Amenințările lui Trump au ridicat prețul acțiunilor companiilor din Groenlanda
Logos-Press, 9 ianuarie 2026 17:30
Acțiunile companiilor legate de Groenlanda au crescut cu zeci de procente de la începutul anului, ceea ce poate indica un sentiment speculativ al investitorilor, a raportat Logos Press.
Acum 30 minute
17:30
Acum o oră
17:00
În 2026, mărimea scutirilor pentru persoanele fizice rezidente, inclusiv scutirile personale, a rămas la același nivel ca în 2025 și este de 29700 lei, potrivit Logos Press.
Acum 2 ore
16:30
Moldova intenționează să introducă standarde europene de monitorizare a sănătății lucrătorilor, pentru care vor fi create cabinete de medicina muncii și va fi redusă frecvența examinărilor medicale, informează Logos Press.
16:00
Un consorțiu condus de compania irlandeză TechMet a câștigat o licitație pentru un acord de împărțire a producției minerale pentru un sit de litiu în regiunea Kirovograd din Ucraina, informează Logos Press.
Acum 4 ore
15:15
Pentru a doua zi consecutiv, cotațiile futures ale petrolului pe piețele globale au crescut pe fondul incertitudinii legate de livrările de petrol din Venezuela și de evoluțiile din Iran, a raportat Logos Press.
14:45
În programele lor electorale, candidații la funcția de președinte al Uniunii Avocaților din Republica Moldova menționează integrarea europeană, utilizarea inteligenței artificiale, consolidarea autorității profesiei și respectarea deontologiei drept principalele lor priorități, informează Logos Press.
14:15
În anul 2025, bugetul de stat va încasa peste 41,15 miliarde de lei din veniturile colectate de Serviciul Vamal, cu 2.873.566 mii de lei mai mult (+7,5%) față de aceeași perioadă a anului 2024, informează Logos Press.
Acum 6 ore
13:45
Moldova se alătură măsurilor restrictive internaționale impuse de SUA împotriva companiilor petroliere rusești. Această decizie a Consiliului interdepartamental de supraveghere pentru implementarea măsurilor restrictive a fost publicată astăzi.
13:15
ANSA investighează represiunea privind utilizarea de substanțe periculoase de către fermele avicole # Logos-Press
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentară (ANSA) a efectuat 17 inspecții și a ordonat distrugerea a 110 000 de păsări din fermele avicole, în cadrul unei investigații majore privind prezența substanței periculoase metronidazol în sângele păsărilor, a informat Logos Press.
12:45
În 2026, a fost menținut mecanismul de stabilire a cuantumului contribuțiilor obligatorii la sistemul asigurărilor sociale de stat într-o sumă anuală fixă, care se determină prin indexarea salariilor proiectate pentru anul precedent”, a informat Logos Press.
12:15
Președintele american Donald Trump a anunțat o operațiune specială terestră împotriva cartelurilor de droguri mexicane, care ar putea însemna o invazie militară în Mexic – relatează Logos Press.
Acum 8 ore
11:30
În 2026, Statele Unite vor aloca Ucrainei un ajutor militar de numai 400 de milioane de dolari, iar aceeași sumă este planificată pentru 2027, a raportat Logos Press.
11:15
SUA intenționează să facă schimbări majore în industria petrolieră din Venezuela. Președintele american Donald Trump a declarat că companiile petroliere americane vor putea acum să investească în Venezuela pentru a „repara infrastructura petrolieră grav deteriorată și a începe să facă bani pentru țară”, a raportat Logos Press citând RBC.
10:45
Ambasadorii din cele 27 de state membre ale UE votează la 9 ianuarie în favoarea acordului Mercosur, rezultatul pozitiv putând duce la semnarea acordului de către președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, săptămâna viitoare în America Latină – informează Logos Press.
10:15
Traficul rămâne închis pe unele drumuri din republică din cauza vântului și a ninsorilor abundente de noaptea trecută.
Acum 12 ore
09:15
Cea mai mare parte a gazului care trece prin România nu mai ajunge în Ungaria, ci este redirecționat către Ucraina și Moldova, a informat Logos Press.
08:45
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a elaborat un proiect de regulament privind introducerea sistemelor telematice (STI) compatibile (interoperabile), care va asigura schimbul electronic de date și integrarea în rețeaua feroviară europeană, – informează Logos Press.
08:15
Oficialii americani discută posibilitatea unor plăți forfetare către groenlandezi în schimbul acceptării separării de Danemarca și al aderării la Statele Unite.
Acum 24 ore
19:00
În seara zilei de 7 ianuarie, președintele SUA, Donald Trump, a emis un decret privind retragerea țării din 66 de organizații internaționale, inclusiv atât organizații puțin cunoscute și nu foarte semnificative pentru structurile mondiale, cât și organizații destul de solide și semnificative, – informează Logos Press.
Ieri
17:00
În ciuda interzicerii circulației vehiculelor agricole de mari dimensiuni prin capitala Franței, fermierii furioși au mărșăluit spre Arcul de Triumf, Turnul Eiffel și Adunarea Națională pentru a forța autoritățile franceze să adopte o poziție mai fermă față de acordul de liber schimb cu blocul sud-american Mercosur și să adopte măsuri mai eficiente de combatere a epizootiei de dermatită nodulară, o boală foarte contagioasă pentru bovine. – Raportul Logos Press.
16:15
Zăpada, gheața și gerul anormal au provocat deja prăbușirea transportului într-o serie de țări europene”, relatează Logos Press.
15:30
Toate clădirile de apartamente cu caracteristici de condominiu vor fi înregistrate oficial în Registrul bunurilor imobile până în 2028, potrivit Logos Press.
14:45
Ca parte a angajamentelor Republicii Moldova față de Uniunea Europeană, Chișinăul s-a alăturat sancțiunilor UE impuse Turciei pentru „activități neautorizate de explorare și foraj” în estul Mediteranei, informează Logos Press.
14:00
Viceprim-ministrul și ministrul moldovean de Externe, Mihai Popșoi, a declarat că Moldova a obținut acces la o piață competitivă a gazelor și nu se va întoarce „la vulnerabilitatea cu care s-a confruntat în ultimii 30 de ani”, relatează Logos Press.
13:15
Pe fondul unui proces privind legalitatea taxelor de import aflat pe rolul Curții Supreme a SUA, peste o mie de companii americane l-au dat în judecată pe președintele Donald Trump în speranța de a recupera o parte din taxele plătite până în prezent, în valoare totală de miliarde de dolari, informează Logos Press.
12:30
Autoritățile americane lucrează la un plan masiv de preluare a controlului asupra industriei petroliere din Venezuela n o perioadă lungă de timp. Iar această inițiativă va face posibilă reducerea prețului petrolului la 50 de dolari pe baril.
12:00
Întreprinderea de stat Poșta Moldovei, cel mai mare operator de servicii poștale din țară, a anunțat o licitație pentru întreținerea, administrarea și dezvoltarea portalului său web cu conturi personale de utilizator, în valoare de 3.240.000 lei, fără TVA, informează Logos Press.
11:15
Președintele american Donald Trump a declarat că intenționează să guverneze Venezuela atâta timp cât este necesar.
10:30
Cabinetul de Miniștri al Ucrainei a adoptat Rezoluția nr. 1767 „Cu privire la amendamentele la Rezoluția Cabinetului de Miniștri al Ucrainei nr. 451 din 21 mai 2012 și nr. 1091 din 27 septembrie 2022”, care a optimizat procedurile vamale în porturile țării, – Logos Press reports.
09:45
Dispozițiile noului regim fiscal pentru liber-profesioniști, introdus de la 1 ianuarie 2026, atrag deja critici din cauza ratei forfetare ridicate de impozitare de 15%”, informează Logos Press.
09:15
Președintele ucrainean Volodymyr Zelenskyy a declarat că Ucraina și Moldova trebuie să se îndrepte într-o manieră coordonată spre aderarea la Uniunea Europeană, subliniind importanța progreselor simultane în negocierile cu UE, informează Logos Press.
7 ianuarie 2026
18:15
Lansarea programului de sprijin pentru întreprinderile mici din Transnistria și Găgăuzia # Logos-Press
O nouă inițiativă de dezvoltare a afacerilor va fi lansată pentru întreprinderile mici și mijlocii din regiunea transnistreană și Găgăuzia, în cadrul căreia cinci companii din fiecare regiune vor primi sprijin financiar și de specialitate cuprinzător, informează Logos Press.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:15
Prima opțiune este o invazie armată a SUA. O altă opțiune posibilă este coerciția. Trump s-ar putea oferi să cumpere Groenlanda de la Danemarca, promițând investiții semnificative în economia insulei.
16:15
Chevron și grupul de private equity Quantum Energy Partners fac echipă pentru a licita pentru activele de peste mări ale companiei petroliere ruse Lukoil.
15:45
Serviciul Vamal (SV) al Republicii Moldova a publicat o serie de ghiduri practice pentru a ajuta antreprenorii să parcurgă mai ușor procedurile vamale, informează Logos Press.
15:00
Cipru găzduiește miercuri, 7 ianuarie, ceremonia de deschidere a președinției rotative a țării la Consiliul Uniunii Europene. La eveniment participă președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy, președintele Consiliului European, António Costa, și președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, informează Logos Press.
14:15
Exporturile de servicii ale Moldovei au înregistrat o creștere puternică între ianuarie și septembrie 2025, depășind exporturile de bunuri pentru prima dată în istorie, a raportat Logos Press.
13:15
De la 1 ianuarie 2026, lista medicamentelor rambursate a fost completată cu medicamente noi și perioadele de valabilitate ale rețetelor pentru medicamentele rambursate au fost prelungite, a informat Logos Press.
12:15
Republica Moldova a aderat, alături de România și Ucraina, la un proiect regional cu un buget de aproximativ 1,3 milioane de euro destinat protejării biodiversității Mării Negre și combaterii braconajului, informează Logos Press.
11:15
Emisiunea Bitcoin, spre deosebire de moneda americană, este finită, astfel încât activele bitcoin nu sunt supuse deprecierii inflaționiste, potrivit Logos Press.
10:15
Compania moldovenească LED Market a furnizat soluții de iluminat eficiente din punct de vedere energetic pentru jucători internaționali cunoscuți precum MixMarkt (Germania), Starbucks, Burger King, Cărturești și Moldova Mall Iași (România), a raportat Logos Press.
09:15
Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) va relua acceptarea cererilor de finanțare nerambursabilă la sfârșitul lunii ianuarie sau începutul lunii februarie, după aprobarea bugetului său, a informat Logos Press.
6 ianuarie 2026
18:15
Locuitorii Republicii Moldova vor putea face cunoștință cu istoria și particularitățile fiecăruia dintre cele 50 de state ale SUA în cadrul unei campanii speciale „50 de state în 50 de săptămâni”, dedicată celei de-a 250-a aniversări a fondării Statelor Unite ale Americii, – informează Logos Press.
17:30
Executivul UE caută sprijinul unei majorități a celor 15 membri ai UE pentru a aproba semnarea unui acord de liber schimb cu blocul sud-american Mercosur până la 12 ianuarie, dar până în prezent nu a reușit să obțină o marjă sustenabilă, a informat Logos Press.
17:15
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat începerea depunerii cererilor de către autoritățile locale ale localităților (cu excepția municipiilor Chișinău și Bălți) care doresc să concureze pentru titlul de „Capitală Sportivă a Moldovei 2026”, – informează Logos Press.
16:45
În 2026, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova va primi de la bugetul de stat 943,5 milioane de lei, cu aproape 60 la sută mai mult decât la începutul anului trecut, informează Logos Press.
16:15
În cadrul programului FCA sunt disponibile pentru agricultori credite în valoare de 300 de milioane de lei # Logos-Press
De la lansarea programului în martie și până la sfârșitul lunii decembrie 2025, programul Fondului pentru credite agricole (FCA) a finanțat 288 de microîntreprinderi și întreprinderi agricole mici, dintre care 38 au fost finanțate în decembrie, a informat Logos Press.
15:45
La începutul lunii ianuarie 2026, există cu 10,7 miliarde m3 mai puține rezerve de gaze în depozitele subterane de gaze din Europa decât în urmă cu un an, a raportat Logos Press.
15:15
Agenția Servicii de Stat a lansat un nou serviciu digital pentru înregistrarea antreprenorilor independenți în Registrul de stat al persoanelor juridice, informează Logos Press.
14:45
În 2025, 25 564 de gospodării au reușit să își reducă facturile la energie cu aproximativ 30% datorită programului guvernamental EcoVoucher, informează Logos Press.
