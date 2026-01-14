Primăria Bălți continuă sprijinul acordat persoanelor social-vulnerabile
Provincial, 14 ianuarie 2026 11:50
Cu prilejul sărbătorilor de iarnă și în scopul susținerii și sprijinirii persoanelor din categoriile social-vulnerabile din municipiul Bălți, reprezentanții Primăriei au efectuat vizite la domiciliile beneficiarilor, oferindu-le pachete cu produse alimentare din partea Primăriei municipiului Bălți și a sponsorilor. Acest sprijin vine în continuarea frumoasei tradiții de a oferi mese calde persoanelor nevoiașe în perioada […]
• • •
Alte ştiri de Provincial
Acum 10 minute
12:00
Procuratura UTA Găgăuzia a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată două cauze penale în privința a trei medici, acuzați de – încălcarea din neglijenţă a regulilor şi metodelor de acordare a asistenţei medicale, care a cauzat decesul a doi pacienți. Potrivit materialelor de urmărire penală, decesul primului pacient contaminat cu o boală […]
Acum 30 minute
11:50
Acum o oră
11:30
Inspectorii de mediu din Rezina au desfășurat recent mai multe razii în teren, având ca obiectiv intensificarea controlului asupra lucrărilor silvotehnice din fondul forestier, precum și verificarea modului în care este respectată legislația de mediu. În urma acțiunilor întreprinse, au fost depistate cazuri de încălcare a legislației de mediu. Persoanele contraveniente au fost identificate, iar […]
11:30
293 de localități din Republica Moldova vor beneficia de elaborarea, actualizarea sau modernizarea planurilor urbanistice generale. Proiectele de dezvoltare locală în acest sens au fost incluse, astăzi, de către Guvern, în Documentul unic de program pentru anii 2025-2027. Elaborarea planurilor urbanistice generale va contribui la dezvoltarea durabilă a localităților, la asigurarea unei mai bune organizări spațiale […]
11:20
Pacienții și personalul medical din Republica Moldova vor beneficia de servicii medicale mai calitative și condiții de activitate mai sigure. Guvernul a aprobat un nou Regulament sanitar privind condițiile de igienă pentru prestatorii de servicii medicale. Proiectul instituie un cadru unitar și aplicabil tuturor prestatorilor de servicii medicale – publici și privați, inclusiv pentru asistența de […]
11:20
Proiectele de asistență promovate pe ambele maluri ale Nistrului au fost trecute în revistă la întrevederea cu directorul Biroului de Cooperare al Elveției în Republica Moldova # Provincial
Miercuri, 14 ianuarie curent, șeful Biroului politici de reintegrare, Alin Gvidiani, a avut o întrevedere de lucru cu directorul Biroului de Cooperare al Elveției în Republica Moldova, Guido Beltrani. Au fost abordate programele și proiectele de asistență, finanțate de către Elveția, implementate și planificate pentru promovare pe ambele maluri ale Nistrului, referitoare la dezvoltarea unui […]
11:20
Scrisoare către șeful Guvernului. Mircea Baciu, despre necesitatea de a veni cu abordări noi pentru a asigura accesul cât mai larg al populaţiei la locuinţe calitative # Provincial
Mircea Baciu, antreprenor din Republica Moldova, a adresat o scrisoare deschisă către prim-ministrul Republicii Moldova, în care vorbește despre situaţia creată pe piaţa imobiliară și despre necesitatea de a veni cu abordări noi pentru a asigura accesul cât mai larg al populaţiei la locuinţe calitative: „Stimate Dle Prim-ministru! Această adresare publică a mea către dumneavoastră porneşte de la […]
11:10
Igor Dodon, liderul socialiștilor, „cu prilejul sărbătorii Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei, mare teolog creștin, propovăduitor și unul dintre cei mai importanți părinţi ai bisericii ortodoxe", a adresat sincere felicitări tuturor creștinilor ortodocși din Republica Moldova, precum și celor care poartă cu cinste numele de Vasile. „Această zi binecuvântată este legată și […]
Acum 2 ore
11:00
Primul copil născut în maternitatea din Ialoveni în 2026, întâmpinat cu felicitări de Primărie # Provincial
Primul ialovenean născut în maternitatea din orașul Ialoveni în anul 2026 este un băiețel. Bucuria a venit în familia soților Denis și Diana Toma, pentru care nou-născutul este cel de-al doilea copil. Cu prilejul acestui eveniment, în conformitate cu frumoasa tradiție instituită de-a lungul anilor, primarul orașului Ialoveni, Sergiu Armașu, i-a felicitat pe părinții micuțului […]
10:50
Două persoane au avut de suferit în urma nerespectării regulilor antiincendiare la exploatarea sobelor de încălzit. Primul caz a fost înregistrat în amiaza zilei de 13 ianuarie 2026 într-o locuință din satul Trifăuți, raionul Soroca. Aici, un bărbat în vârstă de 66 de ani a primit intoxicație cu monoxid de carbon, emanat de la soba […]
10:50
Guvernul, astăzi, în ședință, a aprobat o serie de numiri în funcții. Oleg Bivol a fost numit în funcția de secretar de stat al Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Gheorghe Ambrosii și Radu Voiticovschi au fost numiți, prin detașare, în funcții de director adjunct al Agenției Naționale Transport Auto. Elena Grumeza a fost numită în […]
10:50
35 de proiecte ale organizațiilor pentru tineret, câștigătoare în cadrul Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret # Provincial
Ministerul Educației și Cercetării anunță proiectele câștigătoare în cadrul Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret, ediția 2026. Comisia de evaluare a declarat 35 de proiecte câștigătoare, pentru care s-a alocat circa 14 milioane lei. Proiectele finanțate vor implica direct tineri, lucrători de tineret, organizații de tineret, consilii de tineret și de elevi, autorități ale […]
10:40
Pe parcursul anului 2025, prin intermediul platformei naționale de administrare digitală a orașelor Alerte.md, dezvoltată de organizația Mediapoint, au fost raportate 273 de probleme locale, cu 15% mai multe decât în 2024. 85% dintre rapoartele expediate de cetățeni în 2025 au fost deja soluționate de către autoritățile locale sau sunt în proces de soluționare. Cele […]
10:40
Refuzul de a depune declarații a dus la condamnare: un bărbat de 32 de ani trimis după gratii # Provincial
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat de 32 de ani, găsit vinovat de săvârșirea infracțiunii de refuz de a depune declarații în cadrul procesului penal. Prin sentința instanței, inculpatul a fost condamnat la o pedeapsă definitivă de 9 luni de închisoare, la care a fost adăugată parțial partea neexecutată a […]
10:40
Președintele Maia Sandu a vizitat șantierul noii unități militare din Băcioi, informează PROVINCIAL. „De mulți ani vorbim despre condițiile precare în care locuiesc și se antrenează militarii moldoveni. În sfârșit lucrurile se schimbă în bine. Așa arată șantierul noii unități militare din Băcioi. Tabăra va oferi condiții moderne de cazare și instruire, conform celor mai […]
10:40
Funcționarii postul vamal Palanca au supus controlului de specialitate un autocar de model YUTONG, care se deplasa din Ucraina spre Republica Moldova, având la bord 36 de pasageri. Atât conducătorul auto, cât și pasagerii au declarat că transportă exclusiv bunuri pentru necesități personale, care nu ar necesita declarare în scris. În baza analizei de risc, […]
10:30
O persoană a suferit arsuri în urma unei explozii provocate de o scurgere de gaz de la un aragaz. Cazul a fost înregistrat în dimineața zilei de 13 ianuarie 2026, într-o gospodărie din satul Costești, raionul Ialoveni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 10:30. Potrivit informațiilor recepționate, într-o casă de locuit s-a […]
Acum 4 ore
09:10
(FOTO) Vladimir Bolea a inspectat lucrările de reabilitare a drumului Soroca–Arionești–Otaci # Provincial
Peste 23 de localități din nordul țării vor beneficia de un drum reabilitat conform standardelor europene. În contextul vizitei de ieri, la Soroca, viceprim-ministrul Bolea Vladimir a inspectat mersul lucrărilor pe șantierul traseului Soroca-Arionești-Otaci. Proiectul este finanțat cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare și include: reconstrucția drumului R14 – R6 – Codrul Nou […]
08:10
Centrul de Sănătate Sângerei a fost modernizat recent în cadrul unui proiect finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Valoarea totală a proiectului este de 760 de mii de lei, din care 640 de mii de lei au fost alocați de […]
Acum 6 ore
07:40
Colectivul Primăriei Ialoveni a felicitat soții Vladimir și Tatiana Zagorodniuc cu frumosul jubileu de familie "nunta de aur", marcând 50 de ani de la momentul în care au decis să-și unească destinele și să clădească o familie. Cu acest prilej, Sergiu Armașu, primarul orașului Ialoveni, în numele administrației publice locale și tuturor ialovenenilor, i-a felicitat […]
Acum 24 ore
16:50
În cadrul proiectului finanțat de Guvernul Elveției (Swiss Cooperation in Moldova), cofinanțat și implementat de UNFPA Moldova, în parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, proiectul „Consolidarea guvernării bazate pe date demografice fiabile și dezagregate pentru autoritățile centrale și locale" a avut loc un eveniment cultural deosebit. Cercul „Clubul Veteran" al Palatului Municipal de Cultură Bălți […]
16:40
MEC: elevii și preșcolarii beneficiază de laboratoare și clase modernizate în peste 400 de instituții # Provincial
În anul trecut, 200 de grădinițe din țară au fost dotate cu echipamente, mobilier și materiale didactico-metodice. Totodată, Ministerul Educației și Cercetării a finalizat prima etapă de dotare și a 200 de școli din mai multe localități. Achizițiile au fost făcute în cadrul Proiectului „Îmbunătățirea Calității Educației", finanțat de Banca Mondială. Valoarea totală a bunurilor […]
16:30
În după-amiaza zilei de 13 ianuarie 2026, pompierii IGSU au intervenit pentru stingerea unui incendiu care a cuprins un apartament dintr-un bloc de locuit din sectorul Râșcani. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 14:51. Potrivit datelor, un apartament a fost afectat de flăcări într-un bloc de pe strada Aleco Russo 3/2, iar […]
16:20
Pe 15 ianuarie, în Republica Moldova este marcată Ziua Națională a Culturii, o sărbătoare dedicată valorilor identității culturale, creației artistice și dialogului dintre generații. Cu acest prilej, Muzeul Național de Artă al Moldovei organizează ediția a V-a a Nocturnei Muzeale, un eveniment devenit deja o tradiție culturală apreciată de public. Începând cu anul 2022, Nocturna […]
16:10
Chișinău celebrează Ziua Culturii și ziua lui Mihai Eminescu! Ceban: Aduc sincere felicitări și cele mai calde gânduri fiecărui om de cultură… # Provincial
Pe data de 15 ianuarie este sărbătorită atât ziua de naștere a lui Mihai Eminescu, dar și Ziua Culturii. „Aduc sincere felicitări și cele mai calde gânduri fiecărui om de cultură, artist, scriitor, pictor, regizor, actor și fiecărui care gândește, respiră, crează și aduce aportul pentru dezvoltarea culturii noastre. Toți reprezentanții din domeniul culturii trebuie […]
15:50
Astăzi, Direcția Generală Finanțe a Consiliului raional Cahul a organizat o ședință de lucru consacrată examinării unor aspecte esențiale ale procesului bugetar la nivel local. Ședința a debutat cu un cuvânt de salut adresat participanților de către Președintele raionului Cahul, Pavel Groza, după care au fost abordate temele incluse pe ordinea de zi. La eveniment […]
15:30
Cinci focare de Pesta Porcină Africană și un caz de rabie înregistrate în perioada 5–12 ianuarie 2026 # Provincial
Agenția Națională pentru Siguranța
15:20
Funcționarii postului vamal Sculeni, în comun cu polițiștii de frontieră, au supus controlului un mijloc de transport de model Lexus NX200, care se deplasa pe direcția de ieșire din Republica Moldova. Potrivit declarațiilor șoferului, destinația finală a acestuia era Turcia. La volan se afla un nerezident în vârstă de 45 de ani, care a comunicat […] Post-ul Armă și cartușe, depistate la postul vamal Sculeni, la ieșirea din țară apare prima dată în Provincial.
15:20
Ministerul Culturii marchează Ziua Națională a Culturii prin decernarea Premiilor în domeniu pentru anul 2025 # Provincial
De Ziua Națională a Culturii, va fi organizată ceremonia oficială de înmânare a Premiilor în domeniul culturii pentru anul 2025. Evenimentul va avea loc pe 15 ianuarie, începând cu ora 16:00, la Palatul Republicii. În cadrul festivității vor fi acordate premii nominale și speciale, precum și diplome de apreciere, pentru realizări remarcabile și contribuții de […] Post-ul Ministerul Culturii marchează Ziua Națională a Culturii prin decernarea Premiilor în domeniu pentru anul 2025 apare prima dată în Provincial.
13:40
În 2025 a început procesul de reabilitare și extindere a sediului Oficiului Avocatului Poporului – Casa Drepturilor Omului. Despre aceasta a anunțat Ceslav Panico, Avocatul Poporului, care a spus că, „după zeci de ani în care clădirea istorică din centrul Chișinăului nu a beneficiat de reparații sau lucrări reale de întreținere, iar angajații Oficiului au […] Post-ul Casa Drepturilor Omului din Chișinău va fi reabilitată și modernizată până în 2027 apare prima dată în Provincial.
13:30
La Bălți a avut loc un eveniment festiv dedicat copiilor din comunitatea romă a municipiului # Provincial
În perioada sărbătorilor de Crăciun, cu sprijinul mediatorului comunitar al Primăriei municipiului Bălți, Budulai Mișcoi, a fost organizat un eveniment festiv dedicat copiilor de etnie romă din municipiu. Evenimentul a avut drept scop promovarea incluziunii sociale, a solidarității și a spiritului sărbătorilor de iarnă, oferind copiilor momente de bucurie, atenție și căldură sufletească. Cei mici […] Post-ul La Bălți a avut loc un eveniment festiv dedicat copiilor din comunitatea romă a municipiului apare prima dată în Provincial.
13:10
Agenții economici din regiunea transnistreană continuă să exporte preponderent pe piața UE # Provincial
În anul 2025, agenții economici din regiunea transnistreană a Republicii Moldova au continuat să desfășoare activități de comerț exterior preponderent cu statele membre ale Uniunii Europene (UE). Potrivit datelor furnizate de Serviciul Vamal, ponderea importurilor din UE în totalul importurilor realizate în regiune a constituit 48%, iar exporturile către piața UE au reprezentat 71% din […] Post-ul Agenții economici din regiunea transnistreană continuă să exporte preponderent pe piața UE apare prima dată în Provincial.
12:40
Nimoreni și Molești vor beneficia de drumuri modernizate prin Programul „Europa este aproape” # Provincial
Localitățile Nimoreni și Molești din raionul Ialoveni, vor beneficia de proiecte de infrastructură rutieră locală în cadrul noului apel al Programului „Europa este aproape”. „Mulțumim Guvernul Republicii Moldova pentru oportunitatea oferită și pentru sprijinul acordat dezvoltării infrastructurii locale. Contractele de finanțare au fost semnate, ceea ce înseamnă că vom avea drumuri modernizate, mai mult confort […] Post-ul Nimoreni și Molești vor beneficia de drumuri modernizate prin Programul „Europa este aproape” apare prima dată în Provincial.
12:40
Agenția Servicii Publice informează opinia publică că, persoanele vizate în comunicatul Centrului Național Anticorupție din 13 ianuarie 2026, într-un dosar de trafic de influență, nu sunt angajați ai Agenției Servicii Publice. Potrivit informațiilor prezentate de CNA, două persoane sunt bănuite că ar fi pretins și acceptat suma de 2000 de euro pentru a facilita promovarea […] Post-ul Reacție ASP: persoanele vizate de CNA nu sunt angajați ai Agenției Servicii Publice apare prima dată în Provincial.
12:20
L-au jefuit și l-au urcat cu forța în mașină: trei bărbați și o femeie, condamnați la închisoare # Provincial
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința a patru persoane: trei bărbați cu vârstele de 33, 34 și 47 de ani și o femeie de 27 de ani, recunoscute vinovate de comiterea infracțiunilor de escrocherie, jaf și răpirea unei persoane, săvârșite în complicitate. Prin sentința instanței, inculpații au fost condamnați, pentru concurs de infracțiuni, […] Post-ul L-au jefuit și l-au urcat cu forța în mașină: trei bărbați și o femeie, condamnați la închisoare apare prima dată în Provincial.
12:10
Vladimir Bolea a discutat la Drochia despre extinderea rețelei regionale de apă potabilă # Provincial
Aflat astăzi în nordul țării, viceprim-ministrul Vladimir Bolea a discutat la Consiliul raional Drochia cu reprezentanții autorităților publice locale, ai Agenția de Dezvoltare Regională Nord și cu responsabili de sector de la MIDR, despre asigurarea aprovizionării cu apă potabilă a locuitorilor din raionul Drochia și din alte cinci localități din zonă. În urma dialogului, s-a […] Post-ul Vladimir Bolea a discutat la Drochia despre extinderea rețelei regionale de apă potabilă apare prima dată în Provincial.
Ieri
12:00
Forul mondial a validat lista arbitrilor moldoveni desemnați de Comitetul de Arbitri pentru competițiile internaționale în anul 2026, pe care se regăsesc 6 arbitri, 12 arbitri asistenți, un arbitru de futsal și 2 arbitri de fotbal pe plajă. Iată lista arbitrilor FIFA pentru anul 2026: Arbitri: Igor BOȘCA, Oxana CRUC, Elena GOBJILA, Roman JITARI, Dumitru MUNTEAN, Ion ORLIC; Arbitri asistenți: Anatolie BASIUL, Natalia CEBAN, […] Post-ul FIFA a validat lista arbitrilor moldoveni pentru competițiile internaționale din 2026 apare prima dată în Provincial.
11:50
Inspectorii de mediu din cadrul Direcției control resurse cinegetice și piscicole a aparatului central al Inspectoratului pentru Protecția Mediului au desfășurat, recent, razii de combatere a braconajului în raioanele Sîngerei, Telenești, Orhei, Strășeni, Dubăsari și Criuleni. Acțiunile de control au avut drept scop prevenirea și depistarea încălcărilor legislației de mediu în domeniul vânătorii și pescuitului. […] Post-ul IPM a desfășurat razii de combatere a braconajului în mai multe raioane ale țării apare prima dată în Provincial.
11:40
În seara zilei de 12 ianuarie 2026, pompierii au fost solicitați să intervină la lichidarea unui incendiu izbucnit într-o locuință de pe strada Libertății nr. 90 din orașul Lipcani, raionul Briceni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 20:14. La fața locului au fost îndreptate două echipe de pompieri și salvatori. Ajunși, aceștia […] Post-ul Femeie decedată în urma unui incendiu la Lipcani apare prima dată în Provincial.
11:30
Primăria comunei Lozova informează cetățenii despre semnarea Contractului de finanțare nr. ST 14 447 DE-1, pentru implementarea proiectului: „Lucrări de întreținere periodică a străzilor din s. Lozova, r. Strășeni”. Lungimea totală a străzilor: ~ 2 km Lățimea carosabilului: 4,5 m Proiectul este realizat cu sprijin financiar din bugetul de stat, prin intermediul Oficiul Național de […] Post-ul Străzile din Lozova vor fi reabilitate cu sprijin din bugetul de stat apare prima dată în Provincial.
11:30
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, precizează că, în cazul în care Primăria va continua să activeze în baza unui buget provizoriu, așa cum a fost în 2025, și chiar dacă vor apărea alte blocaje politice, create intenționat de unele partide, orașul va continua să se dezvolte, la fel ca și până acum. „Astăzi […] Post-ul (VIDEO) Ion Ceban: Chișinăul continuă să se dezvolte și cu buget provizoriu apare prima dată în Provincial.
11:30
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința a doi bărbați, în vârstă de 30 și 31 de ani, găsiți vinovați de comiterea infracțiunii de vătămare intenționată gravă a integrității corporale sau a sănătății, soldată cu decesul victimei. Instanța de judecată a dispus pedepse cu închisoarea: unul dintre inculpați a fost condamnat la 14 […] Post-ul Și-au bătut amicul de pahar până la moarte: doi bărbați trimiși după gratii apare prima dată în Provincial.
11:30
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră „Aeroportul Internațional Chișinău”, în conlucrare cu funcționarii vamali, au contracarat o tentativă de transportare ilicită a unor substanțe, în urma verificărilor efectuate asupra pasagerilor de la ruta Chișinău – Bratislava. Astfel, în cadrul formalităților de control efectuate de comun cu funcționarii vamali, în bagajul unui pasager […] Post-ul 88 de fiole cu substanțe neidentificate, transportate ilicit, depistate la Aeroport apare prima dată în Provincial.
11:10
Ministerul Educației și Cercetării informează instituțiile de învățământ general, organele locale de specialitate în domeniul educației și centrele de tineret despre organizarea, în perioada 9 ianuarie – 9 februarie 2026, a Concursului Național de eseuri video „Descoperă comunitatea mea”. Concursul este organizat de Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis”, cu sprijinul Fundației Soros Moldova, în parteneriat […] Post-ul „Descoperă comunitatea mea”: concurs de eseuri video pentru tineri apare prima dată în Provincial.
11:00
Vacanța de iarnă a copiilor a luat sfârșit. Primarul general al capitalei, Ion Ceban, la începutul noului semestru a venit cu o rugăminte. „Am rugat maximă implicare, suport și atenție în legătură cu începerea studiilor de după vacanță, iar planul antidrog care a fost pregătit, să fie consultat pe larg și implementat de comun cu […] Post-ul Elevii revin la școală: apelul primarului Ion Ceban către autorități apare prima dată în Provincial.
11:00
Astăzi, viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, întreprinde o vizită de lucru în nordul țării. În drum spre Soroca, ministrul a făcut o oprire la sensul giratoriu de pe drumul republican R6 Chișinău–Orhei–Bălți, km 32,00, pentru a inspecta mersul lucrărilor. Acesta este un obiectiv important de creștere a siguranței și de fluidizare a […] Post-ul (FOTO) Lucrările la sensul giratoriu de pe R6, realizate în proporție de 70% apare prima dată în Provincial.
11:00
Trădare de patrie și escrocherie cu criptomonede: inculpatul, condamnat la 15 ani de închisoare # Provincial
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unei persoane, recunoscută vinovată de comiterea infracțiunilor de trădare de patrie și escrocherie în proporții deosebit de mari. Prin sentința Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) din 12 ianuarie 2026, inculpatul a fost condamnat la 15 ani de închisoare, cu […] Post-ul Trădare de patrie și escrocherie cu criptomonede: inculpatul, condamnat la 15 ani de închisoare apare prima dată în Provincial.
10:50
Două persoane au fost reținute de CNA într-un dosar de trafic de influență privind favorizarea promovării examenului auto # Provincial
Centrul Național Anticorupție informează că, la data de 13 ianuarie 2026, ofițerii CNA, sub conducerea procesuală a procurorilor din municipiul Cahul, au desfășurat acțiuni de urmărire penală la Comrat într-un dosar pornit pe faptul comiterii infracțiunii de trafic de influență. Potrivit materialelor cauzei, două persoane sunt bănuite că ar fi pretins și acceptat suma de […] Post-ul Două persoane au fost reținute de CNA într-un dosar de trafic de influență privind favorizarea promovării examenului auto apare prima dată în Provincial.
12 ianuarie 2026
16:40
Evenimentele din săptămâna 12 – 18 ianuarie 2026, din cadrul campaniei „Hai Acasă de Crăciun”: Basarabeasca – Nelly Ciobanu și Vitalie Dani (13 ianuarie, ora 15:00) Ialoveni – Orchestra de Muzică Populară „Folclor” (14 ianuarie, ora 17:00) Corjeuți, Briceni – Gabriel Nebunu (14 ianuarie, ora 18:00) Ungheni – Orchestra de Muzică Populară „Folclor” (15 ianuarie, […] Post-ul „Hai Acasă de Crăciun”: concerte gratuite în perioada 12–18 ianuarie apare prima dată în Provincial.
16:30
28 de noi proiecte de modernizare a drumurilor locale în cadrul Programului „Europa este aproape” vor fi implementate în localitățile din țară. Peste 43.400 de persoane din 42 de localități vor beneficia de modernizarea infrastructurii rutiere, inclusiv: 18,35 km de drumuri comunale și străzi, 6,77 km de căi pietonale și platforme de acces către instituții publice […] Post-ul 28 de proiecte de modernizare a drumurilor locale vor fi implementate în țară apare prima dată în Provincial.
