Toate coletele din străinătate vor fi taxate cu 20% TVA și o taxă fixă de procesare. Ce se schimbă de la 1 iulie?
Unika.md, 14 ianuarie 2026 23:00
Toate coletele din străinătate vor fi taxate cu 20% TVA și o taxă fixă de procesare. Ce se schimbă de la 1 iulie?
• • •
Alte ştiri de Unika.md
Acum 10 minute
23:00
Salarii de peste 200.000 lei pe lună? Ministrul Finanțelor explică și anunță plafonarea veniturilor în instituții autonome # Unika.md
Salarii de peste 200.000 lei pe lună? Ministrul Finanțelor explică și anunță plafonarea veniturilor în instituții autonome
23:00
Toate coletele din străinătate vor fi taxate cu 20% TVA și o taxă fixă de procesare. Ce se schimbă de la 1 iulie? # Unika.md
Toate coletele din străinătate vor fi taxate cu 20% TVA și o taxă fixă de procesare. Ce se schimbă de la 1 iulie?
Acum 30 minute
22:50
Cum spălăm corect fructele și legumele? Sfaturi de la specialiști
22:50
Arestare în cazul crimei barmanului Sergiu Țărnă: complicele polițistului Riccardo Salvagno prins de carabinieri # Unika.md
Arestare în cazul crimei barmanului Sergiu Țărnă: complicele polițistului Riccardo Salvagno prins de carabinieri
22:40
Cel mai simplu remediu împotriva gastritei și refluxului, când nu ai pastile la îndemână
Acum o oră
22:30
Uimitor! Ce poate face scorțișoara pentru sănătatea ta – beneficii pe care nu le știai
22:20
SUA își consolidează prezența militară în Orientul Mijlociu. O lovitură asupra Iranului pare iminentă # Unika.md
SUA își consolidează prezența militară în Orientul Mijlociu. O lovitură asupra Iranului pare iminentă
22:10
Iranul lansează amenințări de asasinat la adresa lui Trump: „De data aceasta, glonțul nu va rata” # Unika.md
Iranul lansează amenințări de asasinat la adresa lui Trump: „De data aceasta, glonțul nu va rata”
Acum 2 ore
22:00
Alăptarea și corpul mamei: observații din practică, dincolo de lactație
21:50
Ger extrem și piele uscată: cum să-ți protejezi și să-ți îngrijești pielea iarna? Sfaturi utile # Unika.md
Ger extrem și piele uscată: cum să-ți protejezi și să-ți îngrijești pielea iarna? Sfaturi utile
21:40
Zelenski declară stare de urgenţă în sectorul energetic, după ultimele atacuri ale Rusiei # Unika.md
Zelenski declară stare de urgenţă în sectorul energetic, după ultimele atacuri ale Rusiei
21:30
Primele declarații după summitul de la Washington dintre SUA, Danemarca și Groenlanda
21:10
Top 3 zodii de bărbați care își pierd repede cumpătul. Cine sunt nativii cu temperament exploziv și cum îi recunoști # Unika.md
Top 3 zodii de bărbați care își pierd repede cumpătul. Cine sunt nativii cu temperament exploziv și cum îi recunoști
Acum 4 ore
21:00
Video Duet pe ritmuri K-pop între liderii Japoniei și Coreei de Sud. Momentul care a cucerit internetul # Unika.md
Video Duet pe ritmuri K-pop între liderii Japoniei și Coreei de Sud. Momentul care a cucerit internetul
21:00
Mai multe țări europene se alătură Danemarcei și trimit ofițeri și soldați pentru exerciții militare în Groenlanda # Unika.md
Mai multe țări europene se alătură Danemarcei și trimit ofițeri și soldați pentru exerciții militare în Groenlanda
20:50
Zahărul brun, prieten sau dușman al organismului?
20:40
Trei zodii primesc o veste neașteptată la finalul lunii: viața lor capătă din nou culoare # Unika.md
Trei zodii primesc o veste neașteptată la finalul lunii: viața lor capătă din nou culoare
20:40
Iran Human Rights: Peste 3.400 de persoane ucise și peste 10.000 arestate în Iran de la începutul protestelor # Unika.md
Iran Human Rights: Peste 3.400 de persoane ucise și peste 10.000 arestate în Iran de la începutul protestelor
20:40
Ceaiurile medicinale: aliați naturali pentru susținerea organismului în sezonul rece
20:30
Temperatura optimă în casă iarna: recomandări pentru confort, sănătate și economie
20:00
Care este țara în care unii oameni trăiesc peste 110 ani și de ce a atras atenția cercetătorilor # Unika.md
Care este țara în care unii oameni trăiesc peste 110 ani și de ce a atras atenția cercetătorilor
19:40
Descoperire tragică la Sângerei: Cadavrul unui bărbat dispărut, găsit într-un iaz
19:10
Tensiuni la Washington: SUA insistă asupra achiziționării Groenlandei, Danemarca și Groenlanda reacționează cu prezență militară sporită # Unika.md
Tensiuni la Washington: SUA insistă asupra achiziționării Groenlandei, Danemarca și Groenlanda reacționează cu prezență militară sporită
Acum 6 ore
19:00
Joi va ninge în toată țara: ghețuș, polei și ceață slabă
19:00
SUA suspendă procesarea vizelor pentru cetățenii din 75 de țări, inclusiv Republica Moldova # Unika.md
SUA suspendă procesarea vizelor pentru cetățenii din 75 de țări, inclusiv Republica Moldova
18:50
Denis Cuculescu, condamnat pentru trădare de patrie, este căutat de autorități după ce ar fi părăsit Moldova # Unika.md
Denis Cuculescu, condamnat pentru trădare de patrie, este căutat de autorități după ce ar fi părăsit Moldova
18:50
Autorizațiile de construire pentru un complex din sectorul Ciocana, suspendate: acuzații de corupție și conflict de interese la Primăria Chișinău # Unika.md
Autorizațiile de construire pentru un complex din sectorul Ciocana, suspendate: acuzații de corupție și conflict de interese la Primăria Chișinău
18:40
Accident tragic pe traseul Hâncești–Cimișlia: un copil și un bărbat au decedat
18:40
Primăria Chișinău recomandă prudență în contextul ninsorilor și lapoviței prognozate
18:40
Poliția de Frontieră a inaugurat sediul Direcției Informații privind Pasagerii (UIP)
17:40
Tragedie la Ștefan Vodă: tânăra de 19 ani implicată în accident era însărcinată în luna a noua. Bebelușul nu a supraviețuit # Unika.md
Tragedie la Ștefan Vodă: tânăra de 19 ani implicată în accident era însărcinată în luna a noua. Bebelușul nu a supraviețuit
Acum 8 ore
15:50
Chișinău investește peste 26 de milioane de euro în modernizarea gestionării deșeurilor: stație de sortare și recultivare a gunoiștii de la Ciocana # Unika.md
Chișinău investește peste 26 de milioane de euro în modernizarea gestionării deșeurilor: stație de sortare și recultivare a gunoiștii de la Ciocana
15:50
ANI refuză inițierea controlului averii judecătoarei Ana Cucerescu în dosarul legat de Vlad Plahotniuc # Unika.md
ANI refuză inițierea controlului averii judecătoarei Ana Cucerescu în dosarul legat de Vlad Plahotniuc
15:40
Trei automobile incendiate intenționat în sectorul Botanica: cazul vizează un membru al unei grupări criminale # Unika.md
Trei automobile incendiate intenționat în sectorul Botanica: cazul vizează un membru al unei grupări criminale
15:40
Victoria Furtună, președinta partidului „Moldova Mare”, invitată la audieri în România în contextul solicitării retragerii cetățeniei române # Unika.md
Victoria Furtună, președinta partidului „Moldova Mare”, invitată la audieri în România în contextul solicitării retragerii cetățeniei române
15:40
Gheața de pe trotuare transformă mersul pe jos în pericol: sute de persoane ajung la spital cu fracturi și traumatisme # Unika.md
Gheața de pe trotuare transformă mersul pe jos în pericol: sute de persoane ajung la spital cu fracturi și traumatisme
Acum 12 ore
15:00
Remaniere guvernamentală la Kiev: Mykhailo Fedorov, noul ministru al Apărării, Denys Shmyhal preia portofoliul Energiei # Unika.md
Remaniere guvernamentală la Kiev: Mykhailo Fedorov, noul ministru al Apărării, Denys Shmyhal preia portofoliul Energiei
15:00
The Kyiv Independent: Ucraina spune că se pregătește pentru alegeri și referendum. Este realist acest lucru? # Unika.md
The Kyiv Independent: Ucraina spune că se pregătește pentru alegeri și referendum. Este realist acest lucru?
14:50
USM reacționează la raportul de audit privind Palatul Sporturilor: „Vom analiza cu responsabilitate toate aspectele semnalate” # Unika.md
USM reacționează la raportul de audit privind Palatul Sporturilor: „Vom analiza cu responsabilitate toate aspectele semnalate”
14:50
Angajați ai USMF „Nicolae Testemițanu” audiați în scandalul de fraudare al diplomelor: ancheta continuă în colaborare cu România # Unika.md
Angajați ai USMF „Nicolae Testemițanu” audiați în scandalul de fraudare al diplomelor: ancheta continuă în colaborare cu România
14:50
Administrația separată din stânga Nistrului critică declarațiile vicepremierului Valeriu Chiveri privind reintegrarea # Unika.md
Administrația separată din stânga Nistrului critică declarațiile vicepremierului Valeriu Chiveri privind reintegrarea
14:40
Alimentație gratuită pentru copii și elevi în Chișinău: normele și costurile pentru anul 2026 # Unika.md
Alimentație gratuită pentru copii și elevi în Chișinău: normele și costurile pentru anul 2026
14:40
Noi reguli pentru spațiile din instituțiile medicale: zone de risc epidemiologic, ventilație modernă și gestionarea deșeurilor # Unika.md
Noi reguli pentru spațiile din instituțiile medicale: zone de risc epidemiologic, ventilație modernă și gestionarea deșeurilor
14:10
Iulia Timoşenko despre percheziţiile anticorupţie de la sediul partidului său: Au venit cu 5 microbuze, au răscolit tot biroul / NABU publică înregistrări audio şi video: teancuri de dolari pe biroul fostului premier # Unika.md
Iulia Timoşenko despre percheziţiile anticorupţie de la sediul partidului său: Au venit cu 5 microbuze, au răscolit tot biroul / NABU publică înregistrări audio şi video: teancuri de dolari pe biroul fostului premier
14:00
Marcela Nistor, numită secretar de stat la Ministerul Culturii: responsabilă de arte, industrii creative și educație artistică # Unika.md
Marcela Nistor, numită secretar de stat la Ministerul Culturii: responsabilă de arte, industrii creative și educație artistică
13:40
Dosarul penal al accidentului mortal de pe bulevardul Decebal, trimis în instanță: prima ședință va avea loc pe 20 ianuarie # Unika.md
Dosarul penal al accidentului mortal de pe bulevardul Decebal, trimis în instanță: prima ședință va avea loc pe 20 ianuarie
13:40
Accident grav la Ștefan Vodă: șofer fără permis, în stare de ebrietate, a ajuns cu mașina în copac # Unika.md
Accident grav la Ștefan Vodă: șofer fără permis, în stare de ebrietate, a ajuns cu mașina în copac
13:20
Trei tineri reținuți pentru tâlhărie, șantaj și privare ilegală de libertate în raionul Criuleni # Unika.md
Trei tineri reținuți pentru tâlhărie, șantaj și privare ilegală de libertate în raionul Criuleni
13:20
Grup criminal organizat destructurat în Bălți, specializat în escrocherii financiare
13:10
Oleg Bivol, revenit din diaspora, numit secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării # Unika.md
Oleg Bivol, revenit din diaspora, numit secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.