Marea Britanie va dezvolta o nouă rachetă balistică tactică pentru a ajuta Ucraina să se apere în fața Rusiei
Ziua, 12 ianuarie 2026 17:50
Guvernul britanic a anunțat lansarea unui program pentru dezvoltarea unor noi rachete balistice tactice cu rază lungă, destinate consolidării capacităților de apărare ale Ucrainei în fața agresiunii ruse. Racheta, denumită „Nightfall”, este coordonată de ministerul britanic al Apărării și vizează creșterea puterii de lovire a forțelor ucrainene. Potrivit comunicatului oficial, noile rachete ar urma să […] Articolul Marea Britanie va dezvolta o nouă rachetă balistică tactică pentru a ajuta Ucraina să se apere în fața Rusiei apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 30 minute
17:50
17:40
Târgul de Crăciun din Chișinău își va prelungi activitatea cu o săptămână și va rămâne deschis până în 25 ianuarie. Anunțul a fost făcut de primarul Capitalei, Ion Ceban, la ședința de luni a Primăriei. „În discuție cu mai mulți locuitori și în baza unor demersuri pe care le-am primit, am ajuns la o concluzie […] Articolul Programul Târgului de Crăciun din centrul Chișinăului a fost extins cu o săptămână apare prima dată în ZIUA.md.
Acum o oră
17:20
17:10
Acum 2 ore
16:50
Averea deputatului Vasile Costiuc, liderul Partidului Democrația Acasă, va fi verificată. Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat un control, după ce a constatat o situație aparentă de incompatibilitate între mandatul de parlamentar și funcția de administrator al unei asociații și al unei companii din România, transmite IPN. Controlul a fost dispus pe baza unei […] Articolul Averea deputatului Vasile Costiuc, verificată de Autoritatea Națională de Integritate apare prima dată în ZIUA.md.
16:40
Fostul ministru al Justiției și procuror general al Poloniei, Zbigniew Ziobro, a obținut protecție internațională și azil politic în Ungaria, a anunțat avocatul său, Bartosz Lewandowski, citat de portalul RMF24. Potrivit acestuia, autoritățile ungare au acordat azilul „din cauza încălcărilor drepturilor și libertăților garantate de dreptul internațional pe teritoriul Poloniei”. Avocatul susține că măsura este […] Articolul Fostul ministru al Justiției din Polonia, Zbigniew Ziobro, a primit azil politic în Ungaria apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
16:20
Acum 4 ore
16:00
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că ar vota pentru reunirea cu România, în cazul organizării unui referendum pe acest subiect. Afirmația a fost făcută într-un interviu acordat jurnaliștilor britanici Rory Stewart și Alastair Campbell, realizat în cadrul unui podcast din Marea Britanie. Șefa statului a vorbit despre contextul politic intern și regional, despre […] Articolul VIDEO | Maia Sandu spune că ar vota pentru unirea cu România, în cazul unui referendum apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
15:40
15:20
15:10
15:00
În multe gospodării, pregătirea lemnelor pentru sezonul rece rămâne o activitate de bază. Fie că vorbim despre încălzirea casei, despre sobe, șeminee sau alte surse tradiționale de căldură, lemnul continuă să fie una dintre cele mai utilizate resurse. Tocmai de aceea, metodele moderne de lucru au început să înlocuiască treptat soluțiile clasice, consumatoare de timp […] Articolul (P) Despicătoare de lemne – utilaje esențiale pentru orice gospodărie apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
14:30
Acum 6 ore
13:40
13:10
12:50
12:30
12:10
Acum 8 ore
11:40
11:30
11:00
Operațiunile de pe Aeroportul Frankfurt au fost serios perturbate luni dimineață, din cauza ninsorilor și a condițiilor de polei. Din cele 1.052 de zboruri programate pentru luni, 98 au fost anulate încă de la primele ore ale dimineții, a declarat o purtătoare de cuvânt a Fraport pentru agenția dpa, precizând că numărul anulărilor ar putea […] Articolul Zăpada și poleiul au dus la anularea a zeci de zboruri pe aeroportul din Frankfurt apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
Maia Sandu își asigură traiul din salariul de la Președinție și din diurnele pe care le ridică pentru deplasările în străinătate. Cel puțin așa arată declarația de avere a șefei statului pentru 2025. Potrivit documentului, anul trecut, Maia Sandu a avut un venit mediu lunar de peste 35 de mii de lei. Declarația de avere […] Articolul Salariul și diurnele din deplasări în străinătate, principala sursă de venit a Maiei Sandu apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur vor semna sâmbătă acordul comercial negociat timp de aproape 25 de ani, după ce o majoritate calificată a statelor membre UE a votat vineri în favoarea documentului. Ceremonia de semnare va avea loc în Paraguay, unde se va deplasa președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au confirmat oficiali […] Articolul Ursula Von der Leyen va semna sâmbătă, în Paraguay, acordul comercial UE–Mercosur apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 12 ore
09:50
Ipocrizia vremurilor în care trăim nu mai este un viciu personal, ci un mod sinucigaș de guvernare: ne prefacem că apărăm casa, în timp ce lăsăm cheia sub preș pentru hoț. Război hibrid, propagandă, „mâna Moscovei”, bani murdari, operațiuni de influență, rețele de dezinformare: un inventar repetat obsesiv, până la golirea lui de sens. În […] Articolul ATITUDINI | Alexandru Tănase: Neutralitatea ca mit fondator convenabil Moscovei apare prima dată în ZIUA.md.
09:20
Toate școlile din R. Moldova au intrat în semestrul al II-lea. De azi, au revenit la ore și elevii din cele 604 școli unde s-a decis prelungirea vacanței cu încă trei zile din cauza ninsorilor și poleiului. Precizăm că vineri, 9 ianuarie, 563 de gimnazii și licee și-au reluat activitatea. Inițial se anunțase că orele […] Articolul Elevii din peste 600 de școli, unde s-a decis prelungirea vacanței, au revenit de azi la ore apare prima dată în ZIUA.md.
09:10
La Los Angeles a avut loc ceremonia de decernare a Globurilor de Aur 2026, ajunsă la cea de-a 83-a ediție. Marele câștigător al serii la categoria „cel mai bun film dramatic” a fost „Hamnet”, în timp ce „O luptă după alta” a fost desemnat cel mai bun film – comedie sau musical. La categoria TV, […] Articolul „O luptă după alta”, „Hamnet” și „Adolescentul”, marii câștigători ai Globurilor de Aur 2026 apare prima dată în ZIUA.md.
08:40
08:20
Ieri
16:50
Economia Republicii Moldova va înregistra o creștere economică de doar 1,5% în 2025 și de 2,5% în 2026, sub media globală estimată la 2,8% – anul trecut și 2,7% – pentru anul acesta, arată cel mai recent raport al Organizației Națiunilor Unite (ONU), citat de mold-street.com. Potrivit ONU, economia mondială se află într-o etapă de stabilitate […] Articolul ONU prognozează pentru R. Moldova o creștere economică sub media globală apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
15:50
15:30
Deputații din Găgăuzia urmează să voteze bugetul Comisiei Electorale Centrale din regiune până pe 20 ianuarie. În caz contrar, mandatul membrilor comisiei nu va putea fi prelungit, iar procesul de constituire a organului electoral va trebui reluat de la început, ceea ce va pune în pericol organizarea alegerilor programate pentru 22 martie. Avertizarea a fost […] Articolul Alegerile din Găgăuzia riscă să fie amânate dacă bugetul nu este aprobat până pe 20 ianuarie apare prima dată în ZIUA.md.
14:50
De la începutul războiului din Ucraina, Rusia a pierdut cel puțin 19 generali, potrivit unui calcul făcut de publicația The Insider. Estimările se bazează pe date din surse deschise, precum și din informații „provenite din surse rusești și ucrainene”. Nu toate decesele au fost confirmate oficial. The Insider menționează că generalii ruși au murit atât […] Articolul De la începutul războiului din Ucraina, Rusia a pierdut cel puțin 19 generali apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
13:40
13:10
12:40
12:10
11:30
Israelul este în alertă maximă cu privire la posibilitatea unei intervenții a SUA în Iran, în contextul în care autoritățile iraniene se confruntă cu cele mai mari proteste antiguvernamentale din ultimii ani, potrivit a trei surse israeliene la curent cu situația, relatează Reuters, citat de Agerpres. Președintele american Donald Trump a amenințat în repetate rânduri […] Articolul Israelul, în alertă maximă cu privire la posibilitatea unei intervenții a SUA în Iran apare prima dată în ZIUA.md.
10:50
10:20
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
15:30
Un autocar plin cu 47 de pasageri a luat foc sâmbătă, pe o șosea din localitatea Soromiclea, județul Mureș, iar circulația a fost blocată pe ambele benzi, anunță agenția de presă News.ro. Toți pasagerii din autocar și șoferul au reușit să se evacueze în siguranță, iar autoritățile spun că nu sunt înregistrate victime. Incidentul s-a […] Articolul Un autocar plin cu aproape 50 de pasageri a luat foc pe o șosea din România apare prima dată în ZIUA.md.
15:10
14:30
După mai multe sezoane în care a fost una dintre cele mai apreciate prezențe din juriu, Irina Rimes a decis să părăsească definitiv emisiunea Vocea României, din sezonul următor. Informația, obținută de România TV în exclusivitate, vine la finalul unui sezon în care artista ar fi vrut deja să facă pasul înapoi, dar a mai […] Articolul Irina Rimes părăsește juriul de la Vocea României, scrie presa de la București apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
13:30
