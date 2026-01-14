„A depus cerere de demisie”. PG, despre procurorul din Glodeni care ar fi fost prins beat la volan
NewsMaker, 14 ianuarie 2026 11:50
Adjunctul procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni, despre care jurnaliștii au scris că a fost prins beat la volan, a depus cerere de demisie. Informația a fost comunicată pentru NewsMaker de către purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale din Republica Moldova, Violina Moraru. „Procurorul vizat nu deține funcții de conducere. Corespunzător procedurilor legii-cadru a Procuraturii, în dependență de […] The post „A depus cerere de demisie”. PG, despre procurorul din Glodeni care ar fi fost prins beat la volan appeared first on NewsMaker.
• • •
Alte ştiri de NewsMaker
Acum 30 minute
11:50
„A depus cerere de demisie”. PG, despre procurorul din Glodeni care ar fi fost prins beat la volan # NewsMaker
Adjunctul procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni, despre care jurnaliștii au scris că a fost prins beat la volan, a depus cerere de demisie. Informația a fost comunicată pentru NewsMaker de către purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale din Republica Moldova, Violina Moraru. „Procurorul vizat nu deține funcții de conducere. Corespunzător procedurilor legii-cadru a Procuraturii, în dependență de […] The post „A depus cerere de demisie”. PG, despre procurorul din Glodeni care ar fi fost prins beat la volan appeared first on NewsMaker.
11:40
Ex-deputată PAS și un moldovean cu experiență la Ministerul Sănătății din Irlanda, numiți secretari de stat # NewsMaker
La prima ședință a Guvernului din 2026, fosta deputată a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) Marcela Nistor a fost numită în funcția de secretar de stat la Ministerul Culturii. La aceeași ședință, miniștrii au aprobat numirea a doi directori adjuncți a Agenției Naționale Transport Auto (ANTA), a unui secretar de stat la ministerul Finanțelor, precum […] The post Ex-deputată PAS și un moldovean cu experiență la Ministerul Sănătății din Irlanda, numiți secretari de stat appeared first on NewsMaker.
Acum o oră
11:20
Unirea, din nou pe agendă? Cum declarația președintei Maia Sandu a „aruncat în aer” rețelele sociale și ce schimbă (ANALIZĂ) # NewsMaker
Declarația președintei Maia Sandu privind sprijinul pentru unirea Republicii Moldova cu România, în eventualitatea organizării unui referendum, a stârnit un val puternic de reacții și emoții: de la „nimic nou” până la cereri de demisie pentru trădare de țară. NewsMaker a analizat ce impact ar putea avea această declarație asupra reputației politice a Maiei Sandu […] The post Unirea, din nou pe agendă? Cum declarația președintei Maia Sandu a „aruncat în aer” rețelele sociale și ce schimbă (ANALIZĂ) appeared first on NewsMaker.
Acum 2 ore
10:50
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a declarat că „se întreprind toate măsurile pentru a rezolva situația” de la Căminul nr. 15 al Universității Tehnice a Moldovei, unde au fost semnalate probleme legate de prezența gândacilor. Declarația a fost făcută pentru NewsMaker, înainte de ședința Guvernului. „Înțeleg că se întreprind toate măsurile pentru a verifica […] The post Perciun, despre gândacii din căminul UTM: „Dacă sunt probleme, vor fi rezolvate” appeared first on NewsMaker.
10:50
Chiveri, despre posibilitatea de a sprijini stânga Nistrului: Tiraspolul să accepte oferta de reintegrare # NewsMaker
Viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat că posibilitatea de a sprijini cetățenii din stânga Nistrului „este relativ simplă”. Potrivit oficialului, Tiraspolul trebuie să accepte oferta de reintegrare a Republicii Moldova. Chiveri a spus că oferta este sprijinită de majoritatea cetățenilor din stânga Nistrului, însă Chișinăul nu a înregistrat o deschidere în acest sens din […] The post Chiveri, despre posibilitatea de a sprijini stânga Nistrului: Tiraspolul să accepte oferta de reintegrare appeared first on NewsMaker.
10:30
Customer Experience ca strategie: cum maib setează standarde apreciate la nivel internațional # NewsMaker
Maib a obținut trei premii la International Customer Experience Awards 2025. Șefa Departamentului Customer Experience al maib, Victoria Zanoga, a povestit într-un interviu pentru NM despre modul în care banca identifică și anticipează ceea ce este important pentru clienți, despre reperele care ghidează activitatea Customer Experience atât în online, cât și offline, precum și modul […] The post Customer Experience ca strategie: cum maib setează standarde apreciate la nivel internațional appeared first on NewsMaker.
10:10
Maia Sandu, în vizită pe șantierul noii unități militare din Băcioi: „În sfârșit, lucrurile se schimbă în bine” # NewsMaker
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a vizitat șantierul noii unități militare aflate în construcție la Băcioi. Șefa statului a declarat că proiectul vine să răspundă problemelor cronice legate de condițiile în care militarii moldoveni locuiesc și se instruiesc, iar noua tabără va asigura spații moderne de cazare și pregătire, conforme celor mai bune practici internaționale. […] The post Maia Sandu, în vizită pe șantierul noii unități militare din Băcioi: „În sfârșit, lucrurile se schimbă în bine” appeared first on NewsMaker.
Acum 4 ore
10:00
Adjunctul procurorului-șef al Procuraturii Glodeni, prins beat la volan? Un membru CSP s-a autosesizat # NewsMaker
Adjunctul procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni ar fi fost prins beat la volan și ar fi refuzat să fie testat la alcool. Cel puțin aceasta scrie Nordinfo.md, care menționează că incidentul a avut loc noaptea trecută și că procurorului i-a fost intentat un dosar penal. Membrul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Andrei Cebotari, a declarat […] The post Adjunctul procurorului-șef al Procuraturii Glodeni, prins beat la volan? Un membru CSP s-a autosesizat appeared first on NewsMaker.
09:50
Chișinău: Alimentația elevilor din grupele cu program prelungit, mai scumpă cu aproape 4 lei, din ianuarie # NewsMaker
Alimentația pentru elevii din grupele cu program prelungit din Chișinău a fost majorată din luna ianuarie. Astfel, prânzul pentru un elev din clasele I–IV costă acum 18 lei pe zi, cu 3 lei și 65 de bani mai mult decât anul trecut. Majorarea este explicată prin scumpirea produselor alimentare. Informația a fost comunicată de șeful […] The post Chișinău: Alimentația elevilor din grupele cu program prelungit, mai scumpă cu aproape 4 lei, din ianuarie appeared first on NewsMaker.
08:40
„O campanie împotriva universității”. Rectorul UTM, despre imaginile cu gândaci într-un cămin # NewsMaker
Rectorul Universității Tehnice a Moldovei (UTM), Viorel Bostan, crede că imaginile de pe rețelele de socializare, cu gândaci, „fac parte dintr-o campanie împotriva universității”. Bostan a declarat că au fost verificate mai multe de jumătate dintre camerele căminului, în care au fost raportate insecte, și că nu au fost identificați gândaci. „Dacă vom găsi această […] The post „O campanie împotriva universității”. Rectorul UTM, despre imaginile cu gândaci într-un cămin appeared first on NewsMaker.
08:20
NM Espresso: Declarația Maiei Sandu despre unire a «scandalizat» rețelele sociale, în Transnistria se prelungește starea de urgență, compensațiile nu vor fi «plătite la nesfârșit» # NewsMaker
Maia Sandu și unirea Declarația Președintei Maia Sandu privind susținerea unirii Moldovei cu România în cazul organizării unui referendum a provocat o furtună de emoții și un val de comentarii: de la «nimic nou» până la cereri de demisie pentru trădare de stat. Despre modul în care politicienii, diplomații și reprezentanții societății civile au comentat această declarație a Maiei Sandu citiți în materialul «Va deveni Maia Sandu al doilea Alexandru Ioan Cuza». Iar despre modul în care […] The post NM Espresso: Declarația Maiei Sandu despre unire a «scandalizat» rețelele sociale, în Transnistria se prelungește starea de urgență, compensațiile nu vor fi «plătite la nesfârșit» appeared first on NewsMaker.
Acum 24 ore
19:50
„Atacurile continuă”. Reacția lui Ceban după ce a fost menționat de martori într-un dosar pentru trădare de patrie # NewsMaker
Ion Ceban, primarul Chișinăului și lider al Mișcării Alternative Naționale, respinge afirmațiile făcute de martori din dosarul lui Denis Cuculescu, condamnat pentru escrocherie și trădare de patrie, care îl vizează. Edilul le califică drept un atac menit să-i „denigreze” imaginea. „În legătură cu ultimele informații apărute în presă, precum că unele persoane, martori în nu […] The post „Atacurile continuă”. Reacția lui Ceban după ce a fost menționat de martori într-un dosar pentru trădare de patrie appeared first on NewsMaker.
19:20
(VIDEO) Gândacii îi chinuie pe studenții de la UTM/ Transnistria face comerț cu UE/ Ger extrem în Moldova # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Ger năprasnic în Moldova: temperaturi de până la –19 grade— Reforma administrativ-teritorială va fi gata în 2026?— Aglomerație la Aeroportul din Chișinău. Autoritățile vin cu recomandări— Gândaci în cămin. Studenții spun că „E coșmar”, administrația – „Cazuri izolate”— Doi bărbați din Comrat, […] The post (VIDEO) Gândacii îi chinuie pe studenții de la UTM/ Transnistria face comerț cu UE/ Ger extrem în Moldova appeared first on NewsMaker.
18:20
Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a îndemnat protestatarii iranieni să continue manifestațiile și să preia controlul asupra instituțiilor de stat. Totodată, liderul de la Casa Albă le-a transmis că „ajutorul este pe drum”. Adresarea a fost publicată pe rețeaua de socializare Truth Social pe 13 ianuarie. „Patrioți iranieni, continuați protestele – preluați controlul […] The post Donald Trump îndeamnă iranienii să continue protestele: „Ajutorul este pe drum” appeared first on NewsMaker.
18:10
Însărcinatul cu afaceri al SUA, Nick Pietrowicz, întrevedere „de curtoazie” cu mitropolitul Vladimir. Despre ce au discutat # NewsMaker
Însărcinatul cu afaceri al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Nick Pietrowicz, a avut marți, 13 ianuarie, o întrevedere cu Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove, Vladimir. Discuțiile au avut loc la Palatul Mitropolitan din Capitală. Potrivit misiunii diplomatice americane de la Chișinău, dialogul a vizat sprijinul acordat de Statele Unite libertății religioase, precum […] The post Însărcinatul cu afaceri al SUA, Nick Pietrowicz, întrevedere „de curtoazie” cu mitropolitul Vladimir. Despre ce au discutat appeared first on NewsMaker.
17:20
Fostul șef-adjunct al SIS, acuzat de trădare de patrie în România, la un pas de a ajunge pe banca acuzaților. Când ajunge dosarul în judecată? # NewsMaker
Magistrații din România vor prelua din februarie dosarul în care este acuzat de trădare de patrie fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Alexandru Balan, arestat acum patru luni. Procesul penal este în faza de urmărire penală, iar în luna viitoare urmează să fie eliberat rechizitoriul. Informațiile au fost confirmate […] The post Fostul șef-adjunct al SIS, acuzat de trădare de patrie în România, la un pas de a ajunge pe banca acuzaților. Când ajunge dosarul în judecată? appeared first on NewsMaker.
17:00
Impozitele pe salarii ar putea fi reduse în Moldova. Ministrul Finanțelor: „Îi va ajuta pe cetățeni să câștige mai mult” # NewsMaker
Impozitele pe salarii ar putea fi reduse în Republica Moldova. Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a declarat că pledează pentru diminuarea poverii fiscale aplicate muncii, argumentând că taxele mari descurajează plata transparentă a salariilor și limitează capacitatea întreprinderilor de a genera profit. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Новая неделя” de la TV8. „Din păcate, salariul este […] The post Impozitele pe salarii ar putea fi reduse în Moldova. Ministrul Finanțelor: „Îi va ajuta pe cetățeni să câștige mai mult” appeared first on NewsMaker.
16:40
FOTO Apartament din Chișinău, cuprins de flăcări. Pompierii: „A fost distrus în totalitate” # NewsMaker
Un apartament cu o cameră din sectorul Râșcani al capitalei a fost distrus în totalitate de flăcări. Incendiul s-a produs în după-amiaza zilei de 13 ianuarie și a afectat și balconul apartamentului de la etajul superior. Informațiile au fost comunicate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Incendiul s-a produs într-un bloc de locuit […] The post FOTO Apartament din Chișinău, cuprins de flăcări. Pompierii: „A fost distrus în totalitate” appeared first on NewsMaker.
16:20
Adrian Dulgher, interzis în Ucraina? Reacția ministerului de Externe și a politicianului # NewsMaker
Ministerul Afacerilor Externe a comunicat că, până în acest moment, nu a fost informat de autoritățile ucrainene privind impunerea vreunei interdicții de intrare în Ucraina în raport cu vicepreședintele Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB), Adrian Dulgher, care a declarat recent că viața în țara vecină – care se confruntă cu agresiunea militară rusă de […] The post Adrian Dulgher, interzis în Ucraina? Reacția ministerului de Externe și a politicianului appeared first on NewsMaker.
16:10
Muzeul Național de Artă al Moldovei, organizează Nocturna muzeală prilejuită de ZIUA NAȚIONALĂ A CULTURII # NewsMaker
Pe 15 ianuarie, în Republica Moldova este marcată Ziua Națională a Culturii, o sărbătoare dedicată valorilor identității culturale, creației artistice și dialogului dintre generații. Cu acest prilej, Muzeul Național de Artă al Moldovei organizează ediția a V-a a Nocturnei Muzeale, un eveniment devenit deja o tradiție culturală apreciată de public. Începând cu anul 2022, Nocturna […] The post Muzeul Național de Artă al Moldovei, organizează Nocturna muzeală prilejuită de ZIUA NAȚIONALĂ A CULTURII appeared first on NewsMaker.
16:10
Cinci focare de pestă porcină africană și un focar de rabie, înregistrate în Moldova în 8 zile # NewsMaker
În aproximativ o săptămână, în R. Moldova s-au înregistrat cinci focare de pestă porcină africană – trei la porci domestici și două la mistreți. În aceeași perioadă, a fost raportat un focar de rabie la bovină. Cadavrul bovinei a fost nimicit, iar animalele din localitate vaccinate antirabic. Informațiile au fost comunicate pe 13 ianuarie de […] The post Cinci focare de pestă porcină africană și un focar de rabie, înregistrate în Moldova în 8 zile appeared first on NewsMaker.
15:10
(VIDEO) Lumina se va scumpi/ Dodon cere demisia Maiei Sandu/ Transnistria prelungește starea de urgență # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— PSRM și PCRM cer demisia Maiei Sandu după declarațiile despre unire— Starea de urgență în economie ar putea fi prelungită în Transnistria— Unirea cu România: pro sau contra? Ce spun moldovenii?— Un adjunct al Evgheniei Guțul a acționat în judecată Poliția de […] The post (VIDEO) Lumina se va scumpi/ Dodon cere demisia Maiei Sandu/ Transnistria prelungește starea de urgență appeared first on NewsMaker.
14:50
Peste 1 600 de moldoveni au decedat peste hotare în ultimii 5 ani. Cât costă repatrierea # NewsMaker
În ultimii 5 ani, peste 1 600 de cetățeni ai Republicii Moldova au decedat peste hotare. Potrivit unor date furnizate de Ministerul Afacerilor Externe (MAE), în perioada 1 ianuarie 2020 – 30 noiembrie 2025, misiunile diplomatice și oficiile consulare ale țării au eliberat aproximativ 1 600 de pașapoarte mortuare, document indispensabil pentru repatrierea corpurilor neînsuflețite […] The post Peste 1 600 de moldoveni au decedat peste hotare în ultimii 5 ani. Cât costă repatrierea appeared first on NewsMaker.
14:30
UE rămâne principala piață de desfacere pentru regiunea transnistreană: Principalele destinații # NewsMaker
Uniunea Europeană rămâne principala piață de desfacere pentru agenții economici din regiunea transnistreană. Datele Biroului Politici de Reintegrare arată că, în 2025, 71% din totalul exporturilor regiunii au fost direcționate către statele UE, în timp ce 48% din importuri au provenit din spațiul comunitar. „Pe parcursul anului precedent, autoritățile naționale competente au eliberat 3894 de […] The post UE rămâne principala piață de desfacere pentru regiunea transnistreană: Principalele destinații appeared first on NewsMaker.
14:00
Criza continuă, în Transnistria? Krasnoselski cere prelungirea stării de urgență în economie # NewsMaker
Starea de urgență în economie din regiunea transnistreană – care nu se află sub controlul autorităților constituționale ale Republicii Moldova – ar putea fi prelungită. Liderul de facto din stânga Nistrului, Vadim Krasnoselski, a emis un ordin în acest sens, care va fi examinat de legislativul nerecunoscut de la Tiraspol pe 15 ianuarie, scrie presa […] The post Criza continuă, în Transnistria? Krasnoselski cere prelungirea stării de urgență în economie appeared first on NewsMaker.
14:00
„Va deveni Maia Sandu cel de-al doilea Alexandru Ioan Cuza?” Reacții la declarația președintei despre Unire # NewsMaker
Declarația președintei Maia Sandu, potrivit căreia ar vota pentru unirea Republicii Moldova cu România în cazul organizării unui referendum, a generat un val de reacții în spațiul public. Politicieni, diplomați, experți și activiști civici și-au exprimat opiniile. Unii au lansat apeluri la demisie și acuzații de trădare, în timp ce alții au transmis mesaje de […] The post „Va deveni Maia Sandu cel de-al doilea Alexandru Ioan Cuza?” Reacții la declarația președintei despre Unire appeared first on NewsMaker.
13:30
Reforma administrativ-teritorială va fi gata în 2026? Deputat PAS: „Până în vară urmează să finisăm discuțiile” # NewsMaker
Guvernul va prezenta în cel mult două luni, un plan oficial de implementare a reformei administrativ-teritoriale. Până în vara acestui an, autoritățile își propun să finalizeze consultările publice și să adopte pachetul de legi necesar pentru aplicarea noii hărți administrative, astfel încât alegerile locale din 2027 să fie organizate deja în noile condiții. Informația a […] The post Reforma administrativ-teritorială va fi gata în 2026? Deputat PAS: „Până în vară urmează să finisăm discuțiile” appeared first on NewsMaker.
13:20
Un manager rus de top, cunoscut drept „ostaticul” lui Lukașenko, a dispărut în Cipru: cine este Vladislav Baumgertner # NewsMaker
În Cipru a dispărut Vladislav Baumgertner, unul dintre cei mai cunoscuți manageri ruși ai anilor 2010. În calitate de director general al „Uralkalii”, producător și exportator rus de îngrășăminte potasice, Baumgertner a rupt parteneriatul cu „Belaruskali”, iar în același an, ajuns în Belarus, a fost arestat timp de o lună. Potrivit Meduza, Baumgertner este cunoscut […] The post Un manager rus de top, cunoscut drept „ostaticul” lui Lukașenko, a dispărut în Cipru: cine este Vladislav Baumgertner appeared first on NewsMaker.
12:50
SUA își îndeamnă cetățenii să părăsească Iranul, pe fondul posibilelor lovituri împotriva regimului de la Teheran # NewsMaker
Statele Unite ale Americii își îndeamnă cetățenii să părăsească teritoriul Iranului, pe fondul protestelor sângeroase care au loc și al unor posibile lovituri din partea Washingtonului. Un mesaj în acest sens a fost publicat pe site-ul ambasadei virtuale a SUA la Teheran. „Cetățenii americani ar trebui să se aștepte la continuarea întreruperilor accesului la internet, […] The post SUA își îndeamnă cetățenii să părăsească Iranul, pe fondul posibilelor lovituri împotriva regimului de la Teheran appeared first on NewsMaker.
Ieri
11:50
Reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision 2026, care urmează să fie ales pe 17 ianuarie, va evolua în prima semifinală a concursului internațional. Decizia a fost făcută publică în urma tragerii la sorți care a avut loc în seara zilei de 12 ianuarie. Prima semifinală va avea loc pe 12 mai. În total, pe scenă vor urca […] The post Moldova va evolua în prima semifinală Eurovision 2026. Cu ce țări va concura appeared first on NewsMaker.
11:40
Darea în exploatare a noului penitenciar, din nou amânată. Termenul anunțat de ministrul Justiției # NewsMaker
Construcția noului penitenciar din municipiul Chișinău este planificată să fie finalizată până la sfârșitul anului 2028, cu darea în exploatare în 2029. Pe parcursul anului 2025 a fost finalizată etapa de evaluare a conformității cu Regulile penitenciare europene, iar următoarea etapă vizează lansarea procedurilor de achiziție pentru lucrările de construcție și demararea efectivă a șantierului. […] The post Darea în exploatare a noului penitenciar, din nou amânată. Termenul anunțat de ministrul Justiției appeared first on NewsMaker.
11:00
Inflația cumulativă în Moldova a ajuns la 80%, în cinci ani. Ce se va întâmpla cu prețurile în 2026 # NewsMaker
În 2025, prețurile din Republica Moldova au crescut cu 6,8%, potrivit datelor oficiale. Pentru acest an, autoritățile estimează o scădere a inflației până la 4,3%. Nici experții nu văd premise pentru o majorare semnificativă a prețurilor. Ce s-a scumpit anul trecut? Potrivit Biroului Național de Statistică, prețurile au crescut anul trecut cu 6,8%, peste coridorul […] The post Inflația cumulativă în Moldova a ajuns la 80%, în cinci ani. Ce se va întâmpla cu prețurile în 2026 appeared first on NewsMaker.
10:40
Presa: Adjunctul bașcanului Găgăuziei a dat în judecată Poliția de Frontieră Iași, după ce i s-a refuzat intrarea în România # NewsMaker
Victor Petrov, unul dintre adjuncții bașcanului Găgăuziei, a dat în judecată Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, iar dosarul va fi judecat de Curtea de Apel București începând cu luna martie 2026, scrie ziaruldeiasi.ro. Potrivit sursei citate, Petrov, aflat pe lista de sancțiuni a UE pentru acțiuni ce vizează destabilizarea Republicii Moldova, a apelat […] The post Presa: Adjunctul bașcanului Găgăuziei a dat în judecată Poliția de Frontieră Iași, după ce i s-a refuzat intrarea în România appeared first on NewsMaker.
10:30
Ministrul Justiției anunță reforme importante în 2026 pentru alinierea legislației la UE: „Practicile vechi nu mai pot fi reintroduse” # NewsMaker
În anul 2026, Ministerul Justiției va fi implicat „plenar în procesul de aliniere a legislației naționale la acquis-ul Uniunii Europene”. Autoritățile vor elabora și modifica acte normative pentru a le aduce în conformitate cu standardele europene și pentru a asigura aplicarea jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene. Declarațiile au fost făcute de ministrul Justiției, […] The post Ministrul Justiției anunță reforme importante în 2026 pentru alinierea legislației la UE: „Practicile vechi nu mai pot fi reintroduse” appeared first on NewsMaker.
09:50
„Vorbim de câțiva bănuți”: investiția în Linia Vulcănești-Chișinău va fi acoperită de consumatori # NewsMaker
Costurile construcției liniei electrice Chișinău–Vulcănești vor fi recuperate din facturile consumatorilor printr-o ajustare de aproximativ 5%, ceea ce ar putea însemna o creștere de până la 18–20 de bănuți pentru fiecare kilowatt-oră. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în ediția de 12 ianuarie a emisiunii „La 360 de grade” de la Radio […] The post „Vorbim de câțiva bănuți”: investiția în Linia Vulcănești-Chișinău va fi acoperită de consumatori appeared first on NewsMaker.
09:20
Morți, răniți și incendii: Rusia a lansat un nou atac masiv asupra Ucrainei (FOTO/VIDEO) # NewsMaker
În Ucraina au fost raportate atacuri masive nocturne asupra regiunilor Harkov, Odesa și Dnipropetrovsk. Potrivit autorităților, în toate regiunile au izbucnit incendii, iar mai multe persoane au fost rănite. La Harkov, s-au înregistrat patru decese, pe lângă răniți. Șeful administrației regionale din Harkov, Oleg Sinegubov, a anunțat puțin după miezul nopții că la Harkov a […] The post Morți, răniți și incendii: Rusia a lansat un nou atac masiv asupra Ucrainei (FOTO/VIDEO) appeared first on NewsMaker.
08:20
În 2025, în Republica Moldova au fost pornite 363 de cauze penale pentru infracțiuni cu caracter sexual, în cadrul cărora au fost identificați 376 de copii în calitate de victime. Datele au fost comunicate pentru NewsMaker de către Inspectoratul Național de Securitate Publică (INSP) al Inspectoratului General al Poliției. Prin comparație, în 2024, 399 de […] The post Infracțiuni sexuale în Moldova: 376 de copii identificați ca victime în 2025 appeared first on NewsMaker.
08:20
NM Espresso: ce venituri are Maia Sandu, se va scumpi oare carnea de pui în Moldova și de ce este suspectat Costiuc # NewsMaker
Sandu: unirea, veniturile, vizitele Într-un interviu acordat podcastului britanic The Rest Is Politics: Leading, Președinta Maia Sandu a declarat că, în cazul organizării unui referendum privind unirea cu România, ea ar vota pentru unire. Totodată, a menționat că, în prezent, majoritatea populației din Moldova nu susține această idee, motiv pentru care autoritățile se concentrează pe parcursul european, […] The post NM Espresso: ce venituri are Maia Sandu, se va scumpi oare carnea de pui în Moldova și de ce este suspectat Costiuc appeared first on NewsMaker.
12 ianuarie 2026
19:50
Dodon, după ce Maia Sandu a spus că ar vota unirea cu România: „Nu de dragul unui ideal, ci cu gândul la propriul viitor” # NewsMaker
Igor Dodon, deputat și lider al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), a venit cu critici la adresa președintei Maia Sandu, după ce aceasta și-a exprimat susținerea pentru unirea Republicii Moldova cu România. Dodon, care s-a pronunțat în repetate rânduri împotriva unirii de-a lungul timpului, susține că sprijinul șefei statului ar fi motivat de ambiții […] The post Dodon, după ce Maia Sandu a spus că ar vota unirea cu România: „Nu de dragul unui ideal, ci cu gândul la propriul viitor” appeared first on NewsMaker.
19:20
(VIDEO) Sandu ar vota pentru unirea cu România/Plahotniuc a făcut o înțelegere?/Carnea de pui se va scumpi? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Maia Sandu: aș vota pentru reunirea cu România— Un kilometru nou de drum la Ciocana. Ce presupune extinderea străzii?— Carnea de pasăre s-ar putea scumpi în Moldova?— ANSA: păsările și ouăle din Moldova, sigure pentru consum— Veniturile președintei Maia Sandu au crescut […] The post (VIDEO) Sandu ar vota pentru unirea cu România/Plahotniuc a făcut o înțelegere?/Carnea de pui se va scumpi? appeared first on NewsMaker.
19:00
Linia Vulcănești–Chișinău, promisă pentru 2025, amânată până în martie 2026. Ministerul Energiei dă vina pe „condițiile meteo” # NewsMaker
Deși urma să fie funcțională până la finalul anului trecut, darea în exploatare a liniei Vulcănești–Chișinău întârzie. Noul termen estimat de Ministerul Energiei este luna martie 2026, iar întârzierea se explică prin necesitatea îmbunătățirii condițiilor meteo. Declarația a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în ediția de 5 decembrie a emisiunii „La 360 de grade” […] The post Linia Vulcănești–Chișinău, promisă pentru 2025, amânată până în martie 2026. Ministerul Energiei dă vina pe „condițiile meteo” appeared first on NewsMaker.
18:40
Maia Sandu, interviu pentru presa britanică: Dacă ar avea loc un referendum privind unirea cu România, aș vota pentru # NewsMaker
Președinta Maia Sandu a declarat că, în cazul în care ar fi organizat un referendum, ar vota pentru unirea Republicii Moldova cu România. Ea a mai spus că, în prezent, nu există o majoritate de cetățeni moldoveni care să susțină acest deziderat, iar autoritățile de la Chișinău urmăresc mai degrabă aderarea Republicii Moldova la UE, […] The post Maia Sandu, interviu pentru presa britanică: Dacă ar avea loc un referendum privind unirea cu România, aș vota pentru appeared first on NewsMaker.
18:10
Bugetul pentru alegerile din Găgăuzia, votat. De ce soarta scrutinului rămâne, chiar și așa, incertă? # NewsMaker
Adunarea Populară a Găgăuziei (APG) a aprobat în ședința de 12 ianuarie, bugetul pentru organizarea alegerilor regionale și întreținerea autorității electorale a autonomiei, scrie gagauzinfo.md. Pentru primul tur al scrutinului programat pe 22 martie au fost alocați 4,3 milioane de lei, iar pentru funcționarea Consiliului Electoral al Găgăuziei în 2026 – 1,7 milioane de lei. Decizia […] The post Bugetul pentru alegerile din Găgăuzia, votat. De ce soarta scrutinului rămâne, chiar și așa, incertă? appeared first on NewsMaker.
17:30
Produsele cu metronidazol: există riscuri pentru cei care au consumat ouă sau carne contaminată? Răspunsul ANSA # NewsMaker
Șeful Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a fost întrebat, în cadrul unei conferințe de presă, ce se întâmplă cu persoanele care au cumpărat și au consumat ouă sau carne contaminată cu metronidazol. Radu Musteața a spus că „evaluarea riscului prevede un consum în timp a acestor produse”. „Referitor la consumul acestor ouă, vreau să […] The post Produsele cu metronidazol: există riscuri pentru cei care au consumat ouă sau carne contaminată? Răspunsul ANSA appeared first on NewsMaker.
17:10
Mai multe loturi de lapte praf „NAN” și „Nestogen” au fost retrase din comerț, la inițiativa producătorului – compania Nestle. Anunțul a fost făcut de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) într-un comunicat din 12 ianuarie. Conform ANSA, loturile de lapte praf respective au fost rechemate din comerț, din cauza neconformității la un ingredient provenit […] The post Noi loturi de lapte praf au fost retrase din magazinele din Moldova. Îndemnul ANSA appeared first on NewsMaker.
17:10
Serile culturale capătă un nou ritm odată cu programul de spectacole pregătit pentru public. Piese cu teme diferite vor transforma scena într-un spațiu al emoției și al poveștilor spuse pe viu. ULTIMA NOAPTE LA MADRID Adaptare după piesa FEMEILE LUI PICASSO JACQUELINE de Brian McAveraRegia: Vitalie DRUCEC#monodramăMiercuri, 14 ianuarie, ora 18.30 Spectacolul „Ultima Noapte la […] The post Teatrului Național Eugène Ionesco vă invită appeared first on NewsMaker.
16:50
Carnea de pasăre s-ar putea scumpi în Moldova? Răspunsul ANSA în contextul situației cu metronidazolul # NewsMaker
În contextul celor 110.000 de păsări sacrificate în Republica Moldova și a situației legate de metronidazol, directorul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), Radu Musteața, a declarat că nu se identifică un „efect de creștere a prețurilor” la carnea de pasăre. Precizările au fost făcute pe 12 ianuarie, în cadrul unei conferințe de presă. Șeful […] The post Carnea de pasăre s-ar putea scumpi în Moldova? Răspunsul ANSA în contextul situației cu metronidazolul appeared first on NewsMaker.
16:30
Alexei Cotorobai, condamnat la 25 de ani de închisoare pentru omorul unui bebeluș în 2010 # NewsMaker
Alexei Cotorobai, fratele lui Gheorghe Cotorobai – condamnat la detenție pe viață pentru uciderea unei tinere însărcinate la Orhei – a fost găsit vinovat de omorul unui copil de 10 luni. Instanța l-a condamnat pe 12 ianuarie, la aproape nouă luni de la trimiterea dosarului în judecată, la 25 de ani de închisoare. Acesta nu […] The post Alexei Cotorobai, condamnat la 25 de ani de închisoare pentru omorul unui bebeluș în 2010 appeared first on NewsMaker.
16:20
Moldova așteaptă un răspuns din partea Ucrainei: cronologia evenimentelor în cazul celor 110.000 de păsări sacrificate # NewsMaker
Pe 12 ianuarie, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a prezentat, în cadrul unei conferințe de presă, cronologia evenimentelor legate de cele 110.000 de păsări sacrificate în Republica Moldova, după ce analizele de laborator au confirmat prezența metronidazolului. Șeful instituției, Radu Musteața, a declarat că ANSA a apelat, inclusiv, la un laborator din București pentru […] The post Moldova așteaptă un răspuns din partea Ucrainei: cronologia evenimentelor în cazul celor 110.000 de păsări sacrificate appeared first on NewsMaker.
16:10
Criza energetică în Transnistria: pene de curent și lecții prescurtate în școli, din cauza frigului # NewsMaker
Șeful-adjunct al organului executiv nerecunoscut de la Tiraspol, Serghei Obolonik, a prezentat informații despre asigurarea regiunii transnistrene cu resurse energetice în primele 11 zile ale anului 2026. Potrivit lui, Combinatul de ciment de la Râbnița și-a suspendat activitatea, iar Uzina Metalurgică Moldovenească funcționează la capacitate parțială, în timp ce în școlile și clădirile administrative a […] The post Criza energetică în Transnistria: pene de curent și lecții prescurtate în școli, din cauza frigului appeared first on NewsMaker.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.