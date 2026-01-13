O bubuitură și lumină pe cer, în Italia: ce a speriat localnicii
Noi.md, 14 ianuarie 2026 01:00
O bubuitură puternică, urmată de o lumină bruscă pe cer, a provocat panică și numeroase întrebări în sud-estul zonei Bari, potrivit thesocialpost.it.Incidentul s-a produs sîmbătă, 10 ianuarie, în jurul serii, în apropierea localităților Turi, Casamassima și Valenzano, informează Noi.md cu referire la Adevarul.{{857807}}Locuitorii au descris un „boom” sec, atît de intens încît a făcut feres
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 15 minute
01:00
O bubuitură puternică, urmată de o lumină bruscă pe cer, a provocat panică și numeroase întrebări în sud-estul zonei Bari, potrivit thesocialpost.it.Incidentul s-a produs sîmbătă, 10 ianuarie, în jurul serii, în apropierea localităților Turi, Casamassima și Valenzano, informează Noi.md cu referire la Adevarul.{{857807}}Locuitorii au descris un „boom” sec, atît de intens încît a făcut feres
Acum o oră
00:30
Obiectivul pe termen lung al companiei aerospațiale SpaceX este dezvoltarea zborurilor interstelare și ieșirea omenirii dincolo de limitele Sistemului Solar, cu posibilitatea întîlnirii cu forme de viață extraterestre.Potrivit Oxu.Az, cu referire la Fox, despre acest lucru a declarat șeful SpaceX, Elon Musk, în timpul unui discurs ținut la una dintre locațiile companiei din Texas.{{857439}
Acum 2 ore
00:00
Un mormînt antic în curganul Karaağac a fost descoperit în nord-vestul Turciei. Se presupune că acesta ar fi putut aparține unui membru al familiei legendarului rege Midas, care a trăit în secolul VIII î.Hr. și care, conform numeroaselor legende, avea capacitatea de a transforma în aur tot ceea ce atingea.Potrivit Live Science, mormîntul bogat din vechiul regat al Frigiei (1200-675 î.Hr.) se a
00:00
Documentarul „Fără oprire, fără un pas înapoi" realizat de Departamentul de Propagandă al Comitetului Central pentru Disciplină și Supraveghere în colaborare cu Televiziunea Centrală a Chinei (CCTV), va fi difuzat în perioada 11-14 ianuarie, scrie romanian.cri.cnComitetul Central al Partidului Comunist Chinez, condus de secretarul general Xi Jinping, își asumă astfel misiunea de a „ofensa o mi
13 ianuarie 2026
23:30
În contextul transformării climei și al creșterii cererii de apă, reutilizarea acesteia este însoțită de riscuri tot mai mari de pătrundere a substanțelor agrochimice în lanțul alimentar. {{857435}}Acest lucru este evidențiat într-un nou studiu comun al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) și al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), „Prioritizarea proble
Acum 4 ore
23:00
Ministerul Apărării din Polonia a început distribuirea în masă a unor broșuri către populație: ce conțin acestea # Noi.md
Ministerul Apărării din Polonia a distribuit 4 milioane de exemplare ale broșurii „Ghidul de siguranță” în cutiile poștale ale cetățenilor. Acestea conțin instrucțiuni în caz de război sau situații de criză.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat viceministrul apărării, Cezary Tomczyk, într-un interviu acordat canalului de televiziune Polsat.{{858266}}Potrivit acestuia, se preconizea
23:00
Anul 2026 este al 36-lea an consecutiv în care prima vizită a ministrului chinez de Externe este efectuată în Africa, fapt care reflectă sentimentul profund de prietenie al poporului chinez față de popoarele africane, a declarat Mao Ning, purtător de cuvînt al Ministerului chinez de Externe, scrie romanian.cgtn.com.China consideră Africa un continent plin de speranțe și punctul de pornire, în
22:30
Inspectoratul pentru Protecția Mediului a desfășurat razii ample de combatere a braconajului în șase raioane ale țării, vizînd respectarea legislației în domeniul vînătorii și pescuitului.Potrivit instituției, inspectorii de mediu din Direcția control resurse cinegetice și piscicole au verificat, recent, mai multe grupuri de vînători și pescari în raioanele Sîngerei, Telenești, Orhei, Strășeni
22:30
Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, a fost audiat într-o ședință suplimentară de către Completul A al Comisiei de evaluare a procurorilor.Audierea a avut loc pentru a oferi clarificări suplimentare la întrebările adresate de membrii Completului în cadrul procedurii de evaluare externă, transmite moldpres.La decizia Completului, ședința s-a desfășurat cu ușile închise. În urma
22:00
Ministerul chinez al Comerțului va acționa pe cinci direcții principale pentru a dezvolta entitățile de servicii destinate îngrijirii vîrstnicilor, pentru a extinde oferta de servicii de calitate și pentru a stimula dezvoltarea economiei vîrstnicilor.Anunțul a fost făcut marți, în cadrul unei conferințe de presă organizate de Ministerul Afacerilor Civile, scrie romanian.cri.cnUna dintre di
22:00
Apple a devenit lider pe piața smartphone-urilor, pentru prima dată după mulți ani: care sînt cele mai populare modele # Noi.md
Compania a reușit să crească vînzările cu 10% pe an, ocupînd 20% din întreaga piață și depășind Samsung.{{857172}}Compania Apple și-a recîștigat titlul de principal producător de smartphone-uri din lume, depășind Samsung, pentru prima dată din 2011. Despre acest lucru au anunțat analiștii Counterpoint Research, transmite unian.net Potrivit sursei, Apple a reușit să crească vînzările cu 10%
22:00
Rezultate pozitive după consultările China-UE pe anti-subvențiile pentru mașinile electrice chinezești # Noi.md
Ministerul Comerțului din China a dat publicității progresele obținute după consultările China-Uniunea Europeană (UE) referitoare la anti-subvențiile ce implică vehiculele electrice chinezești, scrie romanian.cgtn.com.Într-un comunicat transmis luni, ministerul a precizat că cele două părți au purtat mai multe runde de discuții pe baza respectului reciproc, pentru a implementa consensul la car
21:30
Consiliul consultativ al copiilor din cadrul Primăriei Chișinău și-a început activitatea în 2026 # Noi.md
Consiliul consultativ al copiilor din cadrul Primăriei Chișinău și-a început oficial activitatea în 2026.Tema prioritară pentru acest an este „CUNOAȘTERE – coeziunea de grup pentru susținerea și empatia față de aproapele”, axată pe dezvoltarea relațiilor interpersonale, spiritul de echipă și promovarea valorilor umane în rîndul copiilor.{{858494}}Prima activitate din 2026 și-a propus ating
Acum 6 ore
21:00
Astronomii au observat o pitică albă aflată la aproximativ 730 de ani-lumină de Soare, care generează o undă de șoc în formă de arc, neobișnuit de colorată, pe măsură ce se deplasează prin spațiu, relatează Reuters.Fenomenul a fost descoperit cu telescopul VLT (Very Large Telescope) al Observatorului European Austral, informează Noi.md cu referire la Agerpres.{{852483}}Strălucirea în culor
20:30
În prezent, spitalul Clinic Municipal „Valentin Ignatenco” este reabilitat și dotat cu tehnică și utilaje de ultimă generație, notgează Noi.md.Datorită proiectului de eficientizare energetică implementat în această instituție medicală, s-au obținut economii de pînă la 40% la consumul de resurse energetice.{{857064}}Unitatea de Primiri Urgente este modernizată, cu zone specializate (roșie ș
20:30
Cetățenii din peste 23 de localități din nordul țării vor beneficia de un drum reabilitat conform standardelor europene.Șantierul traseului Soroca-Arionești-Otaci a fost vizitat astăzi de vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, care a inspectat cum se desfășoară lucrările și nivelul de implementare al proiectului, transmite moldpres.Proiectul est
20:30
Atacantul brazilian, José Hugo Gonçalves Flores, este prima achiziție a clubului Sheriff în anul 2026.Jucătorul în vîrstă de 26 de ani a evoluat în ultimele șase luni pentru FC Bălți și este cel mai bun marcator al clubului după Faza I.În prima parte a campionatului, mijlocașul ofensiv a jucat 21 de meciuri, reușind să înscrie 7 goluri și să ofere 3 pase decisive. Jucătorul face parte din
20:00
Guvernul spaniol a anunțat înăsprirea regulilor privind închirierea locuințelor și limitarea contractelor de închiriere pe termen mediu în țară.Aceste măsuri vizează limitarea creșterii rapide a plăților pentru chirii și combaterea problemei deficitului de locuințe, agravată de boom-ul turistic.{{858327}}Potrivit prim-ministrului țării, Pedro Sanchez, guvernul va introduce un decret care v
20:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a venit cu precizări privind formarea prețului reglementat la gazele naturale.Potrivit instituției, tariful achitat de consumatorii finali este format din mai multe componente distincte și nici una dintre acestea nu este stabilită arbitrar sau în afara procedurilor de reglementare aprobate, transmite moldpres.ANRE a subliniat că pr
20:00
Procuratura din Coreea de Sud a cerut pedeapsa capitală pentru fostul președinte Yoon Suk-Yeol, descris ca lider al unei rebeliuni care ar fi urmărit menținerea la putere prin preluarea controlului asupra sistemului judiciar și legislativ.Echipa procurorului special Cho Eun-suk a formulat cererea la audierea finală a procesului de la Tribunalul Districtului Central din Seul, informează Noi.md
19:30
Miercuri, unii locuitori ai municipiului Chișinău vor rămîne fără apă la robinet, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 15:00, pe 14 ianuarie 2026, fără apă vor fi consumatorii de pe următarele adrese:-str. Dîmbului, 30; str. M. Eminescu, 20.Stopările au loc în legătură cu executarea unor lucrări de înlocuire a robinetelor şi apometrelor de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.Toţi consu
Acum 8 ore
19:00
Piața imobiliară din Republica Moldova rămîne sub presiunea incertitudinilor economice: deși numărul tranzacțiilor a scăzut vizibil, prețurile apartamentelor continuă să se mențină la niveluri record, pe fondul unei oferte limitate.Expertul imobiliar Victor Cernomorcenco afirmă că, în prezent, prețul mediu al apartamentelor din Chișinău a depășit 1.700 de euro pentru un metru pătrat — un maxim
18:30
Nick Petrovic, însărcinatul interimar cu afaceri al Ambasadei SUA în Moldova, s-a întîlnit cu Mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove, Vladimir, pentru a discuta despre sprijinul Statelor Unite pentru libertatea religioasă, precum și despre prioritățile și provocările cu care se confruntă comunitatea religioasă.Despre aceasta a comunicat ambasada americană la Chișinău, fără a da alte d
18:30
Polițiștii de frontieră de la punctul de trecere Sculeni, împreună cu funcționarii vamali, au descoperit o armă și muniții într-un automobil verificat pe direcția de ieșire din Republica Moldova.Potrivit informațiilor oferite de autorități, mijlocul de transport era condus de un nerezident în vîrstă de 45 de ani, care a comunicat că nu transportă bunuri sau obiecte pasibile declarării. Șoferul
18:30
Arheologii de la Universitatea Swansea au descoperit în parcul din Margam, suburbia Port Talbot (Țara Galilor), ruinele unei vile uriașe din epoca Romei antice.Descoperirea este unică, deoarece, potrivit oamenilor de știință, depășește ca amploare toate monumentele cunoscute din regiune, relatează Oxu.Az.{{845984}}Cercetările din Margam, unde de secole a existat o rezervație de cerbi, iar
18:00
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a comentat informațiile apărute în presă potrivit cărora numele său ar apărea în declarațiile unor persoane care au depus mărturie în diverse dosare.{{787301}}Primarul a respins categoric aceste afirmații, subliniind că nu are nicio legătură cu ele – în niciun context și în nicio circumstanță.„ În legătură cu ultimele informații apărute în presă, precum că
18:00
Președintele SUA, Donald Trump, a îndemnat protestatarii din Iran să preia instituțiile statului și a declarat că a anulat toate întîlnirile cu oficialii iranieni pînă cînd „vor înceta uciderile fără sens” ale demonstranților.„Patrioți iranieni, continuați să protestați – preluați instituțiile statului. Rețineți numele ucigașilor și violatorilor. Ei vor plăti un preț mare. Am anulat toate întî
18:00
Pretura sectorului Buiucani anunță că persoana care a vandalizat un panou într-un pasaj pietonal subteran a fost identificată, informează Noi.md.Potrivit Preturii, este vorba despre un bărbat în vîrstă de 33 de ani, locuitor al raionului Ialoveni, satul Costești, cu antecedente penale. În prezent, acesta este cercetat pe caz contravențional și urmează să fie sancționat conform legii.Totoda
18:00
Batrîncea, despre declarația șefei statului: „Este o mărturisire a adevăratelor intenții ale puterii” # Noi.md
Vicepreședintele Parlamentului și deputatul PSRM, Vlad Batrîncea, a ieșit cu o reacție la declarația președintei Maia Sandu, potrivit căreia, în cazul organizării unui referendum, ea ar vota pentru unirea Republicii Moldova cu România.Într-o postare publică, Batrîncea pune sub semnul întrebării compatibilitatea acestor afirmații cu funcția prezidențială și susține că ele ar trebui să ducă la c
18:00
Muzeul Național de Artă al Moldovei organizează ediția a V-a a Nocturnei Muzeale, notează Noi.md.Evenimentul va avea loc pe 15 ianuarie, cînd în țara noastră este marcată Ziua Națională a Culturii. În acest context, Muzeul Național de Artă îi așteaptă pe cei dornici să se bucure de un program cultural-artistic divers, adaptat tuturor categoriilor de vîrstă.Vizitatorii vor avea ocazia să ex
17:30
În urma tragerii la sorţi desfăşurate ieri la Viena, Republica Moldova va evolua în prima semifinală Eurovision 2026.Interpretul sau trupa care vor reprezenta ţara vor concura pentru un loc în marea finală cu Finlanda, Georgia, Croația, Grecia, Portugalia, Suedia, Belgia, Estonia, Israel, Lituania, Muntenegru, Polonia, San Marino și Serbia, transmite tvrmoldova.{{855224}}Republica Moldova
17:30
Cetățenii Ungariei sînt chemați la vot pe 12 aprilie pentru alegerea noului parlament al țării, a anunțat marți președintele Tamas Sulyok.”Am fixat data alegerilor legislative din 2026. Scrutinul se va desfășura duminică, 12 aprilie 2026”, a declarat Sulyok pe Faceboo, informează Noi.md cu referire la Sursa zilei.Ungaria este o republică parlamentară, în care prim-ministrul are cea mai mar
17:30
Astăzi, se împlinesc 6 ani de la moartea Renumitul vocalist al formației „Noroc”, Ștefan Petrache, notează Noi.md.Interpretul suferea de mai mulți ani de diabet zaharat, ce i-a adus şi alte complicaţii, iar în 2020 a trecut în neființă.{{855456}}Ștefan Petrache a fost una dintre cele mai frumoase voci din spaţiul nostru muzical, un distins intelectual şi patriot.S-a născut pe 8 mai în
17:30
Marți, în nordul Greciei, fermierii au început din nou să blocheze punctele de trecere a frontierei, la o zi după ce au refuzat invitația la o întîlnire cu premierul Kyriakos Mitsotakis.Blocajele afectează două puncte de frontieră cu Bulgaria, precum și un punct care duce în Macedonia de Nord. Blocajul afectează deja circulația camioanelor și a autoturismelor. {{857395}}În Macedonia de V
Acum 12 ore
17:00
Partidul Socialiștilor din Moldova a declarat că șefa statului Maia Sandu trebuie să demisioneze imediat, deoarece fiecare zi în care rămîne în funcția de președinte al țării reprezintă o amenințare la adresa existenței Republicii Moldova ca stat independent.Partidul Socialiștilor a subliniat că declarația președintei țării Maia Sandu privind disponibilitatea de a vota pentru lichidarea Republ
17:00
În regiunea Transnistria se va prelungi starea de urgență economică.Mai exact, pe 15 ianuarie, la a doua ședință extraordinară a primei sesiuni a celei de-a opta legislaturi, deputații din Consiliul Suprem al autoproclamatei RMN vor analiza decretul liderului autoproclamatei RMN privind prelungirea stării de urgență economică.Decizia a fost luată astăzi în cadrul ședinței prezidiului Parla
17:00
De Ziua Națională a Culturii, va fi organizată ceremonia oficială de înmînare a Premiilor în domeniul culturii pentru anul 2025. Evenimentul va avea loc pe 15 ianuarie, începînd cu ora 16:00, la Palatul Republicii, notează Noi.md.În cadrul festivității, vor fi acordate premii nominale și speciale, precum și diplome de apreciere, pentru realizări remarcabile și contribuții de durată la dezvolta
16:30
Asociația Presei Sportive din Moldova (APSM) este o organizație publică. Poate, una dintre numeroasele asociații non-guvernamentale care activează în țara noastră, sau poate - unică în felul său. În cei 31 de ani de existență, APSM a devenit o instituție publică semnificativă.{{689953}}Gala anuală a Laureaților Presei Sportive, unde sunt premiați cei mai buni sportivi, antrenori, echipe și jur
16:30
Este în desfășurare procesul de reabilitare și extindere a sediului Oficiului Avocatului Poporului – Casa Drepturilor Omului, notează Noi.md.Avocatul Poporului, Ceslav panico, scrie în rețelele solciale că, după zeci de ani în care clădirea istorică din centrul Chișinăului nu a beneficiat de reparații sau lucrări reale de întreținere, iar angajații Oficiului au fost nevoiți să activeze în cond
16:30
Chiar dacă și-au pregătit rezerve încă din vară, locuitorii din satul Grădinița, raionul Căușeni, spun că stocurile se epuizează, iar bani pentru altele nu mai au.Pentru a economisi, oamenii sînt nevoiți să facă focul în sobe doar o dată pe zi, înfruntînd frigul din case cu haine groase.La cei 80 de ani ai săi, Maria Covalenco adună un an de zile pensia pentru a se încălzi pe parcursul ier
16:30
Universitatea Tehnică a Moldovei respinge informațiile apărute în spațiul public și pe rețelele de socializare privind presupuse condiții necorespunzătoare de igienă în Căminul nr. 15, de pe strada Pușkin nr. 39, unde s-a vorbit despre o posibilă invazie de gîndaci.Reprezentanții UTM precizează că, în acest cămin, sînt cazați elevi ai Colegiului Pedagogic „Alexei Mateevici”, la cererea adminis
16:30
Un tribunal din cantonul elvețian Valais a decis, luni, arestarea preventivă, pentru o perioadă inițială de trei luni, a lui Jacques Moretti, coproprietar împreună cu soția sa al barului Le Constellation din stațiunea de schi Crans-Montana, local care a ars în noaptea de Anul Nou.Cuplul de francezi, principalii acuzați în ancheta deschisă după tragedia în care au murit 40 de persoane și alte 1
16:30
Întreprinderea de Stat „Bacul Molovata” a anunțat marți-dimineață că ambarcațiunea, folosită pentru traversarea Nistrului, în zona controlată de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova, își stopează circulația din cauza condițiilor meteorologice.„Stimați călători, vă informăm că, din cauza gerului puternic, stratul de gheață format pe Nistru a devenit prea gros, ce face imposibilă
16:00
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău rămîne un important punct de întîlnire, al revederilor și al despărțirilor, unde zilnic mii de persoane pornesc în călătorii, își întîlnesc apropiații sau descoperă noi destinații.Pentru ca fiecare deplasare să înceapă într-o atmosferă sigură, ordonată și lipsită de griji, Poliția de Frontieră reamintește pasagerilor cîteva recomandări esențiale
16:00
Agenția Servicii Publice (ASP) informează opinia publică că persoanele menționate în comunicatul Centrului Național Anticorupție (CNA) de azi într-un dosar de trafic de influență nu sînt angajați ai instituției, notează Noi.md. Potrivit informațiilor prezentate de CNA, două persoane sunt bănuite că ar fi pretins și acceptat suma de 2000 de euro pentru a facilita promovarea probelor teoretice ș
16:00
Exportatorii moldoveni de fructe se confruntă din nou cu un blocaj administrativ la exportul către Uniunea Europeană, după ce noile cote de export la fructe pentru 2026 nu au fost încă activate, deși anul a început de aproape două săptămîni.„Iar nu avem cote de export la fructe. Nu a fost introdus noul contingent”, a declarat Victor Cazacu, director al unei companii exportattoare de fructe, ca
16:00
Chiar dacă și-au pregătit rezerve încă din vară, locuitorii din satul Grădinița, raionul Căușeni, spun că stocurile se epuizează, iar bani pentru altele nu mai au.Pentru a economisi, oamenii sînt nevoiți să facă focul în sobe doar o dată pe zi, înfruntînd frigul din case cu haine groase.La cei 80 de ani ai săi, Maria Covalenco adună un an de zile pensia pentru a se încălzi pe parcursul ier
16:00
În după-amiaza zilei de 13 ianuarie 2026, pompierii IGSU au intervenit pentru stingerea unui incendiu care a cuprins un apartament dintr-un bloc de locuit din sectorul Rîșcani.Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 14:51. Potrivit datelor, un apartament a fost afectat de flăcări într-un bloc de pe strada Aleco Russo 3/2, iar în interiorul acestuia s-ar fi aflat o persoană.Pentru
15:30
Turismul nu mai înseamnă doar cifre, taxe și reguli, ci mai ales oameni, curaj și experiențe care schimbă perspective. Natalia Ciobanu, o călătoare din Republica Moldova, a vizitat deja 163 de țări și își propune să ajungă în toate statele lumii.În contextul discuțiilor despre majorarea taxelor turistice în mai multe țări europene începînd cu 2026, Natalia Ciobanu a spus că intenționează să-și
15:30
Este în desfășurare procesul de reabilitare și extindere a sediului Oficiului Avocatului Poporului – Casa Drepturilor Omului, notează Noi.md.Avocatul Poporului, Ceslav panico, scrie în rețelele solciale că, după zeci de ani în care clădirea istorică din centrul Chișinăului nu a beneficiat de reparații sau lucrări reale de întreținere, iar angajații Oficiului au fost nevoiți să activeze în cond
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.