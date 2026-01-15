(video) Ședința CSP: Doi procurori au promovat evaluarea externă, iar mai multe contestații de pe masa consiliului au fost respinse

17:40

Andreea Bostanica pare copleșită, după ce a aflat că iubitul este infidel. Cu toate că a fost acuzată că ar fi pus la cale o strategie pentru a-și promova o melodie, influencerița a dat de înțeles că tot ce se întâmplă este real. Tânăra s-a afișat, din nou, în lacrimi pe Internet și i-a transmis un mesaj iubitului infidel, scrie spynews.ro.