Peste 290 de localități din Moldova vor fi modernizate printr-un proiect de 210 milioane de lei
TVR Moldova, 14 ianuarie 2026 13:40
Guvernul a aprobat astăzi un proiect prin care 293 de localități din Republica Moldova vor beneficia de elaborarea, actualizarea sau modernizarea planurilor urbanistice generale, în perioada 2025–2027.
Acum 15 minute
13:40
Acum o oră
13:10
Datele Agenției Naționale pentru Sănătate Publică arată că numărul cazurilor de infecții respiratorii și gripă sezonieră sunt în scădere.
13:10
Selecționerul naționalei, implicat într-un scandal de stradă după o parcare neregulamentară # TVR Moldova
Selecționerul naționalei de fotbal a Republicii Moldova a ajuns în centrul unui scandal. Lilian Popescu a fost amendat pentru că a parcat neregulamentar într-un sector din Chișinău. Totul a fost filmat de un activist după ce situaţia a degenerat într-o ceartă ca la uşa cortului.
Acum 2 ore
12:40
Trei persoane au avut de suferit în urma exploziilor de gaz și a incidentelor cu sobe de încălzit # TVR Moldova
Trei incidente care au pus în pericol viața oamenilor au fost înregistrate în data de 13 ianuarie 2026, în diferite raioane ale țării, cauzate de explozii de gaz și nerespectarea regulilor de exploatare a sobelor. Trei persoane au avut de suferit, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.
12:30
Trei medici riscă să ajungă după gratii. Procuratura UTA Găgăuzia a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată două cauze penale în privința a trei medici, acuzați de - încălcarea din neglijenţă a regulilor şi metodelor de acordare a asistenţei medicale, care a cauzat decesul a doi pacienți.
12:30
Procurorul din Glodeni și-a dat demisia după deschiderea procesului penal și cel disciplinar # TVR Moldova
Procurorul Ion Crișciuc din cadrul Procuraturii raionului Glodeni, despre care s-a scris că ar fi fost prins băut la volan și a refuzat testarea alcoolscopică și recoltarea probelor biologice, și-a depus demisia după inițierea unui dosar penal și a unei proceduri disciplinare la CSP, a declarat pentru TVR Moldova, Violina Moraru, purtătorul de cuvânt al Procuraturii Generale.
12:30
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a identificat mai multe abateri și nereguli grave în gestionarea Palatului Sporturilor al Universității de Stat din Moldova (USM), care au dus la prejudicerea intereselor financiare ale USM cu aproximativ 3,5 milioane de lei doar în anul 2024.
12:10
Un cetățean ucrainean, în vârstă de 48 de ani, care se deplasa din Ucraina spre Republica Moldova cu un autocar de model YUTONG, a fost depistat transportând șase lingouri presupuse a fi din aur, informează funcționarii de la postul Vamal Palanca.
Acum 4 ore
11:40
Ion Crișciuc, adjunctul procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni, s-a ales cu dosar penal după ce a urcat beat la volan. Totul s-a întâmplat în această noapte în apropiere de Bălți, transmite Nord Info. În același timp, membrul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Andrei Cebotari, a sesizat Consiliul cu privire la fapte care ar putea constitui abatere disciplinară.
11:30
Noi secretari de stat la Finanțe, Cultură și Dezvoltare Economică. Guvernul a numit adjuncți la ANTA # TVR Moldova
Guvernul a aprobat numirea în funcție a mai multor secretari de stat, în cadrul ședinței de miercuri, 14 ianuarie
11:20
Șoferul de troleibuz care a lovit mortal o femeie, trimis în instanță; Avocatul reclamă nereguli # TVR Moldova
Dosarul penal deschis în urma accidentului rutier produs pe bulevardul Decebal din Chișinău, soldat cu decesul unei femei, a fost expediat în instanța de judecată. Anunțul a fost făcut de avocatul Andrei Demenco, apărătorul șoferului de troleibuz implicat în accident, printr-o postare pe rețelele de socializare.
11:10
Rectorul UTM, Viorel Bostan, ar putea obține un al treilea mandat. Explicațiile ministrului Perciun # TVR Moldova
Rectorul Universității Tehnice din Moldova (UTM), Viorel Bostan, ar putea candida pentru un al treilea mandat în contextul modificărilor legislative anunțate de Ministerul Educației și Cercetării. Precizările au fost făcute de ministrul Dan Perciun, care a subliniat că decizia finală aparține exclusiv comunității academice. Declarațiile oficialului au fost făcute în contextul vocilor critice legate de faptul că Viorel Bostan poate să candideze la un nou mandat în fruntea UTM după absorbția Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu”.
10:50
Activitatea feribotului de la Molovata, sistată. Valeriu Chiveri: „Cetățenii nu vor avea de suferit” # TVR Moldova
Autoritățile R. Moldova vor întreprinde toate acțiunile pentru ca cetățenii să nu aibă de suferit în urma suspendării activității feribotului de la Molovata, din cauza condițiilor meteorologice. Asigurările vin din partea vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri.
10:30
Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău, în colaborare cu Ambasada României în Republica Moldova și Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cu prilejul Zilei Culturii Naționale un concert de excepție, dedicat promovării valorilor culturale românești și universale. Evenimentul va avea loc pe 17 ianuarie 2026, la Sala cu Orgă din Chișinău.
10:10
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a vizitat șantierul noii unități militare din Băcioi. Șefa statului a declarat că tabăra va oferi condiții moderne de cazare și instruire, conform celor mai bune practici internaționale.
10:00
Fosta prim-ministră a Ucrainei, Iulia Timoșenko, vizată de percheziții într-un dosar de corupție # TVR Moldova
Liderul unui partid politic din parlamentul Ucrainei (Rada Supremă) ar fi oferit „beneficii ilicite” altor deputați în schimbul voturilor, au anunțat pe 13 ianuarie Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Procuratura Anticorupție Specializată (SAPO), scrie Kyiv Independent.
Acum 6 ore
09:40
Creștinii ortodocși de stil vechi îl prăznuiesc astăzi, 14 ianuarie, pe Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei. Această zi încheie ciclul sărbătorilor de iarnă și marchează începutul noului an, conform calendarului iulian.
09:30
Percheziții în Ialoveni: arme și carne de animale, descoperite într-un dosar de braconaj # TVR Moldova
Doi bărbați cu vârstele de 49 și 50 de ani, din raionul Ialoveni, sunt cercetați penal pentru braconaj, informează Poliția.
08:40
În trenul lovit miercuri dimineaţă de o macara de construcţii în districtul Sikhio, provincia Nakhon Ratchasima, se aflau aproximativ 195 de persoane, au transmis autoritățile care au anunțat și un prim bilanț al victimelor, scrie Hotnews.ro.
Acum 24 ore
23:20
Orice român de bună-credință, indiferent de care parte a Prutului locuiește, privește tema unirii celor două state ca pe un proces firesc, a afirmat marți Eugen Tomac, europarlamentar și consilier onorific al președintelui României, Nicușor Dan, într-un interviu pentru CaleaEuropeană.ro. Declarația vine în contextul în care președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a spus că ar vota „da” la un eventual referendum privind reunificarea cu România.
21:40
Procesul Evgheniei Guțul va fi reluat de la zero în instanța de apel? Judecătorii decid mâine # TVR Moldova
După mai bine de două luni de pauză, dosarul în care sunt condamnate la închisoare başcana autonomiei găgăuze, Evghenia Guțul, și contabila fostei formaţiuni "Şor", Svetlana Popan, va fi reluat. Preşedintele Curţii de Apel Centru a dispus formarea unui nou complet de judecată, iar prima şedinţă în acest format va avea loc mâine, 14 ianuarie.
20:10
Serviciile avocaţilor s-ar putea scumpi cu 25% în urma creşterii primei de asigurare medicală pe care ei trebuie să o plătească în 2026. Uniunea Avocaţilor spune că Parlamentul a luat această decizie fără să consulte breasla apărătorilor. Pe lângă scumpirea serviciilor, s-ar putea înregistra şi situaţii în care avocaţii chiar să renunţe la practică, mai spune preşedintele Uniunii.
19:40
Invazie de gândaci şi condiţii insalubre la un cămin al Universităţii Tehnice din Moldova. Cel puţin asta se poate observa din imaginile postate pe reţelele sociale de mai mulţi tineri cazaţi în blocul de pe strada Puşkin. Insectele au ajuns pe mese, în dulapuri, pe pereţi, pe pat, ba chiar şi în frigidere. Administraţia Universităţii Tehnice ne-a declarat că nu a primit nicio sesizare şi că va merge în cămin să vadă care este situaţia reală.
19:00
România este oricând pregătită să discute unirea cu R. Moldova, spune consilierul Eugen Tomac # TVR Moldova
Orice român de bună-credință, indiferent de care parte a Prutului locuiește, privește tema unirii celor două state ca pe un proces firesc, a afirmat marți Eugen Tomac, europarlamentar și consilier onorific al președintelui României, Nicușor Dan, într-un interviu pentru CaleaEuropeană.ro. Declarația vine în contextul în care președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a spus că ar vota “da” la un eventual referendum privind reunificarea cu România.
19:00
Moldoveii sărbătoresc ajunul Sf. Vasile: Tradiția uratului continuă la Volovița, Soroca # TVR Moldova
În ajunul anului nou pe stil vechi, cete de urători pornesc prin satele Republicii Moldova, pentru a păstra tradiţia. În nordul ţării, tineri şi bătrâni, deghizaţi în diverse personaje umblă cu uratul până după miezul nopţii. Gospodarii îi răsplătesc cu dulciuri, colaci şi bani.
18:30
Temperaturile scăzute din ultimele zile au făcut ca lacurile şi râurile din municipiul Chişinău să îngheţe. Iar mulţi pescari la copcă profită de acest lucru. Cu undițele și momeala pregătite, unii se încumetă să pescuiască chiar în mijlocul lacurilor, deşi gheaţa ar putea ceda în orice moment. Salvatorii avertizează însă că stratul de gheața rămâne fragil, iar un pas greșit poate avea consecințe tragice.
17:40
Un nerezident și-a ticsit valiza cu rame pentru ochelari și s-a pornit spre București, cu intenția de a le scoate din Republica Moldova fără a le declara autorității vamale. Planurile i-au fost însă zădărnicite de funcționarii postului vamal Aeroportul Internațional Chișinău, în conlucrare cu polițiștii de frontieră.
17:20
Adrian Dulgher, vicepreședinte al partidului CUB, a fost declarat persoană indezirabilă în Ucraina pentru o perioadă de trei ani. Autoritățile ucrainene îl acuză că a răspândit narative false și că ar reprezenta un risc pentru securitatea statului. Informația a fost confirmată, pentru TVR MOLDOVA, de surse din instituțiile ucrainene. Recent, Dulgher declara că în Ucraina nu zboară drone militare ruse și că oamenii își duc viața în mod normal, afirmații contrazise însă de realitatea din teren. Într-o reacţie pe Facebook, acesta a menţionat că nu a fost informat despre interdicţie.
17:10
Rusia a ucis peste 2.500 de civili ucraineni în 2025, cel mai sângeros an de la începutul războiului # TVR Moldova
Civilii ucraineni au trăit cel mai sângeros an de când Rusia a lansat invazia de amploare a țării lor în 2022, cu peste 2.500 de persoane ucise în 2025, a declarat luni Organizația Națiunilor Unite într-un nou raport, scrie TVR Info.
17:00
Socialiștii și comuniștii cer demisia Maiei Sandu după declarația sa legată de unirea RM cu România # TVR Moldova
Formațiunile pro-ruse, socialiştii (PSRM) și comuniștii (PCRM) cer demisia preşedintei Maia Sandu după ce șefa statului a declarat recent în cadrul unui podcast că ar vota pentru reunirea cu România dacă s-ar organiza un referendum pe această temă.
16:50
În urma tragerii la sorţi desfăşurate ieri la Viena, Republica Moldova va evolua în prima semifinală Eurovision 2026.
16:40
După perioada sărbătorilor de iarnă, marcată de relaxare și schimbarea rutinei zilnice, mulți oameni se confruntă cu oboseală, lipsă de motivație și dificultăți de readaptare la muncă sau la școală. Specialiștii spun că această stare este firească și ține de un proces normal de adaptare psihologică.
16:30
Zi decisivă pentru Victoria Furtună: Este așteptată să fie audiată de Autoritatea pentru Cetățenie # TVR Moldova
Vineri, pe 16 ianuarie, Victoria Furtună, președinta partidului „Moldova Mare” din Republica Moldova, cetățean moldovean și român, este așteptată la sediul din București al Autorității Naționale pentru Cetățenie pentru audiere. Serviciul Român de Informații a cerut Autorității respective retragerea cetățeniei române a Victoriei Furtună în baza articolului 25, alineatul 1, litera b din Legea cetățeniei române, potrivit românia.europalibera.org.
16:10
Regiunea transnistreană se orientează masiv spre piața UE: 71% din exporturi merg în Europa # TVR Moldova
În anul 2025, comerțul exterior al agenților economici din regiunea transnistreană a Republicii Moldova a fost dominat de relațiile cu Uniunea Europeană. Datele Serviciului Vamal arată că 48% din importuri și 71% din exporturi au fost realizate cu statele membre ale UE, principalele destinații fiind România, Polonia și Italia.
16:10
Pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-un apartament dintr-un bloc de locuit din sectorul Râșcani al capitalei.
15:40
Zece tone de stupefiante, ingenios camuflate, au fost confiscate de poliţia spaniolă, în cea mai mare captură realizată pe mare de aceste forţe, în întreaga lor istorie, scrie TVR Info.
15:10
Semnificația sărbătorii Sf. Vasile și tradițiile de început de an, explicate de părintele Ioan Cosoi # TVR Moldova
Creștinii ortodocși se află în ajunul sărbătorii Sfântului Vasile, o zi cu profundă încărcătură religioasă și tradițională, care marchează începutul simbolic al noului an. Despre semnificația acestei zile și obiceiurile asociate a vorbit părintele Ioan Cosoi, la emisiunea TeleMatinal de la TVR Moldova.
15:10
România și R. Moldova vor construi 4 poduri peste Prut: „Podul Albița - Leușeni va fi demolat” # TVR Moldova
Până în 2030, România și Republica Moldova vor construi patru noi poduri peste Prut, a declarat secretarul de stat în Ministerul Infrastructurii din România, Ionel Scrioșteanu, în cadrul emisiunii „Conexiuni Economice” de la TVR MOLDOVA.
15:00
Actorul Mark Ruffalo: Trump e cea mai groaznică ființă umană. „Oamenii sunt terorizați și speriați” # TVR Moldova
Mark Ruffalo l-a atacat virulent pe Donald Trump pe covorul roșu de la Globurile de Aur, duminică seară. Actorul a fost întrebat despre insigna pe care o purta şi pe care scria „Fii bun”, și a explicat că o purta în onoarea lui Renee Nicole Good, femeia care a fost împușcată mortal de un agent ICE săptămâna trecută.
14:40
Vor scădea prețurile pe piața imobiliară sau rămân la niveluri record? Opinia expertului # TVR Moldova
Piața imobiliară din Republica Moldova rămâne una dintre cele mai discutate teme economice, pe fondul incertitudinilor financiare și al prețurilor ridicate. Deși numărul tranzacțiilor a scăzut semnificativ, prețurile apartamentelor continuă să se mențină la niveluri record.
14:10
Vinul moldovenesc reuşeşte să devină tot mai cunoscut şi apreciat la nivel internaţional. În ultimii ani, Republica Moldova a reușit să aducă cramele în prim-planul exportului mondial de vin, iar în 2025 a fost apreciat la cele mai prestigioase evenimente internaţionale, reuşind să obţină peste 800 de medalii la 26 de competiții desfășurate pe trei continente.
Ieri
13:40
După o absenţă de aproape un an, Ion Cuțelaba revine, în luna martie, în octagonul din UFC, cea mai tare promoție de arte marțiale mixte din lume. "Hulk de Moldova", așa cum este poreclit luptătorul de 32 de ani, se va bate cu francezul Oumar Sy la Las Vegas.
13:20
Bacul Molovata își suspendă circulația din cauza condițiilor meteo. Zece sate sunt afectate # TVR Moldova
Întreprinderea de Stat „Bacul Molovata” a anunțat marți dimineață că ambarcațiunea, folosită pentru traversarea Nistrului, în zona controlată de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova, își suspendă circulația din cauza condițiilor meteorologice.
13:10
O femeie de 81 de ani şi-a pierdut viaţa în urma unui incendiu izbucnit aseară într-o casă din orașul Lipcani, raionul Briceni.
12:40
Spectacol de modă pe covorul roșu aseara, la Globurile de Aur. Celebritățile au strălucit în ținute inedite și curajoase. Actrita Jennifer Lawrence a atras privirile într-o creație transparentă, cu flori brodate, mult discutată în presă de modă. Julia Roberts si Amal Clooney au adus un omagiu stilului clasic. Însă covorul roșu nu a însemnat doar eleganță, ci și alegeri vestimentare care au dezamăgit criticii de moda - unele celebrități au optat pentru creații riscante sau experimentale care... nu au fost deloc pe gustul publicului.
12:20
Ciochină are un repaos de jumătate de an, termen minim pentru pronunțarea Curții Constituționale # TVR Moldova
Examinarea de către Curtea Constituțională a sesizării magistratei Lilia Lupașco, responsabile de dosarul lui Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, învinuit de omorârea involuntară a unui copil și fuga de la fața locului, ar putea să ia cel puțin jumătate de an, transmite „Ziarul de Gardă” cu referire la un răspuns oferit de un reprezentant al Curții Constituționale.
12:10
Rusia a desfășurat în cursul nopții un atac de amploare asupra Ucrainei, soldat cu morți și răniți în rândul civililor în mai multe regiuni, scrie Ucraine.ua.
11:40
Adjunctul preşedintelui Consiliului rus de securitate Dmitri Medvedev a declarat că locuitorii Groenlandei ar putea vota să se alăture Rusiei dacă preşedintele SUA Donald Trump nu se mişcă repede pentru a-şi asigura controlul insulei arctice, scrie TVR Info.
11:20
11:10
„Am avut ploi, ninsori”. Un nou termen pentru darea în exploatare liniei Vulcănești - Chișinău # TVR Moldova
Linia electrică Vulcănești - Chișinău, numită și „linia independenței”, urmează să fie dată în exploatare la începutul primăverii, spune ministrului Energiei, Dorin Junghietu, asta, deși, anterior, autoritățile asigurau cetățenii că până la sfârșitul lui 2025 R. Moldova va scăpa de dependența față de infrastructura Centralei Termoelectrice Moldovenești (Moldgres), care a furnizat malului drept energie electrică până la sfârșitul anului 2024, iar în prezent reprezintă nodul infrastructurii electrice al Republicii Moldova.
