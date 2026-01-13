Administrația separatistă de la Tiraspol se pregătește să prelungească starea de urgență în economie până în februarie
Ziua, 13 ianuarie 2026 18:20
Stare de urgență în economie, instituită de administrația separatistă de la Tiraspol în regiunea transnistreană în 18 decembrie 2025, urmează să fie prelungită până în luna februarie. Așa-numitul soviet suprem va examina joi, 15 ianuarie, un decret al liderului separatist Vadim Krasnoselski, care cere prelungirea situației excepționale. „Motivul îl constituie dificultățile economice provocate de reducerea
Comandantul-șef al forțelor ucrainene: Rusia a vrut să încheie războiul printr-o înfrângere totală a Ucrainei și să ajungă la Odesa # Ziua
Comandantul-șef al Forțele Armate ale Ucrainei, Aleksandr Sîrski, a prezentat bilanțul ultimului an de război, afirmând că armata ucraineană a reușit să împiedice orice străpungere critică a forțelor ruse și să zădărnicească planurile Moscovei de a încheia conflictul printr-o înfrângere a Ucrainei. Potrivit lui Sîrski, Rusia intenționa să ocupe complet regiunile Donețk, Lugansk și Zaporojie,
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, pleacă la Washington. Are programate întâlniri la Departamentul de Stat și la cel al Energiei # Ziua
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, merge în capitala Statelor Unite ale Americii în perioada 15–16 ianuarie, unde are programate o serie de întâlniri și discuții axate pe „aprofundarea cooperării bilaterale cu SUA în domeniul energetic, dar și pe identificarea unor noi oportunități de colaborare cu partenerii americani pe domeniul generării de energie electrică". „În cadrul vizitei,
Trei petroliere aparținând unor companii grecești au fost atacate marți, 13 ianuarie, cu drone în Marea Neagră, în apropierea terminalului Caspian Pipeline Consortium (CPC), au declarat surse pentru Reuters și Bloomberg. Informațiile inițiale privind un al patrulea petrolier au fost ulterior corectate, relatează The Moscow Times. Potrivit surselor, au fost vizate navele Delta Supreme și
Tragedie la Lipcani. O femeie de 81 de ani a murit în urma unui incendiu provocat de o butelie de gaz # Ziua
O femeie, în vârstă de 81 de ani, a murit în locuința sa în urma unui incendiu provocat de o butelie de gaz. Tragedia a avut loc în orașul Lipcani din raionul Briceni, acolo unde au intervenit două echipaje de pompieri. Corpul bătrânei, parțial carbonizat, a fost găsit de salvatori la intrarea în casă. Flăcările
Trump îndeamnă protestatarii din Iran să „preia instituțiile”. Washingtonul anulează dialogul cu Teheranul # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, a transmis un mesaj dur pe platforma Truth Social, în care îi îndeamnă pe protestatarii din Iran să continue manifestațiile și să preia controlul asupra instituțiilor statului. „Patrioți iranieni, CONTINUAȚI PROTESTELE – PRELUAȚI INSTITUȚIILE!!! Păstrați numele ucigașilor și abuzatorilor. Vor plăti un preț mare", a scris Trump. Liderul de la Casa
Noua ediție a Forumului Economic Mondial va avea loc la Davos, în Elveția, în perioada 19–23 ianuarie 2026, sub tema „Spiritul dialogului". Evenimentul va reuni lideri din sectorul public și privat, reprezentanți ai societății civile, ai mediului academic și ai mass-media, cu scopul de a identifica soluții comune la cele mai presante provocări globale. Ediția
Cazul fostului director adjunct al SIS, acuzat că a dat secrete KGB-ului din Belarus, trimis pe masa magistraților din România # Ziua
Magistrații români vor prelua din februarie dosarul în care este acuzat de trădare de patrie fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Alexandru Balan, arestat acum patru luni pentru că ar fi divulgat unor ofițeri KGB din Belarus secrete de stat legate de România. Procesul penal este în faza de
Cutremur puternic în nordul Italiei. Oameni ieșiți în stradă, școli evacuate, trenuri anulate # Ziua
Un cutremur cu magnitudinea de 4,6 a lovit marți dimineață nordul Italiei, potrivit sistemului american de monitorizare seismică USGS. Seismul s-a produs în jurul orei 10:17 (ora locală), la o adâncime de aproximativ 10 kilometri. Epicentrul a fost localizat în localitatea Fornace Zarattini, la periferia orașului Ravenna, în regiunea Emilia-Romagna. La rândul său, Institutul Național
Prințul moștenitor iranian Reza Pahlavi îi cere lui Trump să „intervină mai rapid” pentru ca regimul de la Teheran să „se prăbușească în cele din urmă” # Ziua
Prințul moștenitor al Iranului aflat în exil, Reza Pahlavi, i-a cerut președintelui SUA, Donald Trump, să acționeze „mai devreme decât mai târziu" împotriva regimului iranian, susținând că o intervenție rapidă ar putea reduce numărul victimelor și ar duce la prăbușirea actualei conduceri de la Teheran. Într-un interviu acordat luni postului CBS News, Pahlavi a declarat
EDITORIAL | Unirea va fi oricum, cu sau fără voia Maiei Sandu. Pentru că altă cale, pur și simplu, nu există # Ziua
Declarația Maiei Sandu cu privire la opțiunea sa „unionistă", dar numai în cazul unui referendum, a fost primită cu ovații, mai ales în România. Presa, diverși lideri de opinie, dar și simpli comentatori „proeuropeni" de pe rețelele de socializare au provocat un val uriaș de admirație pentru această atitudine „tranșantă" și plină de „curaj". Impresia
VIDEO | Parisul, din nou blocat de tractoare. Fermierii francezi contestă acordul UE–Mercosur # Ziua
Fermierii francezi au intrat din nou marți cu tractoarele în Paris, pentru a doua oară într-o săptămână, protestând față de acordul comercial UE–Mercosur, despre care afirmă că amenință agricultura locală prin crearea unei concurențe neloiale cu importuri mai ieftine din America de Sud. Fermierii din Franța – cel mai mare producător agricol din Uniunea Europeană
GRAFIC | Peste 70 la sută din exporturile din regiunea transnistreană ajung în UE. România se află în top # Ziua
Agenții economici din regiunea transnistreană au exportat, în 2025, 71% din totalul activităților comerciale pe piața Uniunii Europene, iar principalele destinații au fost România, Polonia și Italia, anunță Biroul Politici de Reintegrare. În același timp, ponderea importurilor din UE în totalul importurilor realizate în regiune a constituit 48%. Pe parcursul anului precedent, autoritățile naționale competente
Rusia a lansat un nou atac masiv asupra sistemului energetic al Ucrainei. Aproximativ 500 de blocuri din Kiev au rămas fără încălzire # Ziua
Rusia a lovit din nou, pentru a doua oară în ultimele patru zile, sistemul energetic al Ucrainei, într-un atac masiv care a vizat infrastructura critică din mai multe regiuni ale țării. Potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Moscova a lansat în cursul nopții aproape 300 de drone de atac, majoritatea de tip Shahed, precum și 18
Felicitări consilierilor moldoveni ai doamnei președinte Sandu pentru modalitatea în care este schimbată agenda zilei. Începutul anului 2026 a fost marcat de cel puțin două/trei declarații tari venite de la București care se aratau împotriva inițiativei oficialilor de la Chișinău de desființare, prin comasare, a Universității Dunărea de Jos, filiala Cahul. Imaginea europeană a PAS
Teheranul convoacă ambasadorii europeni și cere încetarea sprijinului pentru proteste. Numărul victimelor continuă să crească # Ziua
Autoritățile iraniene au convocat luni ambasadorii Franța, Germania, Italia și Regatul Unit, cerându-le să înceteze sprijinul public pentru protestele antiguvernamentale care zguduie Iran, în timp ce bilanțul victimelor continuă să crească. Potrivit Ministerului iranian de Externe, diplomaților europeni le-au fost prezentate imagini video cu violențele de stradă și li s-a vorbit despre pagubele provocate de
Criză fără sfârșit la CFM. Concediul forțat pentru șefi din cadrul întreprinderii a fost prelungit # Ziua
Conducerea Întreprinderii „Calea Ferată din Moldova" a decis prelungirea concediilor tehnice forțate pentru o parte din șefii companiei, pe fondul agravării crizei financiare și al scăderii dramatice a volumelor de transport. Potrivit unui ordin semnat de directorul general al CFM, Serghei Cotelinic, publicat de bani.md, măsura care vizează aproximativ o treime dintre conducătorii companiei va
VIDEO | Alexandru Tănase: Din punct de vedere identitar și ideologic, guvernarea PAS seamănă cu cea a agrarienilor din anii ’90 # Ziua
Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, consideră că atitudinile antiromânești manifestate de actuala guvernare nu sunt întâmplătoare, ci țin de natura ideologică a PAS. Opinia a fost exprimată în contextul în care oficialii moldoveni vorbesc despre o pretinsă minoritate etnică românească în Republica Moldova și cochetează cu biserica rusă de la Chișinău. „Mie mi-e
Șapte bărbați, cetățeni ai Ucrainei, au fost găsiți ascunși în Vama Mămăliga într-un camion ce transporta bere spre Republica Moldova. Aceștia au fost reținuți de grănicerii ucrainenii, care au deconspirat o schemă de traversare ilegală a frontierei. Cei șapte bărbați au fost ascunși printre paletele cu recipientele de alcool din camionul oprit pentru verificări. Șoferul
Ministrul de Externe al Germaniei, după o întrevedere cu Marco Rubio la Washington: „Viitorul Groenlandei aparține Groenlandei și Danemarcei” # Ziua
Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a declarat că securitatea statelor occidentale poate fi asigurată doar prin cooperare strânsă în cadrul NATO și a subliniat că viitorul Groenlanda trebuie decis exclusiv de Groenlanda și Danemarca, nu de Statele Unite. Declarațiile au fost făcute luni, la Washington, după o întrevedere cu secretarul de stat american Marco
Ion Ceban dă de pământ cu politicile economice ale PAS: Îi interesează doar PR-ul, nu și starea reală a economiei # Ziua
Liderul MAN, Ion Ceban, critică din nou guvernarea PAS pentru politicile „dezastruoase" din economie. Primarul Capitalei acuză partidul de la putere de faptul că, în ultimii cinci ani, în loc să ia măsuri pentru consolidare, a înregistrat doar descreșteri constante și regrese în agricultură, industrie și forța de muncă. Politicianul susține că R. Moldova este
Scandal de corupție la nivel înalt în Cipru. Șeful administrației prezidențiale și soția președintelui au demisionat # Ziua
Un scandal de corupție a zguduit scena politică din Cipru, după apariția unei înregistrări video în care mai mulți oficiali de rang înalt ar discuta presupuse scheme ilegale. În urma publicării imaginilor, șeful administrației prezidențiale, Charalambos Charalambous, și-a anunțat demisia. Totodată, Philippa Karsera, soția președintelui Nikos Christodoulides, a renunțat la funcția deținută în cadrul Agenția Independentă
De miercuri, bacul de la Molovata își sistează circulația din cauza stratului gros de gheață de pe Nistru # Ziua
Bacul de la Molovata își sistează circulația din 14 ianuarie din cauza gerului și a gheții groase formate pe râul Nistru. Astăzi, feribotul va avea ultimă cursă de pe malul drept al Nistrului, din satul Molovata, la ora 17.00. „Vă informăm că, din cauza gerului puternic, stratul de gheață format pe râul Nistru a devenit
Traficul aerian paralizat în Europa Centrală din cauza poleiului. Aeroportul din Viena, închis temporar, zboruri grav afectate la Praga # Ziua
Condițiile de polei au determinat închiderea temporară a Aeroportul Internațional Viena până cel puțin marți, ora 11:00 (ora locală), și au provocat restricții severe de operare la Aeroportul Vaclav Havel Praga, au anunțat administratorii celor două hub-uri, citați de Reuters. La Viena, o peliculă groasă de gheață s-a format pe piste și s-a refăcut rapid
VIDEO | Alexandru Tănase, despre extinderea vetting-ului la judecători: „Se folosește ghilotina ca remediu contra mătreții” # Ziua
Fostul ministru al Justiției și fost președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, critică dur intenția de a-i supune vettingului și pe judecătorii din instanțele de fond, după ce președintele Maia Sandu a acuzat că unii din ei ar tergiversa anumite dosare. În opinia sa, acest lucru riscă să blocheze sistemul judiciar. Subiectul a fost discutat
Tendința guvernanților de a-și ascunde gafele și insuccesele prin expresii deocheate și pompoase este o practică des întâlnită. Ca să nu-și reducă din capitalul politic, demnitarii, cei mai mulți membri de partid, vor fugi, ori de câte ori au ocazia, de cuvântul „majorare", atunci când decid să crească tarifele pentru gaz, energie electrică sau alte
Proiect de lege depus în Congresul SUA pentru anexarea Groenlandei. Regiunea autonomă ar putea deveni al 51-lea stat # Ziua
În Camera Reprezentanților a Congresului SUA a fost înregistrat un proiect de lege intitulat „Privind anexarea Groenlandei și acord
Moarte suspectă la ambasada Rusiei din Cipru, pe fondul dispariției unui important om de afaceri rus # Ziua
Un angajat de rang înalt al Ambasada Rusiei în Cipru a fost găsit mort în incinta misiunii diplomatice, chiar în ziua în care autoritățile cipriote au anunțat dispariția misterioasă a unui important om de afaceri rus pe insulă. Potrivit agenției AFP, rezultatele preliminare ale autopsiei în cazul diplomatului indică o moarte nenaturală, „probabil sinucidere”. Trupul […] Articolul Moarte suspectă la ambasada Rusiei din Cipru, pe fondul dispariției unui important om de afaceri rus apare prima dată în ZIUA.md.
Guvernul va restitui creditul pentru construcția Liniei Electrice Vulcănești – Chișinău din majorarea tarifelor pentru consumatori # Ziua
Scumpirea energiei electrice este tot mai aproape. Doar pentru a acoperi investițiile pentru construcția Liniei Electrice Vulcănești – Chișinău, în valoare de peste jumătate de miliard de lei, tariful urmează să fie majorat cu cinci la sută. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care susține că revizuirea tarifului nu reprezintă o majorare, ci o […] Articolul Guvernul va restitui creditul pentru construcția Liniei Electrice Vulcănești – Chișinău din majorarea tarifelor pentru consumatori apare prima dată în ZIUA.md.
Trump introduce taxe vamale de 25% împotriva țărilor care colaborează cu Iranul. SUA avertizează americanii să părăsească urgent țara # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat introducerea unor taxe vamale suplimentare de 25% împotriva tuturor statelor care desfășoară afaceri cu Iran. Măsura se aplică „începând de astăzi” și vizează toate operațiunile comerciale pe care aceste țări le realizează cu Statele Unite. „Orice țară care face afaceri cu Republica Islamică Iran va plăti o taxă de […] Articolul Trump introduce taxe vamale de 25% împotriva țărilor care colaborează cu Iranul. SUA avertizează americanii să părăsească urgent țara apare prima dată în ZIUA.md.
Noapte de teroare în Ucraina. Morți și zeci de răniți în Harkov și Odesa în urma atacurilor rusești # Ziua
Patru persoane au fost ucise și alte șase rănite în urma unui atac masiv lansat în cursul nopții de forțele ruse asupra unui terminal poștal din suburbiile orașului Harkov, potrivit Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei. Lovitura a provocat distrugeri semnificative ale clădirilor și mai multe incendii, pe o suprafață totală de […] Articolul Noapte de teroare în Ucraina. Morți și zeci de răniți în Harkov și Odesa în urma atacurilor rusești apare prima dată în ZIUA.md.
Mai multe tipuri de lapte praf pentru copii, comercializate sub mărcile NAN și Nestogen, sunt rechemate voluntar de pe piață, ca măsură de precauție. Decizia vizează un număr limitat de loturi și a fost luată după depistarea unei neconformități la un ingredient provenit de la un furnizor extern, anunță Nestle SRL precizează că rechemarea are […] Articolul Mai multe tipuri de lapte praf pentru sugari NAN și Nestogen, rechemate din comerț apare prima dată în ZIUA.md.
Denis Cuculescu a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru trădare de patrie. El ar fi folosit criptomonede pentru a transfera peste 300 000 de euro, pentru desfășurarea unor acțiuni împotriva intereselor Republicii Moldova. Sentința a fost pronunțată în lipsa inculpatului, astăzi, de către magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, transmite IPN. Potrivit […] Articolul Denis Cuculescu, condamnat la 15 ani de închisoare, pentru trădare de patrie apare prima dată în ZIUA.md.
Uniunea Europeană ar putea adopta noi sancțiuni împotriva Iranului, ca reacție la reprimarea dură a protestelor care au izbucnit în urmă cu două săptămâni și care, potrivit organizațiilor pentru drepturile omului, s-au soldat cu sute de morți. Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat că este pregătită să propună măsuri restrictive suplimentare împotriva Teheranului. „Sunt […] Articolul UE ar putea înăspri sancțiunile împotriva Iranului după reprimarea violentă a protestelor apare prima dată în ZIUA.md.
Decizia anunțată de ministrul educației și cercetării, Dan Perciun, privind intenția Guvernului de a fuziona Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul cu Universitatea Tehnică a Moldovei, a provocat nu doar o undă de șoc în mediul academic, ci și o reacție publică amplă, cu profunde implicații identitare și politice. Ceea ce este prezentat […] Articolul ATITUDINI | Un litigiu cu tentă politică și identitară: cazul Universității din Cahul apare prima dată în ZIUA.md.
Orașul Ungheni și alte 13 localități din regiune, în carantină din cauza unui focar de pestă porcină # Ziua
Un focar de pestă porcină a fost înregistrat în raionul Ungheni. Comisia locală pentru situații excepționale a instituit carantină pentru cel puțin o lună în orașul Ungheni și în alte 13 localități. Focarul a fost depistat la mai mulți porți domestici din satul Zagarancea. Pe lângă această localitate, carantina a fost instituită și în satele […] Articolul Orașul Ungheni și alte 13 localități din regiune, în carantină din cauza unui focar de pestă porcină apare prima dată în ZIUA.md.
Marea Britanie va dezvolta o nouă rachetă balistică tactică pentru a ajuta Ucraina să se apere în fața Rusiei # Ziua
Guvernul britanic a anunțat lansarea unui program pentru dezvoltarea unor noi rachete balistice tactice cu rază lungă, destinate consolidării capacităților de apărare ale Ucrainei în fața agresiunii ruse. Racheta, denumită „Nightfall”, este coordonată de ministerul britanic al Apărării și vizează creșterea puterii de lovire a forțelor ucrainene. Potrivit comunicatului oficial, noile rachete ar urma să […] Articolul Marea Britanie va dezvolta o nouă rachetă balistică tactică pentru a ajuta Ucraina să se apere în fața Rusiei apare prima dată în ZIUA.md.
Târgul de Crăciun din Chișinău își va prelungi activitatea cu o săptămână și va rămâne deschis până în 25 ianuarie. Anunțul a fost făcut de primarul Capitalei, Ion Ceban, la ședința de luni a Primăriei. „În discuție cu mai mulți locuitori și în baza unor demersuri pe care le-am primit, am ajuns la o concluzie […] Articolul Programul Târgului de Crăciun din centrul Chișinăului a fost extins cu o săptămână apare prima dată în ZIUA.md.
Euromaidan Press își retrage articolul despre „blocada totală” a regiunii transnistrene și admite „o exagerare” a faptelor # Ziua
Redacția Euromaidan Press a anunțat retragerea și corectarea unui articol publicat pe 12 ianuarie 2026, în care susținea că Ucraina și Republica Moldova ar fi instituit, la miezul nopții de Anul Nou, o blocadă completă asupra regiunii transnistrene, izolând total contingentul rus din zonă. Într-un comunicat de rectificare, publicația recunoaște că materialul – bazat pe […] Articolul Euromaidan Press își retrage articolul despre „blocada totală” a regiunii transnistrene și admite „o exagerare” a faptelor apare prima dată în ZIUA.md.
Alexei Cotorobai, acuzat de omorul unui bebeluș de acum 16 ani, a fost condamnat la 25 de ani de închisoare # Ziua
Alexei Cotorobai, acuzat de omorul unui copil de 10 luni în 2010 în raionul Telenești, caz ce a fost reluat de procurori în 2024 în urma apariției unor noi probe, a fost condamnat la 25 de ani de închisoare. Sentința a fost emisă astăzi de instanță, anunță Procuratura Generală. Potrivit procurorilor, cazul reprezintă un precedent […] Articolul Alexei Cotorobai, acuzat de omorul unui bebeluș de acum 16 ani, a fost condamnat la 25 de ani de închisoare apare prima dată în ZIUA.md.
Averea deputatului Vasile Costiuc, liderul Partidului Democrația Acasă, va fi verificată. Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat un control, după ce a constatat o situație aparentă de incompatibilitate între mandatul de parlamentar și funcția de administrator al unei asociații și al unei companii din România, transmite IPN. Controlul a fost dispus pe baza unei […] Articolul Averea deputatului Vasile Costiuc, verificată de Autoritatea Națională de Integritate apare prima dată în ZIUA.md.
Fostul ministru al Justiției și procuror general al Poloniei, Zbigniew Ziobro, a obținut protecție internațională și azil politic în Ungaria, a anunțat avocatul său, Bartosz Lewandowski, citat de portalul RMF24. Potrivit acestuia, autoritățile ungare au acordat azilul „din cauza încălcărilor drepturilor și libertăților garantate de dreptul internațional pe teritoriul Poloniei”. Avocatul susține că măsura este […] Articolul Fostul ministru al Justiției din Polonia, Zbigniew Ziobro, a primit azil politic în Ungaria apare prima dată în ZIUA.md.
ANSA vine cu precizări în scandalul ouălor contaminate, ajunse pe piață: Toate produsele au fost retrase, iar păsările sacrificate # Ziua
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor vine cu precizări în scandalul ouălor contaminate cu un antibiotic interzis și dă asigurări că produse periculoase nu au ajuns în vânzare pentru consum și că au fost luate toate măsurile conform legislației. În cadrul unei conferințe, ANSA a venit cu o reacție, după ce în spațiul public au apărut […] Articolul ANSA vine cu precizări în scandalul ouălor contaminate, ajunse pe piață: Toate produsele au fost retrase, iar păsările sacrificate apare prima dată în ZIUA.md.
CONTRASENS | Marile provocări ale momentului și atitudinea cel puțin ciudată a guvernării PAS. Alexandru Tănase, în platoul ZIUA # Ziua
Prioritățile asumate versus probleme reale ale noului Guvern – de la lupta contra dezinformării și blocajele din justiție, până la mitul neutralității, securitatea națională și presiunile geopolitice, într-o lume care se schimbă vertiginos. Mai putem miza exclusiv pe integrarea europeană și care este soluția de alternativă? Și la ce poate duce jocul riscant al actualei […] Articolul CONTRASENS | Marile provocări ale momentului și atitudinea cel puțin ciudată a guvernării PAS. Alexandru Tănase, în platoul ZIUA apare prima dată în ZIUA.md.
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că ar vota pentru reunirea cu România, în cazul organizării unui referendum pe acest subiect. Afirmația a fost făcută într-un interviu acordat jurnaliștilor britanici Rory Stewart și Alastair Campbell, realizat în cadrul unui podcast din Marea Britanie. Șefa statului a vorbit despre contextul politic intern și regional, despre […] Articolul VIDEO | Maia Sandu spune că ar vota pentru unirea cu România, în cazul unui referendum apare prima dată în ZIUA.md.
Un bărbat a murit într-un sat din raionul Râșcani, după ce s-a intoxicat cu fumul emanat de soba din casă # Ziua
Un bărbat, în vârstă de 47 de ani, a murit în urma unui incendiu provocat de soba din casă. Acesta s-a intoxicat cu monoxid de carbon emanat de la sobă și de la bunurile ce au luat foc în locuință. Incendiul a avut loc azi-dimineață în satul Răcăria din raionul Râșcani, iar la fața locului […] Articolul Un bărbat a murit într-un sat din raionul Râșcani, după ce s-a intoxicat cu fumul emanat de soba din casă apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Act de vandalism într-un pasaj subteran din sectorul Buiucani al Capitalei. Au fost distruse câteva panouri # Ziua
Mai multe panouri din pasajul subteran de pe Calea Ieșilor din Chișinău au fost distruse de un bărbat în timpul nopții. Făptașul, fiind beat sau sub influența drogurilor, a fost filmat de camera de supraveghere din pasaj, pe care a încercat să o distrugă. Cazul a fost sesizat de Primăria Capitalei, care a transmis […] Articolul VIDEO | Act de vandalism într-un pasaj subteran din sectorul Buiucani al Capitalei. Au fost distruse câteva panouri apare prima dată în ZIUA.md.
Vlad Plahotniuc va depune mărturii în dosarul „Kuliok”, potrivit unei decizii a Curții Supreme de Justiție # Ziua
Fostul lider PDM, Vlad Plahotniuc, va fi citat în calitate de martor al acuzării în dosarul „kuliok” (sacoșa n.r), în care este învinuit liderul PSRM, Igor Dodon. O decizie în acest sens a fost luată luni, 12 ianuarie, de către magistrații Curții Supreme de Justiție. Printre persoanele care, la fel, vor fi audiate se numără […] Articolul Vlad Plahotniuc va depune mărturii în dosarul „Kuliok”, potrivit unei decizii a Curții Supreme de Justiție apare prima dată în ZIUA.md.
Comisarul european pentru Apărăre: „UE ar trebui să-și facă o armată de 100.000 de soldați care să înlocuiască trupele SUA” # Ziua
Comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius, a declarat că Europa trebuie să își asigure singură securitatea și a propus înființarea unei armate europene permanente de aproximativ 100.000 de militari, care să poată înlocui contingentul american staționat pe continent. Apelul vine pe fondul declarațiilor președintelui SUA, Donald Trump, potrivit cărora Europa ar trebui să își asume […] Articolul Comisarul european pentru Apărăre: „UE ar trebui să-și facă o armată de 100.000 de soldați care să înlocuiască trupele SUA” apare prima dată în ZIUA.md.
În multe gospodării, pregătirea lemnelor pentru sezonul rece rămâne o activitate de bază. Fie că vorbim despre încălzirea casei, despre sobe, șeminee sau alte surse tradiționale de căldură, lemnul continuă să fie una dintre cele mai utilizate resurse. Tocmai de aceea, metodele moderne de lucru au început să înlocuiască treptat soluțiile clasice, consumatoare de timp […] Articolul (P) Despicătoare de lemne – utilaje esențiale pentru orice gospodărie apare prima dată în ZIUA.md.
