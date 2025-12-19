Cojocăritul și opincăritul care trec hotarele – meșteșugul din nordul Moldovei ajunge în casele diasporei
RFI, 19 decembrie 2025 12:40
În nordul Republicii Moldova, într-o gospodărie veche din satul Mândreștii Noi, raionul Sângerei, meșteșugul cojocăritului prinde din nou viață. În cămăruța unde se taie pielea, se bate cusătura și se topește mirosul de lână naturală, soții Artur și Alexandra Oleinic duc mai departe priceperea moștenită din bătrâni. În atelierul lor prind formă căciula țurcănească, căciula de miel astrahan, opincile cusute fir cu fir, dar și bundițele ornamentate, lucrate sută la sută manual, toate din materiale naturale și purtate tradițional de urători și colindători în Ajunul Anului Nou.
• • •
Alte ştiri de RFI
Acum 30 minute
12:40
Cojocăritul și opincăritul care trec hotarele – meșteșugul din nordul Moldovei ajunge în casele diasporei # RFI
În nordul Republicii Moldova, într-o gospodărie veche din satul Mândreștii Noi, raionul Sângerei, meșteșugul cojocăritului prinde din nou viață. În cămăruța unde se taie pielea, se bate cusătura și se topește mirosul de lână naturală, soții Artur și Alexandra Oleinic duc mai departe priceperea moștenită din bătrâni. În atelierul lor prind formă căciula țurcănească, căciula de miel astrahan, opincile cusute fir cu fir, dar și bundițele ornamentate, lucrate sută la sută manual, toate din materiale naturale și purtate tradițional de urători și colindători în Ajunul Anului Nou.
Acum o oră
12:10
Un studiu recent realizat de o organizație neguvernamentală care promovează coeziunea socială în Republica Moldova arată că, în sudul țării, informația circulă foarte fragmentat. Cercetarea s-a concentrat pe Găgăuzia și Taraclia și a arătat că oamenii se informează în mare parte online, mai ales prin rețelele de socializare, sau de la prieteni și rude. În același timp, există o neîncredere ridicată față de mass-media națională, în special cea în limba română, și față de mesajele oficiale ale autorităților centrale. Locuitorii consideră că dezinformarea este o problemă serioasă, dar responsabilitatea este atribuită mai mult autorităților, politicienilor locali, Uniunii Europene și țărilor occidentale, și mai puțin Rusiei. Pe baza acestor constatări contradictorii, studiul recomandă dezvoltarea unui ecosistem media mai incluziv, cu conținut multilingv, sprijin pentru jurnalismul regional și programe de educație media. Liliana Barbăroșie a analizat mai detaliat cercetarea și are amănunte.
Acum 2 ore
11:40
Vladimir Putin i-a numit pe europeni porci. Televiziunea de stat de la Moscova a încercat să explice retorica lui Vladimir Putin. Ce acuzații aduce României și ce legătură are eticheta cu Republica Moldova, explică jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
11:40
R. Moldova deschide tabere la frontiera cu Ucraina pentru cei care nu pot ajunge la Odesa, după ce drone rusești au avariat podul peste Nistru # RFI
Dronele rusești produc victime tot mai aproape de Republica Moldova. O femeie a murit, iar cei trei copii ai săi au fost răniți pe un pod peste răul Nistru din sudul Ucrainei, pod care făcea legătura dintre Odesa și Reni. Guvernatorul regiunii Odesa, Oleg Kiper, a anunțat că cei patru se aflau într-un automobil civil care se deplasa pe pod în momentul în care drona rusească a explodat.
11:30
Dronele rusești produc victime la hotarul cu R. Moldova, circulația către Odesa blocată, Moldova redeschide tabăra pentru refugiați # RFI
Dronele rusești produc victime tot mai aproape de Republica Moldova. Explozii la frontiera cu Ucraina au omorât o femeie și i-au rănit pe cei trei copii ai săi, care în momentul exploziei erau în mașină pe pod. Atacurile, repetate ieri și în această noapte, au blocat circulația către regiunea Odesa. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) asigură cazarea cetățenilor ucraineni a căror deplasare spre Ucraina a fost limitată în urma bombardamentelor podului peste Nistru.
Acum 24 ore
16:50
FMI: R. Moldova este pe plus, după ani cu economie în scădere din cauza războiului din Ucraina # RFI
O echipă a FMI a purtat în ultimele două săptămâni discuții cu autoritățile Republicii Moldova, iar șefa misiunii, Alina Iancu, a declarat la încheierea misiunii că după mai mulți ani de activitate economică anemică, influențată de efectele războiului dus de Federația Rusă în Ucraina și șocurile energetice repetate, FMI atestă o recuperare treptată a creșterii economice. Procesul de aderare la UE și Planul de creștere oferă o oportunitate unică pentru stimularea productivității, accelerarea creșterii economice pe termen lung și îmbunătățirea nivelului de trai. Pentru valorificarea acestei oportunități vor fi necesare reforme hotărâte care să ducă la eliminarea deficiențelor structurale.
16:50
Dumitru Pîntea, Chișinău: Suntem optimiști pentru că suntem proeuropeni, putem aduce Moldova în UE # RFI
Dezvoltarea economică este o sarcină dificilă în condițiile unui război la hotar, spune expertul economic Dumitru Pîntea, expert la asociația Parteneriate pentru Noua Economie, invitat la RFI, la emisiunea Moldova Zoom. „Suntem optimiști pentru că suntem pro-europeni și considerăm că putem aduce Republica Moldova în UE. Mulți din noi am văzut nivelul de trai, valorile, principiile care stau la baza societăților europene și vrem să le vedem și la noi. Respectiv, trebuie să depunem eforturi și să sperăm că acel rezultat final va fi cât mai aproape”, spune Dumitru Pîntea.
13:30
Republica Moldova urmărește cu mult interes unul dintre cele mai spectaculoase procese de judecată din istoria statului. Este vorba de procesul lui Vlad Plahotniuc, acuzat de mai multe scheme de corupție. Ne explică jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari, în „Cronica lui Vitalie”.
Ieri
11:30
R. Moldova rămâne la nivelul discuțiilor tehnice cu UE, dar Chișinăul continuă reformele în așteptarea consensului european # RFI
Discuțiile de aderare la UE pentru Republica Moldova rămân la nivel tehnic din cauza opoziției Ungariei pentru aderarea Ucrainei. Chișinăul, însă, nu dramatizează și pune accent pe continuarea reformelor, în așteptarea unei noi oportunități. Cele mai dificile reforme țin de reformarea justiției, anticorupția, dar și de dezvoltarea economică. Noul premier moldovean Alexandru Munteanu a preluat acum ceva mai mult de o lună conducerea executivului cu promisiunea de a pune accent pe dezvoltarea economică. Un obiectiv susținut și de UE prin planul de creștere economică de 1,9 miliarde. Invitatul de astăzi al Moldova Zoom este expertul economic de la Chișinău, Dumitru Pîntea, cu care am discutat despre perspectivele de creștere economică a Republicii Moldova
17 decembrie 2025
13:40
De la Bruxelles la Sofia. Cum un sat din nordul Republicii Moldova a devenit punct de întâlnire al colindătorilor # RFI
Douăsprezece cete de colindători au urcat pe scenă în cadrul Festivalului-concurs Național „Colindăm din sat în sat”, ajuns la cea de-a patra ediție. Evenimentul a adus în prim-plan colindul și urătura tradițional românească, obiceiuri care își au originile daco-romane care, de-a lungul timpului, au fost adaptate și îmbogățite cu semnificații creștine.
13:00
Tânăr din Bender, doctorand la București. Despre Transnistria, parcursul european al R. Moldova și stereotipurile despre Chișinău # RFI
Republica Moldova devine un subiect de interes tot mai mare în mediul academic european, iar dosarul transnistrean continuă să genereze întrebări, mituri și dezbateri intense. Despre aceste teme, dar și despre parcursul personal al unui tânăr originar din Bender, am discutat cu Dmitri Damian, doctorand la Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București și asistent universitar. Dmitri a atras atenția printr-o prezentare despre Transnistria susținută în fața studenților de la Facultatea de Științe Politice. El spune că interesul academic pentru Republica Moldova pornește de la complexitatea internă a statului.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:10
Prima zi a forumului justiției: discursuri solemne despre integrarea europeană, statul de drept și ireversibilitatea reformelor # RFI
Chișinăul a deschis Forumul Justiției cu discursuri solemne despre integrarea europeană, statul de drept și ireversibilitatea reformelor. Mesajul a fost aproape unanim: Republica Moldova este pe finalul celei mai dificile reforme posibile în justiție – evaluarea extraordinară a judecătorilor și procurorilor. Doar că sistemul are și o altă realitate. După vetting, sunt mai puțini judecători și procurori, funcțiile vacante se ocupă greu, iar profesiile juridice rămân, în continuare, puțin atractive. Acesta este contextul în care a început cea de-a șaptea ediție a Forumului Justiției.
11:50
Comisia de la Veneția nu vede cu ochi buni reorganizarea a două procuraturi de la Chișinău. Ceea ce readuce în discuție problemele cu justiția, călcâiul lui Ahile în aderarea Republicii Moldova la UE. Despre ce este vorba ne explică jurnalistul Euronews România, Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
11:40
Republica Moldova este pe finalul celei mai dificile reforme posibile în justiție – evaluarea extraordinară a judecătorilor și procurorilor. Doar că sistemul are și o altă realitate. După evaluarea externă, procedură numită vetting, în sistem au rămas mai puțini judecători și procurori, funcțiile vacante se ocupă greu, iar profesiile juridice rămân, în continuare, puțin atractive. Justiția, unul din capitolele foarte importante pentru aderarea la UE, este și unul din domeniile cele mai dificile de reformat. Care este etapa la care se află această reformă în Republica Moldova și ce provocări stau în fața autorităților și a factorilor din domeniu? Subiectul este discutat la Forumul anual al Justiției care are loc zilele acestea la Chișinău, iar Liliana Barbăroșie are detalii.
16 decembrie 2025
14:30
Marcel Spătari: „Trebuie să pregătim țara de aderare, indiferent de cum va evolua deblocarea deciziilor politice în UE” # RFI
Republica Moldova trebuie să continue reformele și pregătirea internă pentru integrarea europeană, indiferent de ritmul sau deblocarea deciziilor politice la nivelul Uniunii Europene, afirmă Marcel Spătari, președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, într-un interviu la RFI. „Trebuie să pregătim țara ca să fie eligibilă pentru aderare, indiferent de cum progresează negocierile”, a declarat Marcel Spătari, invitat la emisiunea Moldova Zoom.
13:20
La final de an, Chișinăul mizează pe un semnal politic clar din partea Uniunii Europene privind începutul negocierilor de aderare. Așteptarea este susținută de ritmul accelerat al reformelor și de evaluările favorabile ale Comisiei Europene, dar rămâne condiționată de un obstacol major: lipsa consensului între cele 27 de state membre, în special din cauza poziției Ungariei față de Ucraina.
13:00
Republica Moldova trebuie să continue reformele și pregătirea internă pentru integrarea europeană, indiferent de ritmul sau deblocarea deciziilor politice la nivelul Uniunii Europene, afirmă Marcel Spătari, președintele Comisiei pentru integrare europeană din legislativul de la Chișinău, invitatul de astăzi al Moldova Zoom. Un interviu realizat de Liliana Barbăroșie, care trece în revistă și contextul în care Consiliul European va discuta săptămâna aceasta felul în care vor continua negocierile de aderare cu Republica Moldova și Ucraina.
12:50
Premierul moldovean Alexandru Munteanu a anunțat că statul va prelua în 20 de zile infrastructura companiei Lukoil-Moldova, din cauza neîndeplinirii de către aceasta a obligațiilor investiționale, dar și din cauza că întreprinderea nu a exclus din structura corporativă entitățile vizate de sancțiunile impuse de SUA.
12:50
Dificultățile energetice prin care trece Republica Moldova, pe fondul atacurilor Rusiei asupra sistemului energetic al Ucrainei, au devenit subiect de știri false în România, alimentate de retorica unor lideri de opinie și chiar a unor politicieni din zona suveranistă. Autoritățile de la Chișinău explică: Republica Moldova își achită integral nota de plată către România, chiar dacă energia de avarie costă de 4–5 ori mai mult decât cea cumpărată în regim comercial. Este adevărat că România ajută la menținerea funcționalității rețelelor electrice din Republica Moldova, însă consumul este achitat integral. Cui servește această dezinformare explică Ecaterina Tanasiiciuc.
12:50
Administrația de la Tiraspol a reintrodus, luni, starea de urgență în domeniul economic, invocând dificultăți în aprovizionarea regiunii cu gaze naturale, livrări finanțate de Federația Rusă. Măsura este declarată temporară și este justificată de autoritățile separatiste prin situația energetică pe care o califică drept „complicată”. Liderul transnistrean Vadim Krasnoselski a declarat, în cadrul unei ședințe oficiale, că administrația de la Tiraspol menține situația sub control, deși recunoaște impactul direct asupra economiei și populației. Totodată, Krasnoselski a acuzat Uniunea Europeană că ar influența negativ contextul economic și energetic din regiune, potrivit serviciului său de presă.
12:50
La Prepelița, comună traversatã de drumul național Bălți–Chișinău, reabilitat în 2022 din fonduri europene, schimbarea nu are nevoie de panouri sau discursuri oficiale, spune o localnicã, Elena. „Satul nostru este unul frumos, dar pe zi ce trece se schimbă la față datorită investițiilor europene. Suntem foarte bucuroși de toate proiectele care le primim. Suntem și noi un popor care merităm să trăim bine, să avem și noi tot ce au europenii”, a spus ea.
12:50
Cetățenii străini care vor să se mute în Rusia vor fi obligați să semneze un contract cu Ministerul rus al Apărării. Riscă, astfel, să fie mobilizați pe front. În această situație ar putea fi cei 200 de mii de cetățeni moldoveni, avertizează Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău. De ce se întâmplă asta și ce s-a schimbat în legislația rusească, ne explică jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
15 decembrie 2025
14:20
Angela Grămadă: Transnistria nu poate fi decuplată de integrarea europeană, acolo locuiesc 350 de mii de cetățeni ai R.Moldova # RFI
Autoritățile de la Chișinău trebuie să fie mai atente atunci când vin cu mesaje care vorbesc despre faptul că Transnistria ar putea fi lăsată în urmă în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova, pentru că politicienii pro-ruși interpretează imediat aceste mesaje ca semnal că Republica Moldova ar putea renunța la Transnistria, or nu este așa, declară la RFI Angela Grămadă, președinta Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Globale.
13:40
Autoritățile de la Chișinău planifică să separe procesul de reintegrare a regiunii transnistrene și parcursul de integrare europeană al Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe care a avut loc la Chișinău și la care a participat și invitata de astăzi a Moldova Zoom, Angela Grămadă, președinta Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Globale. Am discutat și despre ce se știe despre noul plan de reglementare despre care se vorbește foarte puțin la Chișinău, dar și despre viitoarea decizie a Consiliului European privind formatul de continuare a negocierilor de aderae a Republicii Moldova la UE.
13:40
Ce se va întâmpla cu aderarea Republicii Moldova la UE dacă Rusia nu va fi de acord cu asta? Îngrijorarea este în creștere în contextul discuției despre planul de pace între Rusia și Ucraina. De ce? Ne explică jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
13 decembrie 2025
23:40
Poliția de Frontieră din Republica Moldova a activat sâmbătă semnalul „Exploziv BRAVO”, după o alertă privind posibila minare a trenului internațional București–Kiev.
12 decembrie 2025
21:30
Un nou ghid al vinurilor bune, lansat la Chișinău. Andrei Cibotaru, la RFI: În premieră, prezentăm soiuri din R.Moldova și România. Avem un trecut istoric și...Feteasca Neagră nu o putem diviza # RFI
Un nou sfârșit de an, un nou ghid al vinurilor bune din R.Moldova. Somelierul Andrei Cibotaru, jurat la competiții internaționale, autorul Fine Wine Guide a selectat 50 de vinuri, divinuri și băuturi tradiționale din R.Moldova și le-a prezentat în cea de-a șasea ediție a ghidului său. În acest an, în premieră, ghidul se axează doar pe vinuri din soiuri locale și tradiționale care cresc în R.Moldova. Fine Wine Guide urmează să ajungă la ambasadele R.Moldova, prin vinării, biblioteci, la Ministerul de Externe, fiind o carte de vizită a țării. Valeria Vițu a fost printre invitați la lansarea Fine Wine Guide și a stat de vorbă cu somelierul și autorul noului ghid, Andrei Cibotaru.
17:00
„Republica Moldova participă activ la planul de reconstrucție a Ucrainei prin proiecte de infrastructură majore, iar acest angajament nu mai reprezintă doar o obligație morală, ci o oportunitate strategică pentru dezvoltarea economică a țării”, a declarat Ambasadorul Republicii Moldova la București, în cadrul forumului dedicat reconstrucției Ucrainei, desfășurat între 11–12 decembrie la Palatul Cercul Militar Național din capitala României.
15:50
Ministrul Apărării de la Chișinău: Informațiile despre un posibil atac asupra Ucrainei din Transnistria sunt exagerate # RFI
Ministrul Apărării de la Chișinău, Anatolie Nosatîi, declară că informațiile din presa ucraineană despre un posibil atac asupra Ucrainei din Transnistria sunt exagerate și că în regiunea separatistă nu are loc o amplificare a activităților cu caracter militar. În Transnistria nu s-ar întâmpla acum nimic deosebit față de ce s-a întâmplat în ultimii ani, inclusiv de la începutul războiului din Ucraina, spune ministrul Apărării într-o emisiune la Jurnal TV.
13:30
Drepturile omului rămân sub presiune în regiunea esticǎ a Republicii Moldova, necontrolatǎ de autoritǎți # RFI
Invitatul emisiunii, directorul asociației Promo-Lex, Ion Manole, vorbește despre drepturile omului în Transnistria, despre care se poate spune că este cea mai defavorizată zonă din Europa din acest punct de vedere.
13:20
Televiziunea națională publică din Ucraina publică o informație îngrijorătoare, potrivit căreia regiunea separatistă Transnistria ar fi reactivată de Federația Rusă. Presa din Ucraina scrie că au început măsuri de mobilizare a militarilor și au fost create capacități de producere a dronelor. În același timp, ministrul Apărării de la Chișinău, Anatolie Nosatîi, spune la Jurnal TV că aceste declarații sunt exagerate și că în regiunea transnistreană nu s-ar întâmpla acum nimic deosebit față de ce s-a întâmplat în ultimii ani, inclusiv de la începutul războiului din Ucraina. Jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari prezintă în „Cronica lui Vitalie” perspectiva descrisă de presa ucraineană.
12:40
Transnistria – între manipulare pe teme de război, reintegrare în R.Moldova și drepturile omului # RFI
Invitatul emisiunii, directorul asociației Promo-Lex, Ion Manole, vorbește despre drepturile omului în Transnistria, despre care se poate spune că este cea mai defavorizată zonă din Europa din acest punct de vedere. Un interviu realizat de Liliana Barbăroșie pe marginea unei conferințe dedicate subiectului care a avut loc la Chișinău. Conferința a subliniat existența în continuare a unor dificultăți serioase privind libertatea de expresie și de circulație, obstacole în accesul mass-media independente și al apărătorilor drepturilor omului în regiune, dar şi problemele cu care se confruntă școlile cu predare în limba română din regiune. Ion Manole avertizează că Transnistria poate deveni „buturuga mica care să împiedice carul mare” al integrării europene a Republicii Moldova.
11 decembrie 2025
19:10
Eugen Tomac: „R.Moldova nu are nici resurse, nici capacitatea să se apere singură. Singura ei șansă este Uniunea Europeană” # RFI
Invitat la emisiunea Moldova Zoom, Eugen Tomac a subliniat că românii, polonezii și balticii au avertizat încă de acum 10 ani că Rusia nu se va opri la anexarea Crimeii. „Spuneam că Ucraina trebuie susținută, pentru că Rusia nu se va opri doar din acest atac barbar. Nimeni nu credea că acest război va atinge atât de puternic Uniunea Europeană”, spune europarlamentarul.
18:10
Vicepremier moldovean: Procesul de integrare europeană și cel de reintegrare a țării ar putea fi decuplate # RFI
”Procesul de integrare a R.Moldova în Uniunea Europeană, dar și procesul de reintegrare a țării ar putea fi decuplate pentru a permite o abordare sistemică, responsabilă și calmă”, declară vicepremierul pentru reintegrare al R.Moldova, Valeriu Chiveri. De partea sa, directorul executiv Promo-Lex, Ion Manole, consideră că acum Moldova are ”o fereastră de oportunitate” pentru a avansa în procesul de reintegrare. Discuții pe marginea acestui subiect au avut loc la Chișinău, la conferința națională privind drepturile omului din stânga Nistrului.
16:00
Un eveniment consacrat interferenței ruse în alegerile din România și Republica Moldova a avut loc zilele trecute în Parlamentul European. La acesta au participat mai mulți europarlamentari români, dar și reprezentanți ai Comisiei Europene și experți în securitate cibernetică. Republica Moldova și România sunt studii de caz la Bruxelles în ceea ce privește interferențele ruse în alegeri, declară pentru RFI europarlamentarul Dan Barna, unul dintre organizatorii dezbaterii, și vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță.
14:40
„Dumnezeu nu i-a oferit darul vorbirii, ci i-a dat talent artistic!” Un adolescent din raionul Edineț a descoperit pasiunea pentru pictură # RFI
Talentul își găsește, uneori, căi pe care nimeni nu le-ar fi putut prevedea. Pentru Vlad Lupușor, un adolescent din satul Stolniceni, raionul Edineț, ceea ce pentru alții ar fi părut o limită a devenit un nou început. Deși a pierdut darul vorbirii, nu s-a lăsat învins. A ales să se exprime prin culoare. De șase ani, pensula este vocea lui, iar prin pictură, Vlad reușește să spună lumii ceea ce cuvintele n-ar putea transmite niciodată.
11:50
Cum rezistă liceul „Evrika” din Rîbnița – școala care păstrează limba română în inima regiunii transnistriene # RFI
Săptămâna aceasta a avut loc o ședință a grupurilor de lucru Chișinău-Tiraspol pe domeniul educației. În regiunea transnistreană funcționează opt școli cu predare în limba română, instituții, care, fiind subordonate Chișinăului, sunt sistematic, de peste 30 de ani, persecutate de administrația separatistă pro-rusă de la Tiraspol. Școlile românești din Transnistria au avut și un câștig de cauză la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, dar acest lucru nu a schimbat foarte mult atitudinea administrației separate. La ședința de săptămâna aceasta, Chișinăul a cerut Tiraspolului să înceteze orice formă de presiune asupra elevilor și cadrelor didactice din cele opt școli, inclusiv să renunțe la practica de înregistrare ilegală a minorilor în structurile militare transnistrene. Corespondenții noștri din nordul Republicii Moldova, Dumitru Pelin și Ecaterina Tanasiiciuc, au fost în regiunea transnistreană și au vizitat una dintre școlile românești de acolo – liceul Evrica de la Râbnița, pentru a vedea care sunt condițiile și atmosfera în care își fac studiile elevii care învăță în limba română în Transnistria.
11:40
În urma dezvăluirilor jurnaliștilor de la Recorder, România se întreabă cum de au fost achitați pe bandă rulantă persoane acuzate că au furat milioane de euro? Cum a ajuns justiția din România să fie capturată? Ca să înțeleagă mecanismele capturării justiției, românii se pot uita, de pildă, peste Prut. Republica Moldova a trecut prin această situație acum 15 ani, când la putere era Vlad Plahotniuc, așa cum explică jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari, în „Cronica lui Vitalie”.
11:30
Republica Moldova și România – studiu de caz la Bruxelles pe tot ce înseamnă interferențe ruse în alegeri # RFI
Invitatul Moldova Zoom este europarlamentarul Eugen Tomac, cu care am discutat la sediul Parlamentului European de la Strasbourg. Eugen Tomac a vorbit despre sprijinul de care beneficiază Republica Moldova din partea UE, dar și despre faptul că autoritățile, dar și societatea Republicii Moldova trebuie să se mobilizeze pentru a face reformele necesare aderării. L-am întrebat pe Eugen Tomac și despre cum a citit el mesajele transmise de Rusia prin incursiunile cu drone în spațiul european din ultima perioadă și ce spun aceste incursiuni despre sinceritatea intențiilor Rusiei atunci când negociază pacea în Ucraina.
10 decembrie 2025
18:00
„Societatea noastră e foarte politizată. Se vorbește mult despre luptele politice de azi, dar mai puțin despre istoriile noastre adevărate de altădată. Cred că încă suntem în proces de a înțelege ce ni s-a întâmplat și de a crea narațiuni comune care să ne unească”, a spus jurnalista Maria-Paula Erizanu, invitată specială la RFI. Autoarea a publicat recent la Editura Cartier (Chișinău) volumul „Aicea-i și raiul, și iadul”.
17:30
Expert moldovean, la RFI: Instituțiile mass-media trebuie să devină actori activi în combaterea dezinformării # RFI
”Campaniile de dezinformare regizate din Federația Rusă vor continua, se vor schimba modalitățile și tehnologiile. Iată de ce una din lecțiile învățate în urma scrutinului din toamnă este că instituțiile mass-media trebuie să devină actori activi în combaterea dezinformării. Reziliența fiecărui om în parte, de fapt, constituie reziliența noastră ca societate și ca țară”, spune într-un interviu la RFI, directorul executiv al Asociției Presei Independente din R.Moldova, Petru Macovei.
17:00
Maia Sandu l-a numit pe Dorin Recean în funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență # RFI
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul de numire a fostului premier, Dorin Recean, în funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență. El are misiunea de a contribui la promovarea eforturilor interinstituționale și multisectoriale orientate spre consolidarea capacității statului de a preveni și combate amenințările de tip hibrid la adresa securității naționale, anunță Președinția.
13:00
Oligarhul moldovean Ilan Șor și-a extins operațiunile de influență în Ungaria, unde anul viitor vor avea loc alegeri, iar actualul premier Viktor Orban este în pericol să piardă puterea. Investigația care a deconspirat această operațiune a constatat, pe baza documentelor interne și a analizelor fluxurilor financiare ale companiei, că opțiunea crypto a redevenit pentru Șor o miză strategică. Liliana Barbăroșie l-a contactat pe unul dintre autorii investigației, Matei Roșca, care a adăugat la analiza jurnalistică perspective suplimentare privind implicațiile rețelei.
12:40
Republica Moldova devine, în ultimii ani, un loc tot mai important pe harta cooperării europene, iar diplomația franceză își consolidează aici o prezență care merge dincolo de dialogul politic clasic. Într-un interviu pentru RFI, Dominique Waag vorbește despre rolul ambasadei ca „punte” între oameni și instituții, despre miza cooperării culturale și științifice ca formă de soft power, dar și despre felul în care Chișinăul se descoperă, treptat, ca un oraș care merită cunoscut.
12:20
Când se referă la Republica Moldova, Federația Rusă folosește termenul de „Moldavia” și nu „Moldova”. E o formă mai veche, sovietică a denumirii statului. Ca și în cazul Ucrainei, Rusia folosește și inventează doar anumite cuvinte impuse uneori prin lege. Care sunt explicațiile acestor exprimări lingvistice? Ne spune jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
12:10
Oligarhul prorus Ilan Șor își extinde operațiunile în Ungaria; UE suplimentează asistența pe energie pentru Ucraina și R. Moldova # RFI
Oligarhul moldovean Ilan Șor, cel care a coordonat tentativa Moscovei de a deturna alegerile din Republica Moldova, încearcă acum să-și extindă operațiunile de influență în Ungaria, acolo unde anul viitor vor avea loc alegeri, iar actualul premier Viktor Orban este în pericol să piardă puterea. O corespondență de la Liliana Barbaroșie.
9 decembrie 2025
21:00
UE va crește sprijinul pentru R.Moldova după atacurile rusești asupra infrastructurii energetice din Ucraina.”Moscova folosește iarna ca armă” # RFI
Uniunea Europeană va crește ajutorul pentru R.Moldova și Ucraina în contextul atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene, care au afectat din nou și sistemul energetic moldovenesc.”Moscova continuă să folosească iarna ca armă”, declară reprezentanta Comisiei Europene, Anna-Kaisa Itkonen, precizând că UE condamnă ferm aceste lovituri. Între timp, R.Moldova a solicitat din nou ajutor de avarie din România în urma atacurilor asupra sistemului energetic al Ucrainei.
16:40
Republica Moldova a cerut pentru a doua oară României ajutor de urgență pentru a menține sistemul electric # RFI
Republica Moldova a apelat pentru a doua oară la energie electrică de avarie din România, luni după-amiaza, a anunțat ministrul Energiei de la Chișinău, Dorin Junghietu.
16:30
Eugen Muravschi: Riscul unei crize de electricitate în R.Moldova se menține, atât timp cât Rusia bombardează Ucraina # RFI
Energia de avarie și conexiunile suplimentare cu România au salvat stabilitatea energetică a Republicii Moldova în acest week-end, când sistemul energetic al Ucrainei a cedat după bombardamentele Rusiei, declară ministrul Energiei de la Chișinău, Dorin Junghietu, într-un interviu acordat postului public de televiziune Moldova 1. Chișinăul a cerut ajutor de avarie României, iar liniile electrice din Republica Moldova au funcționat la încărcătura maximă, riscul fiind ca rețeaua să cedeze, declanșând astfel o deconectare a curentului electric la nivel național sau pe anumite regiuni.
12:40
Mizele „întineririi” din regiunea transnistreană: Speaker de 32 de ani într-un Parlament fără competiție reală # RFI
După așa-zisele alegeri din 30 noiembrie – un exercițiu nerecunoscut internațional și organizat în afara oricărui cadru democratic, despre care experții au spus și că a fost lipsit de orice concurență reală – Sovietul Suprem de la Tiraspol și-a desemnat noua conducere. Tatiana Zalevskaia, în vârstă de 32 de ani, a fost aleasă președintă a așa-zisului legislativ de la Tiraspol, însoțită în funcțiile de vicepreședinți de Galina Antiufeeva, soția generalului rus Alexandr Antiufeev, și de Alexandr Korșunov, fostul „spicher” al sovietului. Departe de a marca o schimbare de generație, configurația reconfirmă influența vechilor elite și rolul dominant al structurilor politice și economice care controlează regiunea, afirmă observatorii. Sovietul Suprem rămâne, de fapt, mai spun experții, un instrument de validare formală a deciziilor luate în cercuri informale de putere, cu sprijinul direct al Moscovei. Când în acest context o femeie tânără ajunge la conducerea legislativului, este logic să ne întrebăm: care sunt, totuși, mizele?
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.