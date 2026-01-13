Baba Vanga anunță BANI pentru cinci zodii în 2026. Un an al marilor schimbări și al șanselor de aur pentru acești nativi
Ziarul National, 13 ianuarie 2026 09:15
Celebra clarvăzătoare bulgară Baba Vanga continuă să stârnească interesul lumii chiar și la decenii după dispariția sa. Interpretările moderne a...
Acum 30 minute
09:15
Baba Vanga anunță BANI pentru cinci zodii în 2026. Un an al marilor schimbări și al șanselor de aur pentru acești nativi
Celebra clarvăzătoare bulgară Baba Vanga continuă să stârnească interesul lumii chiar și la decenii după dispariția sa. Interpretările moderne a...
Acum 2 ore
08:15
Atac rusesc în noaptea trecută la Harkov: doi morți și mai mulți răniți în nord-estul Ucrainei # Ziarul National
Un atac rus desfăşurat în cursul nopţii asupra oraşului Harkov, din nord-estul Ucrainei, a dus la moartea a două persoane şi la rănirea altor câtev...
08:15
♈️ BerbecContextul astral aduce inițiativă și curaj, dar și teste de răbdare. O discuție tensionată poate clarifica definitiv o situație veche. În...
Acum 8 ore
03:15
SUA acuză în Consiliul de Securitate o „escaladare periculoasă” după atacul Rusiei cu racheta Oreşnik lângă graniţa cu Polonia și NATO # Ziarul National
Statele Unite au denunţat luni, în Consiliul de Securitate al ONU, folosirea în Ucraina, de către Rusia, a rachetei balistice de ultimă generaţie O...
Acum 12 ore
23:15
Suedia își întărește apărarea cu sateliți militari și drone de luptă de sute de milioane de euro, pe fondul amenințării ruse și al imprevizibilității SUA # Ziarul National
Suedia va investi aproximativ patru miliarde de coroane (374 de milioane de euro) pentru achiziţionarea unor drone destinate forţelor sale armate, ...
21:15
Marți, 13 ianuarie 2026, Republica Moldova intră sub influența unui val de aer mai rece. În majoritatea regiunilor, temperaturile scad cu aproximat...
21:00
ULTIMA ORĂ // Considerat portavocea Kremlinului, Dodon a sărit ca ars după ce Maia Sandu a spus că ar vota ,,DA" la un referendum privind REUNIFICAREA celor două state românești # Ziarul National
Considerat portavocea Kremlinului, socialistul Igor Dodon este convins că președinta Maia Sandu ar vota ,,pentru" la un eventual referendum priv...
Acum 24 ore
20:15
Ce a vrut să transmită Maia Sandu prin declarația că ar VOTA pentru UNIREA celor două state ROMÂNEȘTI la un eventual REFERENDUM: ,,Se analizează și un scenariu alternativ: ce se întâmplă dacă obiectivul de aderare la UE nu va putea fi atins" # Ziarul National
,,Un titlu a făcut furori azi în presă: „Maia Sandu: Aș vota pentru reunirea cu România dacă s-ar organiza un referendum”. Este adevărat, decla...
19:15
UE respinge pentru moment ideea reluării dialogului cu Putin, avansată de Macron și Meloni # Ziarul National
O reluare a dialogului Uniunii Europene cu preşedintele rus Vladimir Putin – evocată recent de către preşedintele francez Emmanuel Macron şi premie...
19:15
Criza energetică lovește din nou Transnistria: fabrici oprite, pene de curent și ore scurtate în școli din cauza frigului # Ziarul National
Combinatul de ciment de la Râbniţa şi-a suspendat activitatea, iar Uzina Metalurgică Moldovenească funcţionează doar la capacitate parţială. În ace...
18:00
Karl Habsburg acuză „Patrioţi pentru Europa” că servește interesele Rusiei, stârnind furia FPÖ # Ziarul National
Actualul şef al casei de Habsburg-Lorraine, Karl Habsburg, a acuzat o parte din grupul parlamentar european Patrioţi pentru Europa că ar fi „a cinc...
17:00
Maia Sandu afirmă clar că ar vota pentru unirea cu România, dar mizează pe aderarea la UE ca obiectiv principal pentru Republica Moldova # Ziarul National
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat, într-un interviu cu doi cunoscuţi jurnalişti britanici, că ar vota „DA” în cazul unui eventu...
17:00
28 de proiecte noi pentru drumuri locale moderne, lansate în 42 de localități prin Programul „Europa este aproape” # Ziarul National
Peste 43.400 de persoane din 42 de localități vor beneficia de modernizarea infrastructurii rutiere. Proiectele vizează 18,35 km de drumuri comunal...
17:00
Procuratura Generală redeschide după 15 ani dosarul crimei din Telenești: adevăratul inculpat, condamnat la 25 de ani de închisoare pentru omorul unui copil # Ziarul National
Procuratura Generală informează că astăzi, 12 ianuarie 2026, a fost pronunțată sentința de condamnare la 25 de ani de închisoare în privința inculp...
15:45
VIDEO // REUNIFICAREA celor două state ROMÂNEȘTI, mai aproape ca niciodată? Maia Sandu a dezvăluit că ar VOTA la un eventual referendum pentru UNIREA R. Moldova cu România: „Priviți la ce se întâmplă în jurul Moldovei...” # Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, ar vota fără ezitare pentru unirea R. Moldova cu România, în cazul în care ar fi organizat un refe...
15:15
Învățători din toată țara învață să folosească roboți educaționali și realitate virtuală la clasele primare # Ziarul National
Peste 70 de cadre didactice din învățământul primar și-au consolidat competențele digitale privind utilizarea echipamentelor tehnologice la ore și ...
15:15
ULTIMA ORĂ // Începutul SFÂRȘITULUI pentru Igor Dodon? Plahotniuc și Iaralov vor depune MĂRTURII în dosarul „kuliok”, în care fostul președinte ar fi luat între 600 000 și 1 000 000 de euro pentru „SALARIILE” de la PSRM # Ziarul National
Fostul coordonator al coaliției de guvernare, Vladimir Plahotniuc, dar și mâna sa dreaptă, Serghei Iaralov, vor fi audiați în calitate de marto...
13:15
Iranul avertizează Washingtonul: nu vrea război, dar este gata să răspundă oricărei agresiuni # Ziarul National
Iranul este pe deplin pregătit pentru război, dar și pentru negocieri, a declarat luni ministrul iranian de externe Abbas Araghchi, după ce presedi...
12:15
Sectorul IT, motor al economiei: exporturi de peste 600 milioane USD și rol strategic pentru Republica Moldova # Ziarul National
În perioada ianuarie–septembrie 2025, sectorul IT a generat peste un sfert din totalul exporturilor de servicii ale Republicii Moldova, atingând o ...
11:45
Paznic din Telenești, condamnat la 18 ani și jumătate de închisoare pentru omor cu toporul asupra administratoarei firmei # Ziarul National
Oficiul Telenești al Procuraturii Orhei a anunțat pronunțarea recentă a unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat de 46 de ani, acuzat de...
Ieri
08:45
♈️ BerbecDimineața aduce inițiativă și dorință de afirmare, iar contextul favorizează decizii rapide la locul de muncă. O discuție tensionată poat...
08:45
Senatori americani avertizează: anexarea Groenlandei de către SUA ar duce la destrămarea NATO # Ziarul National
Senatorul american Chris Murphy a declarat într-un interviu TV că, dacă Statele Unite ar anexa Groenlanda, „ar fi sfârşitul NATO”.Comentariile de...
07:15
Noi atacuri cu drone ruseşti asupra Kievului: explozii, incendii şi mii de locuinţe încă fără căldură în gerul nopţii # Ziarul National
Rusia a lansat în noaptea trecută un nou val de drone asupra Kievului, lovind o clădire din oraş, au anunţat oficialii locali. Mai multe explozii a...
11 ianuarie 2026
19:15
În următoarele zile, Republica Moldova se confruntă cu un val de frig accentuat, cu nopți geroase și zile predominant înnourate. Precipitațiile lip...
16:30
Trump avertizează Cuba: încheiați un acord cu SUA sau rămâneți fără petrol și bani # Ziarul National
Preşedintele SUA, Donald Trump, a sugerat duminică faptul că Cuba ar trebui să încheie un acord cu Statele Unite, avertizând că naţiunea insulară n...
15:30
Bilanț sângeros în Iran: aproape 200 de morți la proteste, internet tăiat și amenințarea blocării terminalelor Starlink pentru izolarea totală a țării # Ziarul National
Numărul manifestanţilor ucişi în Iran a crescut semnificativ duminică, o organizaţie neguvernamentală raportând cel puţin 192 de morţi în aceste pr...
10:30
România, în urmă în relația cu SUA. Iulia Joja: Nicușor Dan obține vizită la Casa Albă doar dacă vine cu propuneri concrete și voință politică # Ziarul National
Pentru a reuşi să obţină o vizită la Casa Albă, preşedintele Nicuşor Dan trebuie să vină cu propuneri concrete şi să pună ceva pe masă în discuţiil...
Mai mult de 2 zile în urmă
07:15
Atac cu drone ucrainene la Voronej: patru răniți și clădiri avariate în sudul Rusiei # Ziarul National
Un atac cu drone ucrainene produs în noaptea de sâmbătă spre duminică a rănit cel puţin patru persoane şi a avariat mai multe clădiri în oraşul Vor...
00:45
Armata SUA lovește ținte ISIS în Siria, în represalii după uciderea a doi soldați americani # Ziarul National
Armata americană a anunţat, sâmbătă, că a desfăşurat „atacuri la scară largă” împotriva mai multor ţinte ISIS în Siria. Comandamentul Central al ...
10 ianuarie 2026
21:15
Duminică, 11 ianuarie 2026, Republica Moldova intră sub un val de frig persistent. După o sâmbătă cu maxime apropiate de 0°C în sud și centru, temp...
13:00
Atac cu drone ucrainene provoacă incendiu la un depozit de petrol din regiunea Volgograd # Ziarul National
Un atac cu drone al Ucrainei a provocat un incendiu la un depozit de petrol din districtul Oktiabrskii, situat în partea de sud a regiunii Volgogra...
11:00
Washingtonul respinge drept „delirante” acuzațiile Iranului privind implicarea SUA în protestele de stradă # Ziarul National
Washingtonul a respins ferm acuzaţiile Iranului de amestec în afacerile interne, calificându-le drept „delirante”, după ce ministrul iranian de Ext...
09:00
Atacurile masive asupra Kievului forțează o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate ONU luni # Ziarul National
Consiliul de Securitate al ONU se va reuni luni, la solicitarea Ucrainei, după atacurile ruseşti masive asupra Kievului, care au lăsat parţial capi...
09:00
♈️ BerbecStartul de zi promite dinamism și decizii rapide. O conversație aparent banală poate deschide o oportunitate profesională. Evită impulsiv...
07:00
Zelenski acuză Rusia că folosește gerul pentru a distruge instalațiile energetice ale Ucrainei # Ziarul National
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, acuză, în urma recentelor atacuri ruseşti, că Rusia profită de valul de frig pentru a lovi cât mai multe...
07:00
Zelenski avertizează: racheta Oreşnik folosită de Rusia împotriva Ucrainei este o provocare comună pentru Varşovia, Bucureşti, Budapesta şi alte capitale europene # Ziarul National
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, după ce Rusia a folosit o rachetă Oreşnik pentru a ataca Ucraina, că, din perspectiva utiliz...
03:45
Marea Britanie investește 200 de milioane de lire pentru pregătirea trupelor în vederea unei posibile misiuni multinaționale în Ucraina # Ziarul National
Marea Britanie va aloca 200 de milioane de lire sterline (230 de milioane de euro) pentru pregătirea armatei sale în perspectiva unei posibile desf...
00:45
Macron decalează summitul G7 pentru a-i face loc lui Trump, care îşi serbează 80 de ani cu lupte MMA la Casa Albă # Ziarul National
Franţa va amâna cu câteva zile următorul summit al liderilor G7 din acest an pentru a evita o neconcordanţă cu agenda lui Donald Trump, a anunţat v...
9 ianuarie 2026
22:45
Medvedev justifică atacul cu racheta „Oreşnik” asupra Ucrainei ca „injecţie cu haloperidol” şi cere capturarea cancelarului german Friedrich Merz # Ziarul National
Atacul nocturn cu rachetă „Oreşnik” asupra Ucrainei este prezentat de Dmitri Medvedev, vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Federaţiei Rus...
21:45
Răcire accentuată și episoade de ninsoare în Republica Moldova, sâmbătă 10.01.2026 # Ziarul National
Sâmbătă, 10 ianuarie 2026, Republica Moldova intră sub influența unui val de aer mai rece, cu o scădere vizibilă a temperaturilor față de ziua prec...
20:45
Hotelul Majestic din Cannes, evacuat după un incendiu izbucnit la spa: peste 400 de persoane scoase din clădire, fără victime # Ziarul National
Un incendiu a izbucnit joi seara la primul etaj al prestigiosului hotel Le Majestic din Cannes (Alpes-Maritimes). Peste 400 de persoane – rezidenţi...
17:45
Meloni cere reluarea dialogului Europei cu Rusia, dar respinge revenirea rapidă a Moscovei în G8 # Ziarul National
Europa ar trebui să reia dialogul cu Rusia, a declarat vineri premierul italian Giorgia Meloni, precizând însă că este mult prea devreme pentru a d...
15:45
Ce ascunde Groenlanda, cea mai mare insulă de pe Pământ? Un geolog explică motivele pentru care insula râvnită de Trump și nu doar # Ziarul National
Groenlanda, cea mai mare insulă de pe Pământ, posedă unele dintre cele mai bogate rezerve de resurse naturale din lume. Acestea includ materii...
15:30
Detalii terifiante despre ASASINAREA în Veneția a moldoveanului Sergiu Țărnă. Ucigașul ar fi un POLIȚIST: „A fost o execuție. Împușcătura a fost trasă de la mică distanță, iar bietul tânăr de 25 de ani nu a avut nicio șansă...” # Ziarul National
Riccardo Salvagno, un ofițer de poliție locală în vârstă de 40 de ani, a fost arestat fiind considerat principalul suspect în cazul uciderii lu...
15:15
Tânăr din Chișinău, condamnat pentru escrocherii cu criptomonede de peste 700 000 de lei # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un caz de escrocherie, în care un tânăr în vârstă ...
14:15
Papa Leon al XIV-lea avertizează asupra revenirii războiului, denunţă „diplomaţia forţei” şi încălcarea frontierelor stabilite după al Doilea Război Mondial # Ziarul National
Papa Leon al XIV-lea trage vineri un semnal de alarmă împotriva revenirii războiului şi a ascensiunii unei diplomaţii a forţei, denunţă slăbirea mu...
12:15
Cod galben de intensificări ale vântului pentru intervalul 08.01.2026, ora 16 – 09.01.2026, ora 12. Vântul va sufla predominant din vest, cu rafale...
12:15
Alimentarea cu energie electrică a fost restabilită pentru toți cei peste 4.200 de consumatori afectați de vremea nefavorabilă # Ziarul National
Toți cei peste 4.210 consumatori din 10 localități, care au rămas fără energie electrică în urma condițiilor meteo nefavorabile din după-amiaza zil...
12:15
Drumurile naționale rămân practicabile: sute de utilaje și muncitori acționează non-stop pentru siguranța traficului în condiții de iarnă # Ziarul National
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale anunță că, în contextul condițiilor meteo specifice iernii din ultimele zile, circulația pe dru...
11:00
VIDEO // „Creștinul” Putin a LOVIT Ucraina în a doua zi de Crăciun cu rachete hipersonice. R. Moldova CONDAMNĂ atacul comis de Rusia # Ziarul National
Rusia a lansat în noaptea de 8 spre 9 ianuarie, o serie de rachete asupra Ucrainei, ucigând cel puțin patru persoane în capitala Kiev și lovind...
