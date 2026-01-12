Lista celor 28 de proiecte noi incluse în Programul „Europa este aproape”: Peste 43.000 de oameni vor beneficia de drumuri noi

09:00

Nemții Tobias Wendl și Tobias Arlt sunt adevărate legende ale sportului. Aceștia concurează în proba de sanie dublu masculin, pe care o domină de ani buni. Wendl și Arlt sunt tripli campioni olimpici ai probei, triumfând la precedentele 3 ediții ale Jocurilor: la Soci, Pyeongchang și Beijing. Sportivii afirmă că secretul succesului este relația de prietenie, care durează un sfert de secol.