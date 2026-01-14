Descoperire tragică la Sângerei: Cadavrul unui bărbat dispărut, găsit într-un iaz

Unika.md, 14 ianuarie 2026 19:40

Descoperire tragică la Sângerei: Cadavrul unui bărbat dispărut, găsit într-un iaz

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Unika.md

Acum 30 minute
19:40
Descoperire tragică la Sângerei: Cadavrul unui bărbat dispărut, găsit într-un iaz Unika.md
Descoperire tragică la Sângerei: Cadavrul unui bărbat dispărut, găsit într-un iaz
Acum o oră
19:10
Tensiuni la Washington: SUA insistă asupra achiziționării Groenlandei, Danemarca și Groenlanda reacționează cu prezență militară sporită Unika.md
Tensiuni la Washington: SUA insistă asupra achiziționării Groenlandei, Danemarca și Groenlanda reacționează cu prezență militară sporită
19:00
Joi va ninge în toată țara: ghețuș, polei și ceață slabă Unika.md
Joi va ninge în toată țara: ghețuș, polei și ceață slabă
19:00
SUA suspendă procesarea vizelor pentru cetățenii din 75 de țări, inclusiv Republica Moldova Unika.md
SUA suspendă procesarea vizelor pentru cetățenii din 75 de țări, inclusiv Republica Moldova
Acum 2 ore
18:50
Denis Cuculescu, condamnat pentru trădare de patrie, este căutat de autorități după ce ar fi părăsit Moldova Unika.md
Denis Cuculescu, condamnat pentru trădare de patrie, este căutat de autorități după ce ar fi părăsit Moldova
18:50
Autorizațiile de construire pentru un complex din sectorul Ciocana, suspendate: acuzații de corupție și conflict de interese la Primăria Chișinău Unika.md
Autorizațiile de construire pentru un complex din sectorul Ciocana, suspendate: acuzații de corupție și conflict de interese la Primăria Chișinău
18:40
Accident tragic pe traseul Hâncești–Cimișlia: un copil și un bărbat au decedat Unika.md
Accident tragic pe traseul Hâncești–Cimișlia: un copil și un bărbat au decedat
18:40
Primăria Chișinău recomandă prudență în contextul ninsorilor și lapoviței prognozate Unika.md
Primăria Chișinău recomandă prudență în contextul ninsorilor și lapoviței prognozate
18:40
Poliția de Frontieră a inaugurat sediul Direcției Informații privind Pasagerii (UIP) Unika.md
Poliția de Frontieră a inaugurat sediul Direcției Informații privind Pasagerii (UIP)
Acum 4 ore
17:40
Tragedie la Ștefan Vodă: tânăra de 19 ani implicată în accident era însărcinată în luna a noua. Bebelușul nu a supraviețuit Unika.md
Tragedie la Ștefan Vodă: tânăra de 19 ani implicată în accident era însărcinată în luna a noua. Bebelușul nu a supraviețuit
Acum 6 ore
15:50
Chișinău investește peste 26 de milioane de euro în modernizarea gestionării deșeurilor: stație de sortare și recultivare a gunoiștii de la Ciocana Unika.md
Chișinău investește peste 26 de milioane de euro în modernizarea gestionării deșeurilor: stație de sortare și recultivare a gunoiștii de la Ciocana
15:50
ANI refuză inițierea controlului averii judecătoarei Ana Cucerescu în dosarul legat de Vlad Plahotniuc Unika.md
ANI refuză inițierea controlului averii judecătoarei Ana Cucerescu în dosarul legat de Vlad Plahotniuc
15:40
Trei automobile incendiate intenționat în sectorul Botanica: cazul vizează un membru al unei grupări criminale Unika.md
Trei automobile incendiate intenționat în sectorul Botanica: cazul vizează un membru al unei grupări criminale
15:40
Victoria Furtună, președinta partidului „Moldova Mare”, invitată la audieri în România în contextul solicitării retragerii cetățeniei române Unika.md
Victoria Furtună, președinta partidului „Moldova Mare”, invitată la audieri în România în contextul solicitării retragerii cetățeniei române
15:40
Gheața de pe trotuare transformă mersul pe jos în pericol: sute de persoane ajung la spital cu fracturi și traumatisme Unika.md
Gheața de pe trotuare transformă mersul pe jos în pericol: sute de persoane ajung la spital cu fracturi și traumatisme
15:00
Remaniere guvernamentală la Kiev: Mykhailo Fedorov, noul ministru al Apărării, Denys Shmyhal preia portofoliul Energiei Unika.md
Remaniere guvernamentală la Kiev: Mykhailo Fedorov, noul ministru al Apărării, Denys Shmyhal preia portofoliul Energiei
15:00
The Kyiv Independent: Ucraina spune că se pregătește pentru alegeri și referendum. Este realist acest lucru? Unika.md
The Kyiv Independent: Ucraina spune că se pregătește pentru alegeri și referendum. Este realist acest lucru?
14:50
USM reacționează la raportul de audit privind Palatul Sporturilor: „Vom analiza cu responsabilitate toate aspectele semnalate” Unika.md
USM reacționează la raportul de audit privind Palatul Sporturilor: „Vom analiza cu responsabilitate toate aspectele semnalate”
14:50
Angajați ai USMF „Nicolae Testemițanu” audiați în scandalul de fraudare al diplomelor: ancheta continuă în colaborare cu România Unika.md
Angajați ai USMF „Nicolae Testemițanu” audiați în scandalul de fraudare al diplomelor: ancheta continuă în colaborare cu România
14:50
Administrația separată din stânga Nistrului critică declarațiile vicepremierului Valeriu Chiveri privind reintegrarea Unika.md
Administrația separată din stânga Nistrului critică declarațiile vicepremierului Valeriu Chiveri privind reintegrarea
14:40
Alimentație gratuită pentru copii și elevi în Chișinău: normele și costurile pentru anul 2026 Unika.md
Alimentație gratuită pentru copii și elevi în Chișinău: normele și costurile pentru anul 2026
14:40
Noi reguli pentru spațiile din instituțiile medicale: zone de risc epidemiologic, ventilație modernă și gestionarea deșeurilor Unika.md
Noi reguli pentru spațiile din instituțiile medicale: zone de risc epidemiologic, ventilație modernă și gestionarea deșeurilor
14:10
Iulia Timoşenko despre percheziţiile anticorupţie de la sediul partidului său: Au venit cu 5 microbuze, au răscolit tot biroul / NABU publică înregistrări audio şi video: teancuri de dolari pe biroul fostului premier Unika.md
Iulia Timoşenko despre percheziţiile anticorupţie de la sediul partidului său: Au venit cu 5 microbuze, au răscolit tot biroul / NABU publică înregistrări audio şi video: teancuri de dolari pe biroul fostului premier
14:00
Marcela Nistor, numită secretar de stat la Ministerul Culturii: responsabilă de arte, industrii creative și educație artistică Unika.md
Marcela Nistor, numită secretar de stat la Ministerul Culturii: responsabilă de arte, industrii creative și educație artistică
Acum 8 ore
13:40
Dosarul penal al accidentului mortal de pe bulevardul Decebal, trimis în instanță: prima ședință va avea loc pe 20 ianuarie Unika.md
Dosarul penal al accidentului mortal de pe bulevardul Decebal, trimis în instanță: prima ședință va avea loc pe 20 ianuarie
13:40
Accident grav la Ștefan Vodă: șofer fără permis, în stare de ebrietate, a ajuns cu mașina în copac Unika.md
Accident grav la Ștefan Vodă: șofer fără permis, în stare de ebrietate, a ajuns cu mașina în copac
13:20
Trei tineri reținuți pentru tâlhărie, șantaj și privare ilegală de libertate în raionul Criuleni Unika.md
Trei tineri reținuți pentru tâlhărie, șantaj și privare ilegală de libertate în raionul Criuleni
13:20
Grup criminal organizat destructurat în Bălți, specializat în escrocherii financiare Unika.md
Grup criminal organizat destructurat în Bălți, specializat în escrocherii financiare
13:10
Oleg Bivol, revenit din diaspora, numit secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării Unika.md
Oleg Bivol, revenit din diaspora, numit secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării
13:10
Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, audiat suplimentar de Comisia de evaluare a procurorilor Unika.md
Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, audiat suplimentar de Comisia de evaluare a procurorilor
13:00
Impozitul imobiliar va fi actualizat pentru o taxare mai corectă și transparentă Unika.md
Impozitul imobiliar va fi actualizat pentru o taxare mai corectă și transparentă
13:00
Trei incidente grave cu gaz și sobe au pus în pericol viața oamenilor în data de 13 ianuarie 2026 Unika.md
Trei incidente grave cu gaz și sobe au pus în pericol viața oamenilor în data de 13 ianuarie 2026
13:00
Primele 42 de locuințe rurale reabilitate energetic prin Programul FEERM: sprijin real pentru familiile vulnerabile Unika.md
Primele 42 de locuințe rurale reabilitate energetic prin Programul FEERM: sprijin real pentru familiile vulnerabile
13:00
Maia Sandu a inspectat construcția noii unități militare din Băcioi: investiție majoră în condiții moderne pentru militarii moldoveni Unika.md
Maia Sandu a inspectat construcția noii unități militare din Băcioi: investiție majoră în condiții moderne pentru militarii moldoveni
13:00
Audit Ministerial descoperă abateri grave la Palatul Sporturilor al Universității de Stat din Moldova: prejudicii de 3,5 milioane lei în 2024 Unika.md
Audit Ministerial descoperă abateri grave la Palatul Sporturilor al Universității de Stat din Moldova: prejudicii de 3,5 milioane lei în 2024
12:50
Scrisoare deschisă către Guvern: Soluții urgente pentru accesul la locuințe și stoparea creșterii prețurilor pe piața imobiliară Unika.md
Scrisoare deschisă către Guvern: Soluții urgente pentru accesul la locuințe și stoparea creșterii prețurilor pe piața imobiliară
12:50
Dosarul Evghenia Guțul și Svetlana Popan, reluat la Curtea de Apel Centru: procesul continuă prin videoconferință Unika.md
Dosarul Evghenia Guțul și Svetlana Popan, reluat la Curtea de Apel Centru: procesul continuă prin videoconferință
12:50
Trei medici din UTA Găgăuzia trimiși în judecată pentru neglijență care a dus la decesul a doi pacienți Unika.md
Trei medici din UTA Găgăuzia trimiși în judecată pentru neglijență care a dus la decesul a doi pacienți
12:50
Adjunctul procurorului-șef din Glodeni, prins beat la volan, a depus cerere de demisie Unika.md
Adjunctul procurorului-șef din Glodeni, prins beat la volan, a depus cerere de demisie
12:50
Dan Perciun confirmă modificarea Codului Educației: rectorii universităților fuzionate ar putea candida pentru un al treilea mandat Unika.md
Dan Perciun confirmă modificarea Codului Educației: rectorii universităților fuzionate ar putea candida pentru un al treilea mandat
12:10
Legea Freelancerilor 2026: Ce trebuie să știi dacă vrei să lucrezi pe cont propriu în Moldova Unika.md
Legea Freelancerilor 2026: Ce trebuie să știi dacă vrei să lucrezi pe cont propriu în Moldova
12:10
Tinerii specialiști din Franța și SEE pot face stagii profesionale în Republica Moldova Unika.md
Tinerii specialiști din Franța și SEE pot face stagii profesionale în Republica Moldova
12:10
Focar de pestă porcină africană în satul Boghiceni, raionul Hâncești. Peste 70 de porci sacrificați Unika.md
Focar de pestă porcină africană în satul Boghiceni, raionul Hâncești. Peste 70 de porci sacrificați
12:10
Condamnat la 9 luni de închisoare pentru refuzul de a depune declarații într-un proces penal Unika.md
Condamnat la 9 luni de închisoare pentru refuzul de a depune declarații într-un proces penal
12:10
Dialog despre asistența Elveției pentru proiecte de dezvoltare și reintegrare în Republica Moldova Unika.md
Dialog despre asistența Elveției pentru proiecte de dezvoltare și reintegrare în Republica Moldova
Acum 12 ore
09:30
Creștinii ortodocși pe stil vechi îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Vasile cel Mare Unika.md
Creștinii ortodocși pe stil vechi îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Vasile cel Mare
09:20
Horoscopul zilei – 14 ianuarie 2026. Citește previziunile detaliate și profită la maximum de energia zilei Unika.md
Horoscopul zilei – 14 ianuarie 2026. Citește previziunile detaliate și profită la maximum de energia zilei
09:20
ULTIMA ORĂ//Nou scandal de corupție în Ucraina. Iulia Timoșenko, vizată de anchetă, scrie presa de la Kiev Unika.md
ULTIMA ORĂ//Nou scandal de corupție în Ucraina. Iulia Timoșenko, vizată de anchetă, scrie presa de la Kiev
Acum 24 ore
04:20
ADN-ul lui Leonardo da Vinci: Descoperire științifică și mistere nerezolvate Unika.md
ADN-ul lui Leonardo da Vinci: Descoperire științifică și mistere nerezolvate
04:10
Patriarhia Ecumenică condamnă atacul lansat de serviciile ruse împotriva Patriarhului Bartolomeu Unika.md
Patriarhia Ecumenică condamnă atacul lansat de serviciile ruse împotriva Patriarhului Bartolomeu
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.