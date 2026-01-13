Astăzi, în Franța, va fi perturbată circulația trenurilor

01:00

Plata cu cardul a devenit un gest extrem de obișnuit. De fapt, treptat devine metoda de plată cea mai folosită, remarcîndu-se prin rapiditatea și comoditatea ei. Totuși, acest proces ar putea să nu fie atît de inofensiv pe cît credem, sau cel puțin asta arată din ce în ce mai multe studii, potrivit El Economista.Chiar dacă suma de plată este aceeași, fie că achităm în numerar sau cu cardul, un