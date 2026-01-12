În Chișinău, Centrul pentru persoanele fără adăpost a fost complet ocupat din cauza gerului
TVR Moldova, 12 ianuarie 2026 14:40
Gerul din ultimele zile a dus la ocuparea tuturor locurilor din Centrul de găzduire pentru persoanele fără adăpost din Chişinău. Oamenii străzii, slăbiți după anii petrecuți în frig și lipsuri, caută acum un loc unde să nu înghețe. Pentru mulți dintre ei, acest centru este singura scăpare atunci când temperaturile scad mult sub zero.
Acum 10 minute
14:50
Pestă porcină africană, în raionul Ungheni. A fost instituită carantină pentru cel puțin 30 de zile # TVR Moldova
Un caz de pestă porcină africană a fost confirmat în satul Zagarancea, raionul Ungheni. Comisia pentru Situații Excepționale a instituit carantină pentru cel puțin 30 de zile, pe întreg teritoriul raionului.
Acum 30 minute
14:40
14:30
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a vorbit într-un amplu interviu, cu doi jurnaliști britanici cunoscuți, despre provocările pe care le are de înfruntat Republica Moldova în lupta cu propaganda rusă și interferențele lui Vladimir Putin în procesele democratice din țara de peste Prut, potrivit digi24.ro.
Acum o oră
14:20
„Asigurare normală”. Cum și-a procurat gaz regiunea transnistreană în primele zile ale lui 2026? # TVR Moldova
Pretinsul ministru al dezvoltării economice de la Tiraspol, Serghei Obolonik, susține că asigurarea regiunii transnistrene cu energie în primele zile ale anului 2026 este „normală”. La Râbnița, a spus el, Fabrica de Ciment și-a suspendat activitatea, iar combinatul siderurgic local funcționează la capacitatea parțială.
14:10
Trump se autointitulează „președinte interimar al Venezuelei” într-o postare pe Truth Social # TVR Moldova
Președintele Donald Trump a publicat duminică o imagine modificată a propriei sale pagini de Wikipedia, în care era prezentat nu doar ca președinte al Statelor Unite, ci și ca „Președinte interimar al Venezuelei”.
Acum 2 ore
13:40
Vladislav Ursu a cucerit Cupei Italiei la tenis de masă alături de echipa Top Spin Messina, informează Comitetul Național Olimpic și Sportiv al Republicii Moldova.
13:30
Dosarul Kuliok: Candu, Plahotniuc și Iaralov, nume grele în lista de martori acceptată de magistrați # TVR Moldova
Completul de judecată care examinează dosarul „Kuliok”/ „Sacoșa” a acceptat, luni, o listă de martori care include nume grele, precum Vladimir Plahotniuc, Serghei Iaralov, Andrian Candu și Pavel Filip ș.a. De asemenea, magistrații au anunțat că au acceptat probele procurorilor și avocaților și se vor pronunța asupra lor după ce le vor examina.
13:10
Program prelungit: Târgul de Crăciun din centrul Chișinăului rămâne deschis până pe 25 ianuarie # TVR Moldova
Târgul de Crăciun din centrul Chişinăului nu se va închide pe 18 ianuarie, cum era planificat iniţial, ci rămâne deschis până pe 25 ianuarie.
Acum 4 ore
12:40
Peste 3.000 de șoferi, sancționați pentru încălcarea Regulamentului circulației rutiere, în weekend # TVR Moldova
Peste 3.370 de abateri rutiere au fost depistate de către polițiști pe traseele naționale și cele locale în zilele de odihnă.
12:10
După două săptămâni de vacanță, toți elevii din Republica Moldova au revenit astăzi la studii în cele peste 1.160 de gimnazii și licee.
12:00
Vasile Costiuc, verificat de ANI pentru exercitarea funcțiilor incompatibile cu mandatul de deputat # TVR Moldova
Autoritatea Națională de Integritate a inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților în privința deputatului Vasile Costiuc după ce acesta a recunoscut în cadrul unei emisiuni că a deținut concomitent mandatul de parlamentar și funcții incompatibile în cadrul a două organizații.
11:50
„Singurele organisme”. Reacția ministrului Justiției din România la acuzațiile de plagiat # TVR Moldova
Ministrul Justiției al României, Radu Marinescu, este acuzat că și-a plagiat teza de doctorat. Acuzația vine din partea Emiliei Șercan, care afirmă într-un articol pentru Pressone.ro că mai mult de jumătate din teza este plagiată. „Doamna jurnalist se poate adresa organelor în drept. Eu apreciez că am respectat standardele în conformitate cu legislația și standardele timpului”, a declarat ministrul Justiției, în direct la TVR Info.
11:40
Iranul trăiește zilele celei mai mari revolte din istoria sa modernă. Ceea ce a început că un protest împotriva prețurilor la alimente s-a transformat rapid într-o revoluție națională ce cuprinde peste 140 de orașe. Regimul teocratic de la Teheran se clatină sub presiunea unei populații care nu mai cere reforme, ci prăbușirea totală a sistemului.
11:10
Rusia a lansat în noaptea de 12 ianuarie un val de drone spre Kiev, lovind o clădire din interiorul orașului, au raportat autoritățile locale, scrie kyivindependent.com
11:10
Ipocrizia vremurilor în care trăim nu mai este un viciu personal, ci un mod sinucigaș de guvernare: ne prefacem că apărăm casa, în timp ce lăsăm cheia sub preș pentru hoț.
Acum 6 ore
10:40
Președintele Comisiei pentru integrare europeană, Marcel Spătari, participă în perioada 11–12 ianuarie la Reuniunea Președinților Conferinței Organelor Specializate în Afaceri Comunitare și Europene (COSAC), care se desfășoară în Republica Cipru.
10:10
Se circulă în condiții de iarnă: 58 de utilaje au intervenit pe drumurile din nordul țării # TVR Moldova
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că, pe parcursul nopții trecute, echipele de intervenție au acționat pe mai multe sectoare de drum din nordul Republicii Moldova, afectate de ninsori.
09:30
Deputata PAS Victoria Belous a anunțat modificări importante în domeniul fiscal, care au intrat în vigoare începând cu anul 2026. Potrivit schimbărilor operate în Codul fiscal, persoanele fizice vor putea beneficia de deducerea cheltuielilor pentru educație și perfecționare profesională, ceea ce va reduce venitul impozabil.
Acum 8 ore
08:40
Înaintarea în vârstă nu înseamnă renunțarea la pasiuni. La Soroca, seniorii se întâlnesc săptămânal la Palatul de Cultură, unde dansează, exersează pași noi și socializează. Pentru ei, dansul nu este doar o activitate recreativă, ci terapie și o bucurie de a petrece timpul distractiv.
Acum 24 ore
22:20
Cunoscuta interpretă de muzică populară, Sofia Vicoveanca, în vârstă de 84 de ani, a ajuns în noaptea de sâmbătă spre duminică la Spitalul Clinic de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava cu probleme de sănătate, cel mai probabil de natură cardiacă, potrivit tvrinfo.ro.
21:10
Maia Sandu a obținut peste 60.000 de lei pentru prejudiciu moral. Ce avere mai declară președinta? # TVR Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și-a prezentat declarația de avere și interese personale pentru anul 2025. Potrivit documentului, președinta a obținut despăgubiri morale în valoare de 67.190 de lei.
20:10
Topul instituțiilor „fără odihnă”: Cine sunt bugetarii cu cele mai multe zile de concediu nefolosite # TVR Moldova
Bugetarii din Republica Moldova au sute de mii de zile de concediu nefolosite în fiecare an. Potrivit autorităţilor, acest fenomen blochează deseori activitatea financiară a instituţiilor. Atunci când mai multe persoane pleacă din sistem, angajatorul este obligat să achite milioane de lei, bani planificați pentru alte cheltuieli. Totul se va schimba din 2030, când concediile istorice acumulate timp de 2 ani, vor fi anulate automat.
19:10
În sezonul rece, unii apelează la leacuri băbești pentru tratament. Multe dintre aceste practici pot pune în pericol viața celor mici, mai ales la copiii sub 3 ani. Frecțiile cu alcool sau oțet, utilizate frecvent pentru scăderea febrei, pot provoca intoxicații acute, arsuri chimice și hipotermie. Pielea copiilor este extrem de sensibilă și absoarbe rapid substanțele toxice.
18:40
Dosarul asasinării lui Sergiu Țârnă, găsit mort lângă Veneția: Suspectul dezvăluie motivul crimei # TVR Moldova
Cazul omorului tânărului moldovean din Italia, Sergiu Țârnă, împușcat în cap în noaptea de 31 decembrie 2025, la Malcontenta di Mira, lângă Veneția, intră acum într-o etapă nouă: însuși suspectul principal indică un posibil motiv legat de un videoclip intim.
18:20
La această oră, în PTF Leușeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Aglomerată este direcția de intrare în R. Moldova, informează Poliția de Frontieră.
17:30
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acuzat duminică Rusia de teroare țintită împotriva poporului ucrainean, în urma atacurilor aeriene intense din ultima săptămână, relatează Agerpres.
16:50
În satul Răzeni, din raionul Ialoveni, discriminarea nu își are locul. La cantina socială din localitate, tinerii cu diferite probleme de sănătate au șansa la un loc de muncă și la o viață demnă. Aflăm ce visuri au și cât de împliniți se simt, muncind într-un mediu prietenos și având alături oameni gata să-i susțină în orice momente.
15:40
Stilul de viață, alimentația și stresul pot declanșa inflamații în organism. Sfaturile medicului # TVR Moldova
Stilul de viață, alimentația și stresul pot declanșa inflamații în organism, pe care, dacă le ignorăm, ne pot afecta serios starea de sănătate. Vom încerca să aflăm cum să recunoaștem primele semne ale unui proces inflamator din corp și ce putem face ca să ne protejăm de complicațiile acestei probleme.
15:30
Val de ger peste România. La Oradea, râul Crișul Repede a înghețat în premieră, în ultimii 40 de ani # TVR Moldova
A fost cea mai geroasă noapte din această iarnă în România, iar în multe zone temperaturile au atins un record absolut al ultimilor ani. S-au înregistrat aproape -20 de grade la Satu Mare, -16 la Oradea, unde râul Crişul Repede a înghetat, în premieră în 40 de ani.
15:00
O pasageră, în vârstă de 27 de ani, de pe ruta Chișinău-Baku a încercat să scoată ilicit din R. Moldova peste 48.000 de dolari. La controlul de frontieră, ea a declarat funcționarilor vamali că nu are „nimic de declarat” și, suplimentar, la întrebările funcționarilor vamali, a comunicat că nu transportă bunuri sau mijloace financiare pasibile declarării.
Ieri
13:30
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență atenționează cetățenii despre măsurile de securitate în contextul temperaturilor scăzute care se vor înregistra în următoarele zile. Salvatorii îndeamnă oamenii să monitorizeze permanent buletinele informative, dar și avertizările lansate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat.
12:40
Administraţia Statelor Unite şi-a îndemnat sâmbătă cetăţenii să părăsească Venezuela imediat din cauza situaţiei instabile de securitate, la o săptămână după capturarea lui Nicolas Maduro, care, din închisoarea sa din New York, a declarat că se simte bine, scrie Agerpres, citând AFP.
10:40
Republica Moldova a fost desemnată oficial gazdă a primului său Hub European de Inovare Digitală.
09:20
De la șofer, la pieton: Un șofer, filmat în timp ce merge pe o alee pietonală; a rămas fără permis # TVR Moldova
A fost sancţionat aspru pentru că a ignorat atât regulile rutiere cât şi bunul-simţ. Unui tânăr de 20 de ani din Chișinău i-a fost suspendat permisul de conducere după ce a fost surprins circulând cu automobilul pe o alee pietonală din sectorul Ciocana.
09:00
Cum se circula pe drumurile naționale? Drumarii au intervenit în mai multe sectoare din republică # TVR Moldova
Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă, fără dificultăți majore, precizează Administrația Națională a Drumurilor, într-un comunicat de presă. În majoritatea regiunilor republicii, partea carosabilă este în mare parte uscată, pe alocuri înzăpezită.
10 ianuarie 2026
21:00
ANI a constatat erori în declarația de avere a arhitectul șef al Chișinăului, dar refuză controlul # TVR Moldova
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a decis să nu inițieze controlul averii și intereselor personale în cazul arhitectului-șef al municipiului Chișinău, Svetlana Dogotaru. Decizia vine după o sesizare din oficiu care viza posibile neconcordanțe între veniturile declarate și bunurile dobândite de Svetlana Dogotaru și membrii familiei sale.
20:10
Tinerii basarabeni revin la studii în România, cu bagaje pline și emoții de despărțire # TVR Moldova
Sărbătorile s-au încheiat, iar mulți tineri basarabeni pleacă în România, unde își fac studiile. La gara feroviară din Chișinău și-au luat rămas bun de la familii și prieteni, au încărcat în autocare bagajele cu bucate tradiționale sau dulciuri și au pornit la drum, cu emoții și planuri pentru un nou an plin de provocări și speranțe.
19:10
Urmează o perioadă cu temperaturi extrem de scăzute în Republica Moldova, de până la minus 13 grade Celsius pe timp de noapte. Oamenii sunt sfătuiți să își ia toate măsurile de precauție, iar șoferii să circule cu maximă prudență, deoarece gerul poate favoriza formarea poleiului pe carosabil. Noaptea trecută, drumarii au intervenit cu 50 de autospeciale și au împrăștiat aproape 180 de tone de material antiderapant. Astăzi s-a putut circula pe toate șoselele din țară, însă în condiții de iarnă.
18:10
Poliția Națională a anunțat trecerea în neființă a ofițerului de investigații al Inspectoratului de Poliție Cimișlia, Gheorghe Vicol. Acesta a murit fulgerător, la vârsta de 32 de ani, în urma unui stop cardiac, în orașul Verona din Italia.
17:20
Finul de cununie al lui Vladimir Plahotniuc, Dorin Damir, și fostul deputat Constantin Țuțu urmează să își afle sentințele în dosarele penale în care sunt cercetați, după ani de examinare în instanță. Pronunțările sunt programate pentru 19, respectiv 27 ianuarie 2026, potrivit Ziarului de Gardă.
16:10
În ultimele 24 de ore, punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova au înregistrat 65.678 de traversări. Dintre acestea, 17.650 au fost efectuate pe cale aeriană, iar 48.028 pe cale terestră, potrivit unui comunicat al Poliția de Frontieră a Republicii Moldova.
15:10
Un cetățean din Belarus, dat în urmărire internațională după ce a evadat dintr-o închisoare din țara sa, a fost reținut la punctul de trecere a frontierei Albița, la intrarea în România.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:50
O femeie în vârstă de 73 de ani a devenit victima unei escrocherii, după ce a fost indusă în eroare de persoane necunoscute care s-au dat drept reprezentanți ai instituțiilor de drept. Cazul a fost înregistrat în sectorul Botanica al capitalei.
13:10
Fetelor, dacă ajungeți în situația în care ați rămas fără specialist și nu știți ce să faceți cu părul vostru haideți că în câteva minute, vă arătăm cum să vă aranjați părul frumos rapid și rezistent.
12:10
Zelenski: Folosirea rachetelor balistice rusești este o provocare pentru întreaga Europă # TVR Moldova
După atacul Rusiei cu racheta Oreșnik, lansată în apropierea frontierei Uniunii Europene, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că utilizarea unor astfel de arme reprezintă „aceeași provocare” nu doar pentru Ucraina, ci și pentru capitale precum Varșovia, București și Budapesta.
11:10
Protestele antiguvernamentale s-au extins în toate cele 31 de provincii ale Iran, iar autoritățile au întrerupt accesul la internet pentru a limita mobilizarea manifestanților. Situația a generat reacții internaționale și mesaje dure din partea liderilor politici din afara țării.
10:10
Toate formațiunile politice din parlamentul Groenlandei au reacționat unitar la declarațiile recente ale președintelui american Donald Trump, afirmând că viitorul teritoriului trebuie decis exclusiv de populația locală.
09:20
Este admirabil atunci când oamenii își urmează pasiunile din copilărie, și la vârste înaintate. Pentru Elena Crețu, din satul Răzeni, croșeta și andrelele o ajută să-și aline dorul de copiii și nepoții săi aflați în străinătate. Vă invităm să-i cunoașteți povestea, dar și să vedeți ce lucrări frumoase face.
08:10
Dansul sportiv nu e doar despre mișcare și coregrafie. Este o artă ce implică multă muncă, dedicare și perseverență. Eroul următorului reportaj excelează în acest domeniu și a reușit să cucerească mai multe titluri la nivel internațional.
9 ianuarie 2026
21:10
Procesul de judecată al lui Nicanor Ciochină riscă să fie suspendat, spune avocatul părții vătămate # TVR Moldova
Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, a cerut instanței să sesizeze Curtea Constituțională chiar înainte de începerea pledoariilor în dosarul în care este acuzat că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului. Cererea vizează ridicarea unei excepții de neconstituționalitate și ar putea suspenda procesul până la pronunțarea Curții. Procurorul de caz și avocatul părții vătămate cataloghează gestul drept o tentativă de tergiversare.
