O nouă viață pentru Casa de Cultură din Cimișlia: renovare și modernizare
Radio Moldova, 15 ianuarie 2026 13:10
Casa de Cultură din orașul Cimișlia va fi renovată și transformată într-un centru modern destinat activităților culturale și artistice. Contractul pentru executarea lucrărilor a fost semnat pe 15 ianuarie, dată la care este celebrată Ziua Culturii Naționale.
• • •
Doi procurori din R. Moldova au promovat evaluarea externă, după ce au picat inițial pre-vettingul # Radio Moldova
Procurorul-șef interimar al Secției politici și management al proiectelor din cadrul Procuraturii Generale, Gheorghe Borș, și procurorul Vitalie Codreanu, cunoscut pentru rolul său în gestionarea dosarului „kuliok”, nu au probleme de integritate etică și financiară. Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a aprobat, pe 15 ianuarie, rapoartele Comisiei de Evaluare Externă, care a recomandat promovarea vettingului de către cei doi acuzatori de stat.
„Eu și UE” | Expert, despre integrarea europeană: „Nu este suficient să adoptăm legi. Avem nevoie de instituții care să funcționeze” # Radio Moldova
Integrarea europeană a Republicii Moldova se resimte deja în localități, dar rămâne un proces neexplicat pe deplin și ar fi dificil de implementat fără instituții funcționale și dialog real între autoritățile centrale și cele din teritoriu. Primari și experți în politici publice avertizează că succesul negocierilor cu Uniunea Europeană nu depinde doar de legi și calendare, ci mai ales de capacitatea administrației de a livra rezultate concrete pentru cetățeni.
„Eu și UE”: Integrarea europeană, dincolo de legi: rolul localităților, instituțiilor și oamenilor # Radio Moldova
Surpriză de proporții în Cupa Spaniei! Real Madrid a fost eliminată din competiție de FC Albacete # Radio Moldova
Debutul noului antrenor al Realului, Alvaro Arbeloa a avut un debut dezastruos pe banca tehnică a echipei. Madrilenii au fost eliminați din Cupa Spaniei încă din optimile de finală. Realul a pierdut meciul jucat în deplasare cu Alabcete, echipă dintr-a doua divizie valorică de fotbal a Spaniei, scor 2:3
Bărbat din Chișinău, condamnat pentru incendierea unui service auto și distrugerea a șapte mașini # Radio Moldova
Răzbunarea l-a costat libertatea. Un bărbat de 61 de ani a incendiat un service auto din Chișinău pentru a-i face rău proprietarului, iar instanța l-a condamnat la patru ani de închisoare.
CNA: Zece persoane, inclusiv un funcționar de la Ministerul Culturii, cercetate pentru construirea ilegală a unui local # Radio Moldova
Zece persoane, inclusiv un funcționar de la Ministerul Culturii, sunt cercetate penal într-un dosar ce vizează executarea necalitativă a lucrărilor de construcție într-o zonă istorică, pe strada Eugen Doga din Chișinău. Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii desfășoară percheziții joi, 15 ianuarie, la persoanele implicate în realizarea și recepția lucrărilor.
Mai mulți tineri vor fi cuprinși de Programul „Voucher Cultural”: pragul de vârstă coboară la 16 ani # Radio Moldova
Programul „Voucher Cultural”, care de trei ani oferă tinerilor din Republica Moldova un „bilet digital nerambursabil”, în valoare de 1.000 de lei, pentru achiziția de cărți și acces la spectacole și alte evenimente culturale, va fi extins. Dacă până acum erau eligibili tinerii care împlineau 18 ani, din 2026 facilitatea va fi acordată tinerilor începând cu vârsta de 16 ani.
Incendii și întreruperi de curent în mai multe regiuni din Ucraina, după atacurile Rusiei # Radio Moldova
Atacurile Rusiei asupra Ucrainei continuă, iar situația rămâne gravă în mai multe regiuni. În noaptea de miercuri spre joi, 15 ianuarie, forțele ruse au lovit obiective din infrastructura energetică a Ucrainei, provocând întreruperi de curent pentru consumatori în regiunile Jîtomîr și Harkov, potrivit presei din Ucraina, care face referire la Ministerului Energiei.
Omagiu poetului Mihai Eminescu, în toate școlile din R. Moldova, pe parcursul lunii ianuarie # Radio Moldova
Activități consacrate Zilei Culturii Naționale și comemorării marelui poet Mihai Eminescu, la 176 de ani de la naștere, vor avea loc în toate instituțiile de învățământ din R. Moldova, pe parcursul lunii ianuarie.
Local construit ilegal într-o zonă istorică: CNA anchetează zece persoane, inclusiv un funcționar din Ministerul Culturii # Radio Moldova
Groenlanda | „SUA riscă să creeze un precedent periculos, similar metodelor ruse”, afirmă experții # Radio Moldova
Pretențiile Statelor Unite ale Americii (SUA) asupra Groenlandei nu reprezintă doar o dispută teritorială, ci un test de supraviețuire pentru ordinea mondială bazată pe reguli. Politologul român, Cătălin Gabriel Done, și expertul în relații internaționale, Grigore Guzun, au avertizat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, ediția din 14 ianuarie, că o eventuală acțiune unilaterală a Washingtonului ar valida tacticile de revizuire a frontierelor folosite de Moscova și ar pune în pericol coeziunea Alianței Nord-Atlantice.
Rapița aduce sute de milioane de euro în economia R. Moldova: exporturi de 300 de mii de tone în 2025 # Radio Moldova
Republica Moldova s-a poziționat pe locul doi în rândul celor mai mari furnizori de rapiță ai Uniunii Europene, performanță susținută de creșterea semnificativă a exporturilor, de calitatea înaltă a producției și de avantajele logistice ale livrărilor către piețele europene.
Senegalul și Marocul s-au calificat în finala Cupei Africii pe Națiuni la fotbal. În semifinale, „Leii din Taranga" au învins Egiptul, iar gazda acestei competiții a eliminat Nigeria în seria loviturilor de departajare. Partida dintre Senegal și Egipt s-a disputat pe stadionul din orașul Tanger, iar cele două echipe au jucat pragmatic.
Autoritățile autoproclamate de la Tiraspol au decis să prelungească starea de urgență în economie cu încă 30 de zile, până la data de 15 februarie. Așa-numitul „soviet suprem” a aprobat, pe 15 ianuarie, în timpul unei ședințe extraordinare, decretul semnat de liderul separatist Vadim Krasnoselski privind extinderea acestei măsuri.
15 ianuarie – Ziua Culturii Naționale pe ambele maluri ale Prutului, marcată la 176 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu # Radio Moldova
R. Moldova și România marchează, pe 15 ianuarie, Ziua Culturii Na'ionale, un prilej de a onora patrimoniul nostru cultural comun și de a celebra ziua de naștere a poetului național al tuturor românilor, Mihai Eminescu. Tradițional, pe ambele maluri ale Prutului au loc, în această zi, evenimente cultural-artistice dedicate sărbătorii.
DECLARAȚIE | „Ziua Culturii este în fiecare zi, iar educația și cultura trebuie tratate ca domenii strategice” # Radio Moldova
Republica Moldova continuă să trateze cultura și educația ca domenii secundare, deși ele ar trebui să fie strategice pentru dezvoltarea statului, susține istoricul Sergiu Musteață, secretarul general al Comisiei Naționale a Republicii Moldova pentru UNESCO. Potrivit lui, Ziua Culturii Naționale, marcată pe 15 ianuarie pe ambele maluri ale Prutului, nu este doar o sărbătoare simbolică, ci și un moment de reflecție asupra direcției în care se îndreaptă societatea.
Revista presei internaționale | Trump acuză Ucraina, nu Rusia, pentru blocajul negocierilor de pace; SUA insistă asupra anexării Groenlandei # Radio Moldova
Presa internațională scoate în evidență tensiunile care persistă în negocierile de pace pentru Ucraina și motivele pentru care acestea se află în impas. Totodată, publicațiile străine relatează despre reconfigurarea strategiei de securitate a Uniunii Europene, inclusiv despre disputele legate de insula daneză Groenlanda, la care pretind Statele Unite ale Americii. Protestele violente din Iran, unde SUA promit sprijin pentru manifestanți, se numără printre alte evenimente abordate de presa internațională.
Victoria Furtună anunță că nu va merge la București pentru a fi audiată în chestiunea retragerii cetățeniei române # Radio Moldova
Victoria Furtună, lidera Partidului „Moldova Mare”, afiliat condamnatului Ilan Șor, nu va merge la Autoritatea Națională pentru Cetățenie (ANC) de la București, pe 16 ianuarie, pentru a fi audiată în legătură cu solicitarea Serviciului Român de Informații (SRI) privind retragerea cetățeniei române.
Domeniile în care sunt utilizate cel mai des dronele, în R. Moldova: Lansarea aparatelor fără autorizație este pedepsită de legislație # Radio Moldova
Utilizarea dronelor devine tot mai populară, aceste aparate fiind folosite, în 90% din cazuri, pentru filmări aeriene, afirmă autoritățile din R. Moldova. Totuși, indiferent de scopul lansării aeronavelor fără pilot, cetățenii sunt obligați să respecte un set de reguli pentru a menține siguranța zborului.
MAE: Suspendarea eliberării vizelor de SUA va avea impact limitat asupra cetățenilor R. Moldova. Accesul în SUA nu este interzis # Radio Moldova
Decizia Statelor Unite ale Americii (SUA) de a suspenda temporar emiterea vizelor, începând cu 21 ianuarie 2026, care vizează și Republica Moldova, nu constituie o interdicție generală de călătorie sau de acces în SUA. Vizele imigrante deja emise nu sunt revocate, iar procesarea vizelor neimigrante nu este afectată. Precizările au fost făcute de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova (MAE).
15 ianuarie – Ziua Națională a Culturii, marcată la 176 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu # Radio Moldova
Astăzi, 15 ianuarie, marcăm Ziua Națională a Culturii, un prilej de a onora patrimoniul nostru cultural și de a celebra ziua de naștere a marelui poet Mihai Eminescu. Tradițional, și în acest an, Ministerul Culturii organizează o serie de evenimente în întreaga țară.
Spațiul aerian al Iranului, închis și redeschis în câteva ore pe fondul riscului militar # Radio Moldova
Iranul și-a redeschis spațiul aerian după o închidere de aproape cinci ore, provocată de temeri privind posibile acțiuni militare între Statele Unite și Iran, care au determinat companiile aeriene să anuleze, să redirecționeze sau să întârzie unele zboruri.
„Europa Creativă”: Birou de informare la Chișinău, pentru a facilita procesul de aplicare a proiectelor culturale # Radio Moldova
Republica Moldova poate accesa fonduri europene pentru proiecte culturale, după aderarea la Programul „Europa Creativă” al Uniunii Europene, începând cu 1 ianuarie 2026. Pentru a facilita accesul la acest program, autoritățile de la Chișinău vor înființa un birou de informare, a anunțat Andrei Chistol, șef de secție la Ministerul Culturii.
Revista Presei | Localitățile din Zona de Securitate riscă să rămână fără produse alimentare, după suspendarea, din cauza gerului, a circulației bacului peste Nistru # Radio Moldova
Comentariile experților după reacțiile unioniștilor la afirmațiile Maiei Sandu că ar susține Unirea cu România; cum serviciul rus de Securitate finanța activitatea Partidului Socialiștilor în Republica Moldova și cazul unui procuror surprins beat la volan – sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
În cazul unei invazii militare americane a Groenlandei, poate Danemarca să conteze pe NATO sau UE? # Radio Moldova
Danemarca a trimis miercuri, 14 ianuarie, un întreg contingent în Groenlanda, inclusiv trupe și logistică. Premierul Suediei, Ulf Kristersson, a anunțat, la rândul său, că, la cererea Danemarcei, a fost trimis personal militar suedez. Deciziile vin după ce, în ultimele săptămâni, fostul președinte american Donald Trump a făcut în repetate rânduri aluzii la posibilitatea preluării Groenlandei, inclusiv prin folosirea forței.
Muzeul Național al Literaturii Române, la șase decenii de la fondare, cu o expoziție aniversară # Radio Moldova
Muzeul Național al Literaturii Române a marcat șase decenii de la fondare printr-un eveniment deosebit, organizat în contextul Zilei Naționale a Culturii. Cu această ocazie, a fost inaugurată o expoziție ce oferă o incursiune documentară în primii ani de existență ai instituției. Un moment deosebit pentru cei prezenți a fost prezentarea exponatelor în trei spații muzeale recent renovate.
Două persoane au ajuns la spital în urma unui grav accident rutier produs pe strada Albișoara din Chișinău în după-amiaza zilei de 14 ianuarie. Potrivit oamenilor legii, un BMW condus de un bărbat de 28 de ani a tamponat un pilon electric și l-a doborât la pământ. Un alt accident soldat cu victime, printre care un copil de doar opt luni, s-a produs pe traseul Hâncești - Cimișlia.
Mihai Isac: Modernizarea Armatei Naționale este o garanție pentru pace în fața amenințărilor hibride ruse # Radio Moldova
După decenii de neglijare sistemică de către fostele guvernări pro-ruse, Republica Moldova accelerează procesul de consolidare a capacităților sale de apărare, iar modernizarea Armatei Naționale nu reprezintă o opțiune, ci o necesitate. Expertul în spațiul Mării Negre, Mihai Isac, a explicat, la emisiunea ÎN CONTEXT, de la Moldova 1, că investițiile actuale în armată reprezintă o garanție pentru a riposta amenințărilor hibride din partea Federației Ruse.
Miniștrii de externe din Danemarca și Groenlanda au discutat la Washington cu vicepreședintele J.D. Vance și cu Marco Rubio, șeful diplomației americane. Întâlnirea a avut loc în contextul amenințărilor de anexare a insulei Groenlandei, lansate de președintele Donald Trump. Reuniunea are o miză importantă, menită să dezamorseze criza. Danezii și locuitorii insulei spun că nu vor accepta niciodată să devină parte a Statelor Unite.
Copiii au mers cu semănatul prin satele R. Moldova. „Un obicei străbun pe care îl păstrăm” # Radio Moldova
După ce aseară, de Anul Nou pe rit vechi, cetele de urători au mers din casă în casă cu Plugul sau cu uratul, azi dimineață, copiii au alergat pe la rude și vecini cu semănatul ori sorcova. Îmbrăcați în straie naționale, cu trăistuțe în care adună colaci, mere, nuci și bomboane, au semănat prin casele gospodarilor cu boabe de grâu, orez sau ovăz și le-au urat sănătate, pace și un an rodnic.
Ministrul Finanțelor afirmă că impozitele pe salarii ar putea fi reduse din 2027: „Este un început de cale” # Radio Moldova
Impozitele pe salarii ar putea fi reduse, dar acest lucru nu se va întâmpla mai devreme de anul 2027. Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, admite că povara acestor taxe este mare, dar orice măsură trebuie să fie precedată de o analiză amplă a regimului fiscal. În același timp, oficialul a precizat că taxarea excesivă a muncii afectează competitivitatea companiilor și contribuie la fenomenul salariilor în plic.
Republica Moldova își întărește securitatea la frontieră prin inaugurarea noului sediu al Direcției Informații privind Pasagerii (UIP). Sediul, inaugurat pe 14 ianuarie, este o investiție care va permite identificarea rapidă a riscurilor, decizii mai rapide ale autorităților și călătorii mai sigure pentru cetățeni.
Statele Unite ale Americii (SUA) va suspenda, începând cu 21 ianuarie procesarea tuturor vizelor pentru cetățeni din 75 de țări. Printre statele vizate se numără inclusiv Republica Moldova, a raportat Fox News pe 14 ianuarie, citând un memoriu al Departamentului de Stat al SUA.
Mikaela Shiffrin a obținut a 107-a sa victorie într-o etapă a Cupei Mondiale de schi alpin # Radio Moldova
Celebra schioare americană Mikaela Shiffrin a obținut a 107-a sa victorie într-o etapă a Cupei Mondiale de schi alpin. Ea a atins această bornă în concursul de slalom din cadrul etapei desfășurate în stațiunea austriacă Flachau. Shiffrin a preluat conducerea în clasament chiar din prima manșă, iar în cea de-a doua a și-a consolidat poziția de lider.
Secretarul de stat Sergiu Mihov și-a reafirmat sprijinul ferm al Republicii Moldova pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, în contextul războiului de agresiune al Federației Ruse. Totodată, oficialul a vorbit despre provocările cu care se confruntă R. Moldova, crizele generate de război și a reiterat necesitatea retragerii munițiilor și trupelor rusești, staționate ilegal în regiunea transnistreană. Afirmațiile au fost făcute la reuniunea Consiliului Coordonatorilor Naționali ai statelor membre GUAM.
MEC a constatat pierderi de aproximativ 4 milioane de lei în 2024 la Palatul Sporturilor de la USM: Reacția instituției # Radio Moldova
Pierderi de aproximativ patru milioane de lei doar în anul 2024 și deficiențe grave în gestionarea veniturilor la Palatul Sporturilor de la Universitatea de Stat din Moldova (USM). Constatările sunt incluse într-un audit realizat de Ministerul Educației și Cercetării. Ministrul de resort, Dan Perciun, a menționat că este vorba despre o sumă foarte mare de bani, care ar trebui să ajungă în bugetul universității. În același timp, reprezentanții USM au anunțat că a luat act de raportul de audit și tratează cu responsabilitate concluziile acestuia.
Cerințe mai stricte pentru instalatorii de sisteme cu energie regenerabilă: lucrările vor fi raportate la CNED # Radio Moldova
Instalatorii de sisteme care utilizează surse regenerabile de energie (SER) vor fi înregistrați într-un registru dedicat și vor avea obligația de a transmite semestrial Centrului Național pentru Energie Durabilă (CNED) lista lucrărilor efectuate și a beneficiarilor acestora. Măsura este prevăzută într-un Regulament aprobat de Guvern pe 14 ianuarie, care aliniază cadrul național din domeniu la cerințele europene.
Jaqueline Cristian este în formă maximă înaintea turneului de Mare Șlem de la Australian Open # Radio Moldova
Tenismena Jaqueline Cristian s-a calificat în sferturile de finală ale turneului WTA ce se desfășoară în orașul australian Adelaide. Românca a eliminat-o din competiție pe Daria Kasatkina, care de la începutul anului trecut reprezintă Australia. Jaqueline, venită din calificări, a învins-o pe Daria Kasatkina în două seturi cu scorul de 6:4, 6:0, într-o partidă ce a durat o oră și jumătate.
Specialiștii atrag atenția asupra pericolului major pe care îl reprezintă metronidazolul - un antibiotic puternic, interzis în produsele de origine animală. Avertismentul vine în contextul în care Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a retras, recent, din comerț ouă și carne de pui în care a fost depistat acest antibiotic. Produsele proveneau de la o fermă avicolă din R. Moldova.
Investiții de peste 210 milioane de lei pentru elaborarea planurilor urbanistice în 293 de localități # Radio Moldova
Statul va finanța actualizarea, iar acolo unde acestea lipsesc, elaborarea planurilor urbanistice generale pentru 293 de localități din Republica Moldova. Proiectele au fost incluse, pe 14 ianuarie, în Documentul unic de program (DUP) pentru anii 2025–2027.
Ninsoare pe timp de noapte: Autoritățile îndeamnă instituțiile de învățământ să curețe căile de acces # Radio Moldova
Meteorologii au anunțat ninsori în noaptea ce urmează, în intervalul orelor 01:00 - 06:00, iar autoritățile îndeamnă instituțiile de învățământ să întreprindă măsuri de siguranță, astfel încât să nu fie periclitat procesul de studii.
Comisia Europeană a adoptat pachetul de sprijin de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina: Banii, alocați în 2026 și 2027 # Radio Moldova
Executivul Uniunii Europene a aprobat un nou pachet de sprijin financiar pentru Ucraina în valoare de 90 de miliarde de euro. Decizia a fost luată pe 14 ianuarie, după reuniunea Colegiului Comisarilor, Comisia Europeană adoptând un set de propuneri legislative care asigură finanțare stabilă și predictibilă pentru Kiev în anii 2026 și 2027, în contextul continuării războiului de agresiune al Rusiei.
„Pot să livrez performanță”: Viorel Bostan intenționează să candideze pentru al treilea mandat de rector al UTM # Radio Moldova
Viorel Bostan intenționează să candideze pentru un al treilea mandat de rector al Universității Tehnice din Moldova (UTM). Instituția a fost condusă în ultimii 33 de ani de el și de tatăl său. Viorel Bostan s-ar putea înscrie în concurs după ce vor fi aprobate modificările propuse la Codul Educației, UTM-ul fiind implicat în procesul de absorbție a unei universități mai mici, de la Cahul.
Când va fi gata noul penitenciar din Chișinău? Ministrul Justiției: Calendarul ar putea fi revizuit # Radio Moldova
Construcția unui nou penitenciar în suburbia Bubuieci a Chișinăului rămâne o prioritate pentru Ministerul Justiției, însă termenul de finalizare a lucrărilor rămâne incert. Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, susține că autoritățile încearcă să grăbească implementarea proiectului, fără a avansa, deocamdată, o eventuală perioadă de dare în exploatare a obiectivului.
