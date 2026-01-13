Carburanții se scumpesc. Tarifele pentru 13 ianuarie

20:10

Există o invitație clară din partea astrelor pentru a renunța la ceea ce nu mai este necesar, atât în viața personală cât și în cea profesională. Nativii sunt invitați să lase în urmă ceea ce îi ține pe loc. E important să trateze aceste momente ca pe o recunoaștere a succesului de până acum. Cu [...] Articolul Gemenii nu au de ales. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.