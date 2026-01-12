Marea Britanie va dezvolta o nouă rachetă balistică tactică pentru a ajuta Ucraina să se apere în fața Rusiei

14:00

Peste 400 de copii din centrele de plasament și din familii cu venituri mici au avut parte de sărbători de iarnă mai frumoase, în cadrul proiectului „De la inimă la inimă", derulat de Primăria Chișinău. Potrivit unui comunicat de presă al municipalității, copii au vizitat pomul de Crăciun și târgul din centrul Chișinăului, s-au plimbat […]