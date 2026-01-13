Șapte ucraineni, găsiți ascunși într-un camion ce transporta bere în Republica Moldova

08:40

Gerul riscă să blocheze circulația bacului peste Nistru de la Molovata, raionul Dubăsari. Din cauza temperaturilor nocturne de peste minus 10 grade ce se vor menține și în următoarele patru zile stratul de gheață pe râu va deveni tot mai gros, ceea ce ar putea duce la suspendarea temporară a circulației bacului. Întreprinderea ce […]