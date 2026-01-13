Mii de persoane testate pentru cancer colorectal în 2025, cu rezultate pozitive în sute de cazuri
Radio Moldova, 13 ianuarie 2026 07:50
Peste 8.500 de persoane au beneficiat, în 2025, de servicii de screening colorectal, în cadrul unui program de prevenție finanțat din fondurile publice de sănătate, anunță Compania Națională de Asigurări în Medicină.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 5 minute
08:10
Orașul nu îngheață: muncitorii care țin rețelele în funcțiune la temperaturi extreme # Radio Moldova
În această perioadă geroasă, utilitățile sunt esențiale, mai ales pentru vârstnici și copii. Avariile conductelor de apă si agent termic sunt însă inevitabile. Zilnic, zeci de echipe de la Apă-Canal sau Termoelectrica intervin pentru reparații. În ciuda gerului ei găsesc diverse modalități de a se încălzi în timpul muncii.
Acum 30 minute
07:50
Mii de persoane testate pentru cancer colorectal în 2025, cu rezultate pozitive în sute de cazuri # Radio Moldova
Peste 8.500 de persoane au beneficiat, în 2025, de servicii de screening colorectal, în cadrul unui program de prevenție finanțat din fondurile publice de sănătate, anunță Compania Națională de Asigurări în Medicină.
Acum o oră
07:30
Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei: victime în Harkov, distrugeri și incendii la Odesa # Radio Moldova
Forțele ruse au lansat în noaptea de luni spre marți, 13 ianuarie, un nou val de atacuri asupra mai multor regiuni ale Ucrainei. Autoritățile locale și serviciile de urgență raportează victime, distrugeri majore și incendii în regiunile Harkov și Odesa, precum și atacuri asupra infrastructurii energetice din centrul țării.
07:20
Corespondență Dan Alexe | Răspuns lui Trump: posibile forțe europene în Groenlanda și Arctica # Radio Moldova
Marea Britanie și Germania au decis să discute în mod concret posibilitatea trimiterii unor forțe NATO în Groenlanda, cu scopul de a calma tensiunile generate de pozițiile Statelor Unite. În paralel, premierul britanic Keir Starmer a anunțat că Londra ar putea trimite trupe britanice în Groenlanda, dacă va fi necesar, chiar și în afara unei decizii formale a NATO, pe fondul declarațiilor și amenințărilor lansate de președintele american Donald Trump.
Acum 12 ore
22:10
„Acces interzis în Parlamentul European” – Metsola anunță blocarea diplomaților iranieni la Bruxelles, Strasbourg și Luxemburg # Radio Moldova
Parlamentul European a decis să interzică accesul diplomaților și reprezentanților regimului de la Teheran în toate clădirile sale, ca reacție la reprimarea dură a protestelor din Iran. Anunțul a fost făcut luni de președinta Parlamentul European, Roberta Metsola, într-o scrisoare adresată eurodeputaților, consultată de POLITICO.
22:00
Lipsa doctorilor, în special a celor de familie, continuă să afecteze grav accesul la servicii medicale, mai ales în localitățile rurale din Republica Moldova. În autonomia găgăuză, deficitul ajunge la 78 de medici, dintre care 27 în asistența primară. Iar în raionul Soroca, 14 medici de familie deservesc aproximativ 50 de mii de oameni de la sate. Din această cauză, în multe localități consultațiile sunt posibile doar o zi pe săptămână, iar pacienții sunt nevoiți să aștepte sau să parcurgă zeci de kilometri pentru a ajunge la un specialist.
22:00
Parlamentul European a decis să interzică accesul diplomaților și reprezentanților regimului de la Teheran în toate clădirile sale, ca reacție la reprimarea dură a protestelor din Iran. Anunțul a fost făcut luni de președinta Parlamentul European, Roberta Metsola, într-o scrisoare adresată eurodeputaților, consultată de POLITICO.
21:50
Linia Vulcănești - Chișinău, în faza finală de testare. Ministrul Energiei: „Nu există risc de deconectări, la această etapă nu avem asemenea scenarii” # Radio Moldova
Linia electrică de înaltă tensiune Vulcănești - Chișinău, cel mai mare proiect energetic al Republicii Moldova, se află în etapa finală de pregătire pentru testare, iar primele cantități de energie electrică ar putea fi transportate spre sfârșitul lunii februarie sau începutul lunii martie curent. Declarațiile au fost făcute de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova, ediția din 12 ianuarie.
21:40
De la București la Brașov și Sibiu, turiștii vor plăti mai mult pentru fiecare noapte de cazare, iar primăriile spun că banii sunt esențiali pentru bugete aflate sub presiune. În capitală, taxa turistică va fi de 10 lei pe noapte pentru fiecare persoană cazată. Consiliul General al Municipiului București a aprobat deja măsura, iar autoritățile estimează că aceasta va aduce aproximativ 15 milioane de lei anual la bugetul local. Introducerea sau majorarea taxei turistice începând cu 2026 este o măsură aplicată și în alte țări ale lumii.
21:20
Atunci când vine vorba despre Iran, ar trebui mai întâi știut că Iranul practică un soi de altă religie decât lumea sunnită, decât ceilalți musulmani și că are în spate o istorie multimilenară și o cultură dintre cele mai complexe, ba chiar că influența iraniană s-a resimțit de-a lungul timpului în toate cele trei religii monoteiste: iudaism, creștinism, islam.
21:10
Kupiansk: forțele ucrainene finalizează „curățarea” orașului după retragerea trupelor ruse # Radio Moldova
Forțele ucrainene au arborat drapelul pe primăria din Kupiansk. Orașul fusese „eliberat” de forțele ruse în decembrie, iar Moscova promitea să alunge armata Ucrainei „până în ianuarie-februarie”, relatează publicația Astra.
20:30
Raport UNICEF: peste 50% dintre copiii cu cerințe CES își încheie studiile la etapa gimnazială # Radio Moldova
Deși Republica Moldova dispune de un cadru legislativ pentru incluziune, peste 50% dintre copiii cu cerințe educaționale speciale (CES) își încheie studiile la etapa gimnazială, atestă datele unui studiu. Coordonatoarea de programe la UNICEF Moldova, Galina Bulat, susține că sistemul eșuează să ofere continuitate - deși învățământul primar și secundar au făcut unele progrese de integrare, cel profesional este inaccesibil deocamdată.
20:30
Venezuela anunță eliberarea a 116 de deținuți, dar Maria Corina Machado face apel la Vatican pentru libertatea prizonierilor politici # Radio Moldova
Guvernul Venezuelei a anunțat luni, 12 ianuarie 2026, că 116 de persoane private de libertate au fost eliberate „în ultimele ore”, potrivit unui comunicat al Ministerului Serviciilor Penitenciare. Declarația vine după mai multe zile în care organizațiile pentru drepturile omului au semnalat întârzieri și un ritm lent al eliberărilor promise, relatează Reuters.
20:10
Circulația în Zona de Securitate continuă: dezmințiri privind „izolarea” regiunii transnistrene # Radio Moldova
Informațiile apărute în presa ucraineană și preluate de unele portaluri din Republica Moldova despre o presupusă „blocadă completă” a regiunii transnistrene, instituită de Republica Moldova și Ucraina începând cu 1 ianuarie, sunt false și nu corespund realității din teren, relatează platforma „Zona de Securitate”.
20:00
Învățământul dual, puntea dintre școală și angajator în R. Moldova: Peste 2.000 de elevi învață și lucrează simultan # Radio Moldova
Tot mai mulți tineri din Republica Moldova întâmpină dificultăți în a-și găsi un loc de muncă, iar una dintre principalele cauze rămâne lipsa competențelor cerute de piața muncii. În acest context, învățământul profesional tehnic dual este tot mai frecvent invocat ca soluție practică, care apropie școala de angajator și le oferă tinerilor șanse reale de angajare.
20:00
Facturile par mai mari fără compensații. Junghietu: „Costurile liniilor de tensiune vor fi reflectate în tarif” # Radio Moldova
Facturile la energia electrică resimțite de consumatori de la începutul anului sunt mai mari nu din cauza unei majorări de tarif, ci pentru că mecanismul de compensare nu mai este aplicat direct în factură, în timp ce pentru recuperarea investițiilor în infrastructura energetică este prevăzută o ajustare de aproximativ 5%. Explicațiile au fost oferite de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova.
19:30
Linia Vulcănești–Chișinău, în faza finală de testare. Ministrul Energiei: „Nu există risc de deconectări, la această etapă nu avem asemenea scenarii” # Radio Moldova
Linia electrică de înaltă tensiune Vulcănești–Chișinău, cel mai mare proiect energetic al Republicii Moldova, se află în etapa finală de pregătire pentru testare, iar primele cantități de energie electrică ar putea fi transportate spre sfârșitul lunii februarie sau începutul lunii martie. Declarațiile au fost făcute de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul emisiunii „La 360 de grade” de la Radio Moldova.
Acum 24 ore
19:10
Președintele Donald Trump continuă să insiste asupra anexării Groenlandei și a cerut armatei să elaboreze planuri de invazie, potrivit presei americane care citează un raport al Pentagonului. Liderul de la Casa Albă și-a reiterat intenția de a cumpăra sau chiar de a prelua cu forța teritoriul autonom al Danemarcei. Asta în pofida refuzului repetat al autorităților și locuitorilor din Groenlanda și Danemarca, care afirmă că insula nu este de vânzare.
19:00
Igor Negrescu este noul antrenor al Daciei-Buiucani. Tehnicianul în vîrstă de 46 de ani l-a înlocuit astfel pe Viorel Frunză, care a plecat la de la echipa din capitală la finalul anului trecut.
19:00
Raport UNICEF, despre educația incluzivă: Progrese și provocări în sistemul de învățământ # Radio Moldova
Deși Republica Moldova dispune de un cadru legislativ pentru incluziune, peste 50% dintre copiii cu cerințe educaționale speciale (CES) își încheie studiile la etapa gimnazială, atestă datele unui studiu. Coordonatoarea de programe la UNICEF Moldova, Galina Bulat susține că sistemul eșuează să ofere continuitate deoarece învățământul primar și secundar au făcut unele progrese de integrare, iar cel profesional este inaccesibil deocamdată.
18:50
Temperaturile scăzute din această perioadă nu ar trebui să afecteze plantațiile de viță-de-vie, susține secretarul de stat de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Șerban. Potrivit acestuia, majoritatea soiurilor cultivate în Republica Moldova rezistă la temperaturi de până la minus 18–22 de grade Celsius. Oficialul a precizat că înghețurile din iarnă nu se compară cu cele târzii de primăvară, mult mai periculoase, iar eventualele daune sunt minime.
18:30
Tot mai mulți tineri din Republica Moldova întâmpină dificultăți în a-și găsi un loc de muncă, iar una dintre principalele cauze rămâne lipsa competențelor cerute de piața muncii. În acest context, învățământul profesional tehnic dual este tot mai frecvent invocat ca soluție practică, care apropie școala de angajator și le oferă tinerilor șanse reale de angajare.
18:10
Incendiul din Crans Montana: Proprietarul clubului în care au murit 40 de oameni, plasat în detenție pentru trei luni # Radio Moldova
Tribunalul a decis în cele din urmă luni, 12 ianuarie, în cazul lui Jacques Moretti, managerul barului Le Constellation, al cărui incendiu a provocat 40 de morți, inclusiv un român, și 116 răniți în noaptea de Anul Nou 2026, în Crans Montana, Elveția. Justiția a dispus arestarea preventivă a lui Jacques Moretti, proprietarul barului care a luat foc în noaptea de Revelion, relatează BFM TV.
18:10
Detalii despre starea de sănătate a interpretei Sofia Vicoveanca, internată în spital după ce a suferit un infarct # Radio Moldova
Interpreta de muzică populară Sofia Vicoveanca, care a suferit în noaptea de sâmbătă spre duminică un infarct și a fost internată la Spitalul Clinic de Urgență din Suceava, este în stare stabilă, a declarat, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al spitalului, medicul Tiberius Brădățan.
17:50
Lista celor 28 de proiecte noi incluse în Programul „Europa este aproape”: Peste 43.000 de oameni vor beneficia de drumuri noi # Radio Moldova
Peste 43.400 de locuitori din 42 de localități ale Republicii Moldova vor beneficia de modernizarea infrastructurii rutiere locale, în cadrul a 28 de noi proiecte finanțate prin Programul „Europa este aproape”. Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), lucrările vizează reabilitarea drumurilor comunale și locale, amenajarea căilor pietonale și a platformelor de acces către instituții publice.
17:30
Programul „Europa este aproape”, noi proiecte: Peste 43.000 de oameni vor beneficia de drumuri locale modernizate # Radio Moldova
Peste 43.400 de locuitori din 42 de localități ale Republicii Moldova vor beneficia de modernizarea infrastructurii rutiere locale, în cadrul a 28 de noi proiecte finanțate prin Programul „Europa este aproape”, anunță Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR). Lucrările vizează reabilitarea drumurilor comunale și locale, amenajarea căilor pietonale și a platformelor de acces către instituții publice.
17:20
Trădare de patrie și fraudă cu criptomonede în interesul Federației Ruse: om de afaceri din R. Moldova, trimis după gratii # Radio Moldova
Denis Cuculescu, fondatorul a două companii din Republica Moldova, a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru trădare de patrie și escrocherie în proporții deosebit de mari. Judecătorii au stabilit că Denis Cuculescu a colaborat cu structuri afiliate serviciilor secrete ruse, folosindu-și cunoștințele în domeniul criptomonedelor pentru a facilita transferuri ilegale de bani și pentru a sprijini acțiuni de destabilizare social-politică în Republica Moldova.
17:20
Bugete întârziate și deficit peste limită: experții avertizează asupra consecințelor # Radio Moldova
Legile bugetare continuă să fie aprobate cu întârziere și examinate într-un ritm accelerat, fără consultări publice suficiente, fapt care subminează credibilitatea bugetului și poate afecta calendarul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Avertismentul vine din partea unor experți independenți de la Chișinău.
17:00
Nou director adjunct la Serviciul Vamal: Autoritățile mizează pe avansarea agendei de integrare europeană pe dimensiunea vamală # Radio Moldova
Serviciul Vamal are un nou director adjunct. Ana Luca, care anterior a deținut funcția de secretară generală adjunctă a Ministerului Finanțelor, a fost numită în această funcție și prezentată oficial colectivului instituției pe 12 ianuarie.
17:00
Criză fără sfârșit la Manchester United: „Diavolii Roșii" au fost eliminați din Cupa Angliei # Radio Moldova
Criză fără sfârșit pentru Manchester United. „Diavolii Roșii" au fost eliminați în turul 3 al Cupa Angliei. Cu interimarul Darren Fletcher pe banca tehnică, laureata competiției din 2024, a pierdut cu 1:2 pe teren propriu în fața grupării Brighton and Howe Albion. Manchester United a ratat deschiderea scorul în chiar minutul 2. Portughezul Diogo Dalot nu l-a putut învinge pe goalkeeperul Jason Steele.
16:50
Avocații avertizează asupra unui exod din profesie, după ce Parlamentul a majorat cuantumul poliței medicale # Radio Moldova
Majorarea bruscă a primei de asigurare medicală obligatorie pentru avocați, de la 5.054 la 12.636 de lei în 2026, riscă să provoace abandonarea profesiei și să afecteze accesul cetățenilor la servicii juridice, care s-ar putea scumpi cu 25%, avertizează Uniunea Avocaților din Moldova. Decizia a fost adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la sfârșitul lunii decembrie 2025, în contextul votării legislației bugetare pentru anul curent.
16:30
Evaluarea prin note, testată cu succes în clasele primare din peste 200 de școli din R. Moldova: Primele concluzii # Radio Moldova
Reintroducerea notelor la evaluările din clasa a IV-a, testată în prezent în mai multe școli din R. Moldova, ar putea reduce stresul elevilor și ar facilita trecerea de la ciclul primar la cel gimnazial. Concluzia aparține specialiștilor de la Ministerul Educației și Cercetării (MEC), care au pilotat o nouă metodologie de evaluare la disciplinele de examen.
16:10
Scrutinul din Găgăuzia, sub semnul întrebării: cine organizează alegerile și cine le validează # Radio Moldova
Deși deputații Adunării Populare (AP) a Găgăuziei au aprobat luni, 12 ianuarie, bugetele necesare pentru organizarea alegerilor, desfășurarea scrutinului din 22 martie rămâne sub semnul întrebării. Problema nu mai este una financiară, ci una juridică și instituțională, iar întrebarea principală este acum cine are, de fapt, dreptul legal să organizeze alegerile pentru AP și să le valideze.
16:00
Păsări și ouă fără antibioticul interzis: directorul ANSA anunță retragerea produselor cu metronidazol de pe piață # Radio Moldova
Păsările și ouăle comercializate în Republica Moldova nu conțin antibioticul metronidazol și sunt sigure pentru consumul uman, a declarat directorul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), Radu Musteața, într-o conferință de presă pe 12 ianuarie.
16:00
Fratele violatorului de la Telenești, condamnat la 25 de ani de pușcărie pentru omorul unui bebeluș în 2010 # Radio Moldova
Alexei Cotorobai, fratele lui Gheorghe Cotorobai, condamnat pe viață pentru violarea și uciderea unei tinere însărcinate răpite de la Orhei, va sta 25 de ani la pușcărie pentru omorul unui bebeluș de zece luni.
15:40
Lebedele de pe Nistru, atracție la Soroca: specialiștii avertizează populația că nu toate alimentele sunt potrivite pentru hrănirea lor # Radio Moldova
Un stol de lebede care iernează pe râul Nistru, în zona municipiului Soroca, a devenit în această perioadă o adevărată atracție pentru localnici și turiști. Iarna blândă și faptul că apa râului nu îngheață determină păsările să nu mai migreze, însă ornitologii atrag atenția că hrănirea necorespunzătoare le poate pune în pericol viața și le poate afecta comportamentul natural.
15:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță retragerea din comerț a unor noi loturi de lapte praf pentru bebeluși, marca Nestle, din cauza unei neconformități la un ingredient provenit de la furnizorii externi.
15:20
Clubul de fotbal Zimbru Chișinău l-a transferat definitiv pe mijlocașul brazilian Matteo Amoroso # Radio Moldova
Zimbru Chișinău l-a transferat definitiv pe mijlocașul brazilian Matteo Amoroso. Clubul din capitală îl împrumutase de la Krivbas Krivoi Rog din Ucraina, iar acum a activat clauza de cumpărare. Matteo Amoroso, care recent a împlinit 23 de ani, a ajuns la Zimbru în vara anului trecut. Mijlocașul defensiv a susținut 18 meciuri în toate competițiile și a marcat 4 goluri.
15:10
Maia Sandu, interviu pentru jurnaliști britanici: Vladimir Putin își dorește să controleze Europa # Radio Moldova
Situația geopolitică din regiunea noastră creează probleme majore statelor precum R. Moldova, iar aderarea la Uniunea Europeană ne va ajuta să ne protejăm suveranitatea, declară președinta Maia Sandu. O altă soluție ar fi reunirea cu România, dar șefa statului afirmă că, pe moment, nu există susținere pentru acest deziderat.
14:40
Dosarul „sacoșa neagră”: Plahotniuc, Reniță și alți foști demnitari, martori în procesul lui Igor Dodon # Radio Moldova
Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM) Vlad Plahotniuc, fostul său consilier Serghei Iaralov și foști deputați urmează să fie audiați ca martori în dosarul cunoscut sub denumirea de „kuliok” (sacoșa neagră - n.r.), în care este judecat fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon. Decizia a fost luată luni, 12 decembrie, de magistrații Curții Supreme de Justiție, care au admis parțial solicitarea procurorilor și au stabilit lista martorilor ce vor fi chemați în fața instanței.
14:30
Agricultorii cer ca jumătate din produsele comercializate în magazine să fie de autohtone: Răspunsul autorităților # Radio Moldova
Agricultorii cer ca cel puțin 50% din produsele comercializate în magazine să fie de autohtone. Totuși, o astfel de măsură este dificil de aplicat, întrucât rețelele de comerț preferă furnizori capabili să asigure calitate, volume mari și livrări regulate, potrivit Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.
14:00
Ședința CMC cu bugetul capitalei pe ordinea de zi, convocată pentru 20 ianuarie: „Nu înțelegem ce propuneri au fost acceptate” # Radio Moldova
Consilierii municipali din Chișinău vor încerca să voteze, săptămâna viitoare, bugetul capitalei pentru anul 2026, în prima lectură. Ședința Consiliului Municipal Chișinău (CMC) a fost stabilită pentru data de 20 ianuarie, a anunțat primarul capitalei, Ion Ceban, la ședința serviciilor Primăriei din 12 ianuarie.
13:50
Un bărbat de 47 de ani a murit intoxicat cu monoxid de carbon într-o locuință din raionul Râșcani, în urma utilizării necorespunzătoare a sobei, incidentul fiind semnalat în dimineața zilei de 12 ianuarie, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).
13:50
Control ANI asupra regimului incompatibilităților: este vizat deputatul Vasile Costiuc # Radio Moldova
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat un control în privința deputatului Vasile Costiuc, liderul Partidului „Democrația Acasă”, ca urmare a unei sesizări care semnalează o posibilă încălcare a regimului juridic al incompatibilităților.
13:50
Circa 8.000 de cărți, colectate de Guvern în cadrul campaniei „Biblioteca de sub brad” # Radio Moldova
Sute de angajați din instituții publice, companii private și instituții neguvernamentale au donat, pe parcursul lunii decembrie 2025, aproximativ 8.000 de cărți în cadrul celei de-a patra ediții a campaniei „Biblioteca de sub brad”, organizate de Guvern.
13:40
Derby încins în Serie A: Internazionale Milano și Napoli Calcio au remizat, scor 2:2 # Radio Moldova
Internazionale Milano și Napoli Calcio au remizat, scor 2:2 în derby-ul etapei a 20-a din cadrul Seriei A. În urma acestui rezultat, „nerazzurrii" au acumulat 43 de puncte și își păstrează fotoliul de lider al clasamentului, menținând distanța de 3 puncte față de AC Milan. În meciul disputat pe stadionul Giuseppe Meazza din orașul Milano, Interul a preluat conducerea în minutul 9. Federico Dimarco a înscris în urma unui contraatac.
13:40
R. Moldova și Balcanii de Vest, același test european: reforma justiției și presiunea verdictelor finale, dezbătute la Moldova 1 # Radio Moldova
Uniunea Europeană negociază cu fiecare stat candidat 33 de capitole, însă în două domenii Bruxelles-ul nu acceptă compromisuri: capitolele 23 și 24, care vizează statul de drept, independența justiției, drepturile fundamentale și lupta împotriva corupției. În acest „test dur” se află și Republica Moldova, precum și statele din Balcanii de Vest, aflate de ani buni pe același drum european.
13:20
Târgul de Crăciun din centrul Chișinăului, prelungit până pe 25 ianuarie: Primăria Chișinău anunță o tombolă cu premii # Radio Moldova
Târgul de Crăciun din Piața Marii Adunări Naționale își va prelungi activitatea cu o săptămână, până pe 25 ianuarie, față de data anunțată inițial. Târgul se va încheia cu o tombolă organizată de Primăria Chișinău.
13:10
Un nou scandal de plagiat în România: Mai mult de jumătate din teza de doctorat a ministrului Justiției, copiată cap-coadă # Radio Moldova
Mai mult de jumătate din lucrarea de doctorat a ministrului român al Justiției, Radu Marinescu, ar fi plagiată, potrivit unei cercetări făcute de PressOne. Mai exact, 140 din cele 247 de pagini ale lucrării ar cuprinde calupuri de până la 25 de pagini copiate cap-coadă.
12:50
Războiul din Ucraina - 1.419 zile: SVO-ul lui Putin întrece ca durată războiul din 1941–1945 # Radio Moldova
„Operațiunea militară specială” (SVO) împotriva Ucrainei, lansată de Vladimir Putin la 24 februarie 2022, a depășit ca durată Marele Război pentru Apărarea Patriei. La 12 ianuarie 2025 s-au împlinit 1.419 zile de război, în timp ce Marele Război pentru Apărarea Patriei a durat pentru fosta URSS 1.418 zile - din 22 iunie 1941 până la 9 mai 1945, scrie publicația The Moscow Times.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.