China se opune folosirii forței în Iran
Noi.md, 13 ianuarie 2026 00:00
Președintele SUA Donald Trump a declarat, duminică, în discursul său, că administrația americană acordă o atenție deosebită situației din Iran și a spus că are "opțiuni foarte dure" la îndemînă, inclusiv sancțiuni, operațiuni cibernetice și chiar posibile operațiuni militare. Purtătorul de cuvînt al Ministerului chinez de Externe, Mao Ning, a spus că China se opune întotdeauna amestecului în t
Acum 10 minute
00:00
00:00
Un exemplar rar al primei benzi desenate cu Superman a fost din nou vîndut la licitație. Acesta a aparținut actorului Nicolas Cage, potrivit casei de licitații ComicConnect.În 2000, banda desenată a fost furată de la Cage. În 2011, a fost găsită și returnată proprietarului, iar mai tîrziu a fost vîndută la licitație pentru suma record de 2,2 milioane de dolari. {{853092}}„Iată ironia. În a
Acum o oră
23:30
Înaintarea în vîrstă nu înseamnă renunțarea la pasiuni. La Soroca, seniorii se întîlnesc săptămînal la Palatul de Cultură, unde dansează, exersează pași noi și socializează. Pentru ei, dansul a devenit mai mult decît o activitate recreativă: o formă de terapie și o bucurie de a petrece timpul împreună.Membrii clubului de dans au între 60 și 75 de ani, iar fiecare ședință începe cu o încălzire
Acum 2 ore
23:00
Arctica ține de interesele globale ale comunității internaționale, iar activitățile Chinei în această regiune au ca scop promovarea păcii, stabilității și dezvoltării durabile, în deplină conformitate cu dreptul internațional, a declarat luni purtătoarea de cuvânt a Ministerului chinez de Externe Mao Ning, scrie romanian.cgtn.comDeclarația a fost făcută ca reacție la afirmațiile recente ale pr
23:00
În Japonia a murit cea mai cunoscută maimuță cimpanzeu din lume, pe nume Ai, care a devenit celebră datorită capacităților sale cognitive.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat BBC, cu referire la Universitatea din Kyoto, unde trăia animalul.{{857180}}Centrul de studiere a originilor evolutive ale comportamentului uman a precizat că Ai a murit pe 9 ianuarie, la vîrsta de 49 de ani.
22:30
Ministrul Energiei: "Vorbim de o ajustare de aproximativ 5%, adică de cîțiva bănuți" # Noi.md
Facturile la energia electrică resimțite de consumatori de la începutul anului sînt mai mari nu din cauza unei majorări de tarif, ci pentru că mecanismul de compensare nu mai este aplicat direct în factură, în timp ce pentru recuperarea investițiilor în infrastructura energetică este prevăzută o ajustare de aproximativ 5%. Explicațiile au fost oferite de ministrul Energiei, Dorin Junghietu.„Ta
22:30
Circa 8500 de persoane au beneficiat, în anul 2025, de servicii de screening colorectal cu ajutorul testului imunochimic.Testul respectiv a fost făcut în rîndul populației asimptomatice cu vîrste cuprinse între 50 și 55 de ani din municipiul Chișinău (sectoarele Botanica, Rîșcani și Centru), municipiul Bălți și raioanele Cahul, Călărași, Ungheni, Cantemir, Cimișlia și Edineț.{{857453}}Anul
Acum 4 ore
22:00
Răspunsul lui Xi Jinping la scrisoarea tinerilor americani din delegația de schimburi educaționale # Noi.md
Președintele Chinei, Xi Jinping, a răspuns în 7 ianuarie scrisorii trimise de tinerii americani din delegația de schimburi educaționale compusă din reprezentanții Academiei Diamond Minds Transformational Leadership din Miami, Florida, Universității din Florida și ai Colegiului Miami-Dade, care au vizitat China, scrie romanian.cgtn.com.Xi menționează că este foarte încîntat să afle că membrii d
22:00
A încetat din viață Vitalie Zagaievschi – scriitor, jurnalist, om de cultură. Despre aceasta a anunțat Biblioteca din satul Cosăuți, raionul Soroca, notează Noi.md."Dumnezeu să-l odihnească în pace. Gîndurile noastre se îndreaptă spre familia îndurerată", se arată în mesajul Bibliotecii.Vitalie Zagaievschi s-a născut la 25 iunie 1936, în satul Palanca (Cosautii-Noi), judetul Soroca. A învă
22:00
Cea mai mare mortalitate în masă a vulpilor zburătoare din ultimii ani a fost înregistrată în Australia din cauza căldurii anormale.Potrivit Oxu.Az, cu referire la The Guardian, mii de animale au murit după cîteva zile de temperaturi extreme, care au depășit 42-45 de grade.{{858352}}Conform datelor furnizate de apărătorii animalelor și oamenii de știință, cele mai afectate colonii sînt cel
21:30
Administrația Națională a Penitenciarelor /ANP/ anunță modernizări importante în instituțiile penitenciare din Zona de Securitate.Investițiile vizează îmbunătățirea condițiilor de detenție și eficientizarea cheltuielilor prin instalarea panourilor fotovoltaice, comunică moldpres.Potrivit ANP, proiectele au fost implementate la Penitenciarele nr. 8 și nr. 12 din Bender, cu sprijinul Program
21:00
Xi Jinping, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez (CCPCC), a solicitat luni, în cadrul celei de-a cincea sesiuni plenare a celei de-a 20-a Comisii Centrale a partidului pentru Inspecția Disciplinei, avansarea unei auto-guvernări riguroase și cuprinzătoare a partidului cu standarde mai înalte și măsuri mai concrete, scrie romanian.cgtn.comXi a îndemnat la efortur
21:00
În fiecare an, aproximativ 1.000 de ghețari dispar din cauza încălzirii globale, însă, în mod surprinzător, există și o regiune montană care nu este afectată încă de fenomenul deglaciației.Cercetătorii au observat că un ghețar din Asia Centrală se extinde de la an la an și vor să înțeleagă de ce acesta este mult mai rezistent decît aproape toți ceilalți ghețari din lume, transmite Digi24.{
20:30
Expoziția "Donații și achiziții recente" va avea loc în capitală: La ce muzeu se va desfășura # Noi.md
Expoziția „Donații și achiziții recente” va fi deschisă joi, 15 ianuarie, la Muzeul Național de Artă al Moldovei, prezentînd o selecție de lucrări intrate în patrimoniul instituției în perioada 2023–2025. În acest interval, colecția muzeului a fost completată cu 208 opere de artă, dintre care 179 de artă națională, cele mai multe provenind din donații, dar și din achiziții realizate de Min
20:30
Gheorghe Duminica, fierar din tată în fiu, transformă metalul în adevărate opere care îmbină utilul cu frumosul.În mica forjă a familiei din Ceadîr-Lunga, el duce mai departe o meserie veche, dar rară, visînd să-și dezvolte afacerea și să țină vie tradiția fierăriei în Republica Moldova.Gheorghe Duminica a început să mînuiască ciocanul încă din anii de școală, ajutîndu-și tatăl să confecți
Acum 6 ore
20:00
Ministerul Justiției anunță un nou calendar pentru cel mai mare proiect de infrastructură penitenciară din Republica Moldova.Noul penitenciar ar urma să fie construit pînă la sfîrșitul anului 2028 și dat în exploatare în 2029, a declarat ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, într-un interviu pentru Moldpres, informează Noi.md.{{672445}}Potrivit sursei citate, proiectul face parte din ef
20:00
Una dintre cele mai populare zone turistice din lume a fost abandonată brusc de turiști. Mai multe afaceri, în special, baruri și restaurante, sînt la un pas de faliment.Un expert în industria ospitalității din Mallorca, Spania, a avertizat că restaurantele și barurile sînt la un pas de faliment, deoarece promenada modernizată a orașului este „goală”.{{857666}}Valerio Petrillo, proprietaru
19:30
Primăria municipiului Chișinău, prin intermediul Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, invită doritorii la Clubul de educație financiară, notează Noi.md.Clubul de educație financiară este un spațiu interactiv unde înveți cum să-ți gestionezi banii ca un adevărat profesionist, într-un mod practic și distractiv.{{858389}}Evenimentul va avea loc pe13 ianuarie, la ora 16:00, la Centru
19:30
Marți, pe unele adrese din municipiul Chișinău, nu va fi apă la robinet, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 16:00, pe 13 ianuarie 2026, fără apă să fie consumatorii din următoarele adrese:{{857517}}-str. Independenţei 42-46 ; 32/2 Grădiniţa; Valea Crucii 8-10; bl.Traian 22; Decebal 6/2; bl.Dacia 26;47/2; Trandafirilor 29-31; inclusiv cu litere şi fracţii.Stopările au loc în legătură
19:00
Peste 70 de cadre didactice din învățămîntul primar și-au consolidat competențele digitale la atelierul practic „Inovație în educație”, organizat de Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Shape Robotics, în cadrul Proiectului „Îmbunătățirea Calității Educației”.În timpul instruirii, profesorii au învățat să utilizeze la lecții roboțeii educaționali Kubo și ochelarii VR, aplicînd
19:00
Întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din Republica Moldova pot accesa produsul de finanțare „FACEM Impact” prin intermediul mai multor bănci comerciale.Anunțul a fost făcut de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), care a semnat acorduri de colaborare cu patru bănci în cadrul proiectului „Facilitatea de Dezvoltare a IMM-urilor din Republica Moldova”.Este vorba despre bă
18:30
Gerul din ultimele zile a dus la ocuparea tuturor locurilor din Centrul de găzduire pentru persoanele fără adăpost din Chișinău, unde oamenii străzii caută un refugiu atunci cînd temperaturile scad mult sub zero.Pentru mulți dintre ei, centrul rămîne singurul loc ca să nu înghețe, după ani petrecuți în frig și lipsuri.{{857043}}În prezent, în centru sînt 84 de beneficiari. Reprezentanții i
Acum 8 ore
18:00
Sute de angajați ai instituțiilor publice, companiilor private și organizațiilor neguvernamentale, mai mulți cetățeni și copii au donat, pe parcursul lunii decembrie 2025, aproximativ 8000 de cărți, informează Noi.md.Acțiunea a avt loc în cadrul campaniei „Biblioteca de sub brad”, ediția a patra, organizată de Guvern.{{855085}}Cărțile urmează să fie distribuite în 85 de biblioteci școlare,
18:00
Primăria Chișinău prelungește activitatea Tîrgului de Crăciun din Piața Marii Adunări Naționale cu încă o săptămînă, pînă pe 25 ianuarie, față de data anunțată inițial. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Ceban la ședința serviciilor Primăriei din 12 ianuarie.„Am ajuns la concluzia ca Tîrgul de Crăciun să își prelungească activitatea pînă pe data de 25 ianuarie, nu mai tîrziu, nu pe 18, cum e
17:30
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că grațierea liderului venezuelean Nicolas Maduro nu va avea loc.Despre aceasta anunță Oxu.Az, cu referire la interviul acordat de liderul american pentru The New York Times.{{857268}}Jurnalistul l-a întrebat dacă există vreun scenariu în care ar putea să-l grațieze pe Maduro. „Nu. Nu văd un astfel de scenariu”, a răspuns Trump.Reamintim c
17:30
Ambasadorul Republicii Moldova în România, Victor Chirilă, își va încheia pe 29 ianuarie mandatul la București. Comisia de politică externă a Parlamentului Republicii Moldova a decis, în luna decembrie, ca Victor Chirilă să preia postul de ambasador al Moldovei în Ucraina.Potrivit procedurilor, Chirilă va deveni ambasador la Kiev cel mai probabil din luna martie, informează Noi.md cu referire
17:30
Clubul de fotbal „Sheriff” din Tiraspol a anunțat oficial despărțirea de cinci dintre jucătorii săi.Astfel, clubul a fost părăsit de Johan Rodalega, Cyril Bayala, Abdoulaye Diarra, Georges Miguel Lopez „Jojo” și Daba Diakite.FC „Sheriff” le-a mulțumit tuturor pentru contribuția la dezvoltarea clubului și le-a urat succes în cariera viitoare.După cum notează Media Sport, căpitanul de ne
17:30
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, împreună cu conducerea Serviciului Vamal, a prezentat astăzi colectivului instituției pe noua directoare adjunctă a instituției, Ana Luca.Cu acest prilej, ministrul Finanțelor a subliniat importanța completării echipei manageriale a Serviciului Vamal, menționînd că actuala componență a conducerii va contribui la creșterea performanței instituționale. To
17:30
Rata anuală a inflației continuă tendința de scădere, înregistrînd în luna decembrie 2025 cea mai mică valoare pe parcursul anului respectiv, la nivel de 6,8 la sută.Datele au fost prezentate astăzi de Biroul Național de Statistică (BNS), informează moldpres.Potrivit sursei citate, în luna decembrie 2025, comparativ cu luna noiembrie 2025, s-a înregistrat o majorare a prețurilor medii de c
17:00
Jurnalista și fosta candidată la președinție Natalia Morari își sărbătorește astăzi ziua de naștere. Ea a împlinit 42 de ani.Cu această frumoasă ocazie, Natalia și-a împărtășit gîndurile și sentimentele cu abonații săi, însoțindu-le de cîteva fotografii.„Fericită să fiu pe această planetă, în acest moment, alături de oamenii mei, făcînd propriile alegeri. Fericită să fiu și să descopăr cin
17:00
Comisia Electorală Centrală (CEC) atrage atenția că termenul-limită de depunere a rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru semestrul al doilea al anului 2025 este data de 15 ianuarie 2026.Pînă astăzi, inclusiv (ora 13.30), din cele 66 partide politice înregistrate la Agenția Servicii Publice, care au obligația de a prezenta raportul, 16 partide politice au prezenta
17:00
În perioada 2–11 ianuarie 2026, echipele de asistență medicală urgentă prespitalicească au deservit 23 880 de persoane, dintre care 3 467 au fost copii.Datele au fost prezentate de IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP), care anunță că, de la începutul anului, au fost înregistrate peste 24 700 de solicitări. După acordarea primului ajutor la etapa de pres
17:00
16:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță rechemare de produs, și anume lapte-praf pentru copii, notează Noi.md.Țările de origine a produsului rechemat sînt Germania și Olanda. Persoanele care au cumpărat produse din lotul menționat de ANSA, sînt rugate să nu le ofere copiilor spre consum.Cumpărătorii pot întoarce produsele din lotul respectiv direct la magazinele de und
16:30
ERB-SDS, cel mai mare grup parlamentar din Bulgaria, a respins luni, 12 ianuarie, solicitarea președintelui Rumen Radev de a încerca formarea unui nou guvern, crescînd probabilitatea unor alegeri anticipate.Președintele i-a înmînat oficial mandatul premierului demisionar Rosen Jeliazkov, însă acesta l-a returnat imediat, invocînd lipsa sprijinului necesar în parlament pentru construirea unei m
16:30
Luni, în capitala Franței, Paris, renumitul muzeu Luvru a fost nevoit să se închidă din cauza grevei angajaților.Luvru a avertizat că luni, 12 ianuarie, muzeul nu va funcționa și a menționat că biletele de intrare achiziționate de vizitatori vor fi rambursate automat.Luna trecută, muzeul a fost închis o zi întreagă, iar în zilele următoare a funcționat doar parțial.Angajații Luvrului c
16:30
În weekend, polițiștii din întreaga țară au înregistrat peste 3370 de abateri de la Regulamentul circulației rutiere, notează Noi.md.Printre abaterile identificate, se numără:-26 de conducători auto au fost înlăturați de la volan, fiind găsiți sub influența alcoolului sau a substanțelor narcotice;-1 368 au depășit limita de viteză;{{857779}}-836 nu au respectat indicatoarele rutier
16:30
Animalele sălbatice de la Rezervația naturală „Plaiul Fagului” primesc, pe timp de iarnă, hrană suplimentară pentru a trece de sezonul rece.Zilnic, angajații parcurg kilometri prin pădure și completează hrănitoarele cu porumb, fîn, nutreț, sare și boabe de cereale, iar uneori duc și mere tocate.Directorul interimar al rezervației, Radu Vîrlan, explică faptul că numărul de animale este mare
Acum 12 ore
16:00
„Magia e lîngă noi”: la Chișinău a avut loc un eveniment caritabil pentru persoanele cu nevoi speciale # Noi.md
Pe 12 ianuarie, la Centrul de plasament pentru persoanele vîrstnice și persoane cu dizabilități din Chișinău a avut loc evenimentul caritabil „Anul Nou pe Vechi – căldura tradițiilor”, organizat de un grup de voluntari în cadrul proiectului incluziv „Magia e lîngă noi”.Coordonatorul proiectului a fost Svetlana Filipova.În cadrul evenimentului a fost prezentat un spectacol festiv de Anul No
16:00
Institutul Oncologic din Chișinău anunță o premieră medicală: medicii au aplicat, în premieră, o tehnică imagistică modernă utilizată în tratarea cancerului de piele, care permite identificarea precisă a primului ganglion limfatic de drenaj tumoral – așa-numitul „ganglion-santinelă”.Potrivit specialiștilor, metoda îi ajută pe medici să stabilească mai exact gravitatea bolii și să reducă riscul
16:00
În provincia sud-africană Western Cape, de la începutul săptămînii trecute continuă incendiile forestiere, care au distrus peste 100.000 de hectare de teren.Vînturile puternice contribuie la răspîndirea rapidă a focului, iar flăcările au ajuns în unele localități. La stingerea incendiilor participă atît pompierii, cît și voluntarii.{{858163}}Șeful Departamentului Autorităților Locale din W
16:00
În țara noastră, consumul de zahăr pe cap de locuitor este de două ori mai mare decît normele unei diete sănătoase, la fel și consumul de pîine și ulei vegetal.Maria-Victoria Racu, șefa secției sănătatea nutrițională de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică, spune că meniul moldovenilor este dominat de zahăr și grăsimi vegetale, în detrimentul fructelor și legumelor.„În 2016, cînd a
15:30
Autoritățile din domeniul siguranței alimentare dau asigurări că scandalul legat de depistarea metronidazolului în carne de pasăre și ouă nu va duce la majorarea prețurilor pe piață.Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), în ultimele trei săptămîni, perioadă care a inclus sărbătorile de iarnă și un consum sporit de produse avicole, nu au fost înregistrate creșteri de p
15:30
Primăria Chișinău face apel către părinții cu copii minori să aibă grijă la siguranța celor mici în timpul plimbărilor pe afară sau a activităților de iarnă.Potrivit instituției, în unele zone ale orașului, copiii se dau cu sania atît nesupravegheați, cît și pe pîrtii care duc direct spre carosabil, ceea ce poate genera situații periculoase.{{858170}}În acest context, maturii sînt îndemnaț
15:30
La 9 ianuarie, Serviciul de stat pentru comunicații speciale și protecția informațiilor din Ucraina a publicat o listă de software și echipamente de comunicații a căror utilizare este interzisă, care include mai multe produse ale companiei ruse 1C, inclusiv software de contabilitate.Această informație a fost postată pe site-ul institușiei, informează Noi.md cu referire la Logos Press.Confo
15:00
Curtea Supremă de Justiție a decis astăzi citarea ex-liderului democrat Vladimir Plahotniuc și a fostului său consilier Serghei Iaralov în calitate de martori ai acuzării într-un dosar, în care liderul PSRM, Igor Dodon, este învinuit.În același timp, instanța a dispus să fie audiați, în calitate de martori din partea acuzării, și Iurie Reniță, Vladimir Cebotari, Andrei Terguța, Dumitru Diacov,
15:00
În Polonia, forțele de ordine au reținut șapte funcționari ai departamentului comunicare al administrației districtuale și al consiliului municipal din Wroclaw, suspectați de corupție.Conform anchetei, funcționarii reținuți primeau mită în schimbul înmatriculării vehiculelor cu încălcarea regulilor. Este vorba despre cel puțin o mie de înregistrări ilegale.{{853936}}Schema a funcționat o l
15:00
Persoanele fizice pot beneficia de deducerea cheltuielilor achitate pentru învățămîntul copiilor aflați în întreținere, însă doar în anumite condiții și în baza unor documente confirmative clare.Precizările sînt incluse în Ordinul Serviciului Fiscal de Stat (SFS) nr. 601 din 29 decembrie 2025 și prevedeaplicarea art. 352 alin. (6) din Codul fiscal.Mai exact, în conformitate cu prevederile
14:30
În data de 8 noiembrie 2025, a intrat în vigoare Acordul privind recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere în scopul conversiunii între țara noastră și Italia. Titularii trebuie să fie atenți la mai multe aspecte.Conform acordului, se recunosc în Italia în scopul conversiunii toate permisele de conducere moldovenești valabile, care nu sunt provizorii, notează Noi.md.Titularul poate
14:30
Odată cu ninsorile din ultimele zile, săniile au devenit una dintre cele mai căutate mărfuri de sezon.Cererea mare i-a prins însă pe comercianți cu stocuri limitate, iar în multe piețe și magazine produsele s-au epuizat rapid. Unde mai pot fi găsite, prețurile au crescut vizibil.La Piața Centrală, de exemplu, puținele tarabe care mai au sănii pe stoc nu lasă loc de negocieri. O sanie ajung
