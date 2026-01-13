Două persoane au fost reținute de CNA într-un dosar de trafic de influență privind favorizarea promovării examenului auto

13:10

Începând cu data de 9 ianuarie 2026, Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene va deveni operațional și la punctul de trecere a frontierei „Lipcani–Rădăuți Prut". Sistemul EES se aplică doar cetățenilor acelor state care nu fac parte din UE și care efectuează șederi de scurtă durată pe teritoriul Uniunii Europene (până la 90 de zile în oricare 180 […]