Pompierii au lichidat un incendiu izbucnit la trei automobile în Capitală
Provincial, 14 ianuarie 2026 15:10
Pompierii au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la mai multe automobile parcate în curtea unui bloc de locuit de pe bulevardul Decebal nr. 23 din municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat în dimineața zilei de 14 ianuarie 2026 la ora 04:33. Potrivit primelor informații un automobil a fost cuprins de flăcări. […] Post-ul Pompierii au lichidat un incendiu izbucnit la trei automobile în Capitală apare prima dată în Provincial.
• • •
Alte ştiri de Provincial
Acum 30 minute
15:10
Peste 130 de elevi au participat la evenimentul de totalizare a Programului de Consolidare a Consiliilor Elevilor # Provincial
Peste 130 de elevi din țară au participat la evenimentul de totalizare și schimb de bune practici organizat în cadrul Programului de Consolidare a Consiliilor Elevilor, implementat de Agenția Națională pentru Tineret, sub egida Ministerul Educației și Cercetării. Elevii au împărtășit experiențele din comunitățile lor, prezentând inițiativele realizate în cadrul programului, provocările întâmpinate și soluțiile […] Post-ul Peste 130 de elevi au participat la evenimentul de totalizare a Programului de Consolidare a Consiliilor Elevilor apare prima dată în Provincial.
15:10
Pompierii au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la mai multe automobile parcate în curtea unui bloc de locuit de pe bulevardul Decebal nr. 23 din municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat în dimineața zilei de 14 ianuarie 2026 la ora 04:33. Potrivit primelor informații un automobil a fost cuprins de flăcări. […] Post-ul Pompierii au lichidat un incendiu izbucnit la trei automobile în Capitală apare prima dată în Provincial.
Acum o oră
14:40
Primăria Chișinău informează că, organizarea alimentației gratuite a copiilor și elevilor din instituțiile de învățământ din Capitală, în anul 2026, se realizează în strictă conformitate cu actele normative ale administrației publice centrale, aplicate la nivel local prin actele administrative ale autorității publice municipale. “Primăria Chișinău nu stabilește și nu majorează discreționar costurile alimentației. Ajustarea normelor […] Post-ul Alimentația gratuită pentru copii și elevi în Capitală: norme și costuri pentru 2026 apare prima dată în Provincial.
Acum 2 ore
14:20
Președintele raionului Ungheni, Dionisie Ternovschi, în comun cu 19 membri ai Comisiei pentru situații excepționale a raionului s-au întrunit astăzi, 14 ianuarie 2026, în ședință, cu referire la următoarele chestiuni: Cu privire la ordinea de înştiinţare şi adunare a Comisiei pentru situaţii excepţionale a raionului Ungheni. Cu privire la obligațiunile membrilor Comisiei pentru situaţii excepţionale […] Post-ul Ședință la Ungheni: Planul anual al Comisiei pentru Situații Excepționale aprobat apare prima dată în Provincial.
14:10
Alexandr Petkov a anunțat decizia de a readuce Î.M. „Apă-Canal Bălți” sub administrarea municipiului și de a unifica serviciile de alimentare cu apă și canalizare # Provincial
Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a declarat intenția de a readuce sub controlul municipiului întreprinderea anterior falimentată Î.M. „Apă-Canal Bălți”, subliniind că decizia adoptată este una radicală, dar necesară pentru asigurarea securității și stabilității sistemului de alimentare cu apă. Gestionarea întreprinderii este direct legată de starea critică a rețelelor de apeduct, de frecventele situații de […] Post-ul Alexandr Petkov a anunțat decizia de a readuce Î.M. „Apă-Canal Bălți” sub administrarea municipiului și de a unifica serviciile de alimentare cu apă și canalizare apare prima dată în Provincial.
14:10
Oleg Bivol din Costești, numit Secretar de Stat la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării # Provincial
Primăria Costești anunță că, Oleg Bivol, originar din sat, a fost numit de Cabinetul de Miniștri în funcția de Secretar de Stat la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. În această funcție, va fi responsabil de domenii de importanță strategică: dezvoltarea industrială, atragerea investițiilor și administrarea proprietății publice. Oleg Bivol este un profesionist cu experiență vastă […] Post-ul Oleg Bivol din Costești, numit Secretar de Stat la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării apare prima dată în Provincial.
13:50
Polițiștii din Ștefan Vodă au fost sesizați astăzi, în jurul orei 03:30, despre producerea unui accident rutier între localitățile Răscăieții Noi și Viișoara. La fața locului, polițiștii au stabilit preliminar că o Toyota, condusă de un tânăr de 25 de ani, a derapat de pe carosabil și s-a tamponat într-un copac. În urma verificărilor s-a […] Post-ul Șofer beat și fără permis, implicat într-un accident rutier în Ștefan Vodă apare prima dată în Provincial.
13:50
Regulamentele privind apele subterane și de suprafață, modernizate pentru siguranța publică # Provincial
Cabinetul de miniștri a aprobat, în ședința de astăzi, noile modificări la regulamentul privind monitorizarea și evidența sistematică a stării apelor de suprafață și a apelor subterane. Totodată, a fost modificat regulamentul referitor la standardele de calitate ale apelor subterane. Scopul principal al acestor modificări este garantarea calității apei potabile pentru cetățeni și gestionarea mai […] Post-ul Regulamentele privind apele subterane și de suprafață, modernizate pentru siguranța publică apare prima dată în Provincial.
13:40
Liceul Teoretic „Gh. Ghimpu” din Colonița completează lista școlilor beneficiare din municipiu, unde au fost implementate proiecte de eficiență energetică. Investitorii principali – Primăria Municipiului Chișinău și Primăria satului Colonița. La toate cele patru blocuri ale instituției școlare au fost schimbate geamurile și ușile exterioare. Proiectul a fost susținut financiar de Primăria Chișinău. Din bugetul […] Post-ul Proiect de eficiență energetică la LT „Gheorghe Ghimpu” din Colonița apare prima dată în Provincial.
Acum 4 ore
13:20
Centrul de Sănătate Mănoilești din raionul Ungheni are un acoperiș complet renovat, în urma implementării cu succes a unui proiect finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Bugetul total al proiectului este de circa 732 de mii de lei, dintre care […] Post-ul CNAM: acoperișul Centrului de Sănătate Mănoilești, complet renovat apare prima dată în Provincial.
13:10
Mai multe nereguli la Palatul Sporturilor al USM, scoase la iveală de o misiune de audit desfășurată de MEC # Provincial
Mai multe abateri privind încasarea necorespunzătoare a plăților pentru serviciile prestate de Palatul Sporturilor al Universității de Stat din Moldova (USM), dar și încălcări grave legate de evidența veniturilor și cheltuielilor, au fost semnalate în cadrul misiunii de audit „Evaluarea măsurilor de control intern instituite în cadrul proceselor și sistemelor desfășurate în cadrul Palatul Sporturilor al […] Post-ul Mai multe nereguli la Palatul Sporturilor al USM, scoase la iveală de o misiune de audit desfășurată de MEC apare prima dată în Provincial.
13:00
Poliția din Bălți a destructurat o rețea de escroci care a păgubit un bătrân cu peste 112.000 de lei # Provincial
Polițiștii și procurorii din Bălți au destructurat un grup criminal organizat, specializat în comiterea escrocheriilor. Oamenii legii au stabilit că, începând cu luna decembrie 2025, doi bărbați de 21 și 39 de ani, acționând împreună cu alte persoane, ar fi indus în eroare un bărbat de 74 de ani din Bălți, sub pretextul realizării unor […] Post-ul Poliția din Bălți a destructurat o rețea de escroci care a păgubit un bătrân cu peste 112.000 de lei apare prima dată în Provincial.
12:50
Doi bărbați de 49 și 50 de ani, din raionul Ialoveni, sunt cercetați penal pentru braconaj. În urma acțiunilor speciale de investigație și de urmărire penală, polițiștii și procurorii au efectuat percheziții la domiciliile și în mașinile personale ale suspecților, în localitățile Văsieni și Bardar, de unde au fost ridicate arme deținute ilegal, muniții, sisteme […] Post-ul Doi bărbați din Ialoveni cercetați pentru braconaj și deținere ilegală de arme apare prima dată în Provincial.
12:40
Primele 42 de locuințe din mediul rural, din întreaga țară, au fost reabilitate prin Programul FEERM. În cadrul intervențiilor au fost implementate măsuri esențiale de eficiență energetică, precum: termoizolarea pereților; izolarea soclului pentru protecția împotriva umezelii; instalarea ferestrelor noi; modernizarea sistemelor de încălzire; lucrări complementare pentru reducerea pierderilor de energie și creșterea confortului termic. Aceste […] Post-ul Primele 42 de locuințe rurale – reabilitate energetic prin Programul FEERM apare prima dată în Provincial.
12:10
(VIDEO) Irina Vlah – la Edineț, unde este marcat Hramul: Vă mulțumesc pentru susținerea și căldură pe care o simt de fiecare dată cînd vin aici! # Provincial
Politiciana Irina Vlah a vizitat astăzi orașul Edineț, unde este marcat Hramul localității. După participarea la slujba de la biserica din oraș, ea a adresat un mesaj de felicitare locuitorilor. „Dragi locuitori ai orașului Edineț, sunt foarte bucuroasă să fiu astăzi alături de voi la Hramul orașului! Aici locuiesc mulți dintre prietenii și cunoscuții mei. […] Post-ul (VIDEO) Irina Vlah – la Edineț, unde este marcat Hramul: Vă mulțumesc pentru susținerea și căldură pe care o simt de fiecare dată cînd vin aici! apare prima dată în Provincial.
12:10
Inspectorii de mediu din Briceni au desfășurat recent mai multe razii în teren, având drept scop intensificarea controlului asupra lucrărilor silvotehnice din fondul forestier, precum și verificarea respectării legislației de mediu. În cadrul acțiunilor de control, în localitatea Larga au fost depistate tăieri ilegale a patru arbori de specia salcie, fapt ce constituie o încălcare […] Post-ul Tăieri ilegale depistate în raionul Briceni în urma raziilor de mediu apare prima dată în Provincial.
12:10
PNM condamnă absorbția Universității din Cahul și critică reforma învățământului superior # Provincial
Partidul Național Moldovenesc (PNM) condamnă modul în care Guvernul Republicii Moldova gestionează reforma învățământului superior și trage un semnal de alarmă în legătură cu lichidarea Universității de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, singura instituție universitară de stat din sudul țării. „În pofida nemulțumirii publice și a criticilor formulate de mediul academic din Republica Moldova și […] Post-ul PNM condamnă absorbția Universității din Cahul și critică reforma învățământului superior apare prima dată în Provincial.
12:00
Procuratura UTA Găgăuzia a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată două cauze penale în privința a trei medici, acuzați de – încălcarea din neglijenţă a regulilor şi metodelor de acordare a asistenţei medicale, care a cauzat decesul a doi pacienți. Potrivit materialelor de urmărire penală, decesul primului pacient contaminat cu o boală […] Post-ul Trei medici din UTA Găgăuzia, trimiși pe banca acuzaților pentru malpraxis apare prima dată în Provincial.
11:50
Cu prilejul sărbătorilor de iarnă și în scopul susținerii și sprijinirii persoanelor din categoriile social-vulnerabile din municipiul Bălți, reprezentanții Primăriei au efectuat vizite la domiciliile beneficiarilor, oferindu-le pachete cu produse alimentare din partea Primăriei municipiului Bălți și a sponsorilor. Acest sprijin vine în continuarea frumoasei tradiții de a oferi mese calde persoanelor nevoiașe în perioada […] Post-ul Primăria Bălți continuă sprijinul acordat persoanelor social-vulnerabile apare prima dată în Provincial.
11:30
Inspectorii de mediu din Rezina au desfășurat recent mai multe razii în teren, având ca obiectiv intensificarea controlului asupra lucrărilor silvotehnice din fondul forestier, precum și verificarea modului în care este respectată legislația de mediu. În urma acțiunilor întreprinse, au fost depistate cazuri de încălcare a legislației de mediu. Persoanele contraveniente au fost identificate, iar […] Post-ul Tăieri ilegale de pădure, depistate de inspectorii de mediu din Rezina apare prima dată în Provincial.
11:30
293 de localități din Republica Moldova vor beneficia de elaborarea, actualizarea sau modernizarea planurilor urbanistice generale. Proiectele de dezvoltare locală în acest sens au fost incluse, astăzi, de către Guvern, în Documentul unic de program pentru anii 2025-2027. Elaborarea planurilor urbanistice generale va contribui la dezvoltarea durabilă a localităților, la asigurarea unei mai bune organizări spațiale […] Post-ul 293 de localități din țară vor beneficia de planuri urbanistice generale modernizate apare prima dată în Provincial.
Acum 6 ore
11:20
Pacienții și personalul medical din Republica Moldova vor beneficia de servicii medicale mai calitative și condiții de activitate mai sigure. Guvernul a aprobat un nou Regulament sanitar privind condițiile de igienă pentru prestatorii de servicii medicale. Proiectul instituie un cadru unitar și aplicabil tuturor prestatorilor de servicii medicale – publici și privați, inclusiv pentru asistența de […] Post-ul Guvernul a aprobat reguli noi de igienă pentru instituțiile medicale apare prima dată în Provincial.
11:20
Proiectele de asistență promovate pe ambele maluri ale Nistrului au fost trecute în revistă la întrevederea cu directorul Biroului de Cooperare al Elveției în Republica Moldova # Provincial
Miercuri, 14 ianuarie curent, șeful Biroului politici de reintegrare, Alin Gvidiani, a avut o întrevedere de lucru cu directorul Biroului de Cooperare al Elveției în Republica Moldova, Guido Beltrani. Au fost abordate programele și proiectele de asistență, finanțate de către Elveția, implementate și planificate pentru promovare pe ambele maluri ale Nistrului, referitoare la dezvoltarea unui […] Post-ul Proiectele de asistență promovate pe ambele maluri ale Nistrului au fost trecute în revistă la întrevederea cu directorul Biroului de Cooperare al Elveției în Republica Moldova apare prima dată în Provincial.
11:20
Scrisoare către șeful Guvernului. Mircea Baciu, despre necesitatea de a veni cu abordări noi pentru a asigura accesul cât mai larg al populaţiei la locuinţe calitative # Provincial
Mircea Baciu, antreprenor din Republica Moldova, a adresat o scrisoare deschisă către prim-ministrul Republicii Moldova, în care vorbește despre situaţia creată pe piaţa imobiliară și despre necesitatea de a veni cu abordări noi pentru a asigura accesul cât mai larg al populaţiei la locuinţe calitative: „Stimate Dle Prim-ministru! Această adresare publică a mea către dumneavoastră porneşte de la […] Post-ul Scrisoare către șeful Guvernului. Mircea Baciu, despre necesitatea de a veni cu abordări noi pentru a asigura accesul cât mai larg al populaţiei la locuinţe calitative apare prima dată în Provincial.
11:10
Igor Dodon, liderul socialiștilor, „cu prilejul sărbătorii Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei, mare teolog creștin, propovăduitor și unul dintre cei mai importanți părinţi ai bisericii ortodoxe”, a adresat sincere felicitări tuturor creștinilor ortodocși din Republica Moldova, precum și celor care poartă cu cinste numele de Vasile. „Această zi binecuvântată este legată și […] Post-ul Igor Dodon: Fie ca Sfântul Vasile să ne aducă sănătate, înțelepciune și prosperitate apare prima dată în Provincial.
11:00
Primul copil născut în maternitatea din Ialoveni în 2026, întâmpinat cu felicitări de Primărie # Provincial
Primul ialovenean născut în maternitatea din orașul Ialoveni în anul 2026 este un băiețel. Bucuria a venit în familia soților Denis și Diana Toma, pentru care nou-născutul este cel de-al doilea copil. Cu prilejul acestui eveniment, în conformitate cu frumoasa tradiție instituită de-a lungul anilor, primarul orașului Ialoveni, Sergiu Armașu, i-a felicitat pe părinții micuțului […] Post-ul Primul copil născut în maternitatea din Ialoveni în 2026, întâmpinat cu felicitări de Primărie apare prima dată în Provincial.
10:50
Două persoane au avut de suferit în urma nerespectării regulilor antiincendiare la exploatarea sobelor de încălzit. Primul caz a fost înregistrat în amiaza zilei de 13 ianuarie 2026 într-o locuință din satul Trifăuți, raionul Soroca. Aici, un bărbat în vârstă de 66 de ani a primit intoxicație cu monoxid de carbon, emanat de la soba […] Post-ul Două persoane rănite din cauza nerespectării regulilor de exploatare a sobelor apare prima dată în Provincial.
10:50
Guvernul, astăzi, în ședință, a aprobat o serie de numiri în funcții. Oleg Bivol a fost numit în funcția de secretar de stat al Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Gheorghe Ambrosii și Radu Voiticovschi au fost numiți, prin detașare, în funcții de director adjunct al Agenției Naționale Transport Auto. Elena Grumeza a fost numită în […] Post-ul Cine sunt noii secretari de stat și directori adjuncți numiți de Guvern apare prima dată în Provincial.
10:50
35 de proiecte ale organizațiilor pentru tineret, câștigătoare în cadrul Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret # Provincial
Ministerul Educației și Cercetării anunță proiectele câștigătoare în cadrul Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret, ediția 2026. Comisia de evaluare a declarat 35 de proiecte câștigătoare, pentru care s-a alocat circa 14 milioane lei. Proiectele finanțate vor implica direct tineri, lucrători de tineret, organizații de tineret, consilii de tineret și de elevi, autorități ale […] Post-ul 35 de proiecte ale organizațiilor pentru tineret, câștigătoare în cadrul Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret apare prima dată în Provincial.
10:40
Pe parcursul anului 2025, prin intermediul platformei naționale de administrare digitală a orașelor Alerte.md, dezvoltată de organizația Mediapoint, au fost raportate 273 de probleme locale, cu 15% mai multe decât în 2024. 85% dintre rapoartele expediate de cetățeni în 2025 au fost deja soluționate de către autoritățile locale sau sunt în proces de soluționare. Cele […] Post-ul 273 de probleme locale discutate online pe Alerte.md în 2025 apare prima dată în Provincial.
10:40
Refuzul de a depune declarații a dus la condamnare: un bărbat de 32 de ani trimis după gratii # Provincial
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat de 32 de ani, găsit vinovat de săvârșirea infracțiunii de refuz de a depune declarații în cadrul procesului penal. Prin sentința instanței, inculpatul a fost condamnat la o pedeapsă definitivă de 9 luni de închisoare, la care a fost adăugată parțial partea neexecutată a […] Post-ul Refuzul de a depune declarații a dus la condamnare: un bărbat de 32 de ani trimis după gratii apare prima dată în Provincial.
10:40
Președintele Maia Sandu a vizitat șantierul noii unități militare din Băcioi, informează PROVINCIAL. „De mulți ani vorbim despre condițiile precare în care locuiesc și se antrenează militarii moldoveni. În sfârșit lucrurile se schimbă în bine. Așa arată șantierul noii unități militare din Băcioi. Tabăra va oferi condiții moderne de cazare și instruire, conform celor mai […] Post-ul (FOTO) Maia Sandu a vizitat șantierul noii unități militare din Băcioi apare prima dată în Provincial.
10:40
Funcționarii postul vamal Palanca au supus controlului de specialitate un autocar de model YUTONG, care se deplasa din Ucraina spre Republica Moldova, având la bord 36 de pasageri. Atât conducătorul auto, cât și pasagerii au declarat că transportă exclusiv bunuri pentru necesități personale, care nu ar necesita declarare în scris. În baza analizei de risc, […] Post-ul Șase lingouri, presupuse a fi din aur, depistate la vama Palanca apare prima dată în Provincial.
10:30
O persoană a suferit arsuri în urma unei explozii provocate de o scurgere de gaz de la un aragaz. Cazul a fost înregistrat în dimineața zilei de 13 ianuarie 2026, într-o gospodărie din satul Costești, raionul Ialoveni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 10:30. Potrivit informațiilor recepționate, într-o casă de locuit s-a […] Post-ul Explozie de gaz într-o locuință din Costești: un bărbat rănit apare prima dată în Provincial.
Acum 8 ore
09:10
(FOTO) Vladimir Bolea a inspectat lucrările de reabilitare a drumului Soroca–Arionești–Otaci # Provincial
Peste 23 de localități din nordul țării vor beneficia de un drum reabilitat conform standardelor europene. În contextul vizitei de ieri, la Soroca, viceprim-ministrul Bolea Vladimir a inspectat mersul lucrărilor pe șantierul traseului Soroca-Arionești-Otaci. Proiectul este finanțat cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare și include: reconstrucția drumului R14 – R6 – Codrul Nou […] Post-ul (FOTO) Vladimir Bolea a inspectat lucrările de reabilitare a drumului Soroca–Arionești–Otaci apare prima dată în Provincial.
08:10
Centrul de Sănătate Sângerei a fost modernizat recent în cadrul unui proiect finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Valoarea totală a proiectului este de 760 de mii de lei, din care 640 de mii de lei au fost alocați de […] Post-ul Centrul de Sănătate Sângerei, modernizat cu sprijinul CNAM apare prima dată în Provincial.
07:40
Colectivul Primăriei Ialoveni a felicitat soții Vladimir și Tatiana Zagorodniuc cu frumosul jubileu de familie ”nunta de aur”, marcând 50 de ani de la momentul în care au decis să-și unească destinele și să clădească o familie. Cu acest prilej, Sergiu Armașu, primarul orașului Ialoveni, în numele administrației publice locale și tuturor ialovenenilor, i-a felicitat […] Post-ul Ialoveni: soții Zagorodniuc au sărbătorit 50 de ani de căsnicie apare prima dată în Provincial.
Acum 24 ore
16:50
În cadrul proiectului finanțat de Guvernul Elveției (Swiss Cooperation in Moldova), cofinanțat și implementat de UNFPA Moldova, în parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, proiectul „Consolidarea guvernării bazate pe date demografice fiabile și dezagregate pentru autoritățile centrale și locale” a avut loc un eveniment cultural deosebit. Cercul „Clubul Veteran” al Palatului Municipal de Cultură Bălți […] Post-ul Șezătoarea „La gura sobei digitale” la Palatul de Cultură Bălți apare prima dată în Provincial.
16:40
MEC: elevii și preșcolarii beneficiază de laboratoare și clase modernizate în peste 400 de instituții # Provincial
În anul trecut, 200 de grădinițe din țară au fost dotate cu echipamente, mobilier și materiale didactico-metodice. Totodată, Ministerul Educației și Cercetării a finalizat prima etapă de dotare și a 200 de școli din mai multe localități. Achizițiile au fost făcute în cadrul Proiectului „Îmbunătățirea Calității Educației”, finanțat de Banca Mondială. Valoarea totală a bunurilor […] Post-ul MEC: elevii și preșcolarii beneficiază de laboratoare și clase modernizate în peste 400 de instituții apare prima dată în Provincial.
16:30
În după-amiaza zilei de 13 ianuarie 2026, pompierii IGSU au intervenit pentru stingerea unui incendiu care a cuprins un apartament dintr-un bloc de locuit din sectorul Râșcani. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 14:51. Potrivit datelor, un apartament a fost afectat de flăcări într-un bloc de pe strada Aleco Russo 3/2, iar […] Post-ul Apartament distrus de flăcări în sectorul Râșcani apare prima dată în Provincial.
16:20
Pe 15 ianuarie, în Republica Moldova este marcată Ziua Națională a Culturii, o sărbătoare dedicată valorilor identității culturale, creației artistice și dialogului dintre generații. Cu acest prilej, Muzeul Național de Artă al Moldovei organizează ediția a V-a a Nocturnei Muzeale, un eveniment devenit deja o tradiție culturală apreciată de public. Începând cu anul 2022, Nocturna […] Post-ul Ziua Națională a Culturii sărbătorită prin Nocturna Muzeală la Muzeul Național de Artă apare prima dată în Provincial.
16:10
Chișinău celebrează Ziua Culturii și ziua lui Mihai Eminescu! Ceban: Aduc sincere felicitări și cele mai calde gânduri fiecărui om de cultură… # Provincial
Pe data de 15 ianuarie este sărbătorită atât ziua de naștere a lui Mihai Eminescu, dar și Ziua Culturii. „Aduc sincere felicitări și cele mai calde gânduri fiecărui om de cultură, artist, scriitor, pictor, regizor, actor și fiecărui care gândește, respiră, crează și aduce aportul pentru dezvoltarea culturii noastre. Toți reprezentanții din domeniul culturii trebuie […] Post-ul Chișinău celebrează Ziua Culturii și ziua lui Mihai Eminescu! Ceban: Aduc sincere felicitări și cele mai calde gânduri fiecărui om de cultură… apare prima dată în Provincial.
15:50
Astăzi, Direcția Generală Finanțe a Consiliului raional Cahul a organizat o ședință de lucru consacrată examinării unor aspecte esențiale ale procesului bugetar la nivel local. Ședința a debutat cu un cuvânt de salut adresat participanților de către Președintele raionului Cahul, Pavel Groza, după care au fost abordate temele incluse pe ordinea de zi. La eveniment […] Post-ul Ședință de lucru la Consiliul raional Cahul privind bugetele locale pentru 2026 apare prima dată în Provincial.
15:30
Cinci focare de Pesta Porcină Africană și un caz de rabie înregistrate în perioada 5–12 ianuarie 2026 # Provincial
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor informează despre înregistrarea, în perioada 05.01.2026 – 12.01.2026, a cinci focare de Pesta porcină africană (PPA): – 1 focar, la porci domestici, în raionul Leova, satul Hîrtop; – 1 focar, la porci domestici, în raionul Ungheni, satul Zagarancea; – 1 focar, la porci domestici, în raionul Hîncești, satul Boghiceni; – 1 focar, […] Post-ul Cinci focare de Pesta Porcină Africană și un caz de rabie înregistrate în perioada 5–12 ianuarie 2026 apare prima dată în Provincial.
Ieri
15:20
Funcționarii postului vamal Sculeni, în comun cu polițiștii de frontieră, au supus controlului un mijloc de transport de model Lexus NX200, care se deplasa pe direcția de ieșire din Republica Moldova. Potrivit declarațiilor șoferului, destinația finală a acestuia era Turcia. La volan se afla un nerezident în vârstă de 45 de ani, care a comunicat […] Post-ul Armă și cartușe, depistate la postul vamal Sculeni, la ieșirea din țară apare prima dată în Provincial.
15:20
Ministerul Culturii marchează Ziua Națională a Culturii prin decernarea Premiilor în domeniu pentru anul 2025 # Provincial
De Ziua Națională a Culturii, va fi organizată ceremonia oficială de înmânare a Premiilor în domeniul culturii pentru anul 2025. Evenimentul va avea loc pe 15 ianuarie, începând cu ora 16:00, la Palatul Republicii. În cadrul festivității vor fi acordate premii nominale și speciale, precum și diplome de apreciere, pentru realizări remarcabile și contribuții de […] Post-ul Ministerul Culturii marchează Ziua Națională a Culturii prin decernarea Premiilor în domeniu pentru anul 2025 apare prima dată în Provincial.
13:40
În 2025 a început procesul de reabilitare și extindere a sediului Oficiului Avocatului Poporului – Casa Drepturilor Omului. Despre aceasta a anunțat Ceslav Panico, Avocatul Poporului, care a spus că, „după zeci de ani în care clădirea istorică din centrul Chișinăului nu a beneficiat de reparații sau lucrări reale de întreținere, iar angajații Oficiului au […] Post-ul Casa Drepturilor Omului din Chișinău va fi reabilitată și modernizată până în 2027 apare prima dată în Provincial.
13:30
La Bălți a avut loc un eveniment festiv dedicat copiilor din comunitatea romă a municipiului # Provincial
În perioada sărbătorilor de Crăciun, cu sprijinul mediatorului comunitar al Primăriei municipiului Bălți, Budulai Mișcoi, a fost organizat un eveniment festiv dedicat copiilor de etnie romă din municipiu. Evenimentul a avut drept scop promovarea incluziunii sociale, a solidarității și a spiritului sărbătorilor de iarnă, oferind copiilor momente de bucurie, atenție și căldură sufletească. Cei mici […] Post-ul La Bălți a avut loc un eveniment festiv dedicat copiilor din comunitatea romă a municipiului apare prima dată în Provincial.
13:10
Agenții economici din regiunea transnistreană continuă să exporte preponderent pe piața UE # Provincial
În anul 2025, agenții economici din regiunea transnistreană a Republicii Moldova au continuat să desfășoare activități de comerț exterior preponderent cu statele membre ale Uniunii Europene (UE). Potrivit datelor furnizate de Serviciul Vamal, ponderea importurilor din UE în totalul importurilor realizate în regiune a constituit 48%, iar exporturile către piața UE au reprezentat 71% din […] Post-ul Agenții economici din regiunea transnistreană continuă să exporte preponderent pe piața UE apare prima dată în Provincial.
12:40
Nimoreni și Molești vor beneficia de drumuri modernizate prin Programul „Europa este aproape” # Provincial
Localitățile Nimoreni și Molești din raionul Ialoveni, vor beneficia de proiecte de infrastructură rutieră locală în cadrul noului apel al Programului „Europa este aproape”. „Mulțumim Guvernul Republicii Moldova pentru oportunitatea oferită și pentru sprijinul acordat dezvoltării infrastructurii locale. Contractele de finanțare au fost semnate, ceea ce înseamnă că vom avea drumuri modernizate, mai mult confort […] Post-ul Nimoreni și Molești vor beneficia de drumuri modernizate prin Programul „Europa este aproape” apare prima dată în Provincial.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.