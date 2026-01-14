Corespondență Dan Alexe | Închisori închiriate „all inclusive”: Belgia vrea să trimită deținuți în Albania și Kosovo
Radio Moldova, 14 ianuarie 2026 07:20
Belgia ar dori să construiască sau să închirieze închisori în alte țări, pentru a atenua problema supraaglomerării din penitenciarele sale. Administrația penitenciarelor din Belgia a publicat un raport privind starea închisorilor din țară, din care reiese că peste 500 de deținuți dorm în continuare pe saltele așezate pe podea, din cauza lipsei de spațiu în celule.
• • •
Acum 15 minute
07:30
Patru persoane, inclusiv un copil de patru ani, au fost rănite în urma unui atac aerian produs în noaptea de marți spre miercuri, 14 ianuarie, în orașul Rostov-pe-Don și în raionul Miasnikovski, a anunțat guvernatorul regiunii Rostov, Iuri Sliusari, citat de DW.
Acum 30 minute
07:20
Acum o oră
07:10
SÂNGEREI | Liceul „Olimp” devine „Școală Model” cu tehnologii de ultimă generație și infrastructură modernă # Radio Moldova
Peste o mie de elevi ai Liceului Teoretic „Olimp” din orașul Sângerei beneficiază de condiții mai bune de studiu și metode digitale de predare. Inclusă în proiectul național „Școala Model”, instituția trece printr-un proces amplu de modernizare, de la robotică și clase digitale, până la infrastructură modernă cu amfiteatru în curte, transformându-se într-un reper de excelență.
Acum 12 ore
22:00
Adăpost, hrană și acte: sprijin complet pentru persoane fără un acoperiș deasupra capului # Radio Moldova
Numărul celor care caută adăpost s-a dublat în perioada rece a anului. Pentru mulți dintre ei, Centrul municipal de găzduire și orientare pentru persoanele fără domiciliu stabil oferă căldură și un loc unde se simt în siguranță. Reprezentanții centrului spun că asigură toate condițiile necesare, inclusiv ajutor pentru perfectarea actelor.
21:40
Sărbătorile pe stil vechi în satul Șeptelici: cetele de urători aduc bucurie în casele oamenilor # Radio Moldova
Cete de urători cutreieră satele în lung și în lat pentru a le ura gospodarilor belșug și voie bună. Maratonul sărbătorilor de iarnă se încheie cu Sfântul Vasile cel Mare, când unii sărbătoresc Anul Nou pe stil vechi. În satul Șeptelici din raionul Soroca, tradițiile sunt păstrate cu sfințenie și trnsmise din generaie în generație.
21:30
Epoca în care Europa a lăsat SUA să poarte povara securității sale a luat sfârșit, afirmă secretarul general al NATO # Radio Moldova
Securitatea euro-atlantică parcurge o perioadă de transformare profundă, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte, la Forumul Global Europe, organizat pe 13 ianuarie de Renew Europe în Parlamentul European. Potrivit lui Rutte, Europa trebuie să-și asume o responsabilitate mult mai mare în cadrul Alianței, într-un context marcat de agresivitatea Rusiei și războiul din Ucraina.
21:30
Studenți cazați într-un cămin din capitală reclamă condiții insalubre. Reacția universității # Radio Moldova
Un cămin administrat de Universitatea Tehnică a Moldovei a fost invadat de gândaci. Indignați, studenții au publicat imagini pe rețelele sociale și au solicitat administrației să intervină pentru rezolvarea situației. Reprezentanții universității au precizat că au verificat toate camerele și spațiile comune, fără a constata prezența insectelor.
21:30
Raportul cu reformele implementate, trimis la Bruxelles: Va sta la baza debursării următoarei tranșe din Planul de Creștere finanțat de UE # Radio Moldova
Guvernul de la Chișinău va transmite Comisiei Europene, la sfârșitul lunii ianuarie curent, un raport consolidat privind implementarea reformelor. Documentul va sta la baza debursării următoarei tranșe din Planul de Creștere Economică, finanțat de Uniunea Europeană cu o sumă totală de 1.9 miliarde de euro, a declarat secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, la emisiunea PE FAȚĂ de la Moldova 1, ediția din 13 ianuarie.
21:20
Republica Moldova, prima țară candidată la UE care a semnat un acord cu Autoritatea Europeană a Muncii # Radio Moldova
Republica Moldova a marcat în 2025 un pas important în procesul de integrare europeană, devenind prima țară candidată la aderarea la UE care a semnat un acord cu Autoritatea Europeană a Muncii (ELA), iar în paralel a extins rețeaua de acorduri de securitate socială, menite să garanteze drepturile la pensie și prestații sociale ale moldovenilor care au muncit legal peste hotare, a declarat ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, într-un interviu acordat agenției Moldpres.
21:00
Epoca în care Europa a lăsat SUA să poarte povara securității sale a luat sfârșit, atenționează Secretarul General al NATO, Mark Rutte # Radio Moldova
Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a transmis la Forumul Global Europe, organizat de Renew Europe în Parlamentul European, un mesaj de fond privind transformarea profundă a mediului de securitate euro-atlantic. În centrul intervenției sale s-au aflat securitatea Arcticii – cu referiri directe la Groenlanda – și necesitatea ca Europa să își asume o responsabilitate mult mai mare în cadrul Alianței, într-un context marcat de agresivitatea Rusiei și războiul din Ucraina.
20:40
Fenomenele meteo extreme afectează simultan mai multe țări europene. În Ungaria, ninsorile și lapovița au perturbat traficul rutier și aerian. Zboruri au fost suspendate și în Austria, iar haosul s-a resimțit și în gări. Aeroportul din Bratislava, Slovacia, a fost închis temporar din cauza zăpezii. Iar în Cehia, spitalele fac cu greu față numărului mare de pacienți care s-au accidentat pe ghețuș.
20:30
Teatru popular și credințe străvechi: Malanca, tradiția vie păstrată în satul Palanca # Radio Moldova
Creștinii ortodocși de stil vechi marchează în această seară trecerea dintre ani, Anul Nou pe stil vechi sau ajunul Sfântului Vasile, prilej de păstrare a unor tradiții străvechi, transmise din generație în generație. Pe lângă uratul obișnuit, în unele localități din Republica Moldova sunt practicate obiceiuri distincte, specifice comunităților etnice, precum Malanca din satul Palanca, raionul Călărași – un adevărat spectacol popular de măști, cântece și ritualuri.
19:50
ANRE explică structura prețului la gaze și respinge acuzațiile de „profituri” și „scheme de furt” # Radio Moldova
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a venit cu clarificări publice privind modul de formare a prețului reglementat la gazele naturale, în contextul unor interpretări apărute recent în spațiul public, pe care le califică drept eronate și manipulatorii. Instituția subliniază că prețul achitat de consumatori nu reprezintă doar costul de achiziție al gazelor și că niciuna dintre componentele tarifului nu este stabilită arbitrar.
19:00
Dosarul Alexandru Bălan, acuzat de trădare, intră în faza finală a urmăririi penale în România # Radio Moldova
Magistrații români vor prelua din februarie dosarul în care este acuzat de trădare de patrie fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Alexandru Balan, arestat acum patru luni pentru că ar fi divulgat unor ofițeri KGB din Belarus secrete de stat legate de România. Procesul penal este în faza de urmărire penală, iar în luna februarie urmează să fie eliberat rechizitoriul. Confirmarea a fost făcută pentru IPN de procurorul-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din România, Alina Albu.
18:50
Fostul președinte sud-coreean riscă pedeapsa capitală pentru instituirea ilegală a legii marțiale # Radio Moldova
Procuratura a solicitat instanței din Seul condamnarea fostului președinte al Coreei de Sud, Yoon Suk Yeol, la pedeapsa cu moartea, acesta fiind acuzat de conducerea unei rebeliuni în legătură cu instituirea legii marțiale în decembrie 2024, cu încălcarea normelor constituționale, relatează agenția Yonhap, citată de publicația Astra.
Acum 24 ore
18:00
Consilier prezidențial de la București: România, „pregătită să discute serios scenariul” unirii, dacă R. Moldova îl vede ca „opțiune” # Radio Moldova
Orice român de bună-credință, indiferent de care parte a Prutului locuiește, privește tema unirii Republicii Moldova cu România ca pe un proces firesc, a afirmat Eugen Tomac, europarlamentar și consilier onorific al președintelui României, Nicușor Dan, într-un interviu acordat, pe 13 ianuarie, portalului caleaeuropeană.ro.
17:50
Ambasadoarea Austriei anunță burse pentru artiști și lucrători culturali din Moldova la Viena # Radio Moldova
Austria va oferi artiștilor din Republica Moldova oportunitatea de a efectua, pe parcursul anului 2026, stagii cu bursă în instituțiile culturale și proiectele artistice relevante din Viena. Ambasadoarea Austriei la Chișinău, Stella Avallone, a menționat proiectul Focus International Moldova 2026 printre inițiativele care definesc cooperarea moldo-austriacă, subliniind că relațiile bilaterale au cunoscut o dinamică tot mai accentuată în ultimii ani.
17:30
Președinția R. Moldova a planificat, pentru anul 2025, achiziții publice în valoare de aproape 12 milioane de lei, cele mai costisitoare fiind serviciile de întreținere – de exemplu, 2.000.000 de lei pentru energia electrică și 1.600.000 de lei pentru energia termică. Totuși, printre cele mai costisitoare bunuri cumpărate prin licitație publică se numără distincțiile de stat și accesoriile aferente - 1 milion 586 de mii de lei.
17:30
Baschetbalistul american James Harden a atins o nouă bornă impresionantă în cariera sa # Radio Moldova
James Harden l-a depășit pe legendarul Shaquille O'Neal în clasamentul celor mai prolifici jucători ai ligii profesioniste nord-americane de baschet. Starul echipei Los Angeles Clippers a acumulat 32 de puncte în meciul cu Charlotte Hornets, câștigat cu 117-109.
17:00
Mobilier, calculatoare și table interactive noi în 400 de grădinițe și școli din R. Moldova # Radio Moldova
Două sute de grădinițe și 200 de școli din R. Moldova au fost dotate cu mobilier, echipamente și materiale didactico-metodice noi. Investițiile realizate depășesc suma de 3.61 de milioane de dolari, bani alocați de Banca Mondială prin intermediul proiectului „Îmbunătățirea Calității Educației”.
16:50
Focare de pestă porcină atât la porci domestici, cât și la mistreți, au fost înregistrate în cinci localități din R. Moldova, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).
16:30
O mașină s-a răsturnat în urma unui accident rutier produs în această dimineață, în cartierul Telecentru al Capitalei. Șoferul a scăpat, ca prin minune, nevătămat. De vină s-ar face un alt conducător auto, care s-ar fi angajat într-o manevră neregulamentară. Din cauza accidentului, în zonă s-au format ambuteiaje.
16:10
Folosirea rachetelor balistice rusești Oreșnik în Ucraina reprezintă o escaladare periculoasă, a denunțat Washingtonul în cadrul Consiliului de Securitate al ONU. Sistemul, despre care specialiștii spun că poate transporta încărcătură nucleară, a fost utilizat de Moscova într-un atac comis săptămâna trecută. Reprezentantul Rusiei la ONU a răspuns criticilor cu cinism și a încercat, din nou, să dea vina pe Kiev.
16:00
Maia Sandu: „Sperăm că UE nu îi va oferi lui Putin drept de veto asupra procesului de aderare a R. Moldova la UE” # Radio Moldova
La scurt timp după preluarea mandatului său prezidențial și după victoria Partidului Acțiune și Solidaritate la alegerile parlamentare din 2021, Maia Sandu transmitea Moscovei un mesaj de deschidere, afirmând că Republica Moldova își dorește „relații normale, decente, bazate pe respect reciproc” cu Federația Rusă. Răspunsul venit din partea Rusiei a fost însă diferit - criză energetică declanșată în toamna anului 2021, presiuni economice și tensiuni tot mai vizibile în jurul dosarului transnistrean și al parcursului european al Republicii Moldova.
16:00
FC Liverpool s-a calificat fără probleme în următoarea rundă a Cupei Angliei la fotbal # Radio Moldova
FC Liverpool s-a calificat în turul 4 al Cupei Angliei la fotbal. Într-un meci disputat pe teren propriu, „cormoranii" au învins cu 4:1, formația de liga a treia FC Barnsley. Echipa condusă de olandezul Arne Slot a înscris prin maghiarul Dominik Szoboszlai, batavul Jeremie Frimpong, germanul Florian Wirtz și francezul Hugo Ekitike, iar Adam Philips a puntctat pentru oaspeți.
15:50
Un incendiu a izbucnit cu puțin timp în urmă într-un bloc de locuințe de pe strada Alecu Russo din sectorul Râșcani al capitalei. La fața locului au intervenit echipajele de pompieri.
15:50
Numărul cererilor pentru cetățenia R. Moldova crește în regiunea transnistreană: „Controlul actelor de identitate poate fi introdus etapizat” # Radio Moldova
Interesul locuitorilor din stânga Nistrului pentru cetățenia Republicii Moldova este în creștere accelerată, pe fondul modificării legislației, al crizei economice din regiune, precum și al avantajelor oferite de parcursul european al țării. În acest context, experții nu exclud introducerea, treptată, a unor controale mai riguroase ale actelor de identitate la linia administrativă de pe Nistru, invocând necesitatea consolidării securității naționale.
15:20
Ministrul Energiei merge la Washington pentru consolidarea cooperării energetice cu SUA # Radio Moldova
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, merge la Washington pentru a identifica noi oportunități de colaborare cu partenerii americani în domeniul energetic. Vizita este programată pentru perioada 15–16 ianuarie, iar agenda include și discuții privind proiectul de construcție a liniei electrice aeriene de 400 kV Strășeni–Gutinaș.
15:10
Aeroportul din Chișinău scoate la vânzare masă lemnoasă, după lucrări de curățare a arborilor # Radio Moldova
Lemne de foc, atât tari cât și moi, pot fi achiziționate de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău. Masa lemnoasă scoasă la vânzare provine de la arborii din perimetrul aerogării, acumulată după lucrări de întreținere și curățare.
15:10
Lituania: 35 de ani de la nopțile sângeroase de la Vilnius: lupta lituanienilor pentru libertate # Radio Moldova
La 35 de ani de la asaltul sângeros asupra turnului de televiziune din Vilnius, Lituania își comemorează una dintre cele mai dramatice pagini ale luptei pentru libertate. În noaptea de 12 spre 13 ianuarie 1991, civili neînarmați au înfruntat trupele sovietice pentru a apăra simbolurile statului lituanian, plătind cu viața prețul independenței față de URSS, proclamată cu mai puțin de un an mai devreme.
14:40
Cristiano Ronaldo a marcat al 959-lea gol din cariera sa, însă nu a fost suficient pentru aș-i ajuta echipa Al-Nassr să evite înfrângerea marele meci cu Al-Hilal. A fost 3-1 pentru discipolii lui Simone Inzaghi, care se distanțează la 7 puncte în fruntea clasamentului campionatului Arabiei Saudite.
14:30
Relațiile R. Moldova–Letonia se consolidează: sprijin pentru digitalizare și viitorul centru național de date # Radio Moldova
Letonia oferă sprijin Republicii Moldova pentru crearea unui centru național de date, în cadrul cooperării axate pe digitalizare și securitate cibernetică. Inițiativele comune, precum și deschiderea pentru consolidarea cooperării bilaterale, au fost confirmate la o întrevedere la Guvern, pe 13 ianuarie.
14:10
Bătrână de 81 de ani, ucisă de flăcări la Lipcani: incendiul ar fi fost provocat de o scurgere de gaze # Radio Moldova
O femeie în vârstă de 81 de ani din satul Lipcani, raionul Briceni, a murit arsă de vie într-un incendiul produs în locuința sa. Cadavrul parțial carbonizat al bătrânei a fost depistat de pompieri pe pragul locuinței.
13:50
Reprezentantul R. Moldova la Eurovision va evolua în prima semifinală, de pe 12 mai: Lista statelor concurente # Radio Moldova
Republica Moldova va evolua, alături de alte 14 țări, în prima semifinală a concursului muzical Eurovision 2026. Listele au fost făcute publice pe platforma oficială a evenimentului muzical.
13:30
REPATRIERE | Peste 1.600 de moldoveni, aduși acasă de peste hotare în sicrie, în ultimii cinci ani: costuri și proceduri # Radio Moldova
Migrația a schimbat nu doar locurile în care muncesc moldovenii, ci și felul în care se confruntă cu pierderea persoanelor dragi. Între anii 2020 și 2025, peste 1.600 de cetățeni ai Republicii Moldova au murit în străinătate, iar repatrierea lor a devenit o povară financiară pentru familii și o procedură frecventă pentru autorități.
13:20
Uniunea Europeană, principala destinație pentru exporturile transnistrene: 71% din comerțul extern din 2025 # Radio Moldova
Uniunea Europeană rămâne principala destinație pentru exporturile companiilor din regiunea transnistreană a Republicii Moldova, aflată sub controlul administrației separatiste de la Tiraspol. Anul trecut, exporturile transnistrene către piața UE au reprezentat 71% din totalul activităților comerciale, informează Biroul politici de reintegrare (BPI).
13:00
Iranul a vândut Rusiei rachete balistice și antiaeriene în valoare de aproximativ 2,7 miliarde de dolari. Contractele de livrare a armamentului au fost încheiate în octombrie 2021 - cu câteva luni înainte de lansarea invaziei ruse pe scară largă în Ucraina, a declarat pentru Bloomberg un oficial occidental implicat în probleme de securitate.
13:00
Drum nou spre Dealul Bălănești, cel mai înalt punct geografic al R. Moldova: proiect de aproape 17.8 milioane de lei # Radio Moldova
Doritorii de a vizita cel mai înalt punct geografic al R. Moldova – Dealul Bălănești din raionul Nisporeni – vor putea ajunge mai ușor la acest obiectiv turistic. Autoritățile au demarat un proiect de infrastructură în valoare de aproape 17.8 milioane de lei.
13:00
Gerul oprește circulația bacului de la Molovata: traversarea Nistrului, suspendată temporar # Radio Moldova
Circulația feribotului de la Molovata va fi suspendată începând de miercuri, 14 ianuarie, din cauza gerului puternic și a stratului gros de gheață format pe râul Nistru, anunță Întreprinderea de Stat „Bacul Molovata”.
13:00
Juventus Torino a revenit pe locul 4 în clasamentul primei divizii italiene de fotbal. În ultimul meci al etapei a 20-a, „bianconeri" au zdrobit pe Unione Sportiva Cremonese cu scorul de 5:0. Echipa pregătită de Luciano Spalletti a oferit un festival ofensiv pe teren propriu în fața formației aflate pe locul 13 în clasament. „Bătrâna Doamnă" a condus cu 3:0 la pauză.
12:30
Cozi la aeroportul din Chișinău: recomandare pentru pasageri – să vină cu trei ore înainte la aerogară # Radio Moldova
Perioadă solicitantă la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău, unde pasagerii reclamă „aglomerație insuportabilă”. Administrația aerogării îndeamnă călătorii să se prezinte la terminal cu cel puțin trei ore înainte de decolare.
12:30
Peste 250 de instituții susțin înființarea Camerei de Comerț trilaterale România–Ucraina–Moldova # Radio Moldova
România, Ucraina și Republica Moldova vor crea o Cameră de Comerț trilaterală (CCTRUM) care va consolida cooperarea interstatală și va asigura o mai bună absorbție a fondurilor europene. Demersul a obținut până în prezent sprijinul a peste 250 de instituții și organizații din cele trei state.
12:20
Ambasadorul Ucrainei la Chișinău, despre interdicția impusă lui Adrian Dulgher: „Nu comentăm” # Radio Moldova
Autoritățile de la Kiev nu „comentează” și nici nu confirmă oficial interdicția impusă vicepreședintelui Partidului Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB), Adrian Dulgher, care ar fi fost declarat persoană indezirabilă în Ucraina. Presa de la Chișinău a scris, cu referire la surse, că Dulgher ar fi fost interzis în statul vecin după ce a pus la îndoială războiul din Ucraina.
11:50
IT-ul devine principalul motor de export al R. Moldova: peste 600 de milioane de dolari în nouă luni # Radio Moldova
Sectorul tehnologiei informației s-a impus drept cel mai puternic motor al exporturilor de servicii ale Republicii Moldova, generând peste un sfert din totalul exporturilor din acest domeniu în primele nouă luni ale anului 2025. Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED), valoarea exporturilor de servicii IT a depășit 600 de milioane de dolari, marcând o creștere anuală de 23%.
11:30
Președintele SUA, Donald Trump, a impus o taxă vamală de 25% asupra mărfurilor provenite din țările care au legături comerciale cu Iranul, o măsură care ar putea exercita presiuni asupra Teheranului, în contextul în care protestele antiguvernamentale intră în a treia săptămână, transmit BBC și DW.
11:30
Paris Saint-Germain a părăsit Cupa Franței. Laureata ultimei ediții a fost eliminată în șaisprezecimile de finală de către concidatina Paris FC. Partida s-a dipsutat pe stadionul Parc de Princes. Campioana en titre a Franței și câștigătoarea Ligii Campionilor a dominat ostilitățile și a avut numeroase ocazii de a marca, însă nu l-a putut învinge pe portarul Obed Nkambadio, unul dintre cei mai buni jucători de pe teren.
11:20
Sute de freelanceri și-au înregistrat activitatea pentru a beneficia de taxe mai mici # Radio Moldova
Un număr de 241 de freelanceri și-au înregistrat oficial activitatea independentă pentru a beneficia de prevederile legii intrate în vigoare pe 1 ianuarie 2026, care introduce un regim de impozitare simplificat.
11:20
Doi bărbați, în vârstă de 30 și 31 de ani, au fost condamnați de prima instanță la ani grei de închisoare, fiind găsiți vinovați de omorârea unui amic de păhar, în timpul unui conflict izbucnit spontan. Potrivit procurorilor, cearta s-a produs într-un apartament din sectorul Botanica al capitalei.
11:10
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), cel mai mare partid parlamentar de opoziție, îi cere președintei țării, Maia Sandu, să demisioneze, după ce aceasta a declarat într-un interviu că, dacă s-ar organiza un referendum, ar vota pentru unirea cu România. Și Partidul Comuniștilor (PCRM) califică declarațiile șefei statului drept „un act de trădare de stat” și îi cere să renunțe la funcție și să părăsească țara.
11:00
Xabi Alonso nu mai este antrenorul lui Real Madrid. Clubul a anunțat oficial că contractul acestuia a fost încheiat de comun acord, iar la cârma echipei a venit Alvaro Arbeloa.
