărbat, l-au răpit și l-au agresat în mașină: patru indivizi din Măgdăcești, condamnați la până la 9 ani de închisoare # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința a patru persoane – trei bărbați de 33, 34 și 47 de ani...
12:15
Concurs național de eseuri video pentru tineri din țară și diaspora: „Descoperă comunitatea mea” în perioada 9 ianuarie – 9 februarie 2026 # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării informează instituțiile de învățământ general, organele locale de specialitate în domeniul educației și centrele...
11:15
Doi bărbați din Chișinău, condamnați la peste 14 ani de închisoare după ce și-au ucis amicul de pahar în bătaie # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința a doi bărbați de 30 și, respectiv, 31 de ani, găsiți v...
10:15
Rusia lansează cel mai intens val de rachete din acest an asupra Kievului și Harkovului, patru morți în estul Ucrainei # Ziarul National
Forţele ruse au lansat marţi dimineaţa cel mai intens val de atacuri cu rachete din acest an asupra celor mai mari două oraşe ale Ucrainei, patru p...
09:15
Baba Vanga anunță BANI pentru cinci zodii în 2026. Un an al marilor schimbări și al șanselor de aur pentru acești nativi # Ziarul National
Celebra clarvăzătoare bulgară Baba Vanga continuă să stârnească interesul lumii chiar și la decenii după dispariția sa. Interpretările moderne a...
08:15
Atac rusesc în noaptea trecută la Harkov: doi morți și mai mulți răniți în nord-estul Ucrainei # Ziarul National
Un atac rus desfăşurat în cursul nopţii asupra oraşului Harkov, din nord-estul Ucrainei, a dus la moartea a două persoane şi la rănirea altor câtev...
08:15
♈️ BerbecContextul astral aduce inițiativă și curaj, dar și teste de răbdare. O discuție tensionată poate clarifica definitiv o situație veche. În...
03:15
SUA acuză în Consiliul de Securitate o „escaladare periculoasă” după atacul Rusiei cu racheta Oreşnik lângă graniţa cu Polonia și NATO # Ziarul National
Statele Unite au denunţat luni, în Consiliul de Securitate al ONU, folosirea în Ucraina, de către Rusia, a rachetei balistice de ultimă generaţie O...
12 ianuarie 2026
23:15
Suedia își întărește apărarea cu sateliți militari și drone de luptă de sute de milioane de euro, pe fondul amenințării ruse și al imprevizibilității SUA # Ziarul National
Suedia va investi aproximativ patru miliarde de coroane (374 de milioane de euro) pentru achiziţionarea unor drone destinate forţelor sale armate, ...
21:15
Marți, 13 ianuarie 2026, Republica Moldova intră sub influența unui val de aer mai rece. În majoritatea regiunilor, temperaturile scad cu aproximat...
21:00
ULTIMA ORĂ // Considerat portavocea Kremlinului, Dodon a sărit ca ars după ce Maia Sandu a spus că ar vota ,,DA" la un referendum privind REUNIFICAREA celor două state românești # Ziarul National
Considerat portavocea Kremlinului, socialistul Igor Dodon este convins că președinta Maia Sandu ar vota ,,pentru" la un eventual referendum priv...
20:15
Ce a vrut să transmită Maia Sandu prin declarația că ar VOTA pentru UNIREA celor două state ROMÂNEȘTI la un eventual REFERENDUM: ,,Se analizează și un scenariu alternativ: ce se întâmplă dacă obiectivul de aderare la UE nu va putea fi atins" # Ziarul National
,,Un titlu a făcut furori azi în presă: „Maia Sandu: Aș vota pentru reunirea cu România dacă s-ar organiza un referendum”. Este adevărat, decla...
19:15
UE respinge pentru moment ideea reluării dialogului cu Putin, avansată de Macron și Meloni # Ziarul National
O reluare a dialogului Uniunii Europene cu preşedintele rus Vladimir Putin – evocată recent de către preşedintele francez Emmanuel Macron şi premie...
19:15
Criza energetică lovește din nou Transnistria: fabrici oprite, pene de curent și ore scurtate în școli din cauza frigului # Ziarul National
Combinatul de ciment de la Râbniţa şi-a suspendat activitatea, iar Uzina Metalurgică Moldovenească funcţionează doar la capacitate parţială. În ace...
18:00
Karl Habsburg acuză „Patrioţi pentru Europa” că servește interesele Rusiei, stârnind furia FPÖ # Ziarul National
Actualul şef al casei de Habsburg-Lorraine, Karl Habsburg, a acuzat o parte din grupul parlamentar european Patrioţi pentru Europa că ar fi „a cinc...
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
Maia Sandu afirmă clar că ar vota pentru unirea cu România, dar mizează pe aderarea la UE ca obiectiv principal pentru Republica Moldova # Ziarul National
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat, într-un interviu cu doi cunoscuţi jurnalişti britanici, că ar vota „DA” în cazul unui eventu...
