Păsări și ouă fără antibioticul interzis: directorul ANSA anunță retragerea produselor cu metronidazol de pe piață
Radio Moldova, 12 ianuarie 2026 16:00
Păsările și ouăle comercializate în Republica Moldova nu conțin antibioticul metronidazol și sunt sigure pentru consumul uman, a declarat directorul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), Radu Musteața, într-o conferință de presă pe 12 ianuarie.
• • •
Acum 10 minute
16:10
Scrutinul din Găgăuzia, sub semnul întrebării: cine organizează alegerile și cine le validează # Radio Moldova
Deși deputații Adunării Populare (AP) a Găgăuziei au aprobat luni, 12 ianuarie, bugetele necesare pentru organizarea alegerilor, desfășurarea scrutinului din 22 martie rămâne sub semnul întrebării. Problema nu mai este una financiară, ci una juridică și instituțională, iar întrebarea principală este acum cine are, de fapt, dreptul legal să organizeze alegerile pentru AP și să le valideze.
Acum 30 minute
16:00
16:00
Fratele violatorului de la Telenești, condamnat la 25 de ani de pușcărie pentru omorul unui bebeluș în 2010 # Radio Moldova
Alexei Cotorobai, fratele lui Gheorghe Cotorobai, condamnat pe viață pentru violarea și uciderea unei tinere însărcinate răpite de la Orhei, va sta 25 de ani la pușcărie pentru omorul unui bebeluș de zece luni.
Acum o oră
15:40
Lebedele de pe Nistru, atracție la Soroca: specialiștii avertizează populația că nu toate alimentele sunt potrivite pentru hrănirea lor # Radio Moldova
Un stol de lebede care iernează pe râul Nistru, în zona municipiului Soroca, a devenit în această perioadă o adevărată atracție pentru localnici și turiști. Iarna blândă și faptul că apa râului nu îngheață determină păsările să nu mai migreze, însă ornitologii atrag atenția că hrănirea necorespunzătoare le poate pune în pericol viața și le poate afecta comportamentul natural.
15:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță retragerea din comerț a unor noi loturi de lapte praf pentru bebeluși, marca Nestle, din cauza unei neconformități la un ingredient provenit de la furnizorii externi.
15:20
Clubul de fotbal Zimbru Chișinău l-a transferat definitiv pe mijlocașul brazilian Matteo Amoroso # Radio Moldova
Zimbru Chișinău l-a transferat definitiv pe mijlocașul brazilian Matteo Amoroso. Clubul din capitală îl împrumutase de la Krivbas Krivoi Rog din Ucraina, iar acum a activat clauza de cumpărare. Matteo Amoroso, care recent a împlinit 23 de ani, a ajuns la Zimbru în vara anului trecut. Mijlocașul defensiv a susținut 18 meciuri în toate competițiile și a marcat 4 goluri.
Acum 2 ore
15:10
Maia Sandu, interviu pentru jurnaliști britanici: Vladimir Putin își dorește să controleze Europa # Radio Moldova
Situația geopolitică din regiunea noastră creează probleme majore statelor precum R. Moldova, iar aderarea la Uniunea Europeană ne va ajuta să ne protejăm suveranitatea, declară președinta Maia Sandu. O altă soluție ar fi reunirea cu România, dar șefa statului afirmă că, pe moment, nu există susținere pentru acest deziderat.
14:40
Dosarul „sacoșa neagră”: Plahotniuc, Reniță și alți foști demnitari, martori în procesul lui Igor Dodon # Radio Moldova
Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM) Vlad Plahotniuc, fostul său consilier Serghei Iaralov și foști deputați urmează să fie audiați ca martori în dosarul cunoscut sub denumirea de „kuliok” (sacoșa neagră - n.r.), în care este judecat fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon. Decizia a fost luată luni, 12 decembrie, de magistrații Curții Supreme de Justiție, care au admis parțial solicitarea procurorilor și au stabilit lista martorilor ce vor fi chemați în fața instanței.
14:30
Agricultorii cer ca jumătate din produsele comercializate în magazine să fie de autohtone: Răspunsul autorităților # Radio Moldova
Agricultorii cer ca cel puțin 50% din produsele comercializate în magazine să fie de autohtone. Totuși, o astfel de măsură este dificil de aplicat, întrucât rețelele de comerț preferă furnizori capabili să asigure calitate, volume mari și livrări regulate, potrivit Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.
Acum 4 ore
14:00
Ședința CMC cu bugetul capitalei pe ordinea de zi, convocată pentru 20 ianuarie: „Nu înțelegem ce propuneri au fost acceptate” # Radio Moldova
Consilierii municipali din Chișinău vor încerca să voteze, săptămâna viitoare, bugetul capitalei pentru anul 2026, în prima lectură. Ședința Consiliului Municipal Chișinău (CMC) a fost stabilită pentru data de 20 ianuarie, a anunțat primarul capitalei, Ion Ceban, la ședința serviciilor Primăriei din 12 ianuarie.
13:50
Un bărbat de 47 de ani a murit intoxicat cu monoxid de carbon într-o locuință din raionul Râșcani, în urma utilizării necorespunzătoare a sobei, incidentul fiind semnalat în dimineața zilei de 12 ianuarie, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).
13:50
Control ANI asupra regimului incompatibilităților: este vizat deputatul Vasile Costiuc # Radio Moldova
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat un control în privința deputatului Vasile Costiuc, liderul Partidului „Democrația Acasă”, ca urmare a unei sesizări care semnalează o posibilă încălcare a regimului juridic al incompatibilităților.
13:50
Circa 8.000 de cărți, colectate de Guvern în cadrul campaniei „Biblioteca de sub brad” # Radio Moldova
Sute de angajați din instituții publice, companii private și instituții neguvernamentale au donat, pe parcursul lunii decembrie 2025, aproximativ 8.000 de cărți în cadrul celei de-a patra ediții a campaniei „Biblioteca de sub brad”, organizate de Guvern.
13:40
Derby încins în Serie A: Internazionale Milano și Napoli Calcio au remizat, scor 2:2 # Radio Moldova
Internazionale Milano și Napoli Calcio au remizat, scor 2:2 în derby-ul etapei a 20-a din cadrul Seriei A. În urma acestui rezultat, „nerazzurrii" au acumulat 43 de puncte și își păstrează fotoliul de lider al clasamentului, menținând distanța de 3 puncte față de AC Milan. În meciul disputat pe stadionul Giuseppe Meazza din orașul Milano, Interul a preluat conducerea în minutul 9. Federico Dimarco a înscris în urma unui contraatac.
13:40
R. Moldova și Balcanii de Vest, același test european: reforma justiției și presiunea verdictelor finale, dezbătute la Moldova 1 # Radio Moldova
Uniunea Europeană negociază cu fiecare stat candidat 33 de capitole, însă în două domenii Bruxelles-ul nu acceptă compromisuri: capitolele 23 și 24, care vizează statul de drept, independența justiției, drepturile fundamentale și lupta împotriva corupției. În acest „test dur” se află și Republica Moldova, precum și statele din Balcanii de Vest, aflate de ani buni pe același drum european.
13:20
Târgul de Crăciun din centrul Chișinăului, prelungit până pe 25 ianuarie: Primăria Chișinău anunță o tombolă cu premii # Radio Moldova
Târgul de Crăciun din Piața Marii Adunări Naționale își va prelungi activitatea cu o săptămână, până pe 25 ianuarie, față de data anunțată inițial. Târgul se va încheia cu o tombolă organizată de Primăria Chișinău.
13:10
Un nou scandal de plagiat în România: Mai mult de jumătate din teza de doctorat a ministrului Justiției, copiată cap-coadă # Radio Moldova
Mai mult de jumătate din lucrarea de doctorat a ministrului român al Justiției, Radu Marinescu, ar fi plagiată, potrivit unei cercetări făcute de PressOne. Mai exact, 140 din cele 247 de pagini ale lucrării ar cuprinde calupuri de până la 25 de pagini copiate cap-coadă.
12:50
Războiul din Ucraina - 1.419 zile: SVO-ul lui Putin întrece ca durată războiul din 1941–1945 # Radio Moldova
„Operațiunea militară specială” (SVO) împotriva Ucrainei, lansată de Vladimir Putin la 24 februarie 2022, a depășit ca durată Marele Război pentru Apărarea Patriei. La 12 ianuarie 2025 s-au împlinit 1.419 zile de război, în timp ce Marele Război pentru Apărarea Patriei a durat pentru fosta URSS 1.418 zile - din 22 iunie 1941 până la 9 mai 1945, scrie publicația The Moscow Times.
12:30
R. Moldova, inflație de 7.8% în 2025: anularea compensațiilor la energie a majorat prețurile în decembrie # Radio Moldova
Rata anuală a inflației se menține în continuă descreștere în Republica Moldova din luna iunie 2025 și a atins în decembrie cea mai mică valoare din cursul anului – 6.8%. Totodată, rata medie anuală a inflației, care reflectă creșterea medie a prețurilor de consum față de anul precedent, a constituit 7.8%, depășind media globală de 4.2%.
Acum 6 ore
12:10
Elevii revin la ore: în toate școlile din R. Moldova a început cel de-al doilea semestru al anului școlar 2025 - 2026 # Radio Moldova
Toate instituțiile de învățământ din Republica Moldova au început, pe 12 ianuarie, cel de-al doilea semestru al anului școlar, care se va încheia pe 29 mai 2026.
12:10
Drona rusă de tip Shahed „Geran-2”, mult mai periculoasă, avertizează Serviciul de informații militare al Ucrainei # Radio Moldova
Serviciile de informații militare ucrainene afirmă că Rusia a dezvoltat o nouă variantă a dronei Geran-2, echipată cu un sistem Verba MANPADS și o ogivă termobarică, care îi permite să țintească atât amenințări aeriene, cât și terestre.
12:00
Finala Națională Eurovision 2026: 16 piese în concurs, show de amploare și vot în trei etape # Radio Moldova
Republica Moldova își alege sâmbătă, 17 ianuarie, reprezentantul la Eurovision Song Contest, în cadrul Finalei Naționale care va avea loc, începând cu ora 19:00, la Arena Chișinău. Evenimentul marchează revenirea țării în competiție și, totodată, o schimbare majoră de abordare în organizarea selecției, a declarat directorul general adjunct al Companiei „Teleradio-Moldova” (TRM), responsabil de televiziune, Andrei Zapșa, într-un interviu acordat emisiunii „Bună dimineața” de la Moldova 1.
11:50
Crimă șocantă la Telenești: paznic, găsit vinovat de uciderea administratoarei unei firme # Radio Moldova
Un bărbat de 46 de ani, angajat în calitate de paznic, a fost condamnat la 18 ani și șase luni de închisoare pentru omor comis cu deosebită cruzime și răpirea unui mijloc de transport, anunță Oficiul Telenești al Procuraturii Orhei. Sentința a fost pronunțată recent de Judecătoria Orhei, sediul Rezina.
11:50
Bulevardul Mircea cel Bătrân va fi extins și modernizat: zone verzi, piste și noi stații de transport # Radio Moldova
Bulevardul Mircea cel Bătrân din sectorul Ciocana al capitalei urmează să fie extins. Primăria Municipiului Chișinău a lansat recent o licitație publică internațională pentru selectarea contractorului care va realiza lucrările de modernizare a bulevardului. Proiectul va fi finanțat de Uniunea Europeană.
11:20
Cinci pretendenți la funcția de președinte al Uniunii Avocaților din R. Moldova: cine sunt candidații # Radio Moldova
Cinci candidați aspiră la funcția de președinte al Uniunii Avocaților din Republica Moldova, alegerile urmând să aibă loc în cadrul Congresului care va începe pe 19 ianuarie. Pretendenții promit consolidarea independenței profesiei, transparență decizională și o implicare sporită a avocaților în viața instituției.
11:10
11:00
Satul Sireți, raionul Strășeni, își asigură iluminatul stradal și consumul instituțiilor publice exclusiv din energie solară, după ce autoritățile locale au construit un parc fotovoltaic de 200 kW, proiect care permite Primăriei să achite facturi zero la energia electrică. Localitatea a fost desemnată câștigătoare a competiției Moldova Eco Energetică 2025.
11:00
Finanțări de la mai multe bănci pentru întreprinderile mici și mijlocii: până la 5.000.000 de lei pentru produsul „FACEM Impact” # Radio Moldova
Întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din Republica Moldova pot accesa produsul de finanțare „FACEM Impact” prin intermediul mai multor bănci comerciale. Anunțul a fost făcut de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), care a semnat acorduri de colaborare cu patru bănci în cadrul proiectului „Facilitatea de Dezvoltare a IMM-urilor din Republica Moldova”.
11:00
O nouă luptă în cușca UFC! Luptătorul moldovean Ion Cuțelaba a aflat numele următorului său adversar din Ultimate Fighting Championship # Radio Moldova
Ion Cuțelaba se va confrunta cu reprezentantul Franței, Oumar Sy în cadrul galei UFC Fight Night de la mijlocul lunii martie. Supranumit "Hulk de Moldova", Ion Cuțelaba va lupta în noaptea de 14 spre 15 martie cu Oumar Sy. Confruntarea se va disputa la Las Vegas.
10:20
Maia Sandu, averea din 2025: aceleași proprietăți și mai puține economii decât acum cinci ani # Radio Moldova
Proprietățile președintei Maia Sandu au rămas neschimbate pe parcursul anului 2025, în timp ce veniturile salariale au crescut, potrivit declarației de avere depuse de șefa statului la Autoritatea Națională de Integritate (ANI). Documentul arată că Maia Sandu deține același bun imobil ca în anii precedenți, în timp ce economiile sunt mai modeste decât cele indicate la începutul primului mandat.
10:20
Revista presei internaționale | UE cere Rusiei să arate că vrea pace în Ucraina; SUA se pregătesc să apere protestatarii în fața regimului din Iran # Radio Moldova
Presa internațională relatează despre presiunile occidentale exercitate asupra Rusiei pentru a o determina să demonstreze deschidere față de un acord de pace în Ucraina. Publicațiile occidentale urmăresc, totodată, temerile Canadei și ale statelor europene legate de posibilele acțiuni ale administrației Trump, inclusiv în Groenlanda și Arctica. Protestele violente din Iran și discuțiile de la Washington privind noi opțiuni militare se numără printre alte teme abordate de presa străină.
10:20
Incident la o școală din Kiev: un elev a atacat, cu un cuțit, o profesoară și un coleg # Radio Moldova
Un incident șocant la o școală din Kiev. Un elev a atacat, pe 12 ianuarie, o profesoară și un coleg de clasă cu un cuțit. Poliția a fost alertată la ora 8:45, iar atacatorul a fost imediat reținut, potrivit autorităților ucrainene.
Acum 8 ore
10:10
Brazii care au înfrumusețat, de sărbători, locuințele chișinăuienilor vor fi transformați în îngrășământ: îndemnul autorităților # Radio Moldova
Locuitorii Chișinăului sunt îndemnați să ducă brazii de Crăciun lângă platformele de colectare a deșeurilor, pentru ca aceștia să poată fi reutilizați și transformați în îngrășământ.
10:00
10:00
COSAC 2026: Oficialii europeni, inclusiv din R. Moldova, caută soluții pentru problemele geopolitice # Radio Moldova
Provocările geopolitice europene constituie tema centrală celei de-a doua sesiuni a Reuniunii Președinților Conferinței Organelor Specializate în Afaceri Comunitare și Europene (COSAC), desfășurate în perioada 11 - 12 ianuarie curent, în Cipru. R. Moldova este reprezentată la eveniment de președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, Marcel Spatari.
09:50
FC Barcelona și-a mai trecut în palmares un trofeu! Clubul catalan a cucerit Supercupa Spaniei # Radio Moldova
FC Barcelona a învins în finală marea sa rivală, Real Madrid. În meciul jucat la Jeddah în Arabia Saudită, FC Barcelona a obținut victoria cu scorul de 3-2. Catalanii au deschis scorul în minutul 36, prin Raphinha, pe contraatac, după o greșeală a lui Rodrygo la centrul terenului. Apoi, a urmat ceva ce rar se vede pe terenul de fotbal.
09:40
Rezerva Federală: Averea gospodăriilor din SUA, nivel-record în trimestrul al treilea din 2025 # Radio Moldova
Averea gospodăriilor din Statele Unite a urcat la un nivel record de peste 180.000 de miliarde de dolari în trimestrul al treilea din 2025, susținută de boomul investițiilor în inteligență artificială pe piețele bursiere și de creșterea continuă a prețurilor locuințelor, potrivit datelor Rezervei Federale, citate de Reuters.
09:30
09:20
09:00
09:00
Legendarii Tobias Wendl și Tobias Arlt vor să-și mărească palmaresul la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 # Radio Moldova
Nemții Tobias Wendl și Tobias Arlt sunt adevărate legende ale sportului. Aceștia concurează în proba de sanie dublu masculin, pe care o domină de ani buni. Wendl și Arlt sunt tripli campioni olimpici ai probei, triumfând la precedentele 3 ediții ale Jocurilor: la Soci, Pyeongchang și Beijing. Sportivii afirmă că secretul succesului este relația de prietenie, care durează un sfert de secol.
09:00
Atacul cu „Oreșnik” ajunge pe agenda Consiliului de Securitate: Ucraina cere acțiune urgentă la ONU # Radio Moldova
Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite va organiza, la 12 ianuarie, o ședință de urgență, la solicitarea Ucrainei, în contextul ultimelor atacuri masive lansate de Rusia asupra teritoriului ucrainean. Reuniunea este programată pentru ora 22:00, ora Kievului.
08:40
Infrastructura energetică, sub atac: Kievul trăiește una dintre cele mai dificile ierni ale războiului # Radio Moldova
Un val de ger de până la –10°C a prins Ucraina în plină criză energetică, după ce atacurile rusești asupra infrastructurii de electricitate și încălzire au lăsat Kievul și mai multe regiuni fără lumină și căldură, forțând autoritățile să introducă întreruperi de urgență și să lupte contracronometru pentru restabilirea condițiilor de bază de trai, scrie presa ucraineană.
08:30
Ninsorile din ultimele ore au impus intervenții pe mai multe sectoare de drum din nordul Republicii Moldova. Potrivit Administrației Națională a Drumurilor, (AND) echipele de intervenție au acționat pe parcursul nopții pentru curățarea carosabilului și răspândirea materialului antiderapant.
08:20
Revista Presei | Raport ONU: În 2026, economia Republicii Moldova va înregistra o creștere economică de doar 2,5% # Radio Moldova
De ce alegerile din Autonomia Găgăuză riscă să fie amânate; declarația de avere a președintei Maia Sandu și așteptări modeste de creștere a economiei în acest an – sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
Acum 12 ore
08:00
Temperaturile negative pun presiune pe bacul de la Molovata. Autoritățile monitorizează situația # Radio Moldova
Circulația bacului care traversează râul Nistru, în zona Molovata, ar putea fi suspendată temporar din cauza gerului persistent și a stratului de gheață tot mai gros format pe râu. Întreprinderea de stat care gestionează ambarcațiunea anunță că situația este monitorizată permanent, iar riscul sistării totale a curselor rămâne ridicat.
08:00
Etapele aderării R. Moldova la UE, în discuție la noua emisiune de la Moldova 1 „Eu și Uniunea Europeană” # Radio Moldova
Moldova1 lansează o nouă emisiune. „Eu și Uniunea Europeană” este un proiect editorial în care vor fi aduse în discuție etapele aderării Republicii Moldova la blocul comunitar. Experți, oficiali și funcționari implicați în procesul de aliniere a Republicii Moldova la standardele Uniunii vor dezbate subiecte relevante. Prima ediție a emisiunii va putea fi urmărită miercuri, 14 ianuarie, începând cu ora 20.00.
07:50
Donald Trump afirmă că liderii Iranului au cerut negocieri, în timp ce Washingtonul analizează opțiuni de intervenție # Radio Moldova
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că liderii Iranului l-ar fi contactat pentru a solicita negocieri. Afirmația a fost făcută duminică, 11 ianuarie, la bordul aeronavei prezidențiale Air Force One, notează DW.
07:30
Gheorghe Duminica, fierar din tată în fiu, transformă metalul în adevărate opere care îmbină utilul cu frumosul. În mica forjă a familiei din Ceadâr-Lunga, el duce mai departe o meserie veche, dar rară, visând să-și dezvolte afacerea și să țină vie tradiția fierăriei în Republica Moldova.
07:00
Săptămâna începe cu timp geros, însă temperaturile vor crește ușor spre sfârșitul acestei perioade, când maximele vor varia între -5 și 0 grade. Sinopticianii prognozează că valorile maxime vor oscila în următoarele zile și vor atinge un nivel de -10 grade Celsius.
