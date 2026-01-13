Administrația separatistă de la Tiraspol se pregătește să prelungească starea de urgență în economie până în februarie

15:50

Un bărbat, în vârstă de 47 de ani, a murit în urma unui incendiu provocat de soba din casă. Acesta s-a intoxicat cu monoxid de carbon emanat de la sobă și de la bunurile ce au luat foc în locuință. Incendiul a avut loc azi-dimineață în satul Răcăria din raionul Râșcani, iar la fața locului […]