25 de ani de închisoare pentru inculpat în dosarul privind omorul unui copil în Telenești
Provincial, 12 ianuarie 2026 16:10
Procuratura Generală anunță că astăzi, 12 ianuarie 2026, a fost pronunțată sentința de condamnare la 25 de ani de închisoare a inculpatului acuzat de omorul unui copil de 10 luni, comis în luna februarie 2010 în raionul Telenești. După cum a anunțat Procuratura Generală anterior, cazul constituie un precedent fără echivalent în practica recentă a […] Post-ul 25 de ani de închisoare pentru inculpat în dosarul privind omorul unui copil în Telenești apare prima dată în Provincial.
• • •
Alte ştiri de Provincial
Acum 5 minute
16:30
28 de noi proiecte de modernizare a drumurilor locale în cadrul Programului „Europa este aproape” vor fi implementate în localitățile din țară. Peste 43.400 de persoane din 42 de localități vor beneficia de modernizarea infrastructurii rutiere, inclusiv: 18,35 km de drumuri comunale și străzi, 6,77 km de căi pietonale și platforme de acces către instituții publice […] Post-ul 28 de proiecte de modernizare a drumurilor locale vor fi implementate în țară apare prima dată în Provincial.
Acum 15 minute
16:20
Partidul Liberal (PL) își exprimă dezacordul ferm față de intenția Guvernului Republicii Moldova de a „integra” Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul în cadrul Universității Tehnice a Moldovei (UTM). Potrivit formațiunii, în realitate, acest demers nu reprezintă o fuziune, ci o dezagregare a unui centru universitar vital pentru zona de sud, care este […] Post-ul PL: Universitatea din Cahul trebuie să rămână independentă apare prima dată în Provincial.
Acum 30 minute
16:10
25 de ani de închisoare pentru inculpat în dosarul privind omorul unui copil în Telenești # Provincial
Procuratura Generală anunță că astăzi, 12 ianuarie 2026, a fost pronunțată sentința de condamnare la 25 de ani de închisoare a inculpatului acuzat de omorul unui copil de 10 luni, comis în luna februarie 2010 în raionul Telenești. După cum a anunțat Procuratura Generală anterior, cazul constituie un precedent fără echivalent în practica recentă a […] Post-ul 25 de ani de închisoare pentru inculpat în dosarul privind omorul unui copil în Telenești apare prima dată în Provincial.
Acum o oră
16:00
Rata medie anuală a inflației (inflația medie anuală), care reprezintă creșterea medie a prețurilor de consum în anul 2025 față de anul precedent, a constituit 7,8% (față de 4,7% marcată în anul 2024), informează PROVINCIAL. Biroul Național de Statistică a mai anunțat că, prețurile medii de consum în luna decembrie 2025 comparativ cu luna decembrie 2024 (în ultimele 12 luni) […] Post-ul BNS: 2025, an cu inflație ridicată, dar în scădere spre final apare prima dată în Provincial.
15:40
Valeriu Munteanu: Universitatea din Cahul trebuie păstrată…Republica Moldova are nevoie de universități vii în teritoriu, nu de goluri educaționale # Provincial
Valeriu Munteanu, deputat, președintele Comisiei comune (Senat și Camera Deputaților) pentru integrare europeană dintre Parlamentul României și Parlamentul R. Moldova, fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova, în contextul dezbaterilor publice privind reorganizarea Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, a declarat că „Universitatea din Cahul nu este o instituție oarecare. Aceasta reprezintă un reper […] Post-ul Valeriu Munteanu: Universitatea din Cahul trebuie păstrată…Republica Moldova are nevoie de universități vii în teritoriu, nu de goluri educaționale apare prima dată în Provincial.
Acum 2 ore
15:10
Peste 70 de cadre didactice și-au consolidat competențele digitale în cadrul atelierului „Inovație în educație” # Provincial
Peste 70 de cadre didactice din învățământul primar și-au consolidat competențele digitale privind utilizarea echipamentelor tehnologice în cadrul lecțiilor și al activităților cu elevii, în timpul atelierului practic „Inovație în educație”. Instruirea a fost organizată de Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Shape Robotics, în cadrul Proiectului „Îmbunătățirea Calității Educației”, finanțat de Banca Mondială. […] Post-ul Peste 70 de cadre didactice și-au consolidat competențele digitale în cadrul atelierului „Inovație în educație” apare prima dată în Provincial.
14:50
Astăzi a avut loc ședința operativă a Consiliului raional Sîngerei, în cadrul căreia au fost analizate activitățile curente ale subdiviziunilor, stadiul proiectelor în derulare, precum și direcțiile prioritare de dezvoltare pentru anul 2026. Ședința a fost condusă de Cristian Cainarian, care a adresat un mesaj de salut colegilor, l-a felicitat pe Igor Munteanu, administratorul Incubatorului […] Post-ul Consiliul raional Sîngerei a discutat prioritățile de dezvoltare pentru 2026 apare prima dată în Provincial.
14:40
Primăria Bălți lansează concursul de creație muzicală „Imnul Capitalei Tinerilor – Bălți 2026” # Provincial
Primăria municipiului Bălți anunță lansarea Concursului de creație muzicală „Imnul Capitalei Tinerilor – Bălți 2026”, organizat în contextul implementării programului Bălți – Capitala Tinerilor 2026, susținut financiar de Agenția Națională pentru Tineret și Primăria municipiului Bălți. Concursul are drept scop identificarea unei piese muzicale originale care va deveni imnul oficial al Capitalei Tinerilor – Bălți […] Post-ul Primăria Bălți lansează concursul de creație muzicală „Imnul Capitalei Tinerilor – Bălți 2026” apare prima dată în Provincial.
Acum 4 ore
14:20
Târgul de Crăciun din PMAN va fi prelungit până pe data de 25 ianuarie, ca urmare a solicitărilor venite din partea cetățenilor. „În această perioadă avem în țară foarte mulți oaspeți, conaționali de ai noștri care au venit acasă, de asta vom prelungi activitatea târgului pentru încă o săptămână”, a anunțat Primarul General al capitalei, […] Post-ul Târgul de Crăciun din PMAN va fi prelungit până pe 25 ianuarie apare prima dată în Provincial.
13:50
În legătură cu depistarea unui caz de pestă porcină africană în satul Zagarancea, Comisia pentru Situații Excepționale a raionului Ungheni a declarat carantină pe o perioadă de cel puțin 30 de zile pe tot teritoriul raionului începând cu 9 ianuarie curent. A fost aprobat și Planul de măsuri pentru combaterea și prevenirea răspândirii acestei maladii. […] Post-ul Pestă porcină africană depistată în Zagarancea: carantină și măsuri stricte apare prima dată în Provincial.
13:30
Sâmbătă și duminică s-au jucat meciurile din cadrul turneului “Chișinăul de Seară”, ediția 2025-2026, juniori și copii. Vă prezentăm rezultatele înregistrate și clasamentele actualizate. Din cauza ninsorilor, toate meciurile turneului pentru adulți, precum și unele jocuri pentru copii și juniori, au fost amânate. U11 (a.n. 2015) Etapa 6 Duminică, 11 ianuarie CS Real Succes – Academia […] Post-ul Turneul Chișinăul de Seară. Rezultatele meciurilor din weekend apare prima dată în Provincial.
13:30
SEBN MD acordă o atenţie deosebită programului de formare în învăţământul dual: Avem acorduri de colaborare cu Școala Profesională din Orhei și cu Colegiul de Inginerie din orașul Strășeni # Provincial
Igor Corman, administratorul SEBN MD, a declarat că, în cei 10 ani de activitate, SEBN MD a acordat o atenţie deosebită programului de formare în învăţământul dual. „Noi considerăm acest program unul bun şi necesar şi pe viitor îl vom trata cu aceeaşi atenţie ca şi până în prezent. La moment, SEBN MD are încheiate acorduri […] Post-ul SEBN MD acordă o atenţie deosebită programului de formare în învăţământul dual: Avem acorduri de colaborare cu Școala Profesională din Orhei și cu Colegiul de Inginerie din orașul Strășeni apare prima dată în Provincial.
13:20
Primăria Chișinău informează că, în perioada 5-11 ianuarie, Î.M. Regia „Exdrupo” și-a concentrat eforturile pe gestionarea situației meteorologice, generată de ninsori, viscol și polei, prin intervenții operative de deszăpezire și prevenire a formării lunecușului pe infrastructura rutieră a Capitalei. Intervențiile s-au desfășurat operativ, fiind utilizată întreaga tehnică disponibilă și forță de muncă manuală, cu prioritate […] Post-ul Primăria Chișinău asigură drumuri sigure după ninsori și polei apare prima dată în Provincial.
13:20
Un bărbat în vârstă de 47 de ani a murit, fiind intoxicat cu monoxid de carbon, în urma utilizării necorespunzătoare a sobei. În dimineața zilei de 12 ianuarie 2025, pompierii au fost alertați despre producerea unui incendiu într-o casă de locuit din satul Răcăria, raionul Rîșcani. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora […] Post-ul O persoană a decedat în urma intoxicației cu monoxid de carbon în raionul Rîșcani apare prima dată în Provincial.
13:10
Alexandr Petkov: 8 milioane de lei alocați pentru reparația capitală a străzii 31 August # Provincial
Astăzi, la Oficiul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, au fost finalizate toate procedurile necesare privind alocarea sumei de 8 milioane de lei pentru reparația capitală a străzii 31 August. Despre aceasta a anunțat primarul Alexandr Petkov pe pagina sa de Facebook. Lucrările de reabilitare vor începe de la intersecția străzii 31 August cu strada […] Post-ul Alexandr Petkov: 8 milioane de lei alocați pentru reparația capitală a străzii 31 August apare prima dată în Provincial.
12:50
Sute de angajați ai instituțiilor publice, companiilor private și organizațiilor neguvernamentale, mai mulți cetățeni și copii au donat, pe parcursul lunii decembrie 2025, aproximativ 8000 de cărți, la cea de-a patra ediție a campaniei „Biblioteca de sub brad”, organizată de Guvern. Cărțile urmează să fie distribuite în 85 de biblioteci școlare, patru grădinițe de copii […] Post-ul „Biblioteca de sub brad”: au fost colectate circa 8000 de cărți apare prima dată în Provincial.
12:50
Veste bună pentru Chișinău și locuitorii săi! Vineri, 9 decembrie, Primăria Chișinău a lansat licitația publică internațională pentru contractarea execuției lucrărilor de construcție privind extinderea bulevardului Mircea cel Bătrân din sectorul Ciocana al Capitalei. „Este un proiect mult așteptat, despre care am vorbit în ultima perioadă și la care am muncit foarte mult împreună cu […] Post-ul Bulevardul Mircea cel Bătrân din Chișinău va fi extins: licitație lansată apare prima dată în Provincial.
12:50
În weekend, polițiștii din întreaga țară au înregistrat peste 3370 de abateri de la Regulamentul circulației rutiere. 26 de conducători auto au fost înlăturați de la volan, fiind depistați sub influența alcoolului sau a substanțelor narcotice; 1 368 au depășit limita de viteză; 836 nu au respectat indicatoarele rutiere de prioritate și semnalele de interzicere […] Post-ul Poliția a aplicat sancțiuni pentru mii de șoferi în weekend apare prima dată în Provincial.
Acum 6 ore
12:30
La 9 ianuarie 2026, Primăria municipiului Bălți a găzduit o întrevedere oficială între conducerea administrației publice locale și delegația municipiului Baia Mare, România, în contextul consolidării relațiilor de colaborare și al dezvoltării parteneriatului dintre cele două municipii înfrățite. Delegația municipiului Baia Mare a efectuat vizite de documentare la mai multe instituții din municipiul Bălți, pentru a […] Post-ul (FOTO) Primăria Bălți a găzduit o vizită oficială a delegației din Baia Mare apare prima dată în Provincial.
12:10
Igor Corman: avem o fabrică modernă, cu condiții de muncă foarte bune pentru angajați – în două locații moderne, Orhei și Strășeni # Provincial
Igor Corman, administratorul SEBN MD, a vorbit despre ce-i determină pe oameni să vină să lucreze la SEBN MD. „Cred că, în primul rând, e vorba de condiţiile de muncă şi salariile motivante. Avem o fabrică modernă, cu condiții de muncă foarte bune – începând de la temperatură constantă, indiferent că este vară sau iarnă, cantina […] Post-ul Igor Corman: avem o fabrică modernă, cu condiții de muncă foarte bune pentru angajați – în două locații moderne, Orhei și Strășeni apare prima dată în Provincial.
11:40
Ședința Consiliului Municipal Chișinău (CMC) va avea loc la data de 20 ianuarie, la inițiativa consilierilor Fracțiunii Partidului Mișcarea Alternativă Națională și a executivului Primăriei. „Considerăm că toate cele patru subiecte puse pe ordinea de zi sunt importante pentru Chișinău și locuitorii săi. Facem apel către toți consilierii, toate fracțiunile, să dăm dovadă de maturitate […] Post-ul Ședința CMC va avea loc pe 20 ianuarie: patru subiecte pe ordinea de zi apare prima dată în Provincial.
11:30
Oficiul Telenești al Procuraturii Orhei anunță pronunțarea recentă a unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 46 de ani, acuzat de omor și răpirea mijlocului de transport. Judecătoria Orhei, sediul Rezina i-a stabilit o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 18 ani și 6 luni. Potrivit probelor administrate de procurori, la […] Post-ul Paznic, condamnat la închisoare pentru omor cu deosebită cruzime apare prima dată în Provincial.
11:20
Primarul capitalei: serviciile municipale au intervenit prompt în procesul de deszăpezire # Provincial
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, în cadrul ședinței serviciilor municipale, a declarat că în procesul de deszăpezire, toate unitățile și serviciile municipale au patrulat continuu și au intervenit prompt. Primarul a mulțumit colegilor și tuturor cetățenilor care au fost receptivi, precum și serviciilor de patrulare. „Așa cum spuneam, în astfel de situații, atât autoritățile […] Post-ul Primarul capitalei: serviciile municipale au intervenit prompt în procesul de deszăpezire apare prima dată în Provincial.
10:50
Primăria Chișinău, apel către părinți: supravegheați copiii în timpul activităților de iarnă # Provincial
Primăria Municipiului Chișinău face apel către părinții cu copii minori să aibă grijă la siguranța celor mici în timpul plimbărilor pe afară sau a activităților de iarnă. Potrivit instituției, în unele zone ale orașului, copiii se dau cu sania atât nesupravegheați, cât și pe pârtii care duc direct spre carosabil, ceea ce poate genera situații […] Post-ul Primăria Chișinău, apel către părinți: supravegheați copiii în timpul activităților de iarnă apare prima dată în Provincial.
10:50
Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, a depus declarația de avere pentru anul 2025. Anul trecut, a avut venituri din salariu de 269 333,87 MDL. De asemenea, oficialul a ridicat diurnă pentru deplasări peste hotare în sumă de 154 057,50 MDL și plăți pentru concediu nefolosit 2020-2024 – 55 065, 53 MDL. Șeful statului a mai obținut compensații pentru pagube morale […] Post-ul Declarația de avere a Maiei Sandu: salariu, diurne și un singur apartament apare prima dată în Provincial.
10:50
Circa 8500 de persoane au beneficiat, în anul 2025, de servicii de screening colorectal cu ajutorul testului imunochimic pentru depistarea sângelui ocult în masele fecale (iFOB). Testul respectiv a fost efectuat în rândul populației asimptomatice cu vârste cuprinse între 50 și 55 de ani din municipiul Chișinău (sectoarele Botanica, Râșcani și Centru), municipiul Bălți și raioanele Cahul, […] Post-ul CNAM: mii de persoane au efectuat în 2025 screeningul colorectal prin metoda iFOB apare prima dată în Provincial.
10:40
„Fotbal în Școli – Liga Futsal”, ediția 2025/2026. Programul meciurilor din 12 ianuarie # Provincial
Astăzi, 12 ianuarie, cu meciurile din etapa a treia din grupa A și B continuă turneul „Fotbal în Școli – Liga Futsal”, ediția 2025/2026, primul eveniment de futsal dedicat elevilor din instituțiile de învățământ cu clase specializate de fotbal din Republica Moldova. Competiția este organizată de Federația Moldovenească de Fotbal, în parteneriat cu Ministerul Educației […] Post-ul „Fotbal în Școli – Liga Futsal”, ediția 2025/2026. Programul meciurilor din 12 ianuarie apare prima dată în Provincial.
10:40
Administraţia Națională a Drumurilor informează că, pe parcursul acestei nopți, echipele de intervenție au acționat pe mai multe sectoare de drum din partea de nord a țării, unde s-au înregistrat ninsori și au fost necesare lucrări de curățare a părții carosabile și de răspândire a materialului antiderapant. Pentru desfășurarea intervențiilor, 58 de utilaje speciale și […] Post-ul AND: drumurile naționale, monitorizate și întreținute în condiții de iarnă apare prima dată în Provincial.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:00
În perioada sărbătorilor de iarnă, Primăria Chișinău este alături de copiii din centrele de plasament, copiii cu necesități speciale și copiii din familii social-vulnerabile # Provincial
În perioada sărbătorilor de iarnă, când bunătatea se simte mai aproape, iar gesturile simple capătă sens, Primăria Chișinău este alături de copiii din centrele de plasament, copiii cu necesități speciale și copiii din familii social-vulnerabile, veniți din toate colțurile țării. În acest sens, menționează Primarul General, Ion Ceban, în cadrul campaniei „De la inimă la […] Post-ul În perioada sărbătorilor de iarnă, Primăria Chișinău este alături de copiii din centrele de plasament, copiii cu necesități speciale și copiii din familii social-vulnerabile apare prima dată în Provincial.
11:00
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență atenționează cetățenii despre măsurile de securitate în contextul temperaturilor scăzute care se vor înregistra în următoarele zile. Salvatorii îndeamnă oamenii să monitorizeze permanent buletinele informative, dar și avertizările lansate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. În condiții de ger și pe drumuri cu ghețuș, cetățenii sunt rugați să evite deplasările […] Post-ul IGSU atenționează cetățenii despre măsurile de securitate în condiții de ger apare prima dată în Provincial.
9 ianuarie 2026
17:00
Spitalul raional Ocnița a finalizat un set de lucrări de modernizare a infrastructurii, realizate cu sprijinul financiar al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), menite să îmbunătățească accesul și condițiile pentru pacienți. În cadrul acestui proiect au fost executate lucrări de construcție a unui umbrar, modernizare a căilor de acces, precum și reparația pereului […] Post-ul Spitalul raional Ocnița și-a modernizat infrastructura cu sprijinul CNAM apare prima dată în Provincial.
17:00
Valori ridicate de trafic la posturile vamale de frontieră Costești și Leușeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. La această oră, în posturile vamale de frontieră Costești și Leușeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport, pe direcția de ieșire din Republica Moldova. Autoritățile de control întreprind măsuri pentru fluidizarea traficului […] Post-ul Trafic intens la posturile vamale Costești și Leușeni apare prima dată în Provincial.
16:50
Matrice pentru fabricarea monedelor euro și monede comemorative, depistate la vama Palanca # Provincial
Două cazuri de transportare ilicită a bunurilor au fost deconspirate de funcționarii postului vamal Palanca, în conlucrare cu angajații IGPF, ca urmare a aplicării eficiente a analizei de risc în cadrul controlului vamal. În primul caz, controlului de specialitate a fost supus un mijloc de transport de model Porsche Cayenne, care se deplasa din Ucraina […] Post-ul Matrice pentru fabricarea monedelor euro și monede comemorative, depistate la vama Palanca apare prima dată în Provincial.
16:50
Pe parcursul anului 2025, geniștii Armatei Naționale au executat 130 de misiuni de deminare, în urma cărora au fost depistate și neutralizate 543 de obiecte explozive și 1 761 de cartușe. În perioada respectivă, geniștii militari au fost solicitați cel mai frecvent în localitățile din raioanele Anenii Noi, Ștefan Vodă, Ungheni, Criuleni și Leova, precum și în municipiul Chișinău. Astfel, una din cele mai ample intervenții a avut loc în orașul Ungheni, unde militarii […] Post-ul Peste 500 de obiecte explozive neutralizate de geniștii Armatei Naționale în 2025 apare prima dată în Provincial.
14:40
Expoziția „Istoria în emisiuni monetare ale Băncii Naționale a Moldovei. Piese din patrimoniul Galeriei Colecțiilor Petru Costin a Raionului Ialoveni… # Provincial
Complexul Muzeal Arad anunță expoziția „Istoria în emisiuni monetare ale Băncii Naționale a Moldovei. Piese din patrimoniul Galeriei Colecțiilor Petru Costin a Raionului Ialoveni și al Muzeului Vamal al Republicii Moldova”. Expoziția prezintă o impresionantă colecție de monede comemorative din aur și argint, emise de Banca Națională a Moldovei, dedicate unor personalități marcante, unor momente […] Post-ul Expoziția „Istoria în emisiuni monetare ale Băncii Naționale a Moldovei. Piese din patrimoniul Galeriei Colecțiilor Petru Costin a Raionului Ialoveni… apare prima dată în Provincial.
14:30
Expoziția „Istoria în emisiuni monetare ale Băncii Naționale a Moldovei. Piese din patrimoniul Galeriei Colecțiilor Petru Costin a Raionului Ialoveni și al Muzeului Vamal al Republicii Moldov # Provincial
Complexul Muzeal Arad anunță expoziția „Istoria în emisiuni monetare ale Băncii Naționale a Moldovei. Piese din patrimoniul Galeriei Colecțiilor Petru Costin a Raionului Ialoveni și al Muzeului Vamal al Republicii Moldova”. Expoziția prezintă o impresionantă colecție de monede comemorative din aur și argint, emise de Banca Națională a Moldovei, dedicate unor personalități marcante, unor momente […] Post-ul Expoziția „Istoria în emisiuni monetare ale Băncii Naționale a Moldovei. Piese din patrimoniul Galeriei Colecțiilor Petru Costin a Raionului Ialoveni și al Muzeului Vamal al Republicii Moldov apare prima dată în Provincial.
14:00
Vlad Filat: A lua Universitatea din Cahul și a o transforma într-o anexă a Chișinăului înseamnă a condamna această regiune la subdezvoltare cronică # Provincial
Vlad Filat, liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova, spune că în cazul Universității din Cahul, partidul de guvernare încurcă reforma cu lichidarea. „Sub paravanul sărbătorilor de iarnă, o metodă veche, dar încă preferată de cei care se tem de dezbatere publică, guvernarea PAS împinge înainte un proiect pe care îl numește „reformă”, dar care, în esență, […] Post-ul Vlad Filat: A lua Universitatea din Cahul și a o transforma într-o anexă a Chișinăului înseamnă a condamna această regiune la subdezvoltare cronică apare prima dată în Provincial.
14:00
Escrocherii cu criptomonede: prejudiciu de peste 700 000 de lei – inculpatul, condamnat penal # Provincial
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un caz de escrocherie, în care un tânăr în vârstă de 26 de ani a fost recunoscut vinovat de comiterea a trei episoade infracționale. Potrivit materialelor cauzei, în perioada 22 – 30 august 2022, inculpatul, având intenția de a se îmbogăți, a pus în aplicare o […] Post-ul Escrocherii cu criptomonede: prejudiciu de peste 700 000 de lei – inculpatul, condamnat penal apare prima dată în Provincial.
13:30
17 entități silvice din cadrul Agenției ”Moldsilva” au demarat lucrări de îngrijire și conducere a fondului forestier, planificate pentru anul 2026, conform autorizațiilor eliberate de Agenția de Mediu, iar alte 6 întreprinderi silvice urmează să obțină autorizațiile respective în zilele următoare. Îngrijirea și conducerea pădurii se referă în sens larg la sistemul de lucrări și […] Post-ul “Moldsilva” începe lucrările de îngrijire a pădurilor pentru 2026 apare prima dată în Provincial.
13:30
Starea drumurilor naționale este monitorizată continuu, iar intervențiile pentru menținerea siguranței traficului se desfășoară pe întreaga rețea rutieră. Echipele de drumari și Serviciul Operativ AND, întreprinderile teritoriale S.A. „Drumuri”, ministerul de resort și instituțiile responsabile, acționează coordonat pentru a menține circulația în siguranță și a răspunde prompt sesizărilor primite. Serviciul Operativ AND este activ non-stop […] Post-ul AND: starea drumurilor naționale este monitorizată continuu apare prima dată în Provincial.
13:10
Vladimir Bolea: Da, mai apar sectoare dificile, mai ales când ninge și bate vântul – așa funcționează natura # Provincial
Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a făcut primele declarații în ultimele 24 de ore de precipitații abundente, informează PROVINCIAL. „În ultimele 24 de ore am fost „făcut” unicul responsabil pentru iarnă. Responsabil pentru zăpadă, pentru viscol. Pentru faptul că, surpriză, iarna vine cu condiții de iarnă. Nu e loc de supărare, bine măcar […] Post-ul Vladimir Bolea: Da, mai apar sectoare dificile, mai ales când ninge și bate vântul – așa funcționează natura apare prima dată în Provincial.
13:10
Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) este extins și la punctul de trecere a frontierei „Lipcani-Rădăuți Prut” # Provincial
Începând cu data de 9 ianuarie 2026, Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene va deveni operațional și la punctul de trecere a frontierei „Lipcani–Rădăuți Prut”. Sistemul EES se aplică doar cetățenilor acelor state care nu fac parte din UE și care efectuează șederi de scurtă durată pe teritoriul Uniunii Europene (până la 90 de zile în oricare 180 […] Post-ul Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) este extins și la punctul de trecere a frontierei „Lipcani-Rădăuți Prut” apare prima dată în Provincial.
11:50
Secretarul de stat al Ministerului Culturii, Corneliu Cirimpei, a efectuat o vizită de lucru în UTA Găgăuzia, cu scopul de a evalua activitatea muzeelor locale și de a cunoaște direct oamenii implicați în păstrarea și valorificarea patrimoniului cultural. În satul Avdarma, oficialul a mers la Muzeul de Istorie al satului, fondat de Ignat Cazmalî. Cu […] Post-ul Secretarul de stat Corneliu Cirimpei a vizitat instituții culturale din UTA Găgăuzia apare prima dată în Provincial.
11:20
Conducerea Primăriei Bălți, întrevedere oficială cu delegația din municipiul Baia Mare, România # Provincial
Astăzi, 9 ianuarie 2026, a avut loc o întrevedere oficială între delegația municipiului Baia Mare (România) și conducerea administrației publice locale din municipiul Bălți. Delegația municipiului Baia Mare a fost reprezentată de: Ionuț Pîrvu – Viceprimar al municipiului Baia Mare, România; Cosmin Mesaroș – Director executiv Comunicare și Relații Publice; Dan Carpov – Consilier în […] Post-ul Conducerea Primăriei Bălți, întrevedere oficială cu delegația din municipiul Baia Mare, România apare prima dată în Provincial.
11:20
Primăria Chișinău a întreprins toate măsurile necesare pentru a asigura circulația în siguranță a copiilor, părinților și personalului didactic pe teritoriul instituțiilor de învățământ din municipiu. În contextul ninsorii din data de 8 ianuarie, au fost curățate căile de acces către grădinițe, gimnazii și licee, iar drumurile, curțile și teritoriile aferente instituțiilor au fost presărate […] Post-ul Acces sigur în școli și grădinițe după ninsorile din capitală apare prima dată în Provincial.
11:20
Toți cei peste 4.210 consumatori din 10 localități, care au rămas fără energie electrică în urma condițiilor meteo nefavorabile din după-amiaza zilei de ieri, au fost reconectați integral la rețeaua electrică. Echipele de intervenție ale operatorilor sistemului de distribuție SA „Premier Energy Distribution” și SA „RED-Nord” au acționat pe parcursul nopții și al zilei de […] Post-ul Curentul electric, restabilit în 10 localități apare prima dată în Provincial.
11:10
Președintele PSRM, Igor Dodon, împreună cu liderul organizației teritoriale a PSRM din Găgăuzia, membru al Comitetului Executiv Politic al partidului și deputat în Parlament, Grigori Uzun, precum și cu deputați socialiști din Adunarea Populară a Găgăuziei, au desfășurat o ședință de lucru cu conducătorii organizațiilor primare ale PSRM din autonomie. În cadrul întrevederii, participanții au […] Post-ul PSRM pregătește candidații pentru alegerile din Găgăuzia apare prima dată în Provincial.
11:00
Primăria Municipiului Chișinău informează că, circulația transportului public a fost restabilită în totalitate în raza municipiului Chișinău, toate rutele de troleibuz și autobuz circulând conform traseelor și orarelor stabilite. În suburbii, circulația este reluată în mare parte conform programului, fiind înregistrate doar două redirecționări temporare, după cum urmează: Ruta suburbană de troleibuz nr. 37 „Gara […] Post-ul Primăria Chișinău: circulația transportului public a fost restabilită apare prima dată în Provincial.
11:00
ANSA intervine prompt pentru protejarea sănătății publice, dispunând rechemări de produse și suspendări ale importurilor de furaje urmare a depistării unei substanțe interzise # Provincial
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor implementează un program riguros de control al reziduurilor de produse de uz veterinar, totodată își fortifică continuu capacitatea de control și testare. Astfel, ca urmare a prelevării de către inspectori a probelor de ser de la păsări din cadrul unei ferme autohtone și testării acestora în laborator, a fost depistată […] Post-ul ANSA intervine prompt pentru protejarea sănătății publice, dispunând rechemări de produse și suspendări ale importurilor de furaje urmare a depistării unei substanțe interzise apare prima dată în Provincial.
11:00
Polițiștii au acționat în regim intens pentru menținerea ordinii publice și a siguranței rutiere # Provincial
În contextul ninsorilor abundente din ziua de ieri, polițiștii din întreaga țară au acționat în regim intens pentru menținerea ordinii publice și a siguranței rutiere. Echipele de patrulare au intervenit prompt la solicitările cetățenilor, au fluidizat traficul, au deblocat mijloace de transport și au acordat sprijin participanților la trafic aflați în dificultate. 1 598 de […] Post-ul Polițiștii au acționat în regim intens pentru menținerea ordinii publice și a siguranței rutiere apare prima dată în Provincial.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.