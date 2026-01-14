Zelenski declară stare de urgenţă în sectorul energetic, după ultimele atacuri ale Rusiei

Unika.md, 14 ianuarie 2026 21:40

Zelenski declară stare de urgenţă în sectorul energetic, după ultimele atacuri ale Rusiei

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Unika.md

Acum 10 minute
21:40
Zelenski declară stare de urgenţă în sectorul energetic, după ultimele atacuri ale Rusiei Unika.md
Zelenski declară stare de urgenţă în sectorul energetic, după ultimele atacuri ale Rusiei
Acum 30 minute
21:30
Primele declarații după summitul de la Washington dintre SUA, Danemarca și Groenlanda Unika.md
Primele declarații după summitul de la Washington dintre SUA, Danemarca și Groenlanda
Acum o oră
21:10
Top 3 zodii de bărbați care își pierd repede cumpătul. Cine sunt nativii cu temperament exploziv și cum îi recunoști Unika.md
Top 3 zodii de bărbați care își pierd repede cumpătul. Cine sunt nativii cu temperament exploziv și cum îi recunoști
21:00
Video Duet pe ritmuri K-pop între liderii Japoniei și Coreei de Sud. Momentul care a cucerit internetul Unika.md
Video Duet pe ritmuri K-pop între liderii Japoniei și Coreei de Sud. Momentul care a cucerit internetul
21:00
Mai multe țări europene se alătură Danemarcei și trimit ofițeri și soldați pentru exerciții militare în Groenlanda Unika.md
Mai multe țări europene se alătură Danemarcei și trimit ofițeri și soldați pentru exerciții militare în Groenlanda
20:50
Zahărul brun, prieten sau dușman al organismului? Unika.md
Zahărul brun, prieten sau dușman al organismului?
Acum 2 ore
20:40
Trei zodii primesc o veste neașteptată la finalul lunii: viața lor capătă din nou culoare Unika.md
Trei zodii primesc o veste neașteptată la finalul lunii: viața lor capătă din nou culoare
20:40
Iran Human Rights: Peste 3.400 de persoane ucise și peste 10.000 arestate în Iran de la începutul protestelor Unika.md
Iran Human Rights: Peste 3.400 de persoane ucise și peste 10.000 arestate în Iran de la începutul protestelor
20:40
Ceaiurile medicinale: aliați naturali pentru susținerea organismului în sezonul rece Unika.md
Ceaiurile medicinale: aliați naturali pentru susținerea organismului în sezonul rece
20:30
Temperatura optimă în casă iarna: recomandări pentru confort, sănătate și economie Unika.md
Temperatura optimă în casă iarna: recomandări pentru confort, sănătate și economie
20:00
Care este țara în care unii oameni trăiesc peste 110 ani și de ce a atras atenția cercetătorilor Unika.md
Care este țara în care unii oameni trăiesc peste 110 ani și de ce a atras atenția cercetătorilor
Acum 4 ore
19:40
Descoperire tragică la Sângerei: Cadavrul unui bărbat dispărut, găsit într-un iaz Unika.md
Descoperire tragică la Sângerei: Cadavrul unui bărbat dispărut, găsit într-un iaz
19:10
Tensiuni la Washington: SUA insistă asupra achiziționării Groenlandei, Danemarca și Groenlanda reacționează cu prezență militară sporită Unika.md
Tensiuni la Washington: SUA insistă asupra achiziționării Groenlandei, Danemarca și Groenlanda reacționează cu prezență militară sporită
19:00
Joi va ninge în toată țara: ghețuș, polei și ceață slabă Unika.md
Joi va ninge în toată țara: ghețuș, polei și ceață slabă
19:00
SUA suspendă procesarea vizelor pentru cetățenii din 75 de țări, inclusiv Republica Moldova Unika.md
SUA suspendă procesarea vizelor pentru cetățenii din 75 de țări, inclusiv Republica Moldova
18:50
Denis Cuculescu, condamnat pentru trădare de patrie, este căutat de autorități după ce ar fi părăsit Moldova Unika.md
Denis Cuculescu, condamnat pentru trădare de patrie, este căutat de autorități după ce ar fi părăsit Moldova
18:50
Autorizațiile de construire pentru un complex din sectorul Ciocana, suspendate: acuzații de corupție și conflict de interese la Primăria Chișinău Unika.md
Autorizațiile de construire pentru un complex din sectorul Ciocana, suspendate: acuzații de corupție și conflict de interese la Primăria Chișinău
18:40
Accident tragic pe traseul Hâncești–Cimișlia: un copil și un bărbat au decedat Unika.md
Accident tragic pe traseul Hâncești–Cimișlia: un copil și un bărbat au decedat
18:40
Primăria Chișinău recomandă prudență în contextul ninsorilor și lapoviței prognozate Unika.md
Primăria Chișinău recomandă prudență în contextul ninsorilor și lapoviței prognozate
18:40
Poliția de Frontieră a inaugurat sediul Direcției Informații privind Pasagerii (UIP) Unika.md
Poliția de Frontieră a inaugurat sediul Direcției Informații privind Pasagerii (UIP)
Acum 6 ore
17:40
Tragedie la Ștefan Vodă: tânăra de 19 ani implicată în accident era însărcinată în luna a noua. Bebelușul nu a supraviețuit Unika.md
Tragedie la Ștefan Vodă: tânăra de 19 ani implicată în accident era însărcinată în luna a noua. Bebelușul nu a supraviețuit
15:50
Chișinău investește peste 26 de milioane de euro în modernizarea gestionării deșeurilor: stație de sortare și recultivare a gunoiștii de la Ciocana Unika.md
Chișinău investește peste 26 de milioane de euro în modernizarea gestionării deșeurilor: stație de sortare și recultivare a gunoiștii de la Ciocana
15:50
ANI refuză inițierea controlului averii judecătoarei Ana Cucerescu în dosarul legat de Vlad Plahotniuc Unika.md
ANI refuză inițierea controlului averii judecătoarei Ana Cucerescu în dosarul legat de Vlad Plahotniuc
Acum 8 ore
15:40
Trei automobile incendiate intenționat în sectorul Botanica: cazul vizează un membru al unei grupări criminale Unika.md
Trei automobile incendiate intenționat în sectorul Botanica: cazul vizează un membru al unei grupări criminale
15:40
Victoria Furtună, președinta partidului „Moldova Mare”, invitată la audieri în România în contextul solicitării retragerii cetățeniei române Unika.md
Victoria Furtună, președinta partidului „Moldova Mare”, invitată la audieri în România în contextul solicitării retragerii cetățeniei române
15:40
Gheața de pe trotuare transformă mersul pe jos în pericol: sute de persoane ajung la spital cu fracturi și traumatisme Unika.md
Gheața de pe trotuare transformă mersul pe jos în pericol: sute de persoane ajung la spital cu fracturi și traumatisme
15:00
Remaniere guvernamentală la Kiev: Mykhailo Fedorov, noul ministru al Apărării, Denys Shmyhal preia portofoliul Energiei Unika.md
Remaniere guvernamentală la Kiev: Mykhailo Fedorov, noul ministru al Apărării, Denys Shmyhal preia portofoliul Energiei
15:00
The Kyiv Independent: Ucraina spune că se pregătește pentru alegeri și referendum. Este realist acest lucru? Unika.md
The Kyiv Independent: Ucraina spune că se pregătește pentru alegeri și referendum. Este realist acest lucru?
14:50
USM reacționează la raportul de audit privind Palatul Sporturilor: „Vom analiza cu responsabilitate toate aspectele semnalate” Unika.md
USM reacționează la raportul de audit privind Palatul Sporturilor: „Vom analiza cu responsabilitate toate aspectele semnalate”
14:50
Angajați ai USMF „Nicolae Testemițanu” audiați în scandalul de fraudare al diplomelor: ancheta continuă în colaborare cu România Unika.md
Angajați ai USMF „Nicolae Testemițanu” audiați în scandalul de fraudare al diplomelor: ancheta continuă în colaborare cu România
14:50
Administrația separată din stânga Nistrului critică declarațiile vicepremierului Valeriu Chiveri privind reintegrarea Unika.md
Administrația separată din stânga Nistrului critică declarațiile vicepremierului Valeriu Chiveri privind reintegrarea
14:40
Alimentație gratuită pentru copii și elevi în Chișinău: normele și costurile pentru anul 2026 Unika.md
Alimentație gratuită pentru copii și elevi în Chișinău: normele și costurile pentru anul 2026
14:40
Noi reguli pentru spațiile din instituțiile medicale: zone de risc epidemiologic, ventilație modernă și gestionarea deșeurilor Unika.md
Noi reguli pentru spațiile din instituțiile medicale: zone de risc epidemiologic, ventilație modernă și gestionarea deșeurilor
14:10
Iulia Timoşenko despre percheziţiile anticorupţie de la sediul partidului său: Au venit cu 5 microbuze, au răscolit tot biroul / NABU publică înregistrări audio şi video: teancuri de dolari pe biroul fostului premier Unika.md
Iulia Timoşenko despre percheziţiile anticorupţie de la sediul partidului său: Au venit cu 5 microbuze, au răscolit tot biroul / NABU publică înregistrări audio şi video: teancuri de dolari pe biroul fostului premier
14:00
Marcela Nistor, numită secretar de stat la Ministerul Culturii: responsabilă de arte, industrii creative și educație artistică Unika.md
Marcela Nistor, numită secretar de stat la Ministerul Culturii: responsabilă de arte, industrii creative și educație artistică
Acum 12 ore
13:40
Dosarul penal al accidentului mortal de pe bulevardul Decebal, trimis în instanță: prima ședință va avea loc pe 20 ianuarie Unika.md
Dosarul penal al accidentului mortal de pe bulevardul Decebal, trimis în instanță: prima ședință va avea loc pe 20 ianuarie
13:40
Accident grav la Ștefan Vodă: șofer fără permis, în stare de ebrietate, a ajuns cu mașina în copac Unika.md
Accident grav la Ștefan Vodă: șofer fără permis, în stare de ebrietate, a ajuns cu mașina în copac
13:20
Trei tineri reținuți pentru tâlhărie, șantaj și privare ilegală de libertate în raionul Criuleni Unika.md
Trei tineri reținuți pentru tâlhărie, șantaj și privare ilegală de libertate în raionul Criuleni
13:20
Grup criminal organizat destructurat în Bălți, specializat în escrocherii financiare Unika.md
Grup criminal organizat destructurat în Bălți, specializat în escrocherii financiare
13:10
Oleg Bivol, revenit din diaspora, numit secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării Unika.md
Oleg Bivol, revenit din diaspora, numit secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării
13:10
Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, audiat suplimentar de Comisia de evaluare a procurorilor Unika.md
Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, audiat suplimentar de Comisia de evaluare a procurorilor
13:00
Impozitul imobiliar va fi actualizat pentru o taxare mai corectă și transparentă Unika.md
Impozitul imobiliar va fi actualizat pentru o taxare mai corectă și transparentă
13:00
Trei incidente grave cu gaz și sobe au pus în pericol viața oamenilor în data de 13 ianuarie 2026 Unika.md
Trei incidente grave cu gaz și sobe au pus în pericol viața oamenilor în data de 13 ianuarie 2026
13:00
Primele 42 de locuințe rurale reabilitate energetic prin Programul FEERM: sprijin real pentru familiile vulnerabile Unika.md
Primele 42 de locuințe rurale reabilitate energetic prin Programul FEERM: sprijin real pentru familiile vulnerabile
13:00
Maia Sandu a inspectat construcția noii unități militare din Băcioi: investiție majoră în condiții moderne pentru militarii moldoveni Unika.md
Maia Sandu a inspectat construcția noii unități militare din Băcioi: investiție majoră în condiții moderne pentru militarii moldoveni
13:00
Audit Ministerial descoperă abateri grave la Palatul Sporturilor al Universității de Stat din Moldova: prejudicii de 3,5 milioane lei în 2024 Unika.md
Audit Ministerial descoperă abateri grave la Palatul Sporturilor al Universității de Stat din Moldova: prejudicii de 3,5 milioane lei în 2024
12:50
Scrisoare deschisă către Guvern: Soluții urgente pentru accesul la locuințe și stoparea creșterii prețurilor pe piața imobiliară Unika.md
Scrisoare deschisă către Guvern: Soluții urgente pentru accesul la locuințe și stoparea creșterii prețurilor pe piața imobiliară
12:50
Dosarul Evghenia Guțul și Svetlana Popan, reluat la Curtea de Apel Centru: procesul continuă prin videoconferință Unika.md
Dosarul Evghenia Guțul și Svetlana Popan, reluat la Curtea de Apel Centru: procesul continuă prin videoconferință
12:50
Trei medici din UTA Găgăuzia trimiși în judecată pentru neglijență care a dus la decesul a doi pacienți Unika.md
Trei medici din UTA Găgăuzia trimiși în judecată pentru neglijență care a dus la decesul a doi pacienți
12:50
Adjunctul procurorului-șef din Glodeni, prins beat la volan, a depus cerere de demisie Unika.md
Adjunctul procurorului-șef din Glodeni, prins beat la volan, a depus cerere de demisie
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.