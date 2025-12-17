Prima zi a forumului justiției: discursuri solemne despre integrarea europeană, statul de drept și ireversibilitatea reformelor
RFI, 17 decembrie 2025 12:10
Chișinăul a deschis Forumul Justiției cu discursuri solemne despre integrarea europeană, statul de drept și ireversibilitatea reformelor. Mesajul a fost aproape unanim: Republica Moldova este pe finalul celei mai dificile reforme posibile în justiție – evaluarea extraordinară a judecătorilor și procurorilor. Doar că sistemul are și o altă realitate. După vetting, sunt mai puțini judecători și procurori, funcțiile vacante se ocupă greu, iar profesiile juridice rămân, în continuare, puțin atractive. Acesta este contextul în care a început cea de-a șaptea ediție a Forumului Justiției.
• • •
Acum o oră
11:50
Comisia de la Veneția nu vede cu ochi buni reorganizarea a două procuraturi de la Chișinău. Ceea ce readuce în discuție problemele cu justiția, călcâiul lui Ahile în aderarea Republicii Moldova la UE. Despre ce este vorba ne explică jurnalistul Euronews România, Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
11:40
Republica Moldova este pe finalul celei mai dificile reforme posibile în justiție – evaluarea extraordinară a judecătorilor și procurorilor. Doar că sistemul are și o altă realitate. După evaluarea externă, procedură numită vetting, în sistem au rămas mai puțini judecători și procurori, funcțiile vacante se ocupă greu, iar profesiile juridice rămân, în continuare, puțin atractive. Justiția, unul din capitolele foarte importante pentru aderarea la UE, este și unul din domeniile cele mai dificile de reformat. Care este etapa la care se află această reformă în Republica Moldova și ce provocări stau în fața autorităților și a factorilor din domeniu? Subiectul este discutat la Forumul anual al Justiției care are loc zilele acestea la Chișinău, iar Liliana Barbăroșie are detalii.
Acum 24 ore
14:30
Marcel Spătari: „Trebuie să pregătim țara de aderare, indiferent de cum va evolua deblocarea deciziilor politice în UE” # RFI
Republica Moldova trebuie să continue reformele și pregătirea internă pentru integrarea europeană, indiferent de ritmul sau deblocarea deciziilor politice la nivelul Uniunii Europene, afirmă Marcel Spătari, președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, într-un interviu la RFI. „Trebuie să pregătim țara ca să fie eligibilă pentru aderare, indiferent de cum progresează negocierile”, a declarat Marcel Spătari, invitat la emisiunea Moldova Zoom.
13:20
La final de an, Chișinăul mizează pe un semnal politic clar din partea Uniunii Europene privind începutul negocierilor de aderare. Așteptarea este susținută de ritmul accelerat al reformelor și de evaluările favorabile ale Comisiei Europene, dar rămâne condiționată de un obstacol major: lipsa consensului între cele 27 de state membre, în special din cauza poziției Ungariei față de Ucraina.
13:00
Republica Moldova trebuie să continue reformele și pregătirea internă pentru integrarea europeană, indiferent de ritmul sau deblocarea deciziilor politice la nivelul Uniunii Europene, afirmă Marcel Spătari, președintele Comisiei pentru integrare europeană din legislativul de la Chișinău, invitatul de astăzi al Moldova Zoom. Un interviu realizat de Liliana Barbăroșie, care trece în revistă și contextul în care Consiliul European va discuta săptămâna aceasta felul în care vor continua negocierile de aderare cu Republica Moldova și Ucraina.
12:50
Premierul moldovean Alexandru Munteanu a anunțat că statul va prelua în 20 de zile infrastructura companiei Lukoil-Moldova, din cauza neîndeplinirii de către aceasta a obligațiilor investiționale, dar și din cauza că întreprinderea nu a exclus din structura corporativă entitățile vizate de sancțiunile impuse de SUA.
12:50
Dificultățile energetice prin care trece Republica Moldova, pe fondul atacurilor Rusiei asupra sistemului energetic al Ucrainei, au devenit subiect de știri false în România, alimentate de retorica unor lideri de opinie și chiar a unor politicieni din zona suveranistă. Autoritățile de la Chișinău explică: Republica Moldova își achită integral nota de plată către România, chiar dacă energia de avarie costă de 4–5 ori mai mult decât cea cumpărată în regim comercial. Este adevărat că România ajută la menținerea funcționalității rețelelor electrice din Republica Moldova, însă consumul este achitat integral. Cui servește această dezinformare explică Ecaterina Tanasiiciuc.
12:50
Administrația de la Tiraspol a reintrodus, luni, starea de urgență în domeniul economic, invocând dificultăți în aprovizionarea regiunii cu gaze naturale, livrări finanțate de Federația Rusă. Măsura este declarată temporară și este justificată de autoritățile separatiste prin situația energetică pe care o califică drept „complicată”. Liderul transnistrean Vadim Krasnoselski a declarat, în cadrul unei ședințe oficiale, că administrația de la Tiraspol menține situația sub control, deși recunoaște impactul direct asupra economiei și populației. Totodată, Krasnoselski a acuzat Uniunea Europeană că ar influența negativ contextul economic și energetic din regiune, potrivit serviciului său de presă.
12:50
La Prepelița, comună traversatã de drumul național Bălți–Chișinău, reabilitat în 2022 din fonduri europene, schimbarea nu are nevoie de panouri sau discursuri oficiale, spune o localnicã, Elena. „Satul nostru este unul frumos, dar pe zi ce trece se schimbă la față datorită investițiilor europene. Suntem foarte bucuroși de toate proiectele care le primim. Suntem și noi un popor care merităm să trăim bine, să avem și noi tot ce au europenii”, a spus ea.
12:50
Cetățenii străini care vor să se mute în Rusia vor fi obligați să semneze un contract cu Ministerul rus al Apărării. Riscă, astfel, să fie mobilizați pe front. În această situație ar putea fi cei 200 de mii de cetățeni moldoveni, avertizează Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău. De ce se întâmplă asta și ce s-a schimbat în legislația rusească, ne explică jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
Ieri
14:20
Angela Grămadă: Transnistria nu poate fi decuplată de integrarea europeană, acolo locuiesc 350 de mii de cetățeni ai R.Moldova # RFI
Autoritățile de la Chișinău trebuie să fie mai atente atunci când vin cu mesaje care vorbesc despre faptul că Transnistria ar putea fi lăsată în urmă în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova, pentru că politicienii pro-ruși interpretează imediat aceste mesaje ca semnal că Republica Moldova ar putea renunța la Transnistria, or nu este așa, declară la RFI Angela Grămadă, președinta Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Globale.
13:40
Autoritățile de la Chișinău planifică să separe procesul de reintegrare a regiunii transnistrene și parcursul de integrare europeană al Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe care a avut loc la Chișinău și la care a participat și invitata de astăzi a Moldova Zoom, Angela Grămadă, președinta Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Globale. Am discutat și despre ce se știe despre noul plan de reglementare despre care se vorbește foarte puțin la Chișinău, dar și despre viitoarea decizie a Consiliului European privind formatul de continuare a negocierilor de aderae a Republicii Moldova la UE.
13:40
Ce se va întâmpla cu aderarea Republicii Moldova la UE dacă Rusia nu va fi de acord cu asta? Îngrijorarea este în creștere în contextul discuției despre planul de pace între Rusia și Ucraina. De ce? Ne explică jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
Mai mult de 2 zile în urmă
23:40
Poliția de Frontieră din Republica Moldova a activat sâmbătă semnalul „Exploziv BRAVO”, după o alertă privind posibila minare a trenului internațional București–Kiev.
12 decembrie 2025
21:30
Un nou ghid al vinurilor bune, lansat la Chișinău. Andrei Cibotaru, la RFI: În premieră, prezentăm soiuri din R.Moldova și România. Avem un trecut istoric și...Feteasca Neagră nu o putem diviza # RFI
Un nou sfârșit de an, un nou ghid al vinurilor bune din R.Moldova. Somelierul Andrei Cibotaru, jurat la competiții internaționale, autorul Fine Wine Guide a selectat 50 de vinuri, divinuri și băuturi tradiționale din R.Moldova și le-a prezentat în cea de-a șasea ediție a ghidului său. În acest an, în premieră, ghidul se axează doar pe vinuri din soiuri locale și tradiționale care cresc în R.Moldova. Fine Wine Guide urmează să ajungă la ambasadele R.Moldova, prin vinării, biblioteci, la Ministerul de Externe, fiind o carte de vizită a țării. Valeria Vițu a fost printre invitați la lansarea Fine Wine Guide și a stat de vorbă cu somelierul și autorul noului ghid, Andrei Cibotaru.
17:00
„Republica Moldova participă activ la planul de reconstrucție a Ucrainei prin proiecte de infrastructură majore, iar acest angajament nu mai reprezintă doar o obligație morală, ci o oportunitate strategică pentru dezvoltarea economică a țării”, a declarat Ambasadorul Republicii Moldova la București, în cadrul forumului dedicat reconstrucției Ucrainei, desfășurat între 11–12 decembrie la Palatul Cercul Militar Național din capitala României.
15:50
Ministrul Apărării de la Chișinău: Informațiile despre un posibil atac asupra Ucrainei din Transnistria sunt exagerate # RFI
Ministrul Apărării de la Chișinău, Anatolie Nosatîi, declară că informațiile din presa ucraineană despre un posibil atac asupra Ucrainei din Transnistria sunt exagerate și că în regiunea separatistă nu are loc o amplificare a activităților cu caracter militar. În Transnistria nu s-ar întâmpla acum nimic deosebit față de ce s-a întâmplat în ultimii ani, inclusiv de la începutul războiului din Ucraina, spune ministrul Apărării într-o emisiune la Jurnal TV.
13:30
Drepturile omului rămân sub presiune în regiunea esticǎ a Republicii Moldova, necontrolatǎ de autoritǎți # RFI
Invitatul emisiunii, directorul asociației Promo-Lex, Ion Manole, vorbește despre drepturile omului în Transnistria, despre care se poate spune că este cea mai defavorizată zonă din Europa din acest punct de vedere.
13:20
Televiziunea națională publică din Ucraina publică o informație îngrijorătoare, potrivit căreia regiunea separatistă Transnistria ar fi reactivată de Federația Rusă. Presa din Ucraina scrie că au început măsuri de mobilizare a militarilor și au fost create capacități de producere a dronelor. În același timp, ministrul Apărării de la Chișinău, Anatolie Nosatîi, spune la Jurnal TV că aceste declarații sunt exagerate și că în regiunea transnistreană nu s-ar întâmpla acum nimic deosebit față de ce s-a întâmplat în ultimii ani, inclusiv de la începutul războiului din Ucraina. Jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari prezintă în „Cronica lui Vitalie” perspectiva descrisă de presa ucraineană.
12:40
Transnistria – între manipulare pe teme de război, reintegrare în R.Moldova și drepturile omului # RFI
Invitatul emisiunii, directorul asociației Promo-Lex, Ion Manole, vorbește despre drepturile omului în Transnistria, despre care se poate spune că este cea mai defavorizată zonă din Europa din acest punct de vedere. Un interviu realizat de Liliana Barbăroșie pe marginea unei conferințe dedicate subiectului care a avut loc la Chișinău. Conferința a subliniat existența în continuare a unor dificultăți serioase privind libertatea de expresie și de circulație, obstacole în accesul mass-media independente și al apărătorilor drepturilor omului în regiune, dar şi problemele cu care se confruntă școlile cu predare în limba română din regiune. Ion Manole avertizează că Transnistria poate deveni „buturuga mica care să împiedice carul mare” al integrării europene a Republicii Moldova.
11 decembrie 2025
19:10
Eugen Tomac: „R.Moldova nu are nici resurse, nici capacitatea să se apere singură. Singura ei șansă este Uniunea Europeană” # RFI
Invitat la emisiunea Moldova Zoom, Eugen Tomac a subliniat că românii, polonezii și balticii au avertizat încă de acum 10 ani că Rusia nu se va opri la anexarea Crimeii. „Spuneam că Ucraina trebuie susținută, pentru că Rusia nu se va opri doar din acest atac barbar. Nimeni nu credea că acest război va atinge atât de puternic Uniunea Europeană”, spune europarlamentarul.
18:10
Vicepremier moldovean: Procesul de integrare europeană și cel de reintegrare a țării ar putea fi decuplate # RFI
”Procesul de integrare a R.Moldova în Uniunea Europeană, dar și procesul de reintegrare a țării ar putea fi decuplate pentru a permite o abordare sistemică, responsabilă și calmă”, declară vicepremierul pentru reintegrare al R.Moldova, Valeriu Chiveri. De partea sa, directorul executiv Promo-Lex, Ion Manole, consideră că acum Moldova are ”o fereastră de oportunitate” pentru a avansa în procesul de reintegrare. Discuții pe marginea acestui subiect au avut loc la Chișinău, la conferința națională privind drepturile omului din stânga Nistrului.
16:00
Un eveniment consacrat interferenței ruse în alegerile din România și Republica Moldova a avut loc zilele trecute în Parlamentul European. La acesta au participat mai mulți europarlamentari români, dar și reprezentanți ai Comisiei Europene și experți în securitate cibernetică. Republica Moldova și România sunt studii de caz la Bruxelles în ceea ce privește interferențele ruse în alegeri, declară pentru RFI europarlamentarul Dan Barna, unul dintre organizatorii dezbaterii, și vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță.
14:40
„Dumnezeu nu i-a oferit darul vorbirii, ci i-a dat talent artistic!” Un adolescent din raionul Edineț a descoperit pasiunea pentru pictură # RFI
Talentul își găsește, uneori, căi pe care nimeni nu le-ar fi putut prevedea. Pentru Vlad Lupușor, un adolescent din satul Stolniceni, raionul Edineț, ceea ce pentru alții ar fi părut o limită a devenit un nou început. Deși a pierdut darul vorbirii, nu s-a lăsat învins. A ales să se exprime prin culoare. De șase ani, pensula este vocea lui, iar prin pictură, Vlad reușește să spună lumii ceea ce cuvintele n-ar putea transmite niciodată.
11:50
Cum rezistă liceul „Evrika” din Rîbnița – școala care păstrează limba română în inima regiunii transnistriene # RFI
Săptămâna aceasta a avut loc o ședință a grupurilor de lucru Chișinău-Tiraspol pe domeniul educației. În regiunea transnistreană funcționează opt școli cu predare în limba română, instituții, care, fiind subordonate Chișinăului, sunt sistematic, de peste 30 de ani, persecutate de administrația separatistă pro-rusă de la Tiraspol. Școlile românești din Transnistria au avut și un câștig de cauză la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, dar acest lucru nu a schimbat foarte mult atitudinea administrației separate. La ședința de săptămâna aceasta, Chișinăul a cerut Tiraspolului să înceteze orice formă de presiune asupra elevilor și cadrelor didactice din cele opt școli, inclusiv să renunțe la practica de înregistrare ilegală a minorilor în structurile militare transnistrene. Corespondenții noștri din nordul Republicii Moldova, Dumitru Pelin și Ecaterina Tanasiiciuc, au fost în regiunea transnistreană și au vizitat una dintre școlile românești de acolo – liceul Evrica de la Râbnița, pentru a vedea care sunt condițiile și atmosfera în care își fac studiile elevii care învăță în limba română în Transnistria.
11:40
În urma dezvăluirilor jurnaliștilor de la Recorder, România se întreabă cum de au fost achitați pe bandă rulantă persoane acuzate că au furat milioane de euro? Cum a ajuns justiția din România să fie capturată? Ca să înțeleagă mecanismele capturării justiției, românii se pot uita, de pildă, peste Prut. Republica Moldova a trecut prin această situație acum 15 ani, când la putere era Vlad Plahotniuc, așa cum explică jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari, în „Cronica lui Vitalie”.
11:30
Republica Moldova și România – studiu de caz la Bruxelles pe tot ce înseamnă interferențe ruse în alegeri # RFI
Invitatul Moldova Zoom este europarlamentarul Eugen Tomac, cu care am discutat la sediul Parlamentului European de la Strasbourg. Eugen Tomac a vorbit despre sprijinul de care beneficiază Republica Moldova din partea UE, dar și despre faptul că autoritățile, dar și societatea Republicii Moldova trebuie să se mobilizeze pentru a face reformele necesare aderării. L-am întrebat pe Eugen Tomac și despre cum a citit el mesajele transmise de Rusia prin incursiunile cu drone în spațiul european din ultima perioadă și ce spun aceste incursiuni despre sinceritatea intențiilor Rusiei atunci când negociază pacea în Ucraina.
10 decembrie 2025
18:00
„Societatea noastră e foarte politizată. Se vorbește mult despre luptele politice de azi, dar mai puțin despre istoriile noastre adevărate de altădată. Cred că încă suntem în proces de a înțelege ce ni s-a întâmplat și de a crea narațiuni comune care să ne unească”, a spus jurnalista Maria-Paula Erizanu, invitată specială la RFI. Autoarea a publicat recent la Editura Cartier (Chișinău) volumul „Aicea-i și raiul, și iadul”.
17:30
Expert moldovean, la RFI: Instituțiile mass-media trebuie să devină actori activi în combaterea dezinformării # RFI
”Campaniile de dezinformare regizate din Federația Rusă vor continua, se vor schimba modalitățile și tehnologiile. Iată de ce una din lecțiile învățate în urma scrutinului din toamnă este că instituțiile mass-media trebuie să devină actori activi în combaterea dezinformării. Reziliența fiecărui om în parte, de fapt, constituie reziliența noastră ca societate și ca țară”, spune într-un interviu la RFI, directorul executiv al Asociției Presei Independente din R.Moldova, Petru Macovei.
17:00
Maia Sandu l-a numit pe Dorin Recean în funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență # RFI
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul de numire a fostului premier, Dorin Recean, în funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență. El are misiunea de a contribui la promovarea eforturilor interinstituționale și multisectoriale orientate spre consolidarea capacității statului de a preveni și combate amenințările de tip hibrid la adresa securității naționale, anunță Președinția.
13:00
Oligarhul moldovean Ilan Șor și-a extins operațiunile de influență în Ungaria, unde anul viitor vor avea loc alegeri, iar actualul premier Viktor Orban este în pericol să piardă puterea. Investigația care a deconspirat această operațiune a constatat, pe baza documentelor interne și a analizelor fluxurilor financiare ale companiei, că opțiunea crypto a redevenit pentru Șor o miză strategică. Liliana Barbăroșie l-a contactat pe unul dintre autorii investigației, Matei Roșca, care a adăugat la analiza jurnalistică perspective suplimentare privind implicațiile rețelei.
12:40
Republica Moldova devine, în ultimii ani, un loc tot mai important pe harta cooperării europene, iar diplomația franceză își consolidează aici o prezență care merge dincolo de dialogul politic clasic. Într-un interviu pentru RFI, Dominique Waag vorbește despre rolul ambasadei ca „punte” între oameni și instituții, despre miza cooperării culturale și științifice ca formă de soft power, dar și despre felul în care Chișinăul se descoperă, treptat, ca un oraș care merită cunoscut.
12:20
Când se referă la Republica Moldova, Federația Rusă folosește termenul de „Moldavia” și nu „Moldova”. E o formă mai veche, sovietică a denumirii statului. Ca și în cazul Ucrainei, Rusia folosește și inventează doar anumite cuvinte impuse uneori prin lege. Care sunt explicațiile acestor exprimări lingvistice? Ne spune jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
12:10
Oligarhul prorus Ilan Șor își extinde operațiunile în Ungaria; UE suplimentează asistența pe energie pentru Ucraina și R. Moldova # RFI
Oligarhul moldovean Ilan Șor, cel care a coordonat tentativa Moscovei de a deturna alegerile din Republica Moldova, încearcă acum să-și extindă operațiunile de influență în Ungaria, acolo unde anul viitor vor avea loc alegeri, iar actualul premier Viktor Orban este în pericol să piardă puterea. O corespondență de la Liliana Barbaroșie.
9 decembrie 2025
21:00
UE va crește sprijinul pentru R.Moldova după atacurile rusești asupra infrastructurii energetice din Ucraina.”Moscova folosește iarna ca armă” # RFI
Uniunea Europeană va crește ajutorul pentru R.Moldova și Ucraina în contextul atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene, care au afectat din nou și sistemul energetic moldovenesc.”Moscova continuă să folosească iarna ca armă”, declară reprezentanta Comisiei Europene, Anna-Kaisa Itkonen, precizând că UE condamnă ferm aceste lovituri. Între timp, R.Moldova a solicitat din nou ajutor de avarie din România în urma atacurilor asupra sistemului energetic al Ucrainei.
16:40
Republica Moldova a cerut pentru a doua oară României ajutor de urgență pentru a menține sistemul electric # RFI
Republica Moldova a apelat pentru a doua oară la energie electrică de avarie din România, luni după-amiaza, a anunțat ministrul Energiei de la Chișinău, Dorin Junghietu.
16:30
Eugen Muravschi: Riscul unei crize de electricitate în R.Moldova se menține, atât timp cât Rusia bombardează Ucraina # RFI
Energia de avarie și conexiunile suplimentare cu România au salvat stabilitatea energetică a Republicii Moldova în acest week-end, când sistemul energetic al Ucrainei a cedat după bombardamentele Rusiei, declară ministrul Energiei de la Chișinău, Dorin Junghietu, într-un interviu acordat postului public de televiziune Moldova 1. Chișinăul a cerut ajutor de avarie României, iar liniile electrice din Republica Moldova au funcționat la încărcătura maximă, riscul fiind ca rețeaua să cedeze, declanșând astfel o deconectare a curentului electric la nivel național sau pe anumite regiuni.
12:40
Mizele „întineririi” din regiunea transnistreană: Speaker de 32 de ani într-un Parlament fără competiție reală # RFI
După așa-zisele alegeri din 30 noiembrie – un exercițiu nerecunoscut internațional și organizat în afara oricărui cadru democratic, despre care experții au spus și că a fost lipsit de orice concurență reală – Sovietul Suprem de la Tiraspol și-a desemnat noua conducere. Tatiana Zalevskaia, în vârstă de 32 de ani, a fost aleasă președintă a așa-zisului legislativ de la Tiraspol, însoțită în funcțiile de vicepreședinți de Galina Antiufeeva, soția generalului rus Alexandr Antiufeev, și de Alexandr Korșunov, fostul „spicher” al sovietului. Departe de a marca o schimbare de generație, configurația reconfirmă influența vechilor elite și rolul dominant al structurilor politice și economice care controlează regiunea, afirmă observatorii. Sovietul Suprem rămâne, de fapt, mai spun experții, un instrument de validare formală a deciziilor luate în cercuri informale de putere, cu sprijinul direct al Moscovei. Când în acest context o femeie tânără ajunge la conducerea legislativului, este logic să ne întrebăm: care sunt, totuși, mizele?
12:10
Republica Moldova este prioritatea numărul 1 pentru România când este vorba de ajutoare financiare. Chișinăul primește cea mai mare parte din asistența pentru dezvoltare acordată de București, spune Agenția RoAid. Cum funcționează ajutorul dat de România și cât de tare supără asta Rusia, ne explică jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
11:50
R.Moldova: Ajutor din partea României, fețe noi cu obiceiuri vechi la Tiraspol și Forumul anual al Mass-Media # RFI
Republica Moldova a evitat cu ajutorul României o cădere a sistemului energetic, din cauza bombardamentelor Rusiei în Ucraina, dar situația rămâne volatilă și se poate repeta, avertizează invitatul Moldova Zoom, expertul în energie al comunității WatchDog de la Chișinău, Eugen Muravschi. Autoritățile la rândul lor transmit mesaje care să liniștească populația și o îndeamnă să economisească energia electrică.
8 decembrie 2025
20:00
Victor Negrescu: „Soluția creativă” pentru R.Moldova: lansarea negocierilor tehnice la Bruxelles și continuarea reformelor la Chișinău # RFI
„Moldova este o țară 100% europeană și sunt convins că va fi pregătită pentru a adera la Uniunea Europeană, pentru că are mulți oameni de valoare. Sunt convins că dacă acești oameni de valoare din țară și din diaspora vor decide să se implice, Republica Moldova poate deveni un actor influent în Uniunea Europeană”, a declarat la RFI vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu.
12:10
Forumul de Integrare Europeană 2025: Moldova accelerează, dar are nevoie de consens și coeziune. Reforma administrativă – veriga lipsă din drumul către UE? # RFI
Republica Moldova speră să deschidă negocierile de aderare până la finalul anului, iar cea de-a XI-a ediție a Forumului de Integrare Europeană – considerat de mulți cel mai important reper anual pentru „verificarea pulsului” integrării – a evidențiat încă o dată că fereastra europeană este deschisă, iar ritmul reformelor rămâne ridicat. Totuși, discuțiile au scos în prim-plan o vulnerabilitate-cheie: fără consens intern și fără coeziune socială, ritmul nu poate fi susținut.
12:00
În weekend, Ucraina a fost bombardată din nou de Federația Rusă. Armata Rusă a lovit sistemul energetic ucrainean, iar din cauza asta a fost afectat și sistemul energetic din Republica Moldova. Pentru a nu rămâne fără curent, Chișinăul a fost nevoit să apeleze de urgență la România. Cum anume? Ne explică jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
11:50
R.Moldova a evitat cu ajutorul României un blackout, după ce Rusia a bombardat sistemul energetic ucrainean # RFI
Republica Moldova a reușit să evite cu ajutorul României un blackout în acest weekend, după ce Rusia a bombardat sistemul energetic ucrainean în regiunea Odesa. Un nod regional a fost scos din funcțiune, ceea ce a afectat și sistemul energetic din Republica Moldova. Chișinăul a cerut României ajutor de avarie. Autoritățile cer populației să consume responsabil, în special în orele de vârf, pentru a nu suprasolicita rețelele, care sunt încărcate aproape de limita maximă. Riscul nu este încă depășit, reparațiile sistemului energetic în Ucraina vor dura câteva săptămâni. Detalii, de la jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari, în „Cronica lui Vitalie”.
02:20
Lipsită de garanțiile oferite de Alianța Nord-Atlantică, Republica Moldova își pune speranțele în aderarea rapidă la Uniunea Europeană, inclusiv ca formă de protecție în fața agresiunii ruse. Dar care sunt marile riscuri care stau în fața acestei țări și a noului ei guvern?
02:00
Săptămâna aceasta, RFI România s-a deplasat în Republica Moldova pentru o serie de interviuri înregistrate la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău, capitala țării. Ne-am întâlnit acolo cu filologul Carolina Dodu-Savca și jurnalista Nata Albot pentru un interviu comun despre țara lor, orașul lor, speranțele lor.
7 decembrie 2025
13:40
Republica Moldova trece printr-un moment cheie al parcursului său european, marcat de deschiderea noilor clustere de negociere cu UE, consolidarea rezilienței în fața atacurilor hibride și adâncirea cooperării cu România în domeniile energiei, securității și educației. Despre ritmul reformelor de la Chișinău, rolul Bucureștiului în susținerea integrării europene, modernizarea armatei și protejarea identității românești de pe ambele maluri ale Prutului, ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, vorbește într-un interviu acordat Moldova Zoom.
11:10
Moldova a cerut României „ajutor de avarie” după ce bombardamentele rusești au țintit infrastructura energetică din sudul Ucrainei # RFI
Sistemul energetic al Republicii Moldova se confruntă cu dificultăți în urma atacurilor asupra infrastructurii energetice din Ucraina. Potrivit unui anunț făcut sâmbătă de Moldelectrica, operatorul sistemului de transport al energiei electrice din Republica Moldova, un grup energetic important a fost deconectat, iar liniile de interconexiune sunt aproape de capacitatea maximă. Astfel, Moldoelectrica a solicitat României energie de avarie, pentru a stabiliza rețeaua și de a preveni eventuale suprasarcini.
5 decembrie 2025
11:20
R.Moldova: Dronă plimbată prin sat, Guvernul crește investițiile prin Bugetul pe 2026 și o nouă strategie pentru Transnistria # RFI
Pericolul dronelor nu pare să fie conștientizat de oamenii de rând din Republica Moldova. Ministerul de Interne avertizează: nu atingeți dronele găsite la sol, pot fi periculoase.
