TVA și taxă fixă de aproximativ 20 de lei pentru coletele sub €150? Ministrul Finanțelor: „Cetățeanul va plăti un preț corect”
NewsMaker, 15 ianuarie 2026 09:50
Coletele sub 150 de euro, comandate de pe platforme online, ar putea fi supuse TVA-ului și unei taxe fixe de aproximativ 20 de lei. Declarațiile au fost făcute de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, la ediția din 14 ianuarie a emisiunii „Punctul pe AZi" de la TVR Moldova. Potrivit oficialului, taxele ar urma să intre în
• • •
Acum 30 minute
09:50
TVA și taxă fixă de aproximativ 20 de lei pentru coletele sub €150? Ministrul Finanțelor: „Cetățeanul va plăti un preț corect"
Coletele sub 150 de euro, comandate de pe platforme online, ar putea fi supuse TVA-ului și unei taxe fixe de aproximativ 20 de lei. Declarațiile au fost făcute de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, la ediția din 14 ianuarie a emisiunii „Punctul pe AZi" de la TVR Moldova. Potrivit oficialului, taxele ar urma să intre în
Acum o oră
09:30
Prima reacție oficială a Chișinăului după ce SUA au suspendat vizele de imigrare pentru moldoveni: „Impactul este limitat” # NewsMaker
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova confirmă că autoritățile Statelor Unite ale Americii au decis suspendarea temporară a emiterii vizelor de imigrare pentru cetățenii unor state, inclusiv ai Republicii Moldova, începând cu data de 21 ianuarie 2026. Potrivit MAE, măsura are „caracter administrativ" și face parte dintr-un proces de reevaluare a criteriilor privind utilizarea asistenței
Acum 2 ore
08:20
Trump a declarat că Zelenski, și nu Putin, tergiversează încheierea acordului de pace privind Ucraina # NewsMaker
Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a declarat că încheierea unui potențial acord de pace este împiedicată de Ucraina, nu de Rusia. Într-un interviu acordat agenției Reuters, Trump a afirmat că președintele Rusiei, Vladimir Putin, ar fi pregătit să pună capăt războiului din Ucraina, declanșat de acesta și care durează deja de aproape patru
08:20
NM Espresso: Despre fețele noi din Guvern, gândacii din căminul UTM și schimbarea judecătorilor în dosarul Guțul # NewsMaker
Guvernul: numiri noi La prima ședință din 2026, Guvernul a aprobat mai multe candidaturi pentru funcțiile vacante. Fosta deputată PAS, Marcela Nistor, a fost numită secretar de stat la Ministerul Culturii. De asemenea, Guvernul a aprobat numirea secretarilor de stat la ministerele Finanțelor și Economiei, a doi directori adjuncți ai Agenției Naționale Transport Auto și a șefului oficiului Cancelariei de Stat din Bălți. Sandu și tabăra militară de la Băcioi Președinta Maia Sandu a vizitat șantierul de construcției a unității
Acum 24 ore
19:40
SUA suspendă eliberarea vizelor de imigrare pentru cetățenii a 75 de țări, inclusiv Moldova # NewsMaker
Departamentul de Stat al SUA va suspenda procesarea vizelor de imigrare pentru cetățenii a 75 de țări, inclusiv Republica Moldova. Despre acest lucru a raportat televiziunea americană Fox News, care face trimitere la un document al Departamentului de Stat pe care l-a consultat. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a confirmat informațiile. Potrivit
19:20
(VIDEO) USM a ratat milioane de lei/ Satele Moldovei, izolate din cauza gerului/ Cazul Guțul ajunge la CEDO? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Au rămas izolați, după ce bacul de la Molovata nu mai funcționează— Prejudicii de milioane depistate la Palatul Sporturilor— Peste 74.000 de persoane din regiunea transnistreană, asigurate medical pe malul drept— Scandalul diplomelor de la USMF: când vor fi anunțate rezultatele anchetei?—
18:40
Furtună, reacție la audierile anunțate la București privind retragerea cetățeniei: „Temeiurile invocate sunt aberante și defăimătoare” # NewsMaker
Lidera Partidului „Moldova Mare", Victoria Furtună, a venit cu o reacție după ce presa a scris zilele acestea că este așteptată vineri, 16 ianuarie, la sediul din București al Autorității Naționale pentru Cetățenie, pentru a fi audiată în urma solicitării Serviciului Român de Informații privind retragerea cetățeniei române. Politiciana a scris pe rețelele de socializare
18:40
Pașaportul moldovenesc a ocupat locul 44 în clasamentul mondial al pașapoartelor cu care este cel mai ușor să călătorești în lume, întocmit de compania elvețiană Henley & Partners. Liderii clasamentului rămân Singapore, Coreea de Sud și Japonia. Potrivit clasamentului, deținătorii pașaportului Republicii Moldova pot călători fără viză sau cu viză la sosire în 120 de
17:50
Denis Cuculescu, condamnat la 15 ani de închisoare pentru trădare, a fost dat în căutare. S-ar afla în Rusia # NewsMaker
Denis Cuculescu, condamnat la 15 ani de închisoare pentru trădare de patrie, ar fi părăsit teritoriul Republicii Moldova în anul 2024. Informația a fost raportată de IPN, care face trimitere la surse apropiate anchetei. Într-un răspuns pentru IPN, Inspectoratul General al Poliției precizează că a inițiat procedura de căutare pe numele lui Denis Cuculescu, după
17:40
Aprovizionarea localităților din Zona de Securitate, pusă în pericol după suspendarea bacului de la Molovata. Autoritățile locale cer ajutor de la Guvern # NewsMaker
Localitățile din Zona de Securitate riscă să rămână fără produse alimentare și bunuri de primă necesitate, după ce bacul de la Molovata și-a suspendat activitatea din cauza înghețării râului Nistru. Secretarul Consiliului local Cocieri, Ivan Mițcul, a declarat pentru NewsMaker, că situația poate deveni critică dacă Guvernul nu va reuși să asigure de urgență o
17:10
Tiraspolul, indignat de declarația vicepremierului: „Să nu încerce să vorbească în numele poporului transnistrean” # NewsMaker
Așa-numitul minister de externe de la Tiraspol a criticat declarațiile viceprim-ministrului pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, privind necesitatea acceptării de către Tiraspol a ofertei de reintegrare a Republicii Moldova. Reprezentanții administrației de facto îl acuză pe oficialul de la Chișinău de declarații „speculative" și îi recomandă „să nu încerce să vorbească în numele poporului transnistrean". În
17:10
Aproape 800 de oameni au ajuns la Urgențe în ultima săptămână, din cauza vremii. Cazurile – în creștere # NewsMaker
Aproape 800 de persoane s-au prezentat cu traumatisme la Institutul de Medicină Urgentă (IMU) din Chișinău în ultima săptămână, din cauza condițiilor meteo extreme. Datele au fost prezentate de instituția medicală, care a precizat că numărul cazurile asociate vremii este în creștere. Potrivit IMU, în perioada 7–14 ianuarie, Departamentul de Primiri Urgențe a înregistrat un
16:50
Metronidazolul este un medicament autorizat în Moldova pentru tratarea oamenilor. În același timp, este interzis pentru utilizare la animalele destinate producției de alimente. Precizările au fost făcute de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, în contextul informațiilor din spațiul public că metronidazolul se regăsește în farmaciile din țară, „deși șefii de la ANSA zic că metronidazolul
16:20
Numărul persoanelor ucise în timpul protestelor din Iran a crescut la 2 571. Informația a fost raportată pe 14 ianuarie de agenția Human Rights Activists News Agency (HRANA), care își are sediul în SUA și furnizează estimările în baza datelor de la activiștii săi din interiorul Iranului. Potrivit HRANA, din totalul celor uciși, 2 403
15:40
Bazin nesigur și venituri ratate de 3,5 mln lei? Audit la Palatul Sporturilor. Reacția USM # NewsMaker
Ministerul Educației a constatat că bazinul de înot din cadrul Palatului Sporturilor al Universității de Stat din Moldova (USM) se află într-o stare necorespunzătoare și necesită intervenții urgente de reparație. În timpul unor vizite inopinate, a depistat și lipsa unor angajați de la locul de muncă. La fel, a depistat că abonamentele pentru bazin, sala
15:30
(VIDEO) Transnistria poate ieși din criză?/România, gata de unire?/Gândacii, parte a unei campanii anti-UTM? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Viceprim-ministru: Tiraspolul trebuie să accepte oferta de Reintegrare— Consilierul lui Nicușor Dan: România este gata să discute despre unire— Procuror din Glodeni prins beat la volan. „Sunt fake-uri, nu ascultați"— Rectorul UTM și ministrul Educației comentează situația gândacilor din cămin— Trei medici
14:50
Cântărețul spaniol Julio Iglesias, în vârstă de 82 de ani, este acuzat de abuz sexual față de două dintre fostele sale angajate. Informația a fost raportată de publicația spaniolă elDiario și televiziunea americană Univision. Ambele femei au lucrat în 2021, timp de aproximativ zece luni, în reședințele lui Iglesias din Caraibe și din Bahamas. Ele
14:40
Scandalul „diplomelor false”: când USMF va publica rezultatele anchetei interne. Anunțul ministrului Sănătății # NewsMaker
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, anunță că Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" va face publice, mâine, 15 ianuarie, rezultatele anchetei interne inițiate în legătură cu suspiciunile privind veridicitatea unor diplome de rezidențiat eliberate unor medici care activează în România. Declarațiile au fost făcute pentru NewsMaker, înainte de ședința Guvernului. „Am depus toate
13:50
(VIDEO) „Basarabia nu a fost niciodată un stat” sau „trădarea memoriei părinților”? Locuitorii Chișinăului, despre unirea cu România # NewsMaker
Chiar și la 35 de ani de la independență, subiectul unirii Republicii Moldova cu România rămâne unul dintre cele mai polarizante în societatea moldovenească. După ce președinta Maia Sandu a declarat că, în cazul organizării unui referendum, ar vota pentru unire, echipa NewsMaker a decis să îi întrebe pe trecători ce părere au despre o
13:50
500 mln lei, deja investiți în construcția taberei militare de la Băcioi. Nosatîi a anunțat când și-ar putea începe activitatea # NewsMaker
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a declarat că, până în prezent, au fost efectuate jumătate de totalul lucrărilor de construcție a noii tabere militare de la Băcioi și au fost investite 500 milioane de lei. Oficialul a estimat că unitatea va deveni operațională către sfârșitul anului 2027. Precizările au fost făcute pe 14 ianuarie. „Putem să
13:20
După o pauză de peste două luni, Curtea de Apel Centru a reluat pe 14 ianuarie examinarea dosarului în care bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, și Svetlana Popan au fost condamnate la închisoare. La prima ședință în noua componență, apărarea a cerut recuzarea întregului complet de judecată și anularea hotărârilor anterioare, iar bașcana a declarat, prin
13:00
Ziua fiecărui freelancer este diferită. Unii scriu cod, alții surprind momente în imagini, alții oferă expertiză și consultanță. Ce au în comun este ritmul alert, proiectele multiple și nevoia de a-și gestiona corect activitatea. Libertatea de a lucra pe cont propriu vine cu satisfacții, dar și cu responsabilități și, mai ales, cu nevoia de a
12:50
Fosta prim-ministră a Ucrainei, Iulia Timoșenko, bănuită de corupție. Percheziții la sediul partidului său # NewsMaker
Liderei partidului ucrainean „Batkivșcina", Iulia Timoșenko, i-a fost înmânată o notificare privind bănuieli în privința oferirii de foloase necuvenite unui funcționar public, iar la sediul formațiunii au avut loc percheziții. Cu o zi înainte, organele anticorupție din Ucraina au anunțat că au depistat implicarea în corupție a liderului uneia dintre fracțiunile Radei Supreme, fără a
12:50
(VIDEO) Gândacii, ca vecini: studenții Universității Tehnice a Moldovei se confruntă cu o invazie de insecte # NewsMaker
„Noaptea nu pot dormi, mă mușcă": studenții căminului nr. 15 al Universității Tehnice a Moldovei se confruntă cu o invazie de gândaci, care, potrivit lor, aleargă pe paturi și îi mușcă pe timpul nopții. Unii studenți spun că insectele îi chinuie pe tot parcursul celor patru ani de studii, iar dezinsecțiile efectuate vara nu dau
12:50
Trei medici din cadrul Spitalului raional Comrat riscă până la 3 ani de închisoare fiecare. Aceștia au fost trimiși pe banca acuzaților pentru malpraxis, după ce expertiza medico-legale a arătat că decesul a doi pacienți a survenit ca urmare a inacțiunilor angajaților medicali. Informațiile au fost comunicate pe 14 ianuarie de Procuratura Generală. Instituția a
12:10
Reorganizarea Universității din Cahul ar putea fi decisă în următoarele săptămâni. Perciun exclude eventuale concedieri # NewsMaker
Reorganizarea Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu" din Cahul ar putea fi decisă de Guvern în următoarele două–trei săptămâni. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, înainte de ședința Executivului. Oficialul a reiterat că integrarea în structura Universității Tehnice a Moldovei va aduce beneficii importante Universității din Cahul, inclusiv acces la
11:50
„A depus cerere de demisie”. PG, despre procurorul din Glodeni care ar fi fost prins beat la volan # NewsMaker
Adjunctul procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni, despre care jurnaliștii au scris că a fost prins beat la volan, a depus cerere de demisie. Informația a fost comunicată pentru NewsMaker de către purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale din Republica Moldova, Violina Moraru. „Procurorul vizat nu deține funcții de conducere. Corespunzător procedurilor legii-cadru a Procuraturii, în dependență de
11:40
Ex-deputată PAS și un moldovean cu experiență la Ministerul Sănătății din Irlanda, numiți secretari de stat # NewsMaker
La prima ședință a Guvernului din 2026, fosta deputată a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) Marcela Nis
11:20
Unirea, din nou pe agendă? Cum declarația președintei Maia Sandu a „aruncat în aer” rețelele sociale și ce schimbă (ANALIZĂ) # NewsMaker
Declarația președintei Maia Sandu privind sprijinul pentru unirea Republicii Moldova cu România, în eventualitatea organizării unui referendum, a stârnit un val puternic de reacții și emoții: de la „nimic nou” până la cereri de demisie pentru trădare de țară. NewsMaker a analizat ce impact ar putea avea această declarație asupra reputației politice a Maiei Sandu […] The post Unirea, din nou pe agendă? Cum declarația președintei Maia Sandu a „aruncat în aer” rețelele sociale și ce schimbă (ANALIZĂ) appeared first on NewsMaker.
10:50
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a declarat că „se întreprind toate măsurile pentru a rezolva situația” de la Căminul nr. 15 al Universității Tehnice a Moldovei, unde au fost semnalate probleme legate de prezența gândacilor. Declarația a fost făcută pentru NewsMaker, înainte de ședința Guvernului. „Înțeleg că se întreprind toate măsurile pentru a verifica […] The post Perciun, despre gândacii din căminul UTM: „Dacă sunt probleme, vor fi rezolvate” appeared first on NewsMaker.
10:50
Chiveri, despre posibilitatea de a sprijini stânga Nistrului: Tiraspolul să accepte oferta de reintegrare # NewsMaker
Viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat că posibilitatea de a sprijini cetățenii din stânga Nistrului „este relativ simplă”. Potrivit oficialului, Tiraspolul trebuie să accepte oferta de reintegrare a Republicii Moldova. Chiveri a spus că oferta este sprijinită de majoritatea cetățenilor din stânga Nistrului, însă Chișinăul nu a înregistrat o deschidere în acest sens din […] The post Chiveri, despre posibilitatea de a sprijini stânga Nistrului: Tiraspolul să accepte oferta de reintegrare appeared first on NewsMaker.
10:30
Customer Experience ca strategie: cum maib setează standarde apreciate la nivel internațional # NewsMaker
Maib a obținut trei premii la International Customer Experience Awards 2025. Șefa Departamentului Customer Experience al maib, Victoria Zanoga, a povestit într-un interviu pentru NM despre modul în care banca identifică și anticipează ceea ce este important pentru clienți, despre reperele care ghidează activitatea Customer Experience atât în online, cât și offline, precum și modul […] The post Customer Experience ca strategie: cum maib setează standarde apreciate la nivel internațional appeared first on NewsMaker.
10:10
Maia Sandu, în vizită pe șantierul noii unități militare din Băcioi: „În sfârșit, lucrurile se schimbă în bine” # NewsMaker
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a vizitat șantierul noii unități militare aflate în construcție la Băcioi. Șefa statului a declarat că proiectul vine să răspundă problemelor cronice legate de condițiile în care militarii moldoveni locuiesc și se instruiesc, iar noua tabără va asigura spații moderne de cazare și pregătire, conforme celor mai bune practici internaționale. […] The post Maia Sandu, în vizită pe șantierul noii unități militare din Băcioi: „În sfârșit, lucrurile se schimbă în bine” appeared first on NewsMaker.
Ieri
10:00
Adjunctul procurorului-șef al Procuraturii Glodeni, prins beat la volan? Un membru CSP s-a autosesizat # NewsMaker
Adjunctul procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni ar fi fost prins beat la volan și ar fi refuzat să fie testat la alcool. Cel puțin aceasta scrie Nordinfo.md, care menționează că incidentul a avut loc noaptea trecută și că procurorului i-a fost intentat un dosar penal. Membrul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Andrei Cebotari, a declarat […] The post Adjunctul procurorului-șef al Procuraturii Glodeni, prins beat la volan? Un membru CSP s-a autosesizat appeared first on NewsMaker.
09:50
Chișinău: Alimentația elevilor din grupele cu program prelungit, mai scumpă cu aproape 4 lei, din ianuarie # NewsMaker
Alimentația pentru elevii din grupele cu program prelungit din Chișinău a fost majorată din luna ianuarie. Astfel, prânzul pentru un elev din clasele I–IV costă acum 18 lei pe zi, cu 3 lei și 65 de bani mai mult decât anul trecut. Majorarea este explicată prin scumpirea produselor alimentare. Informația a fost comunicată de șeful […] The post Chișinău: Alimentația elevilor din grupele cu program prelungit, mai scumpă cu aproape 4 lei, din ianuarie appeared first on NewsMaker.
08:40
„O campanie împotriva universității”. Rectorul UTM, despre imaginile cu gândaci într-un cămin # NewsMaker
Rectorul Universității Tehnice a Moldovei (UTM), Viorel Bostan, crede că imaginile de pe rețelele de socializare, cu gândaci, „fac parte dintr-o campanie împotriva universității”. Bostan a declarat că au fost verificate mai multe de jumătate dintre camerele căminului, în care au fost raportate insecte, și că nu au fost identificați gândaci. „Dacă vom găsi această […] The post „O campanie împotriva universității”. Rectorul UTM, despre imaginile cu gândaci într-un cămin appeared first on NewsMaker.
08:20
NM Espresso: Declarația Maiei Sandu despre unire a «scandalizat» rețelele sociale, în Transnistria se prelungește starea de urgență, compensațiile nu vor fi «plătite la nesfârșit» # NewsMaker
Maia Sandu și unirea Declarația Președintei Maia Sandu privind susținerea unirii Moldovei cu România în cazul organizării unui referendum a provocat o furtună de emoții și un val de comentarii: de la «nimic nou» până la cereri de demisie pentru trădare de stat. Despre modul în care politicienii, diplomații și reprezentanții societății civile au comentat această declarație a Maiei Sandu citiți în materialul «Va deveni Maia Sandu al doilea Alexandru Ioan Cuza». Iar despre modul în care […] The post NM Espresso: Declarația Maiei Sandu despre unire a «scandalizat» rețelele sociale, în Transnistria se prelungește starea de urgență, compensațiile nu vor fi «plătite la nesfârșit» appeared first on NewsMaker.
13 ianuarie 2026
19:50
„Atacurile continuă”. Reacția lui Ceban după ce a fost menționat de martori într-un dosar pentru trădare de patrie # NewsMaker
Ion Ceban, primarul Chișinăului și lider al Mișcării Alternative Naționale, respinge afirmațiile făcute de martori din dosarul lui Denis Cuculescu, condamnat pentru escrocherie și trădare de patrie, care îl vizează. Edilul le califică drept un atac menit să-i „denigreze” imaginea. „În legătură cu ultimele informații apărute în presă, precum că unele persoane, martori în nu […] The post „Atacurile continuă”. Reacția lui Ceban după ce a fost menționat de martori într-un dosar pentru trădare de patrie appeared first on NewsMaker.
19:20
(VIDEO) Gândacii îi chinuie pe studenții de la UTM/ Transnistria face comerț cu UE/ Ger extrem în Moldova # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Ger năprasnic în Moldova: temperaturi de până la –19 grade— Reforma administrativ-teritorială va fi gata în 2026?— Aglomerație la Aeroportul din Chișinău. Autoritățile vin cu recomandări— Gândaci în cămin. Studenții spun că „E coșmar”, administrația – „Cazuri izolate”— Doi bărbați din Comrat, […] The post (VIDEO) Gândacii îi chinuie pe studenții de la UTM/ Transnistria face comerț cu UE/ Ger extrem în Moldova appeared first on NewsMaker.
18:20
Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a îndemnat protestatarii iranieni să continue manifestațiile și să preia controlul asupra instituțiilor de stat. Totodată, liderul de la Casa Albă le-a transmis că „ajutorul este pe drum”. Adresarea a fost publicată pe rețeaua de socializare Truth Social pe 13 ianuarie. „Patrioți iranieni, continuați protestele – preluați controlul […] The post Donald Trump îndeamnă iranienii să continue protestele: „Ajutorul este pe drum” appeared first on NewsMaker.
18:10
Însărcinatul cu afaceri al SUA, Nick Pietrowicz, întrevedere „de curtoazie” cu mitropolitul Vladimir. Despre ce au discutat # NewsMaker
Însărcinatul cu afaceri al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Nick Pietrowicz, a avut marți, 13 ianuarie, o întrevedere cu Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove, Vladimir. Discuțiile au avut loc la Palatul Mitropolitan din Capitală. Potrivit misiunii diplomatice americane de la Chișinău, dialogul a vizat sprijinul acordat de Statele Unite libertății religioase, precum […] The post Însărcinatul cu afaceri al SUA, Nick Pietrowicz, întrevedere „de curtoazie” cu mitropolitul Vladimir. Despre ce au discutat appeared first on NewsMaker.
17:20
Fostul șef-adjunct al SIS, acuzat de trădare de patrie în România, la un pas de a ajunge pe banca acuzaților. Când ajunge dosarul în judecată? # NewsMaker
Magistrații din România vor prelua din februarie dosarul în care este acuzat de trădare de patrie fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Alexandru Balan, arestat acum patru luni. Procesul penal este în faza de urmărire penală, iar în luna viitoare urmează să fie eliberat rechizitoriul. Informațiile au fost confirmate […] The post Fostul șef-adjunct al SIS, acuzat de trădare de patrie în România, la un pas de a ajunge pe banca acuzaților. Când ajunge dosarul în judecată? appeared first on NewsMaker.
17:00
Impozitele pe salarii ar putea fi reduse în Moldova. Ministrul Finanțelor: „Îi va ajuta pe cetățeni să câștige mai mult” # NewsMaker
Impozitele pe salarii ar putea fi reduse în Republica Moldova. Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a declarat că pledează pentru diminuarea poverii fiscale aplicate muncii, argumentând că taxele mari descurajează plata transparentă a salariilor și limitează capacitatea întreprinderilor de a genera profit. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Новая неделя” de la TV8. „Din păcate, salariul este […] The post Impozitele pe salarii ar putea fi reduse în Moldova. Ministrul Finanțelor: „Îi va ajuta pe cetățeni să câștige mai mult” appeared first on NewsMaker.
16:40
FOTO Apartament din Chișinău, cuprins de flăcări. Pompierii: „A fost distrus în totalitate” # NewsMaker
Un apartament cu o cameră din sectorul Râșcani al capitalei a fost distrus în totalitate de flăcări. Incendiul s-a produs în după-amiaza zilei de 13 ianuarie și a afectat și balconul apartamentului de la etajul superior. Informațiile au fost comunicate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Incendiul s-a produs într-un bloc de locuit […] The post FOTO Apartament din Chișinău, cuprins de flăcări. Pompierii: „A fost distrus în totalitate” appeared first on NewsMaker.
16:20
Adrian Dulgher, interzis în Ucraina? Reacția ministerului de Externe și a politicianului # NewsMaker
Ministerul Afacerilor Externe a comunicat că, până în acest moment, nu a fost informat de autoritățile ucrainene privind impunerea vreunei interdicții de intrare în Ucraina în raport cu vicepreședintele Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB), Adrian Dulgher, care a declarat recent că viața în țara vecină – care se confruntă cu agresiunea militară rusă de […] The post Adrian Dulgher, interzis în Ucraina? Reacția ministerului de Externe și a politicianului appeared first on NewsMaker.
16:10
Muzeul Național de Artă al Moldovei, organizează Nocturna muzeală prilejuită de ZIUA NAȚIONALĂ A CULTURII # NewsMaker
Pe 15 ianuarie, în Republica Moldova este marcată Ziua Națională a Culturii, o sărbătoare dedicată valorilor identității culturale, creației artistice și dialogului dintre generații. Cu acest prilej, Muzeul Național de Artă al Moldovei organizează ediția a V-a a Nocturnei Muzeale, un eveniment devenit deja o tradiție culturală apreciată de public. Începând cu anul 2022, Nocturna […] The post Muzeul Național de Artă al Moldovei, organizează Nocturna muzeală prilejuită de ZIUA NAȚIONALĂ A CULTURII appeared first on NewsMaker.
16:10
Cinci focare de pestă porcină africană și un focar de rabie, înregistrate în Moldova în 8 zile # NewsMaker
În aproximativ o săptămână, în R. Moldova s-au înregistrat cinci focare de pestă porcină africană – trei la porci domestici și două la mistreți. În aceeași perioadă, a fost raportat un focar de rabie la bovină. Cadavrul bovinei a fost nimicit, iar animalele din localitate vaccinate antirabic. Informațiile au fost comunicate pe 13 ianuarie de […] The post Cinci focare de pestă porcină africană și un focar de rabie, înregistrate în Moldova în 8 zile appeared first on NewsMaker.
15:10
(VIDEO) Lumina se va scumpi/ Dodon cere demisia Maiei Sandu/ Transnistria prelungește starea de urgență # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— PSRM și PCRM cer demisia Maiei Sandu după declarațiile despre unire— Starea de urgență în economie ar putea fi prelungită în Transnistria— Unirea cu România: pro sau contra? Ce spun moldovenii?— Un adjunct al Evgheniei Guțul a acționat în judecată Poliția de […] The post (VIDEO) Lumina se va scumpi/ Dodon cere demisia Maiei Sandu/ Transnistria prelungește starea de urgență appeared first on NewsMaker.
14:50
Peste 1 600 de moldoveni au decedat peste hotare în ultimii 5 ani. Cât costă repatrierea # NewsMaker
În ultimii 5 ani, peste 1 600 de cetățeni ai Republicii Moldova au decedat peste hotare. Potrivit unor date furnizate de Ministerul Afacerilor Externe (MAE), în perioada 1 ianuarie 2020 – 30 noiembrie 2025, misiunile diplomatice și oficiile consulare ale țării au eliberat aproximativ 1 600 de pașapoarte mortuare, document indispensabil pentru repatrierea corpurilor neînsuflețite […] The post Peste 1 600 de moldoveni au decedat peste hotare în ultimii 5 ani. Cât costă repatrierea appeared first on NewsMaker.
14:30
UE rămâne principala piață de desfacere pentru regiunea transnistreană: Principalele destinații # NewsMaker
Uniunea Europeană rămâne principala piață de desfacere pentru agenții economici din regiunea transnistreană. Datele Biroului Politici de Reintegrare arată că, în 2025, 71% din totalul exporturilor regiunii au fost direcționate către statele UE, în timp ce 48% din importuri au provenit din spațiul comunitar. „Pe parcursul anului precedent, autoritățile naționale competente au eliberat 3894 de […] The post UE rămâne principala piață de desfacere pentru regiunea transnistreană: Principalele destinații appeared first on NewsMaker.
