25 de ani de închisoare pentru inculpat în dosarul privind omorul unui copil în Telenești

11:00

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor implementează un program riguros de control al reziduurilor de produse de uz veterinar, totodată își fortifică continuu capacitatea de control și testare. Astfel, ca urmare a prelevării de către inspectori a probelor de ser de la păsări din cadrul unei ferme autohtone și testării acestora în laborator, a fost depistată […]