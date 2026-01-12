14:30

Odată cu ninsorile din ultimele zile, săniile au devenit una dintre cele mai căutate mărfuri de sezon.Cererea mare i-a prins însă pe comercianți cu stocuri limitate, iar în multe piețe și magazine produsele s-au epuizat rapid. Unde mai pot fi găsite, prețurile au crescut vizibil.La Piața Centrală, de exemplu, puținele tarabe care mai au sănii pe stoc nu lasă loc de negocieri. O sanie ajung