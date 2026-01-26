Maia Sandu, mesaj ferm la Varșovia: ,,Pentru noi, aderarea la UE este cea mai clară garanție de securitate”
Adevarul (Moldova), 26 ianuarie 2026 15:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, se află în vizită la Varșovia, unde a avut o întrevedere cu omologul său polonez, Karol Nawrocki. Aceasta a subliniat că, pentru țara sa, aderarea la UE reprezintă cea mai clară garanție de securitate.
• • •
Alte ştiri de Adevarul (Moldova)
Acum 10 minute
15:10
Maia Sandu, mesaj ferm la Varșovia: ,,Pentru noi, aderarea la UE este cea mai clară garanție de securitate” # Adevarul (Moldova)
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, se află în vizită la Varșovia, unde a avut o întrevedere cu omologul său polonez, Karol Nawrocki. Aceasta a subliniat că, pentru țara sa, aderarea la UE reprezintă cea mai clară garanție de securitate.
Acum 24 ore
22:40
Un tânăr din sudul Republicii Moldova a murit în orașul italian Siena, decesul având loc la câteva zile după ce acestuia i-a fost efectuat un transplant de cord, conform presei din peninsulă.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:10
Liderul puterii de la Chișinău avertizează: votul pentru unire cu România nu va întruni numărul necesar # Adevarul (Moldova)
Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PA) și președintele Parlamentului moldovean, afirmă că își va da votul pentru unire în cazul unui plebiscit, dar avertizează că ar putea să nu întrunească numărul necesar de voturi
22 ianuarie 2026
17:30
FSB a reținut un spion al serviciilor speciale moldovene, conform presei Kremlinului. Reacția Chișinăului # Adevarul (Moldova)
Un bărbat, care ar fi agent al serviciilor speciale moldovenești, a fost încătușat la Moscova, scrie presa apropiată Kremlinului. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat că acuzațiile Moscovei care vizează Serviciul de Informații și Securitate (SIS) sunt false.
15:00
Maia Sandu: Nu există o majoritate a cetățenilor pentru unirea cu România. Ce spune despre aderarea parțială la UE # Adevarul (Moldova)
Președinta Maia Sandu subliniază că pentru unirea cu România nu există o majoritate a cetățenilor care să o susțină spre deosebire de sprijinul populației pentru aderarea țării la UE, precizând că prioritățile țării sale sunt acum pacea și siguranța. A făcut precizările după ce, recent, a declarat c
11:10
Maia Sandu susține o conferință de presă despre prioritățile Președinției de la Chișinău și răspunde jurnaliștilor # Adevarul (Moldova)
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, susține o conferință de presă, urmând să vorbească despre prioritățile instituției prezidențiale, precum și să răspundă la întrebările jurnaliștilor.
10:30
O dronă prăbușită în grădina unei case dintr-un sat din sudul Republicii Moldova a fost găsită joi dimineață, anunță poliția, precizând că la fața locului sunt în desfășurare investigațiile necesare.
21 ianuarie 2026
22:50
Racheta Oreșnik ar învinge reconstrucția locală într-un referendum din Rusia, afirmă premierul basarabean # Adevarul (Moldova)
Liderul de la Kremlin beneficiază de o populație susținătoare, care nu ar alege să folosească o sumă impunătoare de bani pentru reconstrucția locală, ci pentru un singur foc de Oreșnik, a afirmat premierul basarabean Alexandru Munteanu în timpul Forumului Economic Mondial de la Davos.
20 ianuarie 2026
19:20
Premierul moldovean, la Davos: ,,Construim un viitor european bazat pe pace, securitate și prosperitate” # Adevarul (Moldova)
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a avut mai multe întrevederi cu omologii săi din Luxemburg, Liechtenstein și Croația la Davos în cadrul Forumului Economic Mondial. Discuțiile s-au concentrat asupra parcursului european al Chișinăului.
14:40
Lavrov, avertisment tranșant despre unirea cu România: „Această direcție distruge statalitatea Moldovei” # Adevarul (Moldova)
Planurile Republicii Moldova de a se uni cu România sunt „distructive” pentru statalitatea țării, a declarat marți ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
19 ianuarie 2026
23:00
Pro-rusul Igor Dodon a marcat Boboteaza pe stil vechi în Rusia, în ziua în care era așteptat în instanță # Adevarul (Moldova)
În timp ce instanța s-a întrunit în data de 19 ianuarie în dosarul „Sacoșa Neagră”, socialistul Igor Dodon a lipsit de la ședință, preferând să posteze imagini din Rusia, unde a marcat Boboteaza pe stil vechi.
21:20
Tot mai mulți ruși cer cetățenia Republicii Moldova, ca pas spre cea românească. Noile reguli limitează accesul # Adevarul (Moldova)
În ultimii ani, în special după declanșarea războiului din Ucraina, la 24 februarie 2022, un număr tot mai mare de cetățeni ruși au solicitat cetățenia Republicii Moldova, pentru mulți dintre ei aceasta reprezentând un pas intermediar spre obținerea cetățeniei române, stat membru al Uniunii Europene
15:30
Chișinăul transmite condoleanțe familiilor afectate de accidentul feroviar din Spania # Adevarul (Moldova)
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și președintele Parlamentului Igor Grosu au transmis condoleanțe familiilor afectate de accidentul feroviar, subliniind că țara lor este alături de Spania în aceste momente dureroase și dificile.
14:10
Aflat la Chișinău, președintele Albaniei, Bajram Begaj, a îndemnat Chișinăul să recunoască independența Kosovo, în timpul unei conferințe de presă susținute alături de omologul său moldovean, Maia Sandu. Vizita sa în țara vecină durează trei zile.
10:50
Satul „hobbiților” din Moldova: casele tradiționale care fascinează turiștii din întreaga lume # Adevarul (Moldova)
Satul Rogojeni, situat la aproximativ două ore de Chișinău, atrage tot mai mulți vizitatori datorită locuințelor sale neobișnuite.
09:20
Unirea cu România, scenariu blocat politic. Ce a vrut să transmită Maia Sandu prin afirmația privind votul pentru unificare # Adevarul (Moldova)
Unirea Republicii Moldova cu România este imposibilă în prezent, iar lidera de la Chișinău a dorit să transmită un mesaj la Bruxelles prin afirmația potrivit căreia își va da votul pentru unirea celor două state în cazul organizării unui referendum, potrivit experților consultați de „Adevărul”.
18 ianuarie 2026
16:00
Vehicul cu 11 cetățeni moldoveni, răsturnat în județul Suceava. Doi pasageri au fost transportați la spital # Adevarul (Moldova)
Un vehicul cu 11 cetățeni moldoveni s-a răsturnat în județul Suceava. Doi dintre ei au fost duși la spital pentru investigații, dar au fost externați, viața lor nefiind în pericol, potrivit MAE al Republicii Moldova.
17 ianuarie 2026
12:00
O dronă de peste doi metri, găsită în apropierea unei localități din Republica Moldova # Adevarul (Moldova)
O dronă de peste doi metri a fost găsită pe malul unui iaz aflat în apropierea unei localități din Republica Moldova. Potrivit poliției, zona a fost izolată pentru efectuarea investigațiilor necesare.
16 ianuarie 2026
18:30
Un moldovean, arestat în Elveția pentru o serie de spargeri. Pagubele se ridică la aproape un milion de euro # Adevarul (Moldova)
Un bărbat din Republica Moldova a ajuns pe mâna polițiștilor din Elveția, fiind suspectat că a comis peste 30 de spargeri, care au cauzat o pagubă de peste 900.000 de euro, potrivit presei elvețiene.
18:20
Kremlinul avertizează cetățenii ruși să evite Republica Moldova. Replica Chișinăului # Adevarul (Moldova)
Kremlinul, prin intermediul Ministerului de Externe, a emis o avertizare prin care recomandă cetățenilor să evite călătoriile în Republica Moldova, motivând că aceștia ar putea fi discriminați sau hărțuiți. Chișinăul respinge aceste acuzații.
13:10
Ucraineni, prinși într-un camion în timp ce încercau să fugă în Rep. Moldova. Cât au plătit pentru trecerea ilegală a frontierei # Adevarul (Moldova)
Cinci ucraineni au fost depistați într-un camion, în timp ce încercau să fugă în Rep. Moldova. Tentativa de trecere ilegală a frontierei a fost înregistrată la vama Palanca, iar, conform informațiilor preliminare ale autorităților, aceștia ar fi plătit câte 12.000 de dolari pentru a fugi din țară.
15 ianuarie 2026
13:00
Rep. Moldova, printre statele vizate de decizia SUA privind suspendarea vizelor de imigrare: ,,Nu este o listă de țări sărace” # Adevarul (Moldova)
Washingtonul a anunțat suspendarea emiterii vizelor de imigrare pentru cetățenii a 75 de state, printre care se numără și Republica Moldova. Decizia este valabilă începând cu data de 26 ianuarie.
14 ianuarie 2026
18:50
Chișinăul construiește o unitate militară la standarde UE. Maia Sandu, în inspecție la șantier: ,,Investiții în pace” # Adevarul (Moldova)
Unitatea militară este construită în apropiere de Chișinău, iar lucrările sunt realizate, până în prezent, în proporție de 50%. Președinta Maia Sandu, care este și comandantul suprem al armatei, a fost în inspecție la șantier, subliniind că investițiile în apărare sunt investiții în pace.
13 ianuarie 2026
14:40
Prorușii, conduși de Igor Dodon, cer demisia Maiei Sandu pentru că susține unirea României cu Rep. Moldova: „Trădare de patrie” # Adevarul (Moldova)
Socialiștii, conduși de fostul președinte de țară Igor Dodon, cer demisia președintei Maia Sandu, pe motiv că susține unirea țării sale cu România, și solicită structurilor judiciare să inițieze o anchetă privind posibila „trădare de patrie”. Instituția prezidențială nu a formulat un punct de vedere
11:20
O bătrână din Italia, jefuită în propria locuință. Trei moldoveni, printre care și îngrijitoarea sa, au fost arestați # Adevarul (Moldova)
O femeie de 83 de ani, alături de o prietenă, a fost jefuită de doi indivizi mascați care au pătruns în locuința sa din Padova, Italia. Aceștia au sustras bijuterii și aproape 2.000 de euro, iar autoritățile judiciare italiene i-au arestat atât pe cei doi, cât și pe îngrijitoarea proprietarei.
12 ianuarie 2026
21:30
Vicepreședintele unui partid din Rep. Moldova, interzis în Ucraina după ce a pus la îndoială amploarea războiului # Adevarul (Moldova)
Adrian Dulgher, vicepreședintele partidului Coaliția pentru Unitate și Bunăstare, a fost interzis în Ucraina pentru o perioadă de trei ani, după ce a pus recent la îndoială amploarea impactului războiului declanșat de Kremlin.
18:50
Oligarhul Vladimir Plahotniuc, printre martorii unui dosar al fostului președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon # Adevarul (Moldova)
Oligarhul Vladimir Plahotniuc, alături de fostul său consilier Serghei Iaralov, vor depune mărturii în dosarul lui Igor Dodon, cunoscut opiniei publice drept „Sacoșa Neagră”. Aceștia, împreună cu mai multe persoane din anturajul oligarhului, vor fi martori ai acuzării.
17:30
Cum va vota lidera de la Chișinău în cazul unui referendum privind unirea Republicii Moldova cu România # Adevarul (Moldova)
Maia Sandu a afirmat că își va da votul pentru unirea Republicii Moldova cu România în cazul unui referendum pe această temă, afirmație făcută în cadrul unui interviu realizat de doi celebri jurnaliști din Marea Britanie, în incinta Administrației Prezidențiale de la Chișinău.
14:00
Chișinăul și Kievul sigilează granițele regiunii separatiste transnistrene. Care va fi impactul # Adevarul (Moldova)
Începând cu 1 ianuarie, toate liniile de aprovizionare către regiunea separatistă transnistreană din Republica Moldova, aflată sub control rusesc, au fost închise, lăsând Moscova fără opțiuni, potrivit presei ucrainene.
11 ianuarie 2026
21:00
Motivul crimei tânărului moldovean în Italia, explicat de polițistul suspect: „Videoclip cu tentă sexuală” # Adevarul (Moldova)
Tânărul moldovean a fost împușcat mortal în regiunea Veneția din Italia din cauza unui videoclip cu tentă sexuală care îl implica pe principalul suspect și o persoană transsexuală. Principalul suspect, un polițist italian, a declarat că se temea că videoclipul i-ar putea pune în pericol cariera.
19:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, deține doar un apartament și un cont bancar cu o sumă modestă, de puțin peste 1.000 de euro, potrivit declarației de avere pentru anul 2025, depusă la Autoritatea Națională de Integritate de la Chișinău.
9 ianuarie 2026
12:10
Un tânăr din Rep. Moldova a murit după ce a căzut de pe o stâncă la snowboard în Italia. Cum a avut loc nenorocirea # Adevarul (Moldova)
Un tânăr din Republica Moldova a decedat în urma unei partide de snowboard după ce a decis să practice sportul de iarnă în afara pârtiei, alunecând și căzând de pe o stâncă în stațiunea Cervinia din Italia, potrivit presei din peninsulă.
11:30
Premierul de la Chișinău condamnă atacurile cu rachete Oreșnik ale armatei lui Putin asupra Ucrainei # Adevarul (Moldova)
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, condamnă atacurile cu rachete Oreșnik lansate în noaptea de joi spre vineri de armata lui Putin asupra Ucrainei, subliniind că țara sa este solidară cu Ucraina și cu o pace justă.
8 ianuarie 2026
17:40
„A fost o execuție”: un polițist italian, suspectat de uciderea unui tânăr moldovean, lângă Veneția # Adevarul (Moldova)
Un tânăr moldovean de 25 de ani a fost ucis cu un glonț în tâmplă, la sfârșitul anului trecut, într-o localitate din apropierea Veneției.
12:10
Maia Sandu, la deschiderea Președinției cipriote a Consiliului UE: R. Moldova a înregistrat progrese semnificative # Adevarul (Moldova)
Lidera de la Chișinău a afirmat că Republica Moldova a înregistrat în 2025 progrese semnificative în parcursul european, afirmație făcută la Nicosia, unde a participat la deschiderea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene.
6 ianuarie 2026
13:30
Fugarul Platon cere să fie audiat în dosarul oligarhului basarabean Vladimir Plahotniuc privind furtul miliardului # Adevarul (Moldova)
Fugarul Veaceslav Platon, care se ascunde de justiția din țara sa la Londra, a cerut instanței de la Chișinău să fie audiat în dosarul privind furtul miliardului, în care este vizat oligarhul Vladimir Plahotniuc. El solicită ca audierea să aibă loc în format de videoconferință.
5 ianuarie 2026
22:30
Femeie din R. Moldova, căutată pentru fraudă în Marea Britanie, prinsă la granița cu România # Adevarul (Moldova)
Femeia, care are cetățenia Republicii Moldova și a României și este dată în căutare pentru executarea unei pedepse de 14 ani de închisoare pentru fraudă în Marea Britanie, a fost încătușată în punctul de trecere a frontierei Rădăuți-Prut de autoritățile române.
22:00
Oligarhul fugar Ilan Șor, anchetat în mai multe dosare, inclusiv pentru finanțare ilegală a partidelor # Adevarul (Moldova)
Oligarhul fugar Ilan Șor, care se sustrage de la executarea pedepsei definitive în dosarul ,,Furtului miliardului” și se află în Rusia, este anchetat în mai multe dosare în Republica Moldova, inclusiv pentru finanțare ilegală a partidelor politice, a anunțat șeful Procuraturii Anticorupție (PA).
20:30
Moldovenii scapă de roaming în UE din 2026: apeluri, SMS și internet la tarife ca acasă # Adevarul (Moldova)
Cetățenii moldoveni care călătoresc în Uniunea Europeană, precum și cetățenii UE care vizitează Republica Moldova, nu vor mai plăti pentru serviciile de roaming, acestea fiind la tarifele din țara lor.
16:10
Un fost premier moldovean, audiat în dosarul lui Plahotniuc privind furtul miliardului: ,,Nu mi-am dat demisia la timp” # Adevarul (Moldova)
Iurie Leancă, fost premier al Republicii Moldova, a fost audiat în dosarul privind furtul miliardului, în care este vizat oligarhul Vladimir Plahotniuc. Audierea a avut loc în cadrul primei ședințe de judecată din acest an, Leancă fiind martor din partea apărării.
2 ianuarie 2026
15:00
Maia Sandu felicită Ciprul pentru preluarea Președinției UE: ,,Privim cu speranță și încredere spre lunile care urmează” # Adevarul (Moldova)
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a felicitat Ciprul pentru preluarea Președinției Uniunii Europene, subliniind că privește „cu speranță și încredere spre lunile care urmează”.
14:40
Un tânăr de 25 de ani, originar din Republica Moldova, a fost găsit mort pe un câmp din provincia Veneția, Italia, iar autoritățile nu exclud ipoteza unui omor.
13:30
La punctele de trecere a frontierei Leușeni–Albița și Sculeni–Sculeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, se înregistrează cozi imense de mașini, iar autoritățile moldovene recomandă traversarea prin alte vămi moldo-române.
31 decembrie 2025
14:20
Liderul pe care Putin nu a reușit să-l învingă: lecție pentru democrațiile europene # Adevarul (Moldova)
A fost desemnată de experți drept cel mai influent lider european al anului 2025, după ce a reușit să câștige alegeri decisive în fața unei campanii masive de interferență orchestrate de Rusia.
14:20
Maia Sandu, lidera anului 2025. Cum a rezistat presiunii Kremlinului și a apărat democrația în Europa # Adevarul (Moldova)
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost desemnată lidera anului 2025 de publicația britanică „The Telegraph”, în contextul în care a rezistat influenței Kremlinului, plasând țara sa pe prima linie a Europei pentru democrație.
30 decembrie 2025
16:10
Lidera de la Chișinău, întrevedere cu Mitropolia Moldovei, sub Patriarhia Moscovei: ,,Abordate subiecte de actualitate” # Adevarul (Moldova)
Lidera de la Chișinău, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu conducerea Mitropoliei Moldovei, aflată sub Patriarhia Moscovei, în cadrul căreia au fost abordate subiecte de actualitate, printre care provocările cu care se confruntă tinerii și familia contemporană, au anunțat reprezentanții acesteia.
14:00
Președinta Maia Sandu cere extinderea vettingului judecătorilor pentru deblocarea dosarelor „de rezonanță” # Adevarul (Moldova)
Lidera de la Chișinău a cerut modificarea vettingului, astfel încât și judecătorii din primele instanțe să fie supuși evaluării externe, în condițiile în care, în prezent, sunt evaluați doar președinții sau vicepreședinții acestora. Maia Sandu avertizează că sistemul este sabotat de unii actori din
29 decembrie 2025
17:30
Dmitri Constantinov, aliatul lui Ilan Șor din Găgăuzia, se ascunde de pușcărie în regiunea separatistă transnistreană # Adevarul (Moldova)
Dmitri Constantinov, fost președinte al Adunării Populare din Găgăuzia și apropiat al fugarului Ilan Șor, condamnat la 12 ani de închisoare pentru delapidare și abuz de serviciu, se sustrage pedepsei în regiunea separatistă transnistreană, potrivit șefei MAI de la Chișinău
14:00
Patru moldoveni, blocați în Munții Făgăraș după ce au ignorat avertizările meteorologilor # Adevarul (Moldova)
Cei patru cetățeni moldoveni sunt blocați în Refugiul Călțun după ce s-au îndreptat spre vârful Negoiu, ignorând avertizările meteorologilor. Conform responsabililor MAE moldovean, ei se află în stare bună de sănătate, iar autoritățile competente se îndreaptă spre ei pentru a-i evacua.
27 decembrie 2025
15:00
Toastul șefului unui centru de prietenie ruso-moldovenesc anunță ajungerea armatei lui Putin în Republica Moldova # Adevarul (Moldova)
Dmitri Sorokin, președintele centrului de prietenie și cooperare ruso-moldovenesc, a anunțat că armata lui Putin va ajunge în Republica Moldova prin Odesa, precum și în Europa de Est. Declarația a fost făcută în timpul unui toast la o sărbătoare din Sankt Petersburg, Rusia.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.