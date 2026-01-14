Care este țara în care unii oameni trăiesc peste 110 ani și de ce a atras atenția cercetătorilor
Unika.md, 14 ianuarie 2026 20:00
Care este țara în care unii oameni trăiesc peste 110 ani și de ce a atras atenția cercetătorilor
• • •
Alte ştiri de Unika.md
Acum 15 minute
20:00
Care este țara în care unii oameni trăiesc peste 110 ani și de ce a atras atenția cercetătorilor # Unika.md
Care este țara în care unii oameni trăiesc peste 110 ani și de ce a atras atenția cercetătorilor
Acum o oră
19:40
Descoperire tragică la Sângerei: Cadavrul unui bărbat dispărut, găsit într-un iaz
Acum 2 ore
19:10
Tensiuni la Washington: SUA insistă asupra achiziționării Groenlandei, Danemarca și Groenlanda reacționează cu prezență militară sporită # Unika.md
Tensiuni la Washington: SUA insistă asupra achiziționării Groenlandei, Danemarca și Groenlanda reacționează cu prezență militară sporită
19:00
Joi va ninge în toată țara: ghețuș, polei și ceață slabă
19:00
SUA suspendă procesarea vizelor pentru cetățenii din 75 de țări, inclusiv Republica Moldova # Unika.md
SUA suspendă procesarea vizelor pentru cetățenii din 75 de țări, inclusiv Republica Moldova
18:50
Denis Cuculescu, condamnat pentru trădare de patrie, este căutat de autorități după ce ar fi părăsit Moldova # Unika.md
Denis Cuculescu, condamnat pentru trădare de patrie, este căutat de autorități după ce ar fi părăsit Moldova
18:50
Autorizațiile de construire pentru un complex din sectorul Ciocana, suspendate: acuzații de corupție și conflict de interese la Primăria Chișinău # Unika.md
Autorizațiile de construire pentru un complex din sectorul Ciocana, suspendate: acuzații de corupție și conflict de interese la Primăria Chișinău
18:40
Accident tragic pe traseul Hâncești–Cimișlia: un copil și un bărbat au decedat
18:40
Primăria Chișinău recomandă prudență în contextul ninsorilor și lapoviței prognozate
18:40
Poliția de Frontieră a inaugurat sediul Direcției Informații privind Pasagerii (UIP)
Acum 4 ore
17:40
Tragedie la Ștefan Vodă: tânăra de 19 ani implicată în accident era însărcinată în luna a noua. Bebelușul nu a supraviețuit # Unika.md
Tragedie la Ștefan Vodă: tânăra de 19 ani implicată în accident era însărcinată în luna a noua. Bebelușul nu a supraviețuit
Acum 6 ore
15:50
Chișinău investește peste 26 de milioane de euro în modernizarea gestionării deșeurilor: stație de sortare și recultivare a gunoiștii de la Ciocana # Unika.md
Chișinău investește peste 26 de milioane de euro în modernizarea gestionării deșeurilor: stație de sortare și recultivare a gunoiștii de la Ciocana
15:50
ANI refuză inițierea controlului averii judecătoarei Ana Cucerescu în dosarul legat de Vlad Plahotniuc # Unika.md
ANI refuză inițierea controlului averii judecătoarei Ana Cucerescu în dosarul legat de Vlad Plahotniuc
15:40
Trei automobile incendiate intenționat în sectorul Botanica: cazul vizează un membru al unei grupări criminale # Unika.md
Trei automobile incendiate intenționat în sectorul Botanica: cazul vizează un membru al unei grupări criminale
15:40
Victoria Furtună, președinta partidului „Moldova Mare”, invitată la audieri în România în contextul solicitării retragerii cetățeniei române # Unika.md
Victoria Furtună, președinta partidului „Moldova Mare”, invitată la audieri în România în contextul solicitării retragerii cetățeniei române
15:40
Gheața de pe trotuare transformă mersul pe jos în pericol: sute de persoane ajung la spital cu fracturi și traumatisme # Unika.md
Gheața de pe trotuare transformă mersul pe jos în pericol: sute de persoane ajung la spital cu fracturi și traumatisme
15:00
Remaniere guvernamentală la Kiev: Mykhailo Fedorov, noul ministru al Apărării, Denys Shmyhal preia portofoliul Energiei # Unika.md
Remaniere guvernamentală la Kiev: Mykhailo Fedorov, noul ministru al Apărării, Denys Shmyhal preia portofoliul Energiei
15:00
The Kyiv Independent: Ucraina spune că se pregătește pentru alegeri și referendum. Este realist acest lucru? # Unika.md
The Kyiv Independent: Ucraina spune că se pregătește pentru alegeri și referendum. Este realist acest lucru?
14:50
USM reacționează la raportul de audit privind Palatul Sporturilor: „Vom analiza cu responsabilitate toate aspectele semnalate” # Unika.md
USM reacționează la raportul de audit privind Palatul Sporturilor: „Vom analiza cu responsabilitate toate aspectele semnalate”
14:50
Angajați ai USMF „Nicolae Testemițanu” audiați în scandalul de fraudare al diplomelor: ancheta continuă în colaborare cu România # Unika.md
Angajați ai USMF „Nicolae Testemițanu” audiați în scandalul de fraudare al diplomelor: ancheta continuă în colaborare cu România
14:50
Administrația separată din stânga Nistrului critică declarațiile vicepremierului Valeriu Chiveri privind reintegrarea # Unika.md
Administrația separată din stânga Nistrului critică declarațiile vicepremierului Valeriu Chiveri privind reintegrarea
14:40
Alimentație gratuită pentru copii și elevi în Chișinău: normele și costurile pentru anul 2026 # Unika.md
Alimentație gratuită pentru copii și elevi în Chișinău: normele și costurile pentru anul 2026
14:40
Noi reguli pentru spațiile din instituțiile medicale: zone de risc epidemiologic, ventilație modernă și gestionarea deșeurilor # Unika.md
Noi reguli pentru spațiile din instituțiile medicale: zone de risc epidemiologic, ventilație modernă și gestionarea deșeurilor
Acum 8 ore
14:10
Iulia Timoşenko despre percheziţiile anticorupţie de la sediul partidului său: Au venit cu 5 microbuze, au răscolit tot biroul / NABU publică înregistrări audio şi video: teancuri de dolari pe biroul fostului premier # Unika.md
Iulia Timoşenko despre percheziţiile anticorupţie de la sediul partidului său: Au venit cu 5 microbuze, au răscolit tot biroul / NABU publică înregistrări audio şi video: teancuri de dolari pe biroul fostului premier
14:00
Marcela Nistor, numită secretar de stat la Ministerul Culturii: responsabilă de arte, industrii creative și educație artistică # Unika.md
Marcela Nistor, numită secretar de stat la Ministerul Culturii: responsabilă de arte, industrii creative și educație artistică
13:40
Dosarul penal al accidentului mortal de pe bulevardul Decebal, trimis în instanță: prima ședință va avea loc pe 20 ianuarie # Unika.md
Dosarul penal al accidentului mortal de pe bulevardul Decebal, trimis în instanță: prima ședință va avea loc pe 20 ianuarie
13:40
Accident grav la Ștefan Vodă: șofer fără permis, în stare de ebrietate, a ajuns cu mașina în copac # Unika.md
Accident grav la Ștefan Vodă: șofer fără permis, în stare de ebrietate, a ajuns cu mașina în copac
13:20
Trei tineri reținuți pentru tâlhărie, șantaj și privare ilegală de libertate în raionul Criuleni # Unika.md
Trei tineri reținuți pentru tâlhărie, șantaj și privare ilegală de libertate în raionul Criuleni
13:20
Grup criminal organizat destructurat în Bălți, specializat în escrocherii financiare
13:10
Oleg Bivol, revenit din diaspora, numit secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării # Unika.md
Oleg Bivol, revenit din diaspora, numit secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării
13:10
Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, audiat suplimentar de Comisia de evaluare a procurorilor # Unika.md
Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, audiat suplimentar de Comisia de evaluare a procurorilor
13:00
Impozitul imobiliar va fi actualizat pentru o taxare mai corectă și transparentă
13:00
Trei incidente grave cu gaz și sobe au pus în pericol viața oamenilor în data de 13 ianuarie 2026 # Unika.md
Trei incidente grave cu gaz și sobe au pus în pericol viața oamenilor în data de 13 ianuarie 2026
13:00
Primele 42 de locuințe rurale reabilitate energetic prin Programul FEERM: sprijin real pentru familiile vulnerabile # Unika.md
Primele 42 de locuințe rurale reabilitate energetic prin Programul FEERM: sprijin real pentru familiile vulnerabile
13:00
Maia Sandu a inspectat construcția noii unități militare din Băcioi: investiție majoră în condiții moderne pentru militarii moldoveni # Unika.md
Maia Sandu a inspectat construcția noii unități militare din Băcioi: investiție majoră în condiții moderne pentru militarii moldoveni
13:00
Audit Ministerial descoperă abateri grave la Palatul Sporturilor al Universității de Stat din Moldova: prejudicii de 3,5 milioane lei în 2024 # Unika.md
Audit Ministerial descoperă abateri grave la Palatul Sporturilor al Universității de Stat din Moldova: prejudicii de 3,5 milioane lei în 2024
12:50
Scrisoare deschisă către Guvern: Soluții urgente pentru accesul la locuințe și stoparea creșterii prețurilor pe piața imobiliară # Unika.md
Scrisoare deschisă către Guvern: Soluții urgente pentru accesul la locuințe și stoparea creșterii prețurilor pe piața imobiliară
12:50
Dosarul Evghenia Guțul și Svetlana Popan, reluat la Curtea de Apel Centru: procesul continuă prin videoconferință # Unika.md
Dosarul Evghenia Guțul și Svetlana Popan, reluat la Curtea de Apel Centru: procesul continuă prin videoconferință
12:50
Trei medici din UTA Găgăuzia trimiși în judecată pentru neglijență care a dus la decesul a doi pacienți # Unika.md
Trei medici din UTA Găgăuzia trimiși în judecată pentru neglijență care a dus la decesul a doi pacienți
12:50
Adjunctul procurorului-șef din Glodeni, prins beat la volan, a depus cerere de demisie
12:50
Dan Perciun confirmă modificarea Codului Educației: rectorii universităților fuzionate ar putea candida pentru un al treilea mandat # Unika.md
Dan Perciun confirmă modificarea Codului Educației: rectorii universităților fuzionate ar putea candida pentru un al treilea mandat
Acum 12 ore
12:10
Legea Freelancerilor 2026: Ce trebuie să știi dacă vrei să lucrezi pe cont propriu în Moldova # Unika.md
Legea Freelancerilor 2026: Ce trebuie să știi dacă vrei să lucrezi pe cont propriu în Moldova
12:10
Tinerii specialiști din Franța și SEE pot face stagii profesionale în Republica Moldova
12:10
Focar de pestă porcină africană în satul Boghiceni, raionul Hâncești. Peste 70 de porci sacrificați # Unika.md
Focar de pestă porcină africană în satul Boghiceni, raionul Hâncești. Peste 70 de porci sacrificați
12:10
Condamnat la 9 luni de închisoare pentru refuzul de a depune declarații într-un proces penal # Unika.md
Condamnat la 9 luni de închisoare pentru refuzul de a depune declarații într-un proces penal
12:10
Dialog despre asistența Elveției pentru proiecte de dezvoltare și reintegrare în Republica Moldova # Unika.md
Dialog despre asistența Elveției pentru proiecte de dezvoltare și reintegrare în Republica Moldova
09:30
Creștinii ortodocși pe stil vechi îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Vasile cel Mare
09:20
Horoscopul zilei – 14 ianuarie 2026. Citește previziunile detaliate și profită la maximum de energia zilei # Unika.md
Horoscopul zilei – 14 ianuarie 2026. Citește previziunile detaliate și profită la maximum de energia zilei
09:20
ULTIMA ORĂ//Nou scandal de corupție în Ucraina. Iulia Timoșenko, vizată de anchetă, scrie presa de la Kiev # Unika.md
ULTIMA ORĂ//Nou scandal de corupție în Ucraina. Iulia Timoșenko, vizată de anchetă, scrie presa de la Kiev
Acum 24 ore
04:20
ADN-ul lui Leonardo da Vinci: Descoperire științifică și mistere nerezolvate
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.