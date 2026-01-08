Moldoveni blocați pe Aeroportul Modlin din Polonia, după anularea unui zbor
Omniapres, 8 ianuarie 2026 10:10
Mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova au rămas blocați pe Aeroportul Modlin din Polonia, după ce zborul programat pentru data de 4 ianuarie a fost anulat. Potrivit pasagerilor, aceștia au aflat despre anulare abia după ce au trecut controlul de pașapoarte, fără a li se oferi explicații clare, scrie alerta.md. Oamenii au fost nevoiți să
• • •
Acum 30 minute
10:10
Acum 2 ore
09:20
494 de tone de sare și 70 de tone de material antiderapant, împrăștiate pe drumurile naționale din cauza poleiului # Omniapres
494 de tone de sare tehnică și 70 de tone de material antiderapant au fost răspândite pe drumurile naționale ale Republicii Moldova, în contextul Codului Galben de ghețuș și polei emis de meteorologi pentru ziua de astăzi. Intervențiile au avut loc pe fondul precipitațiilor sub formă de ploaie, care se transformă treptat în lapoviță și
Acum 24 ore
12:10
Primăria Municipiului Chișinău anunță modificări temporare în circulația transportului public în zilele de 7 și 8 ianuarie 2026. Mai multe rute de autobuz vor circula conform unor orare ajustate, iar unele vor fi suspendate, transmite Unimedia.info. Astfel, în ambele zile (7 și 8 ianuarie) va fi suspendată circulația rutelor de autobuz nr. 12, 18b, 50
11:00
Lucrări de urgență la rețelele termice din zona Telecentru: 16 blocuri, temporar fără căldură și apă caldă # Omniapres
Termoelectrica S.A. informează consumatorii că, în urma unei căderi de tensiune pe linia electrică 110 kV „Chișinău – Malina Mică", la data de 6 ianuarie curent, au fost înregistrate perturbări care au influențat regimul hidraulic al sistemului centralizat de termoficare din zona „Telecentru". În contextul necesității reparației rețelei termice cu DN 500 mm din str.
Ieri
10:00
Creștinii ortodocși, care respectă calendarul bisericesc pe stil vechi, sărbătoresc astăzi, 7 ianuarie, Crăciunul. Tradițional, oamenii merg la biserică, iar mai apoi se adună împreună cu familia și prietenii la masa de sărbătoare pentru a marca Nașterea Domnului Iisus Hristos. Potrivit Realitatea.md, enoriașii sunt îndemnați să participe la slujbe, întrucât această sărbătoare este considerată un
09:50
Șefa statului, Maia Sandu, participă miercuri, 7 ianuarie, la lansarea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene. Potrivit Președinției, evenimentul, găzduit de președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, va reuni oficiali europeni, printre care președintele Consiliului European, António Costa, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Cipru a preluat, începând cu 1 ianuarie, președinția rotativă
09:40
Alertă pentru pompierii din Capitală. Un incendiu grav a izbucnit într-un depozit alimentar de pe strada Mihai Viteazul. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență au instituit nivel sporit de intervenție, la fața locului fiind trimiși peste 70 de salvatori cu 13 autospeciale. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 05:03. Ajunși la destinație
6 ianuarie 2026
18:10
Produse comercializate sub brandul Nestlé sunt retrase preventiv de la vânzare, după ce a fost identificată o posibilă neconformitate la un ingredient utilizat în procesul de fabricație. Rechemarea voluntară este inițiată de SRL „KAUFLAND" și SRL „NESTLÉ" și vizează o cantitate limitată de produse din anumite loturi, anunță ANSA. Potrivit informațiilor furnizate de companii, decizia
15:40
Agenția Servicii Publice (ASP) a pus în funcțiune un nou serviciu online care permite înregistrarea antreprenorilor independenți, oferind persoanelor fizice posibilitatea de a-și lansa activitatea economică fără deplasări la ghișeu și fără achitarea unor taxe. Serviciul este disponibil din 5 ianuarie 2025 și asigură înscrierea în Registrul de stat al unităților de drept (RSUD) exclusiv
15:10
EcoVoucher rămâne activ în 2026: programul de eficiență energetică va avea un buget de 40 milioane de lei # Omniapres
Pentru anul 2026, programul guvernamental EcoVoucher va continua cu un buget de aproximativ 40 de milioane de lei, similar celui al anilor precedenți, a anunțat Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED). În cei doi ani de la lansare, programul a sprijinit peste 40.000 de familii și a generat economii de aproape 30 de milioane de
14:40
Mita morții la „Sfântul Lazăr”: directori, șefi și un preot cereau ilegal de la familii până la 20 000 de lei # Omniapres
Patru persoane, cu vârste cuprinse între 40 și 70 de ani, printre care un fost director, un director adjunct, un șef de brigadă al administrației cimitirului „Sfântul Lazăr" din Chișinău și un preot, au fost trimise pe banca acuzaților într-un dosar de corupție, escrocherie și trafic de influență. Procuratura municipiului Chișinău anunță că urmărirea penală
14:10
Adunarea Generală a Procurorilor va fi convocată pe 20 martie 2026 și se va desfășura în format online, cu vot electronic, decizia fiind aprobată marți, 6 ianuarie, de Consiliul Superior al Procurorilor (CSP). Potrivit hotărârii CSP, ședința va începe la ora 10:00, iar participarea la distanță a fost aleasă pentru a nu afecta activitatea curentă
13:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un Cod galben, valabil în perioada 7 ianuarie, ora 01:00 – 9 ianuarie, ora 14:00, din cauza condițiilor meteo nefavorabile prognozate pe teritoriul țării. Potrivit meteorologilor, în zilele de 7 și 8 ianuarie, în jumătatea de nord a Republicii Moldova, iar pe 9 ianuarie pe arii extinse, se va
13:00
Confiscările și amenzile aplicate în dosarele gestionate de Procuratura Anticorupție au depășit 365 de milioane de lei în 2025, o sumă de peste patru ori mai mare decât în 2024, a anunțat procurorul-șef al instituției, Marcel Dumbravan, într-un interviu pentru Moldova 1. „Procuratura Anticorupție are succes în acest domeniu. Au fost finalizate 202 cauze penale
12:40
32 de persoane, inclusiv doi minori, au fost evacuate în noaptea de 6 ianuarie dintr-un bloc locativ cu 16 etaje de pe strada Unirii Principatelor 1 din municipiul Chișinău, după izbucnirea unui incendiu. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 00:43. Incendiul a izbucnit într-un apartament situat la etajul trei, unde au ars
12:10
Șeful APP: Lukoil nu a atacat în instanță decizia privind terminalul petrolier de la Aeroport # Omniapres
Terminalul petrolier de la Aeroportul Internațional Chișinău revine în proprietatea statului, fără a fi inițiat un litigiu cu investitorul, după ce compania Lukoil nu a contestat decizia autorităților. Informația a fost confirmată de Roman Cojuhari, directorul Agenției Proprietății Publice (APP), scrie TV8. Potrivit șefului APP, procedura de predare a infrastructurii către stat este în desfășurare
11:40
Un stilou placat cu aur de la președintele francez Emmanuel Macron a fost cel mai scump cadou de la Maia Sandu. Potrivit registrului publicat al cadourilor acceptabile, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit 51 de cadouri în valoare totală de 97 390 de lei în primele 9 luni ale anului 2025, scrie Logos Press.
11:10
Lucrări de deszăpezire pe drumurile naționale: zeci de utilaje, mobilizate în mai multe raioane # Omniapres
Lucrările de întreținere de iarnă a drumurilor naționale continuă în mai multe regiuni ale Republicii Moldova, pe fondul ninsorilor înregistrate în ultimele ore. Pe parcursul zilei de ieri, echipele S.A. „Drumuri" au intervenit pentru asigurarea circulației în condiții de siguranță pe principalele trasee. Potrivit autorităților, intervenții au avut loc în raioanele Vulcănești, Sîngerei, Comrat, Chișinău,
10:40
Un protest va avea loc astăzi în localitatea Negureni, raionul Telenești, anunță Poliția, precizând că manifestația ar putea implica tehnică agricolă, inclusiv tractoare, pe un traseu de importanță majoră. Drumul Negureni–Telenești este unul intens circulat, în special în această perioadă, când numeroși cetățeni se deplasează spre localitățile rurale pentru a-și vizita rudele și a sărbători
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
Chișinău se plasează în a doua jumătate a clasamentului global privind costul vieții, potrivit datelor publicate pentru anul 2026 de platforma internațională Numbeo, care analizează nivelul prețurilor și cheltuielile de trai în 479 de orașe din întreaga lume. Conform evaluării, capitala Republicii Moldova ocupă locul 371, cu un indice al costului vieții de 36,5, raportat
09:40
Grădinițele din municipiul Chișinău vor activa marți, în ajunul Crăciunului, după un program prescurtat, anunță Direcția generală educație, tineret și sport a Capitalei. Potrivit autorităților municipale, instituțiile preșcolare vor fi deschise între orele 07:00 și 16:00. Pentru părinții care nu vor putea prelua copiii în acest interval, vor fi organizate grupe de serviciu, la solicitare.
09:10
Cinci cazuri de derapare și blocare a mijloacelor de transport au fost înregistrate pe parcursul zilei de 5 ianuarie 2026 pe traseele din Republica Moldova, în contextul condițiilor meteo nefavorabile. Salvatorii și pompierii au intervenit pentru a acorda suport conducătorilor auto aflați în dificultate. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), două dintre incidente
07:10
Horoscop 6 ianuarie. Zi a progresului profesional, a banilor recuperați și a deciziilor inspirate # Omniapres
Este o zi favorabilă rezolvărilor concrete: se recuperează bani, se semnează acte, se conturează proiecte și apar perspective noi în plan profesional și financiar. Energia este bună și susține inițiativele curajoase. CAPRICORN Se rezolvă chestiuni mai vechi și o să vă primiți bani înapoi, avansați cu niște cereri și va fi un progres în sfera
5 ianuarie 2026
18:10
România a lansat procedura de licitație pentru Tronsonul 4 al Autostrăzii Unirii A8 – Târgu Neamț–Iași–Ungheni, un proiect de importanță strategică majoră care va aduce, în premieră, construcția primilor kilometri de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova. Inițiativa, susținută de Uniunea Europeană, România și Republica Moldova, marchează un moment esențial pentru dezvoltarea infrastructurii și conectivitatea regională.
17:40
O minoră de 17 ani a ajuns la spital după ce a suferit intoxicație cu monoxid de carbon, în urma nerespectării regulilor de exploatare a sobei de încălzit. Incidentul s-a produs în dimineața zilei de 4 ianuarie 2025, într-o gospodărie din satul Tocuz, raionul Căușeni. Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
17:10
Alocațiile pentru copii, înghețate peste Prut: moldovenii cu cetățenie română pierd bani # Omniapres
Alocația de stat pentru copii din România nu va fi majorată nici în anul 2026, pentru al doilea an consecutiv, deși legislația prevede indexarea automată anuală cu rata inflației. Decizia, consfințită prin așa-numita „Lege Bolojan", afectează nu doar familiile din România, ci și mii de cetățeni ai Republicii Moldova care dețin cetățenie română și beneficiază
16:40
Consumatorii din Republica Moldova ar putea afla noile tarife pentru gazele naturale către finele lunii ianuarie. Despre aceasta a declarat Alexei Taran, directorul general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), după ce autoritățile au vorbit, în ultimele luni, despre existența unor premise privind micșorarea tarifelor, notează Moldova 1. „În prezent, examinăm costurile de
16:10
Modificări la Codul Contravențional: șoferii cu mașini străine ar putea fi identificați mai ușor # Omniapres
Autoritățile ar putea reglementa identificarea șoferilor care se deplasează cu vehicule înmatriculate în străinătate și încalcă regulile de circulație. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) pregătește un proiect de modificare a Codului Contravențional, care prevede modul de notificare a persoanelor respective, de transmitere a avizelor și de colectare a amenzilor, scrie realitatea.md. Autoritățile de la Chișinău își
15:40
Mai multe cazuri de tăiere și defrișare ilegală a masei lemnoase au fost depistate recent în raioanele Dondușeni și Rîșcani, în urma raziilor desfășurate de inspectorii de mediu, în unele situații cu sprijinul poliției. Potrivit Inspectoratului pentru Protec
15:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod galben de ceață, valabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Potrivit meteorologilor, ceața va afecta arii extinse în intervalul 6 ianuarie, ora 01:00 – 7 ianuarie, ora 16:00. În această perioadă, vizibilitatea va scădea până la 200 de metri și mai puțin, ceea ce poate crea dificultăți în trafic […] The post Ceață densă în toată țara: meteorologii au emis cod galben appeared first on Omniapres.
14:40
VIDEO // Black Party, dar fără ”Black”: cum a arătat petrecerea de ziua lui Emilian Crețu # Omniapres
Actorul și influencerul Emilian Crețu a sărbătorit 39 de ani cu o petrecere spectaculoasă într-un local de lux din Chișinău, eveniment care a atras atenția fanilor și a creat o atmosferă plină de energie și umor. Petrecerea, organizată în seara de 4 ianuarie, a respectat un dress code „Black Party”, iar invitații au fost îmbrăcați […] The post VIDEO // Black Party, dar fără ”Black”: cum a arătat petrecerea de ziua lui Emilian Crețu appeared first on Omniapres.
14:10
Escrocherie pe WhatsApp: un tânăr de 24 de ani, condamnat după un prejudiciu de peste 10 000 de lei # Omniapres
Un tânăr de 24 de ani a fost condamnat la 1 an și 8 luni de închisoare, după ce a pus la cale o schemă de escrocherie prin intermediul aplicației WhatsApp, folosind o identitate falsă pentru a obține bani de la un bărbat. Potrivit Procuraturii municipiului Chișinău, instanța a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar de […] The post Escrocherie pe WhatsApp: un tânăr de 24 de ani, condamnat după un prejudiciu de peste 10 000 de lei appeared first on Omniapres.
13:40
Energocom a majorat achizițiile de energie electrică ale Republicii Moldova în luna decembrie 2025, reușind în același timp să obțină un preț mediu mai redus. Potrivit datelor companiei, în decembrie au fost cumpărate 458,15 mii MWh de energie electrică, la un preț mediu ponderat de 132,57 euro/MWh. Energia a provenit atât din surse interne, cât […] The post Cum s-a aprovizionat Republica Moldova cu energie electrică în decembrie și la ce preț appeared first on Omniapres.
13:10
Prețurile la carburanți continuă să crească la început de an, iar benzina cu cifra octanică 95 a depășit din nou nivelul de 22 de lei pe litru, potrivit tarifelor maximale stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) pentru data de 6 ianuarie 2026. Conform deciziei autorității de reglementare, benzina va fi comercializată la […] The post Prețurile la carburanți cresc din nou: benzina revine peste pragul de 22 de lei appeared first on Omniapres.
12:40
Brazii folosiți în perioada sărbătorilor de iarnă nu trebuie aruncați în containerele pentru deșeuri menajere, atenționează Primăria municipiului Chișinău și Î.M. Regia „Autosalubritate”. Pentru o colectare corectă, arborii urmează să fie lăsați lângă platformele de stocare a deșeurilor, de unde vor fi preluați separat de echipele operatorului municipal de salubrizare. Potrivit autorităților, brazii depozitați corespunzător, […] The post Brazii folosiți de sărbători, colectați în Chișinău separat de deșeurile menajere appeared first on Omniapres.
12:10
Ambasada Republicii Moldova în Republica Islamică Iran, cu reședința la Baku, recomandă cetățenilor moldoveni să evite orice călătorie în Iran, pe fondul sporirii tensiunilor interne și al menținerii riscurilor de securitate din regiune. Totodată, cetățenii Republicii Moldova care se află deja pe teritoriul iranian sunt îndemnați să ia legătura cu Ambasada, telefonic sau prin e-mail, […] The post Alertă de călătorie: moldovenii sunt sfătuiți să evite deplasările în Iran appeared first on Omniapres.
11:40
Un incendiu izbucnit în dimineața zilei de 4 ianuarie 2026 la biserica „Sfânta Treime” din localitatea Sofia, raionul Drochia, a fost lichidat de pompieri înainte ca flăcările să se extindă către lăcașul propriu-zis. Intervenția promptă a salvatorilor a prevenit producerea unui incendiu de proporții. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 06:40, iar […] The post Incendiu izbucnit la o biserică din Drochia: flăcările, oprite înainte de a se extinde appeared first on Omniapres.
11:10
Începând cu 1 ianuarie, consumatorii de energie electrică din Republica Moldova achită tarife mai mari, odată cu încetarea mecanismului de compensare aplicat pentru primii 110 kWh consumați lunar. Măsura a fost finanțată anterior din fonduri europene și a fost introdusă pentru a atenua impactul crizei energetice. Astfel, în timp ce pe parcursul anului 2025 clienții […] The post Facturile la energia electrică cresc din 1 ianuarie, după încetarea compensațiilor appeared first on Omniapres.
10:40
Kalașnikovul iese treptat din dotarea Armatei Naționale, Republica Moldova urmând să adopte armamentul utilizat de statele occidentale, în cadrul unui proces amplu de modernizare a sectorului de apărare. Anunțul a fost făcut de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, într-un interviu acordat televiziunii publice Moldova 1. Potrivit oficialului, tranziția către calibrul NATO reprezintă un obiectiv strategic, care […] The post Armata Națională renunță la Kalașnikov și trece la armament occidental appeared first on Omniapres.
10:10
Legalitatea capturării președintelui venezuelean Nicolas Maduro de către forțele americane va fi analizată luni în cadrul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, însă este puțin probabil ca Statele Unite să se confrunte cu critici ferme din partea aliaților lor occidentali. Operațiunea militară desfășurată în weekend în Venezuela a provocat reacții puternice la nivel internațional […] The post Capturarea lui Nicolas Maduro de către SUA, analizată la Consiliul de Securitate al ONU appeared first on Omniapres.
09:40
Regimul de declarare a TVA pentru tranzacțiile cu energie electrică și gaze naturale se modifică începând cu 1 ianuarie 2026, odată cu intrarea în vigoare a noilor reguli anunțate de Serviciul Fiscal de Stat. Autoritatea precizează că schimbările au drept scop simplificarea raportării fiscale și eliminarea practicilor neuniforme apărute în aplicarea taxării inverse. Noile prevederi […] The post Regim nou de taxare inversă pentru 29 de comercianți din sectorul energetic appeared first on Omniapres.
09:10
Ieri seara, în jurul orei 18:40, Poliția din Ceadîr-Lunga a fost alertată după ce o femeie a anunțat că asupra automobilului în care se afla împreună cu copilul și concubinul său ar fi fost tras un foc de armă. Incidentul s-a produs pe drumul local de legătură Tomai – Ceadîr-Lunga. Potrivit informațiilor preliminare, în urma […] The post Foc de armă pe un drum local din Ceadîr-Lunga: o mașină, ținta unui atac appeared first on Omniapres.
07:10
Horoscop 5 ianuarie 2026. Zi a negocierilor, a reușitelor profesionale și a reluării legăturilor importante # Omniapres
Este o zi în care cariera, banii și relațiile sociale ies în prim-plan. Se reactivează colaborări, apar invitații și oportunități care pot influența următoarea perioadă. CAPRICORN Sunt solicitări din toate direcțiile și o să vă străduiți să le faceți față cu brio, să mulțumiți pe toată lumea, mai ales dacă este în joc și cariera […] The post Horoscop 5 ianuarie 2026. Zi a negocierilor, a reușitelor profesionale și a reluării legăturilor importante appeared first on Omniapres.
3 ianuarie 2026
13:20
Meteorologii au emis cod galben de condiții complicate ale vremii. Duminică, de la 10:00 și până la luni, ora 14:00, pe arii extinse se vor înregistra polei și depuneri de lapoviță, iar pe drumuri se va forma un strat subțire de gheață. Avertizarea este valabilă pentru toată țara. În această perioadă, temperatura aerului va oscila, […] The post Avertizare meteo pentru duminică și luni: Lapoviță și polei pe drumuri appeared first on Omniapres.
13:10
Moscova condamnă „agresiunea armată” a SUA împotriva Venezuelei și cere evitarea escaladării # Omniapres
Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse a condamnat într-un comunicat ceea ce califică drept un act de agresiune armată al Statelor Unite ale Americii împotriva Venezuelei, exprimând „profundă îngrijorare și condamnare” față de evoluțiile recente. Potrivit MAE rus, citat de Ziua.md, pretextele invocate pentru „justificarea acțiunilor americane sunt „neîntemeiate”, iar ostilitatea ideologizată ar fi prevalat asupra pragmatismului […] The post Moscova condamnă „agresiunea armată” a SUA împotriva Venezuelei și cere evitarea escaladării appeared first on Omniapres.
13:00
Trump anunță o operațiune de amploare în Venezuela și susține că Nicolas Maduro a fost capturat # Omniapres
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat că SUA au desfășurat cu succes o lovitură de amploare împotriva Venezuelei și a liderului acesteia, Nicolas Maduro, afirmând că acesta ar fi fost capturat împreună cu soția sa și scos din țară. Potrivit declarației făcute de Trump, operațiunea a fost realizată în cooperare cu agenții americane de […] The post Trump anunță o operațiune de amploare în Venezuela și susține că Nicolas Maduro a fost capturat appeared first on Omniapres.
2 ianuarie 2026
18:10
Emilian Crețu explică de ce a refuzat să candideze pe listele PAS: „Unii sunt invitați doar pentru fațadă” # Omniapres
Actorul Emilian Crețu a declarat că a refuzat să candideze pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), deși o respectă profund pe președinta Maia Sandu, întrucât consideră că unele persoane publice invitate în politică au un rol pur decorativ. Declarațiile au fost făcute în cadrul podcastului realizat de jurnalista Lorena Bogza, unde actorul a vorbit […] The post Emilian Crețu explică de ce a refuzat să candideze pe listele PAS: „Unii sunt invitați doar pentru fațadă” appeared first on Omniapres.
17:40
Un lot de ouă de găină pentru consum uman a fost rechemat de urgență din magazine, după ce verificările de laborator au scos la iveală prezența unei substanțe farmacologice interzise. Produsele vizate au fost comercializate de SRL Raiplai-Avicola. Este vorba despre ouă cu marcajul 3 MD BR 004, având data durabilității minimale cuprinsă între 10 […] The post Ouă cu substanță interzisă, pe rafturile magazinelor: lotul, retras de urgență appeared first on Omniapres.
17:10
Schimbare la vârful puterii de la Kiev: Budanov, noul șef al Administrației Prezidențiale # Omniapres
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat vineri o schimbare majoră în structura conducerii de la Kiev, declarând că i-a propus lui Kirilo Budanov, șeful serviciilor de informații militare, să preia conducerea Administrației Prezidențiale. Informația a fost relatată de agențiile AFP și Reuters. „M-am întâlnit cu Kirilo Budanov și i-am propus să preia conducerea administrației prezidențiale”, […] The post Schimbare la vârful puterii de la Kiev: Budanov, noul șef al Administrației Prezidențiale appeared first on Omniapres.
16:40
Polița medicală pentru avocați, majorată cu 150% fără consultare. Reacția Uniunii Avocaților # Omniapres
Uniunea Avocaților din Republica Moldova critică dur decizia autorităților de a majora polița de asigurare medicală obligatorie pentru anul 2026, fără consultare prealabilă, calificând măsura drept abuzivă și contrară obligațiilor internaționale ale statului. „În speranța că în anul care vine, reprezentanții statului vor începe să înțeleagă ce înseamnă bunul-simț, ce înseamnă regula – nimic despre […] The post Polița medicală pentru avocați, majorată cu 150% fără consultare. Reacția Uniunii Avocaților appeared first on Omniapres.
