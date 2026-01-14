Reorganizarea Universității din Cahul ar putea fi decisă în următoarele săptămâni. Perciun exclude eventuale concedieri

16:30

Alexei Cotorobai, fratele lui Gheorghe Cotorobai – condamnat la detenție pe viață pentru uciderea unei tinere însărcinate la Orhei – a fost găsit vinovat de omorul unui copil de 10 luni. Instanța l-a condamnat pe 12 ianuarie, la aproape nouă luni de la trimiterea dosarului în judecată, la 25 de ani de închisoare. Acesta nu […]