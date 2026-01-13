EDITORIAL | Unirea va fi oricum, cu sau fără voia Maiei Sandu. Pentru că altă cale, pur și simplu, nu există

11:40

Puterea de cumpărare a cetățenilor moldoveni bate pasul pe loc, iar majorările la salarii continuă să fie „înghițite" de scumpiri. Pentru 2025, rata inflației anuale a fost de 7,8 la sută, anunță Biroul Național de Statistică. Creșterea este cu peste trei puncte procentuale mai mare decât cota înregistrată în 2024 în raport cu 2023.