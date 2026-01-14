35 de proiecte pentru tineri, finanțate cu 14 milioane de lei prin Programul de Granturi al Ministerului Educației
Ziarul National, 14 ianuarie 2026 11:45
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat proiectele câștigătoare în cadrul Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret, ediția 2026...
Procurorii anticorupţie din Ucraina o vizează pe Iulia Timoşenko într-un dosar de mită pentru influenţarea voturilor din parlament și percheziționează sediul Batkivşcina # Ziarul National
NABU şi SAP, instituţiile ucrainene specializate în combaterea corupţiei, au anunţat marţi că suspectează de fapte de corupţie liderul unuia dintre...
Maia Sandu a inspectat șantierul noii unități militare de la Băcioi, prima tabără de acest tip construită după independență # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, comandantul suprem al Armatei Naționale, a efectuat o vizită de documentare la șantierul noii unități mi...
Scandal în Franța și Europa: agenția Dogan Voyages, specializată în pelerinaje la Mecca, își închide brusc filialele, pelerinii rămân fără bani și fără „călătoria vieții” # Ziarul National
Compania Dogan Voyages, care organiza pelerinaje la Mecca şi are sediul în Franţa de peste 30 de ani, anunţă că se confruntă cu ”circumstanţe excep...
VIDEO // Un pensionar din Bălți a vrut să se îmbogățească rapid, dar a fost deposedat de 112 000 de lei și 5 100 de euro. Cum l-au convins escrocii să „investească într-o „platformă internațională de tranzacționare” # Ziarul National
Un pensionar din Bălți a devenit victima unor escroci, după ce a vrut să-și dubleze veniturile dintr-o singură lovitură. În cele din urmă bărba...
FOTO // Proimobil aduce la Chișinău OPORTUNITĂȚI mobiliare din București, cu randamente de până la 15% # Ziarul National
După consolidarea interesului investițional generat de evenimentele anterioare, Proimobil continuă extinderea dialogului B2B prin organizarea e...
Topul paşapoartelor pentru 2026: Singapore pe primul loc, SUA şi Marea Britanie cad în clasament, România rămâne la mijlocul ierarhiei # Ziarul National
Când vine vorba de călătorii fără restricţii dintr-o ţară în alta şi de avantajul cozilor mai scurte la controlul frontierelor, există o categorie ...
Anul 2025, al treilea cel mai fierbinte din istorie: planeta depășește pentru trei ani la rând pragul de 1,5 °C față de era preindustrială # Ziarul National
Anul 2025 s-a clasat pe locul trei în topul celor mai calzi ani înregistraţi vreodată la nivel global, situându-se foarte aproape de recordurile ab...
Atac cu drone ucrainene lovește instalații industriale la Rostov-pe-Don: patru răniți, inclusiv un copil # Ziarul National
Un atac cu drone ucrainene produs în timpul nopţii a provocat două incendii la o instalaţie industrială din portul Rostov-pe-Don, în sudul Rusiei, ...
Atacuri ruse masive în Ucraina: cel puțin patru morți, sute de mii de gospodării fără curent și două petroliere grecești lovite în Marea Neagră # Ziarul National
Armata rusă şi-a continuat marţi atacurile masive în Ucraina, soldate cu cel puţin patru morţi în timpul nopţii şi cu întreruperi extinse ale alime...
Miercuri, 14 ianuarie 2026: ger persistent şi ninsori slabe în nordul Republicii Moldova # Ziarul National
Miercuri, 14 ianuarie, Republica Moldova rămâne sub semnul iernii autentice, cu temperaturi negative pe tot parcursul zilei. Dimineaţa, valorile co...
Republica Moldova și Germania extind cooperarea în agricultură, dezvoltare rurală și securitate alimentară # Ziarul National
13 ianuarie 2026, Chișinău - Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a avut o întrevedere de lucru cu ambasadorul Republ...
MDED aliniază sprijinul partenerilor de dezvoltare la noile priorități de debirocratizare și digitalizare pentru mediul de afaceri # Ziarul National
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a organizat o ședință de lucru cu partenerii de dezvoltare, ca acțiune de continuitate a evenimen...
Noua metodologie de calcul al pierderilor la schimbarea destinației terenurilor agricole și forestiere, aplicată de astăzi în Republica Moldova # Ziarul National
13 ianuarie 2026, Chișinău - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță că a intrat în vigoare noua Metodologie de calcul al pierderil...
Donald Trump, invitatul principal al Forumului Economic Mondial de la Davos, pe fondul tensiunilor privind ordinea economică globală # Ziarul National
Donald Trump va fi vedeta celui de-al 56-lea Forum de la Davos, care are loc săptămâna viitoare, a confirmat marţi Borge Brende, preşedintele Forum...
ONU cere anchetă rapidă și independentă după uciderea de către ICE a unei femei în Minneapolis # Ziarul National
Organizaţia Naţiunilor Unite a cerut marţi declanşarea unei anchete „rapide şi independente” după ce un agent al serviciului american de imigrare (...
Socialiștii lui Igor Dodon cer urmărirea penală a Maiei Sandu pentru trădare după declarațiile pro-unire cu România # Ziarul National
Socialiştii fostului preşedinte prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, cer Procuraturii Generale, serviciilor de informaţii şi altor organe comp...
Ministrul Energiei pleacă la Washington pentru a consolida parteneriatul energetic moldo-american și proiectul liniei electrice Strășeni–Gutinaș # Ziarul National
Ministrul Dorin Junghietu va efectua o vizită de lucru la Washington D.C., SUA, în perioada 15–16 ianuarie, vizită axată pe aprofundarea cooperării...
Au jefuit un bărbat, l-au răpit și l-au agresat în mașină: patru indivizi din Măgdăcești, condamnați la până la 9 ani de închisoare # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința a patru persoane – trei bărbați de 33, 34 și 47 de ani...
Concurs național de eseuri video pentru tineri din țară și diaspora: „Descoperă comunitatea mea” în perioada 9 ianuarie – 9 februarie 2026 # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării informează instituțiile de învățământ general, organele locale de specialitate în domeniul educației și centrele...
Doi bărbați din Chișinău, condamnați la peste 14 ani de închisoare după ce și-au ucis amicul de pahar în bătaie # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința a doi bărbați de 30 și, respectiv, 31 de ani, găsiți v...
Rusia lansează cel mai intens val de rachete din acest an asupra Kievului și Harkovului, patru morți în estul Ucrainei # Ziarul National
Forţele ruse au lansat marţi dimineaţa cel mai intens val de atacuri cu rachete din acest an asupra celor mai mari două oraşe ale Ucrainei, patru p...
Baba Vanga anunță BANI pentru cinci zodii în 2026. Un an al marilor schimbări și al șanselor de aur pentru acești nativi # Ziarul National
Celebra clarvăzătoare bulgară Baba Vanga continuă să stârnească interesul lumii chiar și la decenii după dispariția sa. Interpretările moderne a...
Atac rusesc în noaptea trecută la Harkov: doi morți și mai mulți răniți în nord-estul Ucrainei # Ziarul National
Un atac rus desfăşurat în cursul nopţii asupra oraşului Harkov, din nord-estul Ucrainei, a dus la moartea a două persoane şi la rănirea altor câtev...
SUA acuză în Consiliul de Securitate o „escaladare periculoasă” după atacul Rusiei cu racheta Oreşnik lângă graniţa cu Polonia și NATO # Ziarul National
Statele Unite au denunţat luni, în Consiliul de Securitate al ONU, folosirea în Ucraina, de către Rusia, a rachetei balistice de ultimă generaţie O...
Suedia își întărește apărarea cu sateliți militari și drone de luptă de sute de milioane de euro, pe fondul amenințării ruse și al imprevizibilității SUA # Ziarul National
Suedia va investi aproximativ patru miliarde de coroane (374 de milioane de euro) pentru achiziţionarea unor drone destinate forţelor sale armate, ...
Marți, 13 ianuarie 2026, Republica Moldova intră sub influența unui val de aer mai rece. În majoritatea regiunilor, temperaturile scad cu aproximat...
ULTIMA ORĂ // Considerat portavocea Kremlinului, Dodon a sărit ca ars după ce Maia Sandu a spus că ar vota ,,DA" la un referendum privind REUNIFICAREA celor două state românești # Ziarul National
Considerat portavocea Kremlinului, socialistul Igor Dodon este convins că președinta Maia Sandu ar vota ,,pentru" la un eventual referendum priv...
Ce a vrut să transmită Maia Sandu prin declarația că ar VOTA pentru UNIREA celor două state ROMÂNEȘTI la un eventual REFERENDUM: ,,Se analizează și un scenariu alternativ: ce se întâmplă dacă obiectivul de aderare la UE nu va putea fi atins" # Ziarul National
,,Un titlu a făcut furori azi în presă: „Maia Sandu: Aș vota pentru reunirea cu România dacă s-ar organiza un referendum”. Este adevărat, decla...
UE respinge pentru moment ideea reluării dialogului cu Putin, avansată de Macron și Meloni # Ziarul National
O reluare a dialogului Uniunii Europene cu preşedintele rus Vladimir Putin – evocată recent de către preşedintele francez Emmanuel Macron şi premie...
Criza energetică lovește din nou Transnistria: fabrici oprite, pene de curent și ore scurtate în școli din cauza frigului # Ziarul National
Combinatul de ciment de la Râbniţa şi-a suspendat activitatea, iar Uzina Metalurgică Moldovenească funcţionează doar la capacitate parţială. În ace...
Karl Habsburg acuză „Patrioţi pentru Europa” că servește interesele Rusiei, stârnind furia FPÖ # Ziarul National
Actualul şef al casei de Habsburg-Lorraine, Karl Habsburg, a acuzat o parte din grupul parlamentar european Patrioţi pentru Europa că ar fi „a cinc...
Maia Sandu afirmă clar că ar vota pentru unirea cu România, dar mizează pe aderarea la UE ca obiectiv principal pentru Republica Moldova # Ziarul National
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat, într-un interviu cu doi cunoscuţi jurnalişti britanici, că ar vota „DA” în cazul unui eventu...
28 de proiecte noi pentru drumuri locale moderne, lansate în 42 de localități prin Programul „Europa este aproape” # Ziarul National
Peste 43.400 de persoane din 42 de localități vor beneficia de modernizarea infrastructurii rutiere. Proiectele vizează 18,35 km de drumuri comunal...
Procuratura Generală redeschide după 15 ani dosarul crimei din Telenești: adevăratul inculpat, condamnat la 25 de ani de închisoare pentru omorul unui copil # Ziarul National
Procuratura Generală informează că astăzi, 12 ianuarie 2026, a fost pronunțată sentința de condamnare la 25 de ani de închisoare în privința inculp...
VIDEO // REUNIFICAREA celor două state ROMÂNEȘTI, mai aproape ca niciodată? Maia Sandu a dezvăluit că ar VOTA la un eventual referendum pentru UNIREA R. Moldova cu România: „Priviți la ce se întâmplă în jurul Moldovei...” # Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, ar vota fără ezitare pentru unirea R. Moldova cu România, în cazul în care ar fi organizat un refe...
Învățători din toată țara învață să folosească roboți educaționali și realitate virtuală la clasele primare # Ziarul National
Peste 70 de cadre didactice din învățământul primar și-au consolidat competențele digitale privind utilizarea echipamentelor tehnologice la ore și ...
ULTIMA ORĂ // Începutul SFÂRȘITULUI pentru Igor Dodon? Plahotniuc și Iaralov vor depune MĂRTURII în dosarul „kuliok”, în care fostul președinte ar fi luat între 600 000 și 1 000 000 de euro pentru „SALARIILE” de la PSRM # Ziarul National
Fostul coordonator al coaliției de guvernare, Vladimir Plahotniuc, dar și mâna sa dreaptă, Serghei Iaralov, vor fi audiați în calitate de marto...
Iranul avertizează Washingtonul: nu vrea război, dar este gata să răspundă oricărei agresiuni # Ziarul National
Iranul este pe deplin pregătit pentru război, dar și pentru negocieri, a declarat luni ministrul iranian de externe Abbas Araghchi, după ce presedi...
Sectorul IT, motor al economiei: exporturi de peste 600 milioane USD și rol strategic pentru Republica Moldova # Ziarul National
În perioada ianuarie–septembrie 2025, sectorul IT a generat peste un sfert din totalul exporturilor de servicii ale Republicii Moldova, atingând o ...
Paznic din Telenești, condamnat la 18 ani și jumătate de închisoare pentru omor cu toporul asupra administratoarei firmei # Ziarul National
Oficiul Telenești al Procuraturii Orhei a anunțat pronunțarea recentă a unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat de 46 de ani, acuzat de...
Senatori americani avertizează: anexarea Groenlandei de către SUA ar duce la destrămarea NATO # Ziarul National
Senatorul american Chris Murphy a declarat într-un interviu TV că, dacă Statele Unite ar anexa Groenlanda, „ar fi sfârşitul NATO”.Comentariile de...
Noi atacuri cu drone ruseşti asupra Kievului: explozii, incendii şi mii de locuinţe încă fără căldură în gerul nopţii # Ziarul National
Rusia a lansat în noaptea trecută un nou val de drone asupra Kievului, lovind o clădire din oraş, au anunţat oficialii locali. Mai multe explozii a...
În următoarele zile, Republica Moldova se confruntă cu un val de frig accentuat, cu nopți geroase și zile predominant înnourate. Precipitațiile lip...
Trump avertizează Cuba: încheiați un acord cu SUA sau rămâneți fără petrol și bani # Ziarul National
Preşedintele SUA, Donald Trump, a sugerat duminică faptul că Cuba ar trebui să încheie un acord cu Statele Unite, avertizând că naţiunea insulară n...
Bilanț sângeros în Iran: aproape 200 de morți la proteste, internet tăiat și amenințarea blocării terminalelor Starlink pentru izolarea totală a țării # Ziarul National
Numărul manifestanţilor ucişi în Iran a crescut semnificativ duminică, o organizaţie neguvernamentală raportând cel puţin 192 de morţi în aceste pr...
România, în urmă în relația cu SUA. Iulia Joja: Nicușor Dan obține vizită la Casa Albă doar dacă vine cu propuneri concrete și voință politică # Ziarul National
Pentru a reuşi să obţină o vizită la Casa Albă, preşedintele Nicuşor Dan trebuie să vină cu propuneri concrete şi să pună ceva pe masă în discuţiil...
