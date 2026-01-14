Ce se întîmplă cu comerțul internațional de mărfuri al Moldovei
14 ianuarie 2026
În Moldova, în ianuarie-noiembrie 2025, exportul de mărfuri a constituit 3 miliarde 431,2 milioane de dolari SUA, cu 4,4% mai mult față de perioada corespunzătoare din 2024.Potrivit Biroului Național de Statistică, exporturile de mărfuri autohtone în ianuarie-noiembrie 2025 au constituit 2699,9 milioane dolari SUA (78,7% din total exporturi), fiind în creștere cu 7,9% față de perioada similară
• • •
Ștefan Burghiu, care a părăsit echipa Zimbru, a decis unde va continua cariera.Experimentatul fundaș a devenit jucătorul echipei Real Sireți, care evoluează în Liga 1 și în primăvară va lupta în play-off pentru promovarea în Super Liga, informează Noi.md cu referire la Moldfootball.{{858350}}Reamintim că, potrivit Transfermarkt, Burghiu, în vârstă de 34 de ani, a bifat pentru Zimbru 23
Activitatea și calificarea instalatorilor de sisteme de energie regenerabilă va fi reglementată de un nou Regulament # Noi.md
Guvernul a aprobat astăzi Regulamentul cu privire la procedura de calificare și înregistrare a instalatorilor de cazane, furnale sau sobe pe bază de biomasă, de sisteme fotovoltaice și termice solare, de sisteme geotermale de mică adîncime și pompe de căldură, un document care modernizează și aliniază cadrul național la cerințele europene în domeniul energiei din surse regenerabile.Noul Regula
În toate regiunile Rusiei, cu excepția Moscovei și regiunii Moscova va fi limitată angajarea migranților muncitori, scrie publicația Vedomosti, citînd amendamente la lege.Angajarea cetățenilor străini și a apatrizilor va fi posibilă doar prin intermediul unui sistem de recrutare organizată, aflat sub controlul Ministerului Afacerilor Interne (MAI).Experimentul se va desfășura în perioada 2
În contextul prognozei de precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, pentru zilele următoare, Primăria Chișinău îndeamnă cetățenii să fie prudenți.Astfel, pentru a evita eventuale incidente, Primăria Chișinău îndeamnă cetățenii să utilizeze transportul public, în defavoarea mașinilor personale, iar automobiliștii să nu parcheze pe marginea străzilor, pe trotuare și sub copaci, pentru a ev
După o pauză de mai bine de două luni, dosarul başcanei Evghenia Guțul și a contabilei fostei formaţiuni "Şor", Svetlana Popan, în care sînt condamnate la închisoare, a fost reluat de Curtea de Apel Centru.Astăzi a avut loc prima şedinţă, cu un nou complet de judecători. Inculpatele, care se află în Penitenciarul 13, au participat la proces prin teleconferinţă. Cele două sînt învinuite de comp
Protest la granițele Schengen. Șoferii de TIR din Serbia și Bosnia vor bloca toate frontierele # Noi.md
Transportul rutier internațional de marfă se pomenește cu o nouă criză în regiune, după ce șoferii de TIR din Serbia și Bosnia și Herțegovina au anunțat un protest de amploare.Pe 26 ianuarie, ei spun că vor bloca toate punctele de trecere pentru marfă spre spațiul Schengen, acuzînd că noul sistem european de control aduce piedici la frontieră.{{858686}}Șoferii de camioane din cele două sta
Termoelectrica S.A. susține că asigurarea căldurii în locuințe și la instituțiile de menire socială rămîne o prioritate, iar buna funcționare a termoficării este asigurată de intervențiile zilnice ale specialiștilor întreprinderii, inclusiv în condiții grele de muncă.Potrivit companiei, angajații intervin operativ pentru a înlătura scurgerile din rețelele termice, iar unele lucrări se fac în ș
Serghei Lavrov a anunțat că Federația Rusă va continua comerțul cu Iranul în ciuda amenințărilor președintelui american Donald Trump cu atacuri și tarife vamale din partea Statelor Unite.Întrebat despre presiunile SUA asupra Iranului, Lavrov a declarat că Rusia va implementa acorduri bilaterale, adăugînd că nicio putere externă nu poate modifica natura legăturilor dintre cele două țări.{{8
Întreprinderea Municipală „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” a început, în aceste zile, extragerea stufului din lacurile municipale, o intervenție planificată pentru a preveni extinderea excesivă a vegetației acvatice și pentru a menține echilibrul ecologic.Potrivit întreprinderii, stuful care se răspîndește necontrolat poate reduce nivelul de oxigen din apă și, respectiv, biodiversi
În perioada 05–09 ianuarie 2026, prin modalități de executare silită, Serviciul Fiscal de Stat a încasat 16 milioane de lei pentru stingerea obligațiilor fiscale ale contribuabililor restanțieri.Totodată, cea mai mare parte a sumei fiind retrasă din conturile bancare (15,80 milioane lei), iar 0,20 milioane lei – din casieriile contribuabililor.{{857410}}Potrivit buletinului informativ, în
Viața în Republica Moldova rămîne scumpă. Tarifele la servicii continuă să apese asupra bugetelor populației. Cei care merg după cumpărături la Piața Centrală din Chișinău, de exemplu, resimt din plin evoluția prețurilor.Anul trecut, inflația în țara noastră a ajuns la 6,8%, iar produsele alimentare s-au scumpit cu 5,6%. Cele mai mari creșteri de preț au fost înregistrate la fructe și ouă, cu
Portarul echipei naționale a Moldovei, Emil Tîmbur, s-a alăturat FC „Sheriff” din Tiraspol.Părțile au semnat un contract, iar jucătorul a început pregătirile pentru a doua parte a sezonului.Potrivit serviciului de presă al clubului din Tiraspol, fostul jucător al echipei „Zimbru” Chișinău și-a început cariera profesională la clubul natal, după care a trecut la echipa belarusă „Torpedo” din
Volvo EX60: până la 810 km autonomie și încărcare aproape la fel de rapidă ca o oprire la cafea # Noi.md
Fie că pornești într-o călătorie de la Paris la Amsterdam, să faci o călătorie de la Los Angeles la San Francisco sau să mergi din Stockholm la Oslo, noul SUV complet electric Volvo EX60 este alături de tine. Cu o autonomie de până la 810 kilometri la o singură încărcare în configurația cu tracțiune integrală — cea mai bună din clasă, depășind chiar și cei mai recent lansați concurenți — EX6
Guvernul va finanța elaborarea Planurilor urbanistice generale pentru 293 de localități din țară # Noi.md
293 de localități din Republica Moldova vor beneficia de elaborarea, actualizarea sau modernizarea planurilor urbanistice generale.Proiectele de dezvoltare locală în acest sens au fost incluse, astăzi, de către Guvern, în Documentul unic de program pentru anii 2025-2027.Elaborarea planurilor urbanistice generale va contribui la dezvoltarea durabilă a localităților, la asigurarea unei mai b
Circulația transportului pe podul peste rîul Răuțel, din raionul Fălești va fi redirecționată.Anunțul a fost făcut de Administrația Națională a Drumurilor, care precizează că măsura este luată din cauza pornirii lucrărilor de reparație capitală a podului de pe drumul public național G54 (R16–Răuțel–Pompa–Glinjeni–Catranîc–R16), la km 1,730. După încheierea licitației, antreprenorul ales a înce
La nodul feroviar din Ocnița, angajații Î.S. „Calea Ferată din Moldova” (CFM) susțin că lucrează în condiții grele și, pe alocuri, nesigure, semnalînd lipsa echipamentelor de protecție, unelte vechi și intervenții realizate fără respectarea riguroasă a normelor de securitate.Nemulțumirile vin pe fundalul șomajului tehnic, al reducerilor salariale și al întîrzierilor la plată, despre care ferov
Echipa Noi.md, împreună cu Radio Relax, a adunat cele mai frumoase amintiri din copilărie, iar acum pe cei mai apreciați îi premiază.Campania cu aromă de brad a ajuns la final, iar noi sîntem fericiți că am avut parte de istorii colorate încărcate cu multe emoții și sentimente de nostalgie.Iată istoriile cîștigătoare alese de Noi.md care vor primi din partea redacției cîte un beauty box de
Institutul de Medicină Urgentă (IMU) anunță o creștere a adresărilor în Departamentul de Primiri Urgențe (DPU) în perioada 7–14 ianuarie 2026, pe fundalul condițiilor meteo nefavorabile și al ghețușului de pe trotuare și drumuri.Potrivit instituției, în acest interval au fost înregistrați 780 de pacienți consultați de medicul traumatolog, cei mai mulți prezentîndu-se cu entorse și luxații. Din
Jurnaliști moldoveni, despre declarațiile de unire ale Maiei Sandu: "Sînt pasibile de răspundere penală" # Noi.md
"Maia Sandu, spunînd că ar vota pentru unirea cu România, fiind președinte al statului R. Moldova, este pasibilă de răspundere penală. Ea încalcă jurămîntul prevăzut de Constituția țării noastre". Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii online "Gonța și Morari", notează Noi.md."În decembrie 2024, Maia Sandu depunea jurămîntul de președinte al Republicii Moldova și declara următoarele: "Ju
Doi bărbați de 49 și 50 de ani, din raionul Ialoveni, sînt cercetați penal pentru braconaj.În urma acțiunilor speciale de investigație și de urmărire penală, polițiștii și procurorii au desfășurat percheziții la domiciliile și în mașinile personale ale suspecților, în localitățile Văsieni și Bardar, de unde au fost ridicate arme deținute ilegal, muniții, sisteme de iluminare adaptate pentru ar
Israelul rupe legăturile cu șapte agenții ONU, pe care le acuză de rapoarte ostile. Decizia, anunțată de ministrul de Externe Gideon Sa’ar, intră în vigoare imediat și se referă la mai multe structuri ONU cu care Israelul spune că nu mai poate coopera.Ministerul israelian de Externe acuză unele dintre aceste agenții de publicarea unor „rapoarte antiIsrael”, de ignorarea unor fapte grave și de
Rada Supremă a Ucrainei a prelungit legea marțială și mobilizarea generală cu încă trei luni. Regimul juridic corespunzător va fi în vigoare cel puțin pînă la 3 mai 2026.333 și 312 deputați au votat în favoarea prelungirii legii marțiale și a mobilizării. Aceasta este deja a 18-a prelungire a legii marțiale de la începutul războiului, în februarie 2022.{{858965}}Legea marțială este un regi
Tot mai mulți contribuabili folosesc MIA Plăți Instant pentru încasări, însă în practică persistă neclarități privind obligația de a folosi echipamentul de casă și de control și de a elibera bonul de casă.Serviciul Fiscal de Stat precizează că, și în cazul plăților instant, eliebrarea bonului rămîne o cerință obligatorie, informeză Noi.md cu referire la Bizlaw.{{857060}}Potrivit Regulament
Statele Unite trebuie să înceteze să șantajeze Groenlanda, a subliniat Parisul, care a anunțat deschiderea unei misiuni diplomatice în insula arctică, potrivit Reuters.Franța va deschide un consulat în Groenlanda pe 6 februarie, a declarat miercuri ministrul francez de externe Jean-Noel Barrot. Anunțul vine pe fondul tensiunilor generate de dorința anunțată de administrația lui Donald Trump de
În perioada 5–11 ianuarie, în Republica Moldova au fost raportate 1910 cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare, cele mai multe la copii, indicatorul fiind în scădere cu 17% față de săptămîna precedentă.Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), în același interval, au fost înregistrate 302 cazuri de gripă sezonieră, cu 17% mai puține comparativ cu săptămîna
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că NATO va deveni mai eficient dacă Statele Unite vor obține controlul asupra Groenlandei.Despre aceasta, potrivit „Adevărului European”, el a scris pe rețeaua sa socială Truth Social.Trump a declarat că Groenlanda este necesară SUA pentru „securitatea națională”, iar NATO trebuie să ajute Washingtonul să preia controlul asupra insulei. „Este
Pe teritoriul fostului cimitir al garnizoanei Armatei Imperiale Ruse din Chișinău, în ultimii ani au loc evenimente care pot fi numite drept o renaștere activă a nazismului și a simbolurilor sale, care încearcă să fie mascate.După cum a remarcat unul dintre liderii mișcării de căutare din Moldova, conducătorul echipei de căutare „August”, Alexei Petrovici, ceea ce se întîmplă în cimitirul menț
Rada Supremă a votat pentru numirea lui Mihail Fedorov în funcția de ministru al Apărării al Ucrainei.277 de deputați au votat pentru această decizie.Astfel, Rada a reușit, din a doua încercare, să-l numească pe Fedorov șef al Ministerului Apărării. Ieri, la examinarea acestei chestiuni în parlament, nu au fost suficiente voturi, informează Noi.md, citînd RBC-Ucraina.După numirea în fu
Tînărul boxer moldovean, medaliat la campionatele Moldovei și medaliat cu bronz la campionatul european din 2025 la categoria U23, Cătălin Turcu, a disputat pe 10 ianuarie, la Zaragoza, Spania, al patrulea său meci profesionist împotriva algerianului Youssef Benmehani, care înainte de întîlnirea cu boxerul nostru obținuse trei victorii.Meciul, în categoria de greutate 52 kg, s-a desfășurat con
Moldovenii cu pașapoarte diplomatice, de serviciu și speciale vor putea călători fără vize în Sultanatul Oman.Guvernul a decis astăzi inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului în acest sens, transmite moldpres.{{858326}}Vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, a declarat, la ședința Guvernului, că actualitatea proiectului de Acord este determinată de interes
Republica Moldova continuă să se ciocnească cu un deficit sever de medici veterinari, evaluat la 200–300 de specialiști, în pofida faptului că tot mai mulți tineri aleg această specializare.Problema este resimțită cel mai puternic în mediul rural, unde lipsa personalului calificat poate pune în pericol sănătatea animalelor și influențează negativ productivitatea din zootehnie, informează Noi.m
Două persoane au avut de suferit în urma nerespectării regulilor antiincendiare la exploatarea sobelor de încălzit # Noi.md
Primul caz a fost înregistrat în amiaza zilei de 13 ianuarie 2026 într-o locuință din satul Trifăuți, raionul Soroca.Aici, un bărbat în vîrstă de 66 de ani a primit intoxicație cu monoxid de carbon, emanat de la soba din locuință. În urma cercetărilor efectuate la fața locului, specialiștii IGSU au stabilit că canalul de evacuare a fumului era obturat cu depuneri de funingine, ceea ce a provoc
Procuratura din Găgăuzia a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată două cauze penale în privința a trei medici, acuzați de încălcarea din neglijenţă a regulilor şi metodelor de acordare a asistenţei medicale, care a cauzat decesul a doi pacienți.Potrivit materialelor de urmărire penală, decesul primului pacient contaminat cu o boală infecțioasă gravă, a fost condiționa
Regulamentele privind apele subterane și de suprafață, modernizate pentru siguranța publică # Noi.md
Cabinetul de miniștri a aprobat, în ședința de astăzi, noile modificări la regulamentul privind monitorizarea și evidența sistematică a stării apelor de suprafață și a apelor subterane.Totodată, a fost modificat regulamentul referitor la standardele de calitate ale apelor subterane.Scopul principal al acestor modificări este garantarea calității apei potabile pentru cetățeni și gestionarea
Moldova inițiază negocierile cu Oman privind eliminarea vizelor pentru titularii pașapoartelor diplomatice # Noi.md
Moldovenii cu pașapoarte diplomatice, de serviciu și speciale vor putea călători fără vize în Sultanatul Oman.Guvernul a decis astăzi inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului în acest sens, transmite moldpres.Vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, a declarat, la ședința Guvernului, că actualitatea proiectului de Acord este determinată de interesul comun a
Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Procuratura Anticorupție Specializată (SAP) au anunțat marți seara, pe Telegram, că investighează liderul unui partid din Rada Supremă.Acesta este suspectat că ar fi oferit avantaje necuvenite deputaților din alte formațiuni în schimbul votului „pentru” sau „împotriva” unor proiecte de lege. Instituțiile nu au făcut public numele persoanei res
Un decor reușit nu este complet fără un element care aduce atmosferă și rafinament: lumina caldă a lumânărilor. Iar pentru ca aceste lumânări să fie puse cu adevărat în valoare, ai nevoie de suporturi pe măsură – sfeșnice din cristal, piese care îmbină esteticul cu funcționalul și transformă orice încăpere într-un spațiu sofisticat. 1. De ce să alegi sfeșnice din cristal?Spre
În urma unei misiuni de audit la Palatul Sporturilor al Universității de Stat din Moldova (USM), au fost descoperite abateri privind încasarea plăților pentru serviciile acordate și încălcări grave în evidența veniturilor și cheltuielilor.Potrivit analizei Ministerului Educației și Cercetării (MEC), neregulile ar fi prejudiciat interesele financiare ale USM cu aproximativ 3,5 milioane de lei d
Prețul futures al argintului cu livrare în martie 2026 pe bursa Comex (divizie a Bursei de mărfuri din New York) a atins un nou maxim istoric, depășind 90 de dolari per uncie troy. Acest lucru reiese din datele platformei de tranzacționare.La ora 05:55 (ora Moldovei), prețul metalului prețios a crescut cu 4,59% și a ajuns la 90,3 dolari pet uncie troy, transmite finance.mail.ru.La ora 06:1
După ce în presă au apărut fotografii de la un cămin studențesc, în care se văd gîndaci, autoritățile spun că fost programate acțiuni de dezinsecție și că situația ar urma să fie rezolvată în zilele următoare.Potrivit Ministerului Educației, sînt întreprinse toate măsurile pentru a verifica situația respectivă și a o rezolva. Instituția a mmai precizat că a investit, în ultimii ani, mai mult d
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat miercuri, 14 ianuarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 15 ianuarie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 22,48 lei/litru (+10 bani), iar al motorinei standard – 18,96 lei/litru (+9 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie
Procuratura Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat de 32 de ani, găsit vinovat de săvîrșirea infracțiunii de refuz de a depune declarații în cadrul procesului penal.Inculpatul a fost condamnat la o pedeapsă definitivă de 9 luni de închisoare, la care a fost adăugată parțial partea neexecutată a pedepsei stabilite printr-o sentință anterioară,
Procuratura Generală precizează că procurorul din Glodeni care ar fi fost surprins conducînd automobilul în stare de ebrietate nu deține funcții de conducere.Reacția vine după ce în acestă dimineață, presa locală a scris că procurorul Ion Crișciuc s-a ales cu dosar penal după ce a urcat băut la volan.{{855635}}„Corespunzător procedurilor legii-cadru a Procuraturii, în dependență de evoluți
GEELY confirmă un rival robust pentru LAND ROVER DEFENDER destinat pieței din Marea Britanie. # Noi.md
Noul GALAXY CRUISER se află în prezent în stadiu de concept, iar versiunea de serie va fi strâns legată tehnic de LOTUS ELETRE PHEV.GEELY vizează direct LAND ROVER DEFENDER și MERCEDES-BENZ G-CLASS cu modelul GALAXY CRUISER – iar acesta va ajunge și în Marea Britanie, a confirmat producătorul chinez pentru Autocar.SUV-ul, prezentat pentru prima dată la Salonul Auto de la Shanghai anul
Tot mai mulți brazi naturali, folosiți la sărbători, apar lîngă platformele de colectare a deșeurilor # Noi.md
Tot mai mulți brazi folosiți la sărbători au început să apară lîngă platformele de colectare a deșeurilor din capitală.Responsabilii din cadrul Întreprinderii Municipale îndeamnă oamenii să plaseze brazii anume lîngă platformele de deșeuri menajere. Aceștia nu trebuie să fie aruncați în tomberoane.{{855620}}”Brazii vor fi reciclați, vor fi transformați în rumeguș, vor trece printr-un tocăt
Pacienții și personalul medical din țară vor beneficia de servicii medicale mai calitative și condiții de activitate mai sigure, notează Noi.md.Guvernul a aprobat un nou Regulament sanitar privind condițiile de igienă pentru prestatorii de servicii medicale.{{857064}}Proiectul instituie un cadru unitar și aplicabil tuturor prestatorilor de servicii medicale – publici și privați, inclusiv p
Afirmația premierului Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, potrivit căreia insula intenționează să rămînă în uniune cu Danemarca, ar putea deveni o „mare problemă” pentru acesta.Acest lucru a fost declarat de liderul american Donald Trump, relatează RBC-Ucraina, citînd o transmisiune a Casei Albe.Jurnaliștii l-au întrebat pe Trump despre afirmația lui Nielsen că Groenlanda dorește să rămînă
Președinta Maia Sandu a vizitat șantierul noii unități militare din Băcioi.„De mulți ani vorbim despre condițiile precare în care locuiesc și se antrenează militarii moldoveni. În sfîrșit, lucrurile se schimbă în bine. Așa arată șantierul noii unități militare din Băcioi. Tabăra va oferi condiții moderne de cazare și instruire, conform celor mai bune practici internaționale”, a specificat Maia
