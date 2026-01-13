Cinci focare de Pesta Porcină Africană și un caz de rabie înregistrate în perioada 5–12 ianuarie 2026
Provincial, 13 ianuarie 2026 15:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor informează despre înregistrarea, în perioada 05.01.2026 – 12.01.2026, a cinci focare de Pesta porcină africană (PPA): – 1 focar, la porci domestici, în raionul Leova, satul Hîrtop; – 1 focar, la porci domestici, în raionul Ungheni, satul Zagarancea; – 1 focar, la porci domestici, în raionul Hîncești, satul Boghiceni; – 1 focar, […]
• • •
Acum 30 minute
15:30
15:20
Funcționarii postului vamal Sculeni, în comun cu polițiștii de frontieră, au supus controlului un mijloc de transport de model Lexus NX200, care se deplasa pe direcția de ieșire din Republica Moldova. Potrivit declarațiilor șoferului, destinația finală a acestuia era Turcia. La volan se afla un nerezident în vârstă de 45 de ani, care a comunicat […]
15:20
Ministerul Culturii marchează Ziua Națională a Culturii prin decernarea Premiilor în domeniu pentru anul 2025 # Provincial
De Ziua Națională a Culturii, va fi organizată ceremonia oficială de înmânare a Premiilor în domeniul culturii pentru anul 2025. Evenimentul va avea loc pe 15 ianuarie, începând cu ora 16:00, la Palatul Republicii. În cadrul festivității vor fi acordate premii nominale și speciale, precum și diplome de apreciere, pentru realizări remarcabile și contribuții de […]
Acum 4 ore
13:40
În 2025 a început procesul de reabilitare și extindere a sediului Oficiului Avocatului Poporului – Casa Drepturilor Omului. Despre aceasta a anunțat Ceslav Panico, Avocatul Poporului, care a spus că, „după zeci de ani în care clădirea istorică din centrul Chișinăului nu a beneficiat de reparații sau lucrări reale de întreținere, iar angajații Oficiului au […]
13:30
La Bălți a avut loc un eveniment festiv dedicat copiilor din comunitatea romă a municipiului # Provincial
În perioada sărbătorilor de Crăciun, cu sprijinul mediatorului comunitar al Primăriei municipiului Bălți, Budulai Mișcoi, a fost organizat un eveniment festiv dedicat copiilor de etnie romă din municipiu. Evenimentul a avut drept scop promovarea incluziunii sociale, a solidarității și a spiritului sărbătorilor de iarnă, oferind copiilor momente de bucurie, atenție și căldură sufletească. Cei mici […]
13:10
Agenții economici din regiunea transnistreană continuă să exporte preponderent pe piața UE # Provincial
În anul 2025, agenții economici din regiunea transnistreană a Republicii Moldova au continuat să desfășoare activități de comerț exterior preponderent cu statele membre ale Uniunii Europene (UE). Potrivit datelor furnizate de Serviciul Vamal, ponderea importurilor din UE în totalul importurilor realizate în regiune a constituit 48%, iar exporturile către piața UE au reprezentat 71% din […]
12:40
Nimoreni și Molești vor beneficia de drumuri modernizate prin Programul „Europa este aproape” # Provincial
Localitățile Nimoreni și Molești din raionul Ialoveni, vor beneficia de proiecte de infrastructură rutieră locală în cadrul noului apel al Programului „Europa este aproape". „Mulțumim Guvernul Republicii Moldova pentru oportunitatea oferită și pentru sprijinul acordat dezvoltării infrastructurii locale. Contractele de finanțare au fost semnate, ceea ce înseamnă că vom avea drumuri modernizate, mai mult confort […]
12:40
Agenția Servicii Publice informează opinia publică că, persoanele vizate în comunicatul Centrului Național Anticorupție din 13 ianuarie 2026, într-un dosar de trafic de influență, nu sunt angajați ai Agenției Servicii Publice. Potrivit informațiilor prezentate de CNA, două persoane sunt bănuite că ar fi pretins și acceptat suma de 2000 de euro pentru a facilita promovarea […]
12:20
L-au jefuit și l-au urcat cu forța în mașină: trei bărbați și o femeie, condamnați la închisoare # Provincial
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința a patru persoane: trei bărbați cu vârstele de 33, 34 și 47 de ani și o femeie de 27 de ani, recunoscute vinovate de comiterea infracțiunilor de escrocherie, jaf și răpirea unei persoane, săvârșite în complicitate. Prin sentința instanței, inculpații au fost condamnați, pentru concurs de infracțiuni, […]
12:10
Vladimir Bolea a discutat la Drochia despre extinderea rețelei regionale de apă potabilă # Provincial
Aflat astăzi în nordul țării, viceprim-ministrul Vladimir Bolea a discutat la Consiliul raional Drochia cu reprezentanții autorităților publice locale, ai Agenția de Dezvoltare Regională Nord și cu responsabili de sector de la MIDR, despre asigurarea aprovizionării cu apă potabilă a locuitorilor din raionul Drochia și din alte cinci localități din zonă. În urma dialogului, s-a […]
12:00
Forul mondial a validat lista arbitrilor moldoveni desemnați de Comitetul de Arbitri pentru competițiile internaționale în anul 2026, pe care se regăsesc 6 arbitri, 12 arbitri asistenți, un arbitru de futsal și 2 arbitri de fotbal pe plajă. Iată lista arbitrilor FIFA pentru anul 2026: Arbitri: Igor BOȘCA, Oxana CRUC, Elena GOBJILA, Roman JITARI, Dumitru MUNTEAN, Ion ORLIC; Arbitri asistenți: Anatolie BASIUL, Natalia CEBAN, […]
11:50
Inspectorii de mediu din cadrul Direcției control resurse cinegetice și piscicole a aparatului central al Inspectoratului pentru Protecția Mediului au desfășurat, recent, razii de combatere a braconajului în raioanele Sîngerei, Telenești, Orhei, Strășeni, Dubăsari și Criuleni. Acțiunile de control au avut drept scop prevenirea și depistarea încălcărilor legislației de mediu în domeniul vânătorii și pescuitului. […]
Acum 6 ore
11:40
În seara zilei de 12 ianuarie 2026, pompierii au fost solicitați să intervină la lichidarea unui incendiu izbucnit într-o locuință de pe strada Libertății nr. 90 din orașul Lipcani, raionul Briceni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 20:14. La fața locului au fost îndreptate două echipe de pompieri și salvatori. Ajunși, aceștia […]
11:30
Primăria comunei Lozova informează cetățenii despre semnarea Contractului de finanțare nr. ST 14 447 DE-1, pentru implementarea proiectului: „Lucrări de întreținere periodică a străzilor din s. Lozova, r. Strășeni". Lungimea totală a străzilor: ~ 2 km Lățimea carosabilului: 4,5 m Proiectul este realizat cu sprijin financiar din bugetul de stat, prin intermediul Oficiul Național de […]
11:30
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, precizează că, în cazul în care Primăria va continua să activeze în baza unui buget provizoriu, așa cum a fost în 2025, și chiar dacă vor apărea alte blocaje politice, create intenționat de unele partide, orașul va continua să se dezvolte, la fel ca și până acum. „Astăzi […]
11:30
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința a doi bărbați, în vârstă de 30 și 31 de ani, găsiți vinovați de comiterea infracțiunii de vătămare intenționată gravă a integrității corporale sau a sănătății, soldată cu decesul victimei. Instanța de judecată a dispus pedepse cu închisoarea: unul dintre inculpați a fost condamnat la 14 […]
11:30
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră „Aeroportul Internațional Chișinău", în conlucrare cu funcționarii vamali, au contracarat o tentativă de transportare ilicită a unor substanțe, în urma verificărilor efectuate asupra pasagerilor de la ruta Chișinău – Bratislava. Astfel, în cadrul formalităților de control efectuate de comun cu funcționarii vamali, în bagajul unui pasager […]
11:10
Ministerul Educației și Cercetării informează instituțiile de învățământ general, organele locale de specialitate în domeniul educației și centrele de tineret despre organizarea, în perioada 9 ianuarie – 9 februarie 2026, a Concursului Național de eseuri video „Descoperă comunitatea mea". Concursul este organizat de Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis", cu sprijinul Fundației Soros Moldova, în parteneriat […]
11:00
Vacanța de iarnă a copiilor a luat sfârșit. Primarul general al capitalei, Ion Ceban, la începutul noului semestru a venit cu o rugăminte. „Am rugat maximă implicare, suport și atenție în legătură cu începerea studiilor de după vacanță, iar planul antidrog care a fost pregătit, să fie consultat pe larg și implementat de comun cu […]
11:00
Astăzi, viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, întreprinde o vizită de lucru în nordul țării. În drum spre Soroca, ministrul a făcut o oprire la sensul giratoriu de pe drumul republican R6 Chișinău–Orhei–Bălți, km 32,00, pentru a inspecta mersul lucrărilor. Acesta este un obiectiv important de creștere a siguranței și de fluidizare a […]
11:00
Trădare de patrie și escrocherie cu criptomonede: inculpatul, condamnat la 15 ani de închisoare # Provincial
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unei persoane, recunoscută vinovată de comiterea infracțiunilor de trădare de patrie și escrocherie în proporții deosebit de mari. Prin sentința Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) din 12 ianuarie 2026, inculpatul a fost condamnat la 15 ani de închisoare, cu […]
10:50
Două persoane au fost reținute de CNA într-un dosar de trafic de influență privind favorizarea promovării examenului auto # Provincial
Centrul Național Anticorupție informează că, la data de 13 ianuarie 2026, ofițerii CNA, sub conducerea procesuală a procurorilor din municipiul Cahul, au desfășurat acțiuni de urmărire penală la Comrat într-un dosar pornit pe faptul comiterii infracțiunii de trafic de influență. Potrivit materialelor cauzei, două persoane sunt bănuite că ar fi pretins și acceptat suma de […]
Acum 24 ore
16:40
Evenimentele din săptămâna 12 – 18 ianuarie 2026, din cadrul campaniei „Hai Acasă de Crăciun": Basarabeasca – Nelly Ciobanu și Vitalie Dani (13 ianuarie, ora 15:00) Ialoveni – Orchestra de Muzică Populară „Folclor" (14 ianuarie, ora 17:00) Corjeuți, Briceni – Gabriel Nebunu (14 ianuarie, ora 18:00) Ungheni – Orchestra de Muzică Populară „Folclor" (15 ianuarie, […]
16:30
28 de noi proiecte de modernizare a drumurilor locale în cadrul Programului „Europa este aproape" vor fi implementate în localitățile din țară. Peste 43.400 de persoane din 42 de localități vor beneficia de modernizarea infrastructurii rutiere, inclusiv: 18,35 km de drumuri comunale și străzi, 6,77 km de căi pietonale și platforme de acces către instituții publice […]
16:20
Partidul Liberal (PL) își exprimă dezacordul ferm față de intenția Guvernului Republicii Moldova de a „integra" Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu" din Cahul în cadrul Universității Tehnice a Moldovei (UTM). Potrivit formațiunii, în realitate, acest demers nu reprezintă o fuziune, ci o dezagregare a unui centru universitar vital pentru zona de sud, care este […]
16:10
25 de ani de închisoare pentru inculpat în dosarul privind omorul unui copil în Telenești # Provincial
Procuratura Generală anunță că astăzi, 12 ianuarie 2026, a fost pronunțată sentința de condamnare la 25 de ani de închisoare a inculpatului acuzat de omorul unui copil de 10 luni, comis în luna februarie 2010 în raionul Telenești. După cum a anunțat Procuratura Generală anterior, cazul constituie un precedent fără echivalent în practica recentă a […]
16:00
Rata medie anuală a inflației (inflația medie anuală), care reprezintă creșterea medie a prețurilor de consum în anul 2025 față de anul precedent, a constituit 7,8% (față de 4,7% marcată în anul 2024), informează PROVINCIAL. Biroul Național de Statistică a mai anunțat că, prețurile medii de consum în luna decembrie 2025 comparativ cu luna decembrie 2024 (în ultimele
Ieri
15:40
Valeriu Munteanu: Universitatea din Cahul trebuie păstrată…Republica Moldova are nevoie de universități vii în teritoriu, nu de goluri educaționale # Provincial
Valeriu Munteanu, deputat, președintele Comisiei comune (Senat și Camera Deputaților) pentru integrare europeană dintre Parlamentul României și Parlamentul R. Moldova, fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova, în contextul dezbaterilor publice privind reorganizarea Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, a declarat că „Universitatea din Cahul nu este o instituție oarecare. Aceasta reprezintă un reper […] Post-ul Valeriu Munteanu: Universitatea din Cahul trebuie păstrată…Republica Moldova are nevoie de universități vii în teritoriu, nu de goluri educaționale apare prima dată în Provincial.
15:10
Peste 70 de cadre didactice și-au consolidat competențele digitale în cadrul atelierului „Inovație în educație” # Provincial
Peste 70 de cadre didactice din învățământul primar și-au consolidat competențele digitale privind utilizarea echipamentelor tehnologice în cadrul lecțiilor și al activităților cu elevii, în timpul atelierului practic „Inovație în educație”. Instruirea a fost organizată de Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Shape Robotics, în cadrul Proiectului „Îmbunătățirea Calității Educației”, finanțat de Banca Mondială. […] Post-ul Peste 70 de cadre didactice și-au consolidat competențele digitale în cadrul atelierului „Inovație în educație” apare prima dată în Provincial.
14:50
Astăzi a avut loc ședința operativă a Consiliului raional Sîngerei, în cadrul căreia au fost analizate activitățile curente ale subdiviziunilor, stadiul proiectelor în derulare, precum și direcțiile prioritare de dezvoltare pentru anul 2026. Ședința a fost condusă de Cristian Cainarian, care a adresat un mesaj de salut colegilor, l-a felicitat pe Igor Munteanu, administratorul Incubatorului […] Post-ul Consiliul raional Sîngerei a discutat prioritățile de dezvoltare pentru 2026 apare prima dată în Provincial.
14:40
Primăria Bălți lansează concursul de creație muzicală „Imnul Capitalei Tinerilor – Bălți 2026” # Provincial
Primăria municipiului Bălți anunță lansarea Concursului de creație muzicală „Imnul Capitalei Tinerilor – Bălți 2026”, organizat în contextul implementării programului Bălți – Capitala Tinerilor 2026, susținut financiar de Agenția Națională pentru Tineret și Primăria municipiului Bălți. Concursul are drept scop identificarea unei piese muzicale originale care va deveni imnul oficial al Capitalei Tinerilor – Bălți […] Post-ul Primăria Bălți lansează concursul de creație muzicală „Imnul Capitalei Tinerilor – Bălți 2026” apare prima dată în Provincial.
14:20
Târgul de Crăciun din PMAN va fi prelungit până pe data de 25 ianuarie, ca urmare a solicitărilor venite din partea cetățenilor. „În această perioadă avem în țară foarte mulți oaspeți, conaționali de ai noștri care au venit acasă, de asta vom prelungi activitatea târgului pentru încă o săptămână”, a anunțat Primarul General al capitalei, […] Post-ul Târgul de Crăciun din PMAN va fi prelungit până pe 25 ianuarie apare prima dată în Provincial.
13:50
În legătură cu depistarea unui caz de pestă porcină africană în satul Zagarancea, Comisia pentru Situații Excepționale a raionului Ungheni a declarat carantină pe o perioadă de cel puțin 30 de zile pe tot teritoriul raionului începând cu 9 ianuarie curent. A fost aprobat și Planul de măsuri pentru combaterea și prevenirea răspândirii acestei maladii. […] Post-ul Pestă porcină africană depistată în Zagarancea: carantină și măsuri stricte apare prima dată în Provincial.
13:30
Sâmbătă și duminică s-au jucat meciurile din cadrul turneului “Chișinăul de Seară”, ediția 2025-2026, juniori și copii. Vă prezentăm rezultatele înregistrate și clasamentele actualizate. Din cauza ninsorilor, toate meciurile turneului pentru adulți, precum și unele jocuri pentru copii și juniori, au fost amânate. U11 (a.n. 2015) Etapa 6 Duminică, 11 ianuarie CS Real Succes – Academia […] Post-ul Turneul Chișinăul de Seară. Rezultatele meciurilor din weekend apare prima dată în Provincial.
13:30
SEBN MD acordă o atenţie deosebită programului de formare în învăţământul dual: Avem acorduri de colaborare cu Școala Profesională din Orhei și cu Colegiul de Inginerie din orașul Strășeni # Provincial
Igor Corman, administratorul SEBN MD, a declarat că, în cei 10 ani de activitate, SEBN MD a acordat o atenţie deosebită programului de formare în învăţământul dual. „Noi considerăm acest program unul bun şi necesar şi pe viitor îl vom trata cu aceeaşi atenţie ca şi până în prezent. La moment, SEBN MD are încheiate acorduri […] Post-ul SEBN MD acordă o atenţie deosebită programului de formare în învăţământul dual: Avem acorduri de colaborare cu Școala Profesională din Orhei și cu Colegiul de Inginerie din orașul Strășeni apare prima dată în Provincial.
13:20
Primăria Chișinău informează că, în perioada 5-11 ianuarie, Î.M. Regia „Exdrupo” și-a concentrat eforturile pe gestionarea situației meteorologice, generată de ninsori, viscol și polei, prin intervenții operative de deszăpezire și prevenire a formării lunecușului pe infrastructura rutieră a Capitalei. Intervențiile s-au desfășurat operativ, fiind utilizată întreaga tehnică disponibilă și forță de muncă manuală, cu prioritate […] Post-ul Primăria Chișinău asigură drumuri sigure după ninsori și polei apare prima dată în Provincial.
13:20
Un bărbat în vârstă de 47 de ani a murit, fiind intoxicat cu monoxid de carbon, în urma utilizării necorespunzătoare a sobei. În dimineața zilei de 12 ianuarie 2025, pompierii au fost alertați despre producerea unui incendiu într-o casă de locuit din satul Răcăria, raionul Rîșcani. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora […] Post-ul O persoană a decedat în urma intoxicației cu monoxid de carbon în raionul Rîșcani apare prima dată în Provincial.
13:10
Alexandr Petkov: 8 milioane de lei alocați pentru reparația capitală a străzii 31 August # Provincial
Astăzi, la Oficiul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, au fost finalizate toate procedurile necesare privind alocarea sumei de 8 milioane de lei pentru reparația capitală a străzii 31 August. Despre aceasta a anunțat primarul Alexandr Petkov pe pagina sa de Facebook. Lucrările de reabilitare vor începe de la intersecția străzii 31 August cu strada […] Post-ul Alexandr Petkov: 8 milioane de lei alocați pentru reparația capitală a străzii 31 August apare prima dată în Provincial.
12:50
Sute de angajați ai instituțiilor publice, companiilor private și organizațiilor neguvernamentale, mai mulți cetățeni și copii au donat, pe parcursul lunii decembrie 2025, aproximativ 8000 de cărți, la cea de-a patra ediție a campaniei „Biblioteca de sub brad”, organizată de Guvern. Cărțile urmează să fie distribuite în 85 de biblioteci școlare, patru grădinițe de copii […] Post-ul „Biblioteca de sub brad”: au fost colectate circa 8000 de cărți apare prima dată în Provincial.
12:50
Veste bună pentru Chișinău și locuitorii săi! Vineri, 9 decembrie, Primăria Chișinău a lansat licitația publică internațională pentru contractarea execuției lucrărilor de construcție privind extinderea bulevardului Mircea cel Bătrân din sectorul Ciocana al Capitalei. „Este un proiect mult așteptat, despre care am vorbit în ultima perioadă și la care am muncit foarte mult împreună cu […] Post-ul Bulevardul Mircea cel Bătrân din Chișinău va fi extins: licitație lansată apare prima dată în Provincial.
12:50
În weekend, polițiștii din întreaga țară au înregistrat peste 3370 de abateri de la Regulamentul circulației rutiere. 26 de conducători auto au fost înlăturați de la volan, fiind depistați sub influența alcoolului sau a substanțelor narcotice; 1 368 au depășit limita de viteză; 836 nu au respectat indicatoarele rutiere de prioritate și semnalele de interzicere […] Post-ul Poliția a aplicat sancțiuni pentru mii de șoferi în weekend apare prima dată în Provincial.
12:30
La 9 ianuarie 2026, Primăria municipiului Bălți a găzduit o întrevedere oficială între conducerea administrației publice locale și delegația municipiului Baia Mare, România, în contextul consolidării relațiilor de colaborare și al dezvoltării parteneriatului dintre cele două municipii înfrățite. Delegația municipiului Baia Mare a efectuat vizite de documentare la mai multe instituții din municipiul Bălți, pentru a […] Post-ul (FOTO) Primăria Bălți a găzduit o vizită oficială a delegației din Baia Mare apare prima dată în Provincial.
12:10
Igor Corman: avem o fabrică modernă, cu condiții de muncă foarte bune pentru angajați – în două locații moderne, Orhei și Strășeni # Provincial
Igor Corman, administratorul SEBN MD, a vorbit despre ce-i determină pe oameni să vină să lucreze la SEBN MD. „Cred că, în primul rând, e vorba de condiţiile de muncă şi salariile motivante. Avem o fabrică modernă, cu condiții de muncă foarte bune – începând de la temperatură constantă, indiferent că este vară sau iarnă, cantina […] Post-ul Igor Corman: avem o fabrică modernă, cu condiții de muncă foarte bune pentru angajați – în două locații moderne, Orhei și Strășeni apare prima dată în Provincial.
11:40
Ședința Consiliului Municipal Chișinău (CMC) va avea loc la data de 20 ianuarie, la inițiativa consilierilor Fracțiunii Partidului Mișcarea Alternativă Națională și a executivului Primăriei. „Considerăm că toate cele patru subiecte puse pe ordinea de zi sunt importante pentru Chișinău și locuitorii săi. Facem apel către toți consilierii, toate fracțiunile, să dăm dovadă de maturitate […] Post-ul Ședința CMC va avea loc pe 20 ianuarie: patru subiecte pe ordinea de zi apare prima dată în Provincial.
11:30
Oficiul Telenești al Procuraturii Orhei anunță pronunțarea recentă a unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 46 de ani, acuzat de omor și răpirea mijlocului de transport. Judecătoria Orhei, sediul Rezina i-a stabilit o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 18 ani și 6 luni. Potrivit probelor administrate de procurori, la […] Post-ul Paznic, condamnat la închisoare pentru omor cu deosebită cruzime apare prima dată în Provincial.
11:20
Primarul capitalei: serviciile municipale au intervenit prompt în procesul de deszăpezire # Provincial
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, în cadrul ședinței serviciilor municipale, a declarat că în procesul de deszăpezire, toate unitățile și serviciile municipale au patrulat continuu și au intervenit prompt. Primarul a mulțumit colegilor și tuturor cetățenilor care au fost receptivi, precum și serviciilor de patrulare. „Așa cum spuneam, în astfel de situații, atât autoritățile […] Post-ul Primarul capitalei: serviciile municipale au intervenit prompt în procesul de deszăpezire apare prima dată în Provincial.
10:50
Primăria Chișinău, apel către părinți: supravegheați copiii în timpul activităților de iarnă # Provincial
Primăria Municipiului Chișinău face apel către părinții cu copii minori să aibă grijă la siguranța celor mici în timpul plimbărilor pe afară sau a activităților de iarnă. Potrivit instituției, în unele zone ale orașului, copiii se dau cu sania atât nesupravegheați, cât și pe pârtii care duc direct spre carosabil, ceea ce poate genera situații […] Post-ul Primăria Chișinău, apel către părinți: supravegheați copiii în timpul activităților de iarnă apare prima dată în Provincial.
10:50
Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, a depus declarația de avere pentru anul 2025. Anul trecut, a avut venituri din salariu de 269 333,87 MDL. De asemenea, oficialul a ridicat diurnă pentru deplasări peste hotare în sumă de 154 057,50 MDL și plăți pentru concediu nefolosit 2020-2024 – 55 065, 53 MDL. Șeful statului a mai obținut compensații pentru pagube morale […] Post-ul Declarația de avere a Maiei Sandu: salariu, diurne și un singur apartament apare prima dată în Provincial.
10:50
Circa 8500 de persoane au beneficiat, în anul 2025, de servicii de screening colorectal cu ajutorul testului imunochimic pentru depistarea sângelui ocult în masele fecale (iFOB). Testul respectiv a fost efectuat în rândul populației asimptomatice cu vârste cuprinse între 50 și 55 de ani din municipiul Chișinău (sectoarele Botanica, Râșcani și Centru), municipiul Bălți și raioanele Cahul, […] Post-ul CNAM: mii de persoane au efectuat în 2025 screeningul colorectal prin metoda iFOB apare prima dată în Provincial.
10:40
„Fotbal în Școli – Liga Futsal”, ediția 2025/2026. Programul meciurilor din 12 ianuarie # Provincial
Astăzi, 12 ianuarie, cu meciurile din etapa a treia din grupa A și B continuă turneul „Fotbal în Școli – Liga Futsal”, ediția 2025/2026, primul eveniment de futsal dedicat elevilor din instituțiile de învățământ cu clase specializate de fotbal din Republica Moldova. Competiția este organizată de Federația Moldovenească de Fotbal, în parteneriat cu Ministerul Educației […] Post-ul „Fotbal în Școli – Liga Futsal”, ediția 2025/2026. Programul meciurilor din 12 ianuarie apare prima dată în Provincial.
