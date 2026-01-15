TVA și taxă fixă de aproximativ 20 de lei pentru coletele sub €150? Ministrul Finanțelor: „Cetățeanul va plăti un preț corect”

12:50

„Noaptea nu pot dormi, mă mușcă”: studenții căminului nr. 15 al Universității Tehnice a Moldovei se confruntă cu o invazie de gândaci, care, potrivit lor, aleargă pe paturi și îi mușcă pe timpul nopții. Unii studenți spun că insectele îi chinuie pe tot parcursul celor patru ani de studii, iar dezinsecțiile efectuate vara nu dau […] The post (VIDEO) Gândacii, ca vecini: studenții Universității Tehnice a Moldovei se confruntă cu o invazie de insecte appeared first on NewsMaker.