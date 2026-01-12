Kaja Kallas avertizează Teheranul: „Suntem pregătiți pentru sancțiuni suplimentare”

22:00

Lipsa doctorilor, în special a celor de familie, continuă să afecteze grav accesul la servicii medicale, mai ales în localitățile rurale din Republica Moldova. În autonomia găgăuză, deficitul ajunge la 78 de medici, dintre care 27 în asistența primară. Iar în raionul Soroca, 14 medici de familie deservesc aproximativ 50 de mii de oameni de la sate. Din această cauză, în multe localități consultațiile sunt posibile doar o zi pe săptămână, iar pacienții sunt nevoiți să aștepte sau să parcurgă zeci de kilometri pentru a ajunge la un specialist.