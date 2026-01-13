Crește tot mai mult numărul infecțiilor respiratorii. Ce spun medicii
Noi.md, 13 ianuarie 2026 07:30
Infecțiile acute ale căilor respiratorii sînt o problemă frecventă, mai ales, acum, în sezonul rece.Medicii atrag atenția că, odată cu revenirea copiilor și adulților la școală și muncă după vacanțe, numărul infecțiilor respiratorii crește semnificativ. Deși în perioada sărbătorilor se observă o aparentă „liniște” epidemiologică, aceasta este temporară și ține mai degrabă de reducerea contacte
Astăzi, în Moldova se așteaptă cer variabil pe întreg teritoriul țării.Vremea va fi fără precipitații esențiale. Pe drumuri se va semnala ghețuș. Vîntul va sufla predominant din vest, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de -5... -3°C.În centru se așteaptă -7...-5°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de -10... -8°C.
Compensațiile introduse direct în factură la energie electrică a fost o măsură temporară, spun oficialii # Noi.md
Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a menționat că, pe moment, nu există premise pentru o schimbare bruscă a tarifelor la gaze, care ar obliga statul să acorde asistență cetățenilor.„Pe moment, operăm în baza tarifelor existente. Din numărul total de persoane sau gospodării care primesc compensații, jumătate din gospodării primesc compensația maximă - 800 de lei pentru lemn
Aproximativ 15.000 de infirmieri se aflau luni în grevă în principalele trei spitale private de la New York - Presbyterian, Mount Sinai şi Montefiore -, pentru a denunţa condiţiile de muncă în privinţa siguranţei şi neacordarea integrală a asigurărilor lor de sănătate.”După luni de negocieri”, angajatorii lor refuză să facă progrese semnificative în vederea asigurării unei dotări cu personal s
Leul moldovenesc a slăbit puțin față de euro, dar a crescut față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el cedat monedei unice europene aproape 5 bani, dar a cîștigat de la dolarul american 0,3 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 13 ianuarie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,8196 lei pentru un euro (+4,92 bani) și 16,9732 lei pentru un do
Sectorul IT a generat, în perioada ianuarie–septembrie 2025, peste un sfert din totalul exporturilor de servicii ale Republicii Moldova, cu o valoare ce a depășit 600 milioane de dolari SUA.Datele au fost prezentate de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării /MDED/, informează moldpres.Astfel, exporturile de servicii IT au crescut cu 23% comparativ cu aceeași perioadă a anului pr
Portalul de știri Noi.md demonstrează încă o dată că munca cu dăruire, informarea corectă și grija față de cititori dă roade pe măsură! Site-ul nostru a devenit din nou lider printre sursele media electronice.Potrivit datelor publicate de către Gemius, o agenție internațională de cercetare online și media, specializată în măsurarea audienței online, TV, radio, portalul Noi.md s-a situat pe pri
Alexandru Cernouțan: „Autoritățile trebuie să intervină în procesul de distrugere a pădurilor din Moldova” # Noi.md
Pădurea este patrimoniul național al Moldovei și nu poate fi refăcută într-o singură zi prin plantarea de copaci noi. Dacă statul va continua să închidă ochii la tăierile ilegale sau neprofitabile ale pădurilor, într-o zi ne vom trezi într-o țară fără păduri, iar noi și copiii noștri vom plăti scump pentru asta.Această opinie a fost exprimată de directorul companiei Rikipal, Alexandru Cernouța
Comoara uimitoare, datînd din Epoca Bronzului, care a fost descoperită cu 60 de ani în urmă în Spania, conține mostre de metal extraterestru.Acest lucru a fost stabilit în urma unei noi analize, care a demonstrat că o parte din comorile conținute în acesta sînt fabricate din fier meteoritic.Se menționează că comoara, cunoscută sub numele de „Comoara Villena”, a fost descoperită de cercetăt
Redacția Noi.md invită cititorii să participe la un nou sondaj de opinie și să răspundă la următoarea întrebare: Cum s-a reflectat asupra bugetului familiei dumneavoastră încetarea acordării compensațiilor pentru energia electrică începînd cu 1 ianuarie? Critic, trebuie să economisim la produse alimentare și medicamente Deocamdată, ne descurcăm datorită altor cheltuieli Nesemnificati
Va fi imortalizată memoria renumitului artist Piotr Leșcenko în Chișinău: răspunsul Direcției Generale Cultură și Patrimoniu Cultural # Noi.md
Ca răspuns la întrebarea care au pus-o mulți dintre cititorii noștri, redacția Noi.md a primit un comentariu oficial din partea Direcției Generale Cultură și Patrimoniu Cultural cu privire la posibilitatea instalării unei plăci comemorative dedicate lui Piotr Leșcenko pe clădirea în care renumitul artist a locuit în timpul șederii sale la Chișinău.Trebuie menționat că anume pe teritoriul Moldo
Pluto încă nu a făcut o rotație completă în jurul Soarelui de la momentul descoperirii sale # Noi.md
Planeta pitică Pluto, descoperită în 1930, va face prima rotație completă în jurul Soarelui de la momentul descoperirii sale abia pe 23 martie 2178 — la 248 de ani pămînteni după descoperire.Această dată simbolică subliniază caracterul neobișnuit de lung și particular al orbitei lui Pluto, care nu numai că este foarte alungită, dar și înclinată în mod vizibil față de planul orbitelor celorlalt
Alexandru Radu, donator cu o grupă de sînge rară: "Prin acest gest, salvez vieți" # Noi.md
O donare de sînge poate salva cel puțin trei vieți. Alexandru Radu știe acest lucru nu din statistici, ci din propria experiență. A donat sînge de 63 de ori și spune că va continua ori de cîte ori va fi nevoie.Alexandru Radu are o grupă sanguină foarte rară, iar în adolescență a fost martorul unei tragedii care i-a schimbat definitiv parcursul.„Prima dată eu am donat destul de tînăr, nu av
Cercetătorii care studiază moștenirea creativă a geniului Renașterii și-au concentrat atenția asupra unuia dintre desenele sale, pe care au fost descoperite anterior amprente digitale, care se presupune că aparțin artistului.Folosind metode moderne de analiză de înaltă sensibilitate, inclusiv spectroscopia, oamenii de știință au identificat urme organice care, teoretic, ar putea conține materi
La 6 luni de la intrarea în vigoare a Legii nr. 94 din 8 mai 2025, care a instituit taxa de stat pentru depunerea contestațiilor formulate în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice, a contractelor de achiziții sectoriale și a contractelor de concesiuni Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC) prezintă rezultatele preliminare ale implementării aceste
Oamenii știu bine că fulgerele lovesc de cele mai multe ori pe uscat și mult mai rar pe apă.Întrebarea este care sînt consecințele fulgerului asupra peștilor, avînd în vedere că oceanul este un conductor de electricitate.De fapt, pericolul pentru pești nu este atît de mare, deoarece la lovitura de fulger, încărcătura electrică se propagă în jos și în lateral, asemănător unei semisfere care
Ministerul Finanțelor lansează, în perioada 12 ianuarie – 21 ianuarie 2026, o nouă subscriere de valori mobiliare de stat (VMS), oferind persoanelor fizice oportunitatea de a-și valorifica economiile printr-un instrument financiar sigur, accesibil și complet digital, disponibil pe platforma eVMS.md.În cadrul acestei subscrieri, investitorii pot opta pentru obligațiuni de stat cu următoarele ma
Actorul hollywoodian Leonardo DiCaprio a fost oprit de serviciul de securitate în timpul ceremoniei de decernare a premiilor Globul de Aur, care a avut loc pe 12 ianuarie la Los Angeles.Cînd Leonardo DiCaprio a vrut să se întoarcă în sala unde se desfășura evenimentul, a fost oprit la intrare. Actorului i s-a explicat că poate intra la locul său doar în timpul pauzei publicitare. Se pare că, î
Primăria municipiului Bălți anunță lansarea Concursului de creație muzicală „Imnul Capitalei Tinerilor – Bălți 2026”.Concursul are drept scop identificarea unei piese muzicale originale care va deveni imnul oficial al Capitalei Tinerilor – Bălți 2026, reflectînd valorile, energia și vocea tinerilor din municipiu.{{857240}}Perioada de desfășurare: 09 ianuarie – 25 ianuarie 2026.Scopul c
Plata cu cardul a devenit un gest extrem de obișnuit. De fapt, treptat devine metoda de plată cea mai folosită, remarcîndu-se prin rapiditatea și comoditatea ei. Totuși, acest proces ar putea să nu fie atît de inofensiv pe cît credem, sau cel puțin asta arată din ce în ce mai multe studii, potrivit El Economista.Chiar dacă suma de plată este aceeași, fie că achităm în numerar sau cu cardul, un
Vizitînd din nou China după o perioadă de 14 ani, premierul Irlandei, Micheál Martin, a declarat că prețuiește oportunitatea de a ajunge iar aici: „sînt primul lider european găzduit de China în 2026, ceea ce simbolizează solidaritatea relațiilor dintre Irlanda și China”, scrie romanian.cgtn.comEl a lăudat viziunea strategică a președintelui Xi Jinping: „Președintele Xi este fermecător și foar
Un centru activ de mari dimensiuni de pe Soare, unde au avut deja loc erupții puternice, va apărea în curînd pe partea orientată spre Pămînt.Despre acest lucru a fost comunicat de Laboratorul de astronomie solară al Institutului de cercetări spațiale al Academiei Ruse de Științe.{{851292}}Potrivit datelor oamenilor de știință, în ultimele patru zile, pe partea opusă a Soarelui a fost obser
Președintele SUA Donald Trump a declarat, duminică, în discursul său, că administrația americană acordă o atenție deosebită situației din Iran și a spus că are "opțiuni foarte dure" la îndemînă, inclusiv sancțiuni, operațiuni cibernetice și chiar posibile operațiuni militare. Purtătorul de cuvînt al Ministerului chinez de Externe, Mao Ning, a spus că China se opune întotdeauna amestecului în t
Un exemplar rar al primei benzi desenate cu Superman a fost din nou vîndut la licitație. Acesta a aparținut actorului Nicolas Cage, potrivit casei de licitații ComicConnect.În 2000, banda desenată a fost furată de la Cage. În 2011, a fost găsită și returnată proprietarului, iar mai tîrziu a fost vîndută la licitație pentru suma record de 2,2 milioane de dolari. {{853092}}„Iată ironia. În a
Înaintarea în vîrstă nu înseamnă renunțarea la pasiuni. La Soroca, seniorii se întîlnesc săptămînal la Palatul de Cultură, unde dansează, exersează pași noi și socializează. Pentru ei, dansul a devenit mai mult decît o activitate recreativă: o formă de terapie și o bucurie de a petrece timpul împreună.Membrii clubului de dans au între 60 și 75 de ani, iar fiecare ședință începe cu o încălzire
Arctica ține de interesele globale ale comunității internaționale, iar activitățile Chinei în această regiune au ca scop promovarea păcii, stabilității și dezvoltării durabile, în deplină conformitate cu dreptul internațional, a declarat luni purtătoarea de cuvânt a Ministerului chinez de Externe Mao Ning, scrie romanian.cgtn.comDeclarația a fost făcută ca reacție la afirmațiile recente ale pr
În Japonia a murit cea mai cunoscută maimuță cimpanzeu din lume, pe nume Ai, care a devenit celebră datorită capacităților sale cognitive.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat BBC, cu referire la Universitatea din Kyoto, unde trăia animalul.{{857180}}Centrul de studiere a originilor evolutive ale comportamentului uman a precizat că Ai a murit pe 9 ianuarie, la vîrsta de 49 de ani.
Ministrul Energiei: "Vorbim de o ajustare de aproximativ 5%, adică de cîțiva bănuți" # Noi.md
Facturile la energia electrică resimțite de consumatori de la începutul anului sînt mai mari nu din cauza unei majorări de tarif, ci pentru că mecanismul de compensare nu mai este aplicat direct în factură, în timp ce pentru recuperarea investițiilor în infrastructura energetică este prevăzută o ajustare de aproximativ 5%. Explicațiile au fost oferite de ministrul Energiei, Dorin Junghietu.„Ta
Circa 8500 de persoane au beneficiat, în anul 2025, de servicii de screening colorectal cu ajutorul testului imunochimic.Testul respectiv a fost făcut în rîndul populației asimptomatice cu vîrste cuprinse între 50 și 55 de ani din municipiul Chișinău (sectoarele Botanica, Rîșcani și Centru), municipiul Bălți și raioanele Cahul, Călărași, Ungheni, Cantemir, Cimișlia și Edineț.{{857453}}Anul
Răspunsul lui Xi Jinping la scrisoarea tinerilor americani din delegația de schimburi educaționale # Noi.md
Președintele Chinei, Xi Jinping, a răspuns în 7 ianuarie scrisorii trimise de tinerii americani din delegația de schimburi educaționale compusă din reprezentanții Academiei Diamond Minds Transformational Leadership din Miami, Florida, Universității din Florida și ai Colegiului Miami-Dade, care au vizitat China, scrie romanian.cgtn.com.Xi menționează că este foarte încîntat să afle că membrii d
A încetat din viață Vitalie Zagaievschi – scriitor, jurnalist, om de cultură. Despre aceasta a anunțat Biblioteca din satul Cosăuți, raionul Soroca, notează Noi.md."Dumnezeu să-l odihnească în pace. Gîndurile noastre se îndreaptă spre familia îndurerată", se arată în mesajul Bibliotecii.Vitalie Zagaievschi s-a născut la 25 iunie 1936, în satul Palanca (Cosautii-Noi), judetul Soroca. A învă
Cea mai mare mortalitate în masă a vulpilor zburătoare din ultimii ani a fost înregistrată în Australia din cauza căldurii anormale.Potrivit Oxu.Az, cu referire la The Guardian, mii de animale au murit după cîteva zile de temperaturi extreme, care au depășit 42-45 de grade.{{858352}}Conform datelor furnizate de apărătorii animalelor și oamenii de știință, cele mai afectate colonii sînt cel
Administrația Națională a Penitenciarelor /ANP/ anunță modernizări importante în instituțiile penitenciare din Zona de Securitate.Investițiile vizează îmbunătățirea condițiilor de detenție și eficientizarea cheltuielilor prin instalarea panourilor fotovoltaice, comunică moldpres.Potrivit ANP, proiectele au fost implementate la Penitenciarele nr. 8 și nr. 12 din Bender, cu sprijinul Program
Xi Jinping, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez (CCPCC), a solicitat luni, în cadrul celei de-a cincea sesiuni plenare a celei de-a 20-a Comisii Centrale a partidului pentru Inspecția Disciplinei, avansarea unei auto-guvernări riguroase și cuprinzătoare a partidului cu standarde mai înalte și măsuri mai concrete, scrie romanian.cgtn.comXi a îndemnat la efortur
În fiecare an, aproximativ 1.000 de ghețari dispar din cauza încălzirii globale, însă, în mod surprinzător, există și o regiune montană care nu este afectată încă de fenomenul deglaciației.Cercetătorii au observat că un ghețar din Asia Centrală se extinde de la an la an și vor să înțeleagă de ce acesta este mult mai rezistent decît aproape toți ceilalți ghețari din lume, transmite Digi24.{
Expoziția "Donații și achiziții recente" va avea loc în capitală: La ce muzeu se va desfășura # Noi.md
Expoziția „Donații și achiziții recente” va fi deschisă joi, 15 ianuarie, la Muzeul Național de Artă al Moldovei, prezentînd o selecție de lucrări intrate în patrimoniul instituției în perioada 2023–2025. În acest interval, colecția muzeului a fost completată cu 208 opere de artă, dintre care 179 de artă națională, cele mai multe provenind din donații, dar și din achiziții realizate de Min
Gheorghe Duminica, fierar din tată în fiu, transformă metalul în adevărate opere care îmbină utilul cu frumosul.În mica forjă a familiei din Ceadîr-Lunga, el duce mai departe o meserie veche, dar rară, visînd să-și dezvolte afacerea și să țină vie tradiția fierăriei în Republica Moldova.Gheorghe Duminica a început să mînuiască ciocanul încă din anii de școală, ajutîndu-și tatăl să confecți
Ministerul Justiției anunță un nou calendar pentru cel mai mare proiect de infrastructură penitenciară din Republica Moldova.Noul penitenciar ar urma să fie construit pînă la sfîrșitul anului 2028 și dat în exploatare în 2029, a declarat ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, într-un interviu pentru Moldpres, informează Noi.md.{{672445}}Potrivit sursei citate, proiectul face parte din ef
Una dintre cele mai populare zone turistice din lume a fost abandonată brusc de turiști. Mai multe afaceri, în special, baruri și restaurante, sînt la un pas de faliment.Un expert în industria ospitalității din Mallorca, Spania, a avertizat că restaurantele și barurile sînt la un pas de faliment, deoarece promenada modernizată a orașului este „goală”.{{857666}}Valerio Petrillo, proprietaru
Primăria municipiului Chișinău, prin intermediul Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, invită doritorii la Clubul de educație financiară, notează Noi.md.Clubul de educație financiară este un spațiu interactiv unde înveți cum să-ți gestionezi banii ca un adevărat profesionist, într-un mod practic și distractiv.{{858389}}Evenimentul va avea loc pe13 ianuarie, la ora 16:00, la Centru
Marți, pe unele adrese din municipiul Chișinău, nu va fi apă la robinet, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 16:00, pe 13 ianuarie 2026, fără apă să fie consumatorii din următoarele adrese:{{857517}}-str. Independenţei 42-46 ; 32/2 Grădiniţa; Valea Crucii 8-10; bl.Traian 22; Decebal 6/2; bl.Dacia 26;47/2; Trandafirilor 29-31; inclusiv cu litere şi fracţii.Stopările au loc în legătură
Peste 70 de cadre didactice din învățămîntul primar și-au consolidat competențele digitale la atelierul practic „Inovație în educație”, organizat de Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Shape Robotics, în cadrul Proiectului „Îmbunătățirea Calității Educației”.În timpul instruirii, profesorii au învățat să utilizeze la lecții roboțeii educaționali Kubo și ochelarii VR, aplicînd
Întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din Republica Moldova pot accesa produsul de finanțare „FACEM Impact” prin intermediul mai multor bănci comerciale.Anunțul a fost făcut de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), care a semnat acorduri de colaborare cu patru bănci în cadrul proiectului „Facilitatea de Dezvoltare a IMM-urilor din Republica Moldova”.Este vorba despre bă
Gerul din ultimele zile a dus la ocuparea tuturor locurilor din Centrul de găzduire pentru persoanele fără adăpost din Chișinău, unde oamenii străzii caută un refugiu atunci cînd temperaturile scad mult sub zero.Pentru mulți dintre ei, centrul rămîne singurul loc ca să nu înghețe, după ani petrecuți în frig și lipsuri.{{857043}}În prezent, în centru sînt 84 de beneficiari. Reprezentanții i
Sute de angajați ai instituțiilor publice, companiilor private și organizațiilor neguvernamentale, mai mulți cetățeni și copii au donat, pe parcursul lunii decembrie 2025, aproximativ 8000 de cărți, informează Noi.md.Acțiunea a avt loc în cadrul campaniei „Biblioteca de sub brad”, ediția a patra, organizată de Guvern.{{855085}}Cărțile urmează să fie distribuite în 85 de biblioteci școlare,
Primăria Chișinău prelungește activitatea Tîrgului de Crăciun din Piața Marii Adunări Naționale cu încă o săptămînă, pînă pe 25 ianuarie, față de data anunțată inițial. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Ceban la ședința serviciilor Primăriei din 12 ianuarie.„Am ajuns la concluzia ca Tîrgul de Crăciun să își prelungească activitatea pînă pe data de 25 ianuarie, nu mai tîrziu, nu pe 18, cum e
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că grațierea liderului venezuelean Nicolas Maduro nu va avea loc.Despre aceasta anunță Oxu.Az, cu referire la interviul acordat de liderul american pentru The New York Times.{{857268}}Jurnalistul l-a întrebat dacă există vreun scenariu în care ar putea să-l grațieze pe Maduro. „Nu. Nu văd un astfel de scenariu”, a răspuns Trump.Reamintim c
Ambasadorul Republicii Moldova în România, Victor Chirilă, își va încheia pe 29 ianuarie mandatul la București. Comisia de politică externă a Parlamentului Republicii Moldova a decis, în luna decembrie, ca Victor Chirilă să preia postul de ambasador al Moldovei în Ucraina.Potrivit procedurilor, Chirilă va deveni ambasador la Kiev cel mai probabil din luna martie, informează Noi.md cu referire
Clubul de fotbal „Sheriff” din Tiraspol a anunțat oficial despărțirea de cinci dintre jucătorii săi.Astfel, clubul a fost părăsit de Johan Rodalega, Cyril Bayala, Abdoulaye Diarra, Georges Miguel Lopez „Jojo” și Daba Diakite.FC „Sheriff” le-a mulțumit tuturor pentru contribuția la dezvoltarea clubului și le-a urat succes în cariera viitoare.După cum notează Media Sport, căpitanul de ne
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, împreună cu conducerea Serviciului Vamal, a prezentat astăzi colectivului instituției pe noua directoare adjunctă a instituției, Ana Luca.Cu acest prilej, ministrul Finanțelor a subliniat importanța completării echipei manageriale a Serviciului Vamal, menționînd că actuala componență a conducerii va contribui la creșterea performanței instituționale. To
