Trafic intens la frontieră: Aeroportul Chișinău, Leușeni și Sculeni, cele mai solicitate puncte
Curentul.md, 12 ianuarie 2026 09:40
În ultimele 24 de ore, la punctele de trecere a frontierei de stat au fost înregistrate peste 68 de mii de traversări de persoane, cele mai solicitate puncte fiind Aeroportul Internațional Chișinău, Leușeni și Sculeni, informează Poliția de Frontieră. Potrivit datelor oficiale, fluxul total de persoane a constituit 68 232 de traversări. Cele mai tranzitate […]
• • •
Acum 30 minute
09:40
Acum o oră
09:10
Administraţia Națională a Drumurilor informează că, pe parcursul acestei nopți, echipele de intervenție au acționat pe mai multe sectoare de drum din partea de nord a țării, unde s-au înregistrat ninsori și au fost necesare lucrări de curățare a părții carosabile și de răspândire a materialului antiderapant. Pentru desfășurarea intervențiilor, 58 de utilaje speciale și […]
Ieri
11:20
Dmitri Torner, liderul al Partidului „NOI – Noua Opțiune Istorică”, a constatat că, pe final de an, toţi fiind deja cu gândul la sărbători, a trecut practic pe neobservate o declaraţie făcută la cel mai înalt nivel şi anume că toate întreprinderile de stat vor fi reorganizate. „Recunosc – pe mine personal această temă mă […]
11:10
11:00
Ion Ceban: În cadrul campaniei „De la inimă la inimă”, municipalitatea a răspuns scrisorilor trimise de copiii din raioanele țării, iar peste 400 de micuți au venit la Chișinău pentru a trăi # Curentul.md
În perioada sărbătorilor de iarnă, când bunătatea se simte mai aproape, iar gesturile simple capătă sens, Primăria Chișinău este alături de copiii din centrele de plasament, copiii cu necesități speciale și copiii din familii social-vulnerabile, veniți din toate colțurile țării. În acest sens, menționează Primarul General, Ion Ceban, în cadrul campaniei „De la inimă la […]
11:00
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență atenționează cetățenii despre măsurile de securitate în contextul temperaturilor scăzute care se vor înregistra în următoarele zile. Salvatorii îndeamnă oamenii să monitorizeze permanent buletinele informative, dar și avertizările lansate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. În condiții de ger și pe drumuri cu ghețuș, cetățenii sunt rugați să evite deplasările […]
Mai mult de 2 zile în urmă
14:30
Complexul Muzeal Arad anunță expoziția „Istoria în emisiuni monetare ale Băncii Naționale a Moldovei. Piese din patrimoniul Galeriei Colecțiilor Petru Costin a Raionului Ialoveni… # Curentul.md
Complexul Muzeal Arad anunță expoziția „Istoria în emisiuni monetare ale Băncii Naționale a Moldovei. Piese din patrimoniul Galeriei Colecțiilor Petru Costin a Raionului Ialoveni și al Muzeului Vamal al Republicii Moldova”. Expoziția prezintă o impresionantă colecție de monede comemorative din aur și argint, emise de Banca Națională a Moldovei, dedicate unor personalități marcante, unor momente […]
13:10
Sireți – satul care, prin energie solară, și-a asigurat iluminat stradal modern și facturi zero achitate de Primărie # Curentul.md
Autoritățile din satul Sireți, raionul Strășeni, au transformat complet modul în care localitatea își asigură iluminatul public și consumul de energie al instituțiilor publice. Prin construcția unui parc fotovoltaic cu o capacitate de 200 kW localitatea asigură energia necesară pentru iluminatul stradal, clădirile publice și utilitățile locale, reducând semnificativ costurile la energie electrică, achitate de […]
12:40
Igor Dodon a discutat pregătirile pentru alegerile în Adunarea Populară a Găgăuziei cu liderii organizațiilor de partid # Curentul.md
Președintele PSRM, Igor Dodon, împreună cu liderul organizației teritoriale a PSRM din Găgăuzia, membru al Comitetului Executiv Politic al partidului și deputat în Parlament, Grigori Uzun, precum și cu deputați socialiști din Adunarea Populară a Găgăuziei, au desfășurat o ședință de lucru cu conducătorii organizațiilor primare ale PSRM din autonomie. În cadrul întrevederii, participanții au […]
12:40
Cinci provocări enumerate de Irina Vlah: „Este clar că 2026 va fi un an dificil pentru Republica Moldova” # Curentul.md
Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, afirmă că anul 2026 abia a început, dar deja la această etapă este clar că acesta va fi unul dificil pentru Republica Moldova. În context, ea a venit o prognoză în care s-a referit la principalele provocări cu care s-ar putea confrunta ţara în noul an. „În primul […]
12:10
Salubrizarea în Chișinău se desfășoară normal: 44 de autospeciale și 120 de muncitori asigură colectarea deșeurilor # Curentul.md
Î.M. Regia „Autosalubritate” informează că procesul de colectare și transportare a deșeurilor municipale se desfășoară în regim obișnuit, inclusiv în condiții de iarnă, cu respectarea graficelor stabilite. Începând cu ora 05:30, în teren au fost mobilizate 44 de autospeciale și aproximativ 120 de muncitori din cadrul secției de exploatare, care asigură evacuarea deșeurilor în toate […]
11:40
Risc de alunecare pe drumuri și trotuare: Serviciile municipale intervin cu material antiderapant # Curentul.md
Primăria capitalei informează cetățenii despre necesitatea unei atenții sporite la deplasarea pe carosabil și pe trotuare, în contextul condițiilor meteorologice din ultimele ore. Ca urmare a ploilor înregistrate pe parcursul zilei de ieri și a lapoviței, sub stratul de zăpadă s-a format ghețuș, ceea ce creează riscuri sporite de alunecare atât pentru pietoni, cât și pentru […]
11:20
Petr Vlah, despre cum ar trebui să fie anul 2026 pentru Autonomia Găgăuză: Cinci momente de maximă importanţă # Curentul.md
Ex-deputatul Petr Vlah, într-un nou comentariu pe pagina sa de Facebook, a spus cum ar trebui să fie anul 2026 pentru Autonomia Găgăuză, or, a remarcat el: „în timp ce pentru Republica Moldova, în general, anul 2026 se anunţă a fi unul destul de liniştit (cel puţin nu vor avea loc nici un fel de […]
11:10
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 informează că, în data de 8 ianuarie, în intervalul 00:00 – 20:00, pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile, manifestate prin ninsori, ghețuș și polei pe drumurile naționale, la numărul unic de urgență au fost înregistrate apeluri care au vizat situații de urgență generate de aceste fenomene. În acest […]
10:40
Peste 4 000 de consumatori din 10 localități, au rămas fără energie electrică din cauza vremii extreme # Curentul.md
4210 consumatori din 10 localități au rămas fără energie electrică în urma condițiilor meteo nefavorabile. Echipele de intervenție ale operatorilor sistemului de distribuție SA „Premier Energy Distribution” și SA „RED-Nord” se află în teren pentru a remedia situația și a reduce riscurile și disconfortul cetățenilor legate de lipsa accesului la energie electrică. Totodată, un număr […]
10:10
Ministerul Afacerilor Interne informează că, potrivit avertizării emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, în perioada 08 ianuarie 2026, ora 16:00 – 09 ianuarie 2026, ora 12:00, pe întreg teritoriul țării a fost instituit Cod Galben de intensificări ale vântului, lapoviță și ninsoare. Pe durata intervalului menționat s-au înregistrat rafale de vânt cu viteze de până […]
09:40
În urma condițiilor meteo nefavorabile salvatorii și pompierii din toată țara au fost antrenați pentru lichidarea consecințelor situațiilor de risc, dar și ajutorarea populației aflate în dificultate. În ultimele 24 de ore angajații IGSU au realizat 88 de intervenții, cele mai multe din ele 33 la efectuarea lucrărilor de tractare și deblocare mijloacelor de transport […]
09:10
Circulație blocată pe șoseaua Balcani, după Grătiești, din cauza unui camion răsturnat # Curentul.md
Circulația rutieră pe șoseaua Balcani, după comuna Grătiești, municipiul Chișinău, este blocată pe ambele sensuri de deplasare. Blocajul este cauzat de un accident rutier produs astăzi, în jurul orei 04:11, când un camion de model Mercedes a derapat de pe carosabil, răsturnându-se și blocând complet traseul. Conducătorul auto a fost preluat de un echipaj de […]
8 ianuarie 2026
09:40
Maia Sandu a participat la inaugurarea președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene # Curentul.md
Șefa statului, Maia Sandu, a participat, astăzi, la deschiderea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene. Evenimentul găzduit de Președintele Republicii Cipru, Nikos Christodoulides, a reunit mai mulți oficiali, inclusiv, Președintele Consiliului European, António Costa,Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen și Președintele Ucrainei Volodymyr Zelenskyy. În discuțiile cu liderii europeni, șefa statului a […]
7 ianuarie 2026
12:10
Comisia de evaluare a procurorilor (Completul B) a finalizat evaluarea a doi procurori din Procuratura Anticorupție: Gheorghe Iapără și Vitalie Ivanov. Completul nu a identificat probleme privind conformitatea acestora cu criteriile de integritate etică și financiară stabilite de art. 11 din Legea nr. 252/2023. Rapoartele de evaluare au fost transmise astăzi subiecților evaluării și Consiliului […]
11:10
Consiliul Superior al Procurorilor convoacă Adunarea Generală a Procurorilor pentru 20 martie # Curentul.md
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a decis convocarea Adunării Generale a Procurorilor pentru data de 20 martie 2026, ora 10:00, aceasta urmând să se desfășoare în format online. Proiectul ordinii de zi a Adunării Generale a Procurorilor include următoarele subiecte: – audierea raportului privind activitatea Procuraturii pentru anul 2025; – dezbaterea priorităților Procuraturii pentru anul […]
10:10
SRL „KAUFLAND” și SRL „NESTLÉ” inițiază rechemarea voluntară pentru o cantitate limitată din produsele cu datele de identificare de mai sus, ca măsură de precauție. Decizia a fost luată în urma identificării unei neconformități la un ingredient provenit de la un furnizor extern utilizat în procesul de fabricație, care ar putea conduce la posibila prezență […]
09:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat avertizează că, între 7 ianuarie, ora 01:00 și 9 ianuarie, ora 14:00, se vor menține poleiul și ghețușul pe drumurile din mai multe regiuni ale țării. Pe 8 ianuarie sunt așteptate precipitații sub formă de ploaie, care se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare. Autoritățile municipale sunt pregătite să intervină […]
6 ianuarie 2026
17:10
Echipa de asistență medicală urgentă din cadrul SAMU Sîngerei a avut o intervenție deosebită la începutul anului, asistând o naștere care s-a produs în ambulanță. Cazul a fost înregistrat la data de 5 ianuarie 2026. La ora 14:14, Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a recepționat un apel dintr-o localitate a raionului Sîngerei, privind […]
16:40
Agenția Servicii Publice anunță lansarea, la data de 05.01.2026, unui serviciu nou, în format online, de luare în evidență în Registrul de stat al unităților de drept (RSUD) a persoanelor care doresc să înregistreze activitatea de antreprenor independent. Serviciul este destinat persoanelor fizice rezidente care intenționează să desfășoare activitatea economică independentă în domeniul prestării serviciilor, […]
16:10
Peste 12 500 de femei din municipiile Chișinău și Bălți, dar și din raioanele Ungheni, Nisporeni, Călărași, Fălești și Căușeni au beneficiat pe parcursul anului trecut de servicii de depistare precoce a cancerului mamar. Aceste servicii au fost oferite persoanelor cu simptome suspecte, facilitând accesul rapid la investigații de specialitate. Din numărul total, peste cinci […]
16:00
Igor Dodon: Doar într-un singur an, datoria directă a Guvernului față de Comisia Europeană s-a majorat de peste 2 ori # Curentul.md
Igor Dodon, liderul socialiștilor, a constatat că, „la sfârșitul anului trecut, Banca Națională a publicat Balanța de plăți. Acolo sunt multe cifre interesante, dar ași vrea să atrag atenția asupra următoarelor tendințe. Din 2021, datoria externă directă a Guvernului a crescut de 2,1 ori, iar față de structurile Uniunii Europene – de 2,5 ori, inclusiv […]
15:40
Echipajele de patrulare ale Direcției regionale „Sud” a Inspectoratului General de Carabinieri (IGC), din municipiul Cahul, au intervenit în două situații care ar fi putut duce la producerea unor accidente rutiere grave. Primul caz a vizat un șofer care manifesta un comportament agresiv în trafic. În urma discuțiilor cu oamenii legii, tânărul, în vârstă de […]
15:10
CEC este în proces de recepționare a rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru semestrul doi al anului 2025 # Curentul.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) se află în proces de recepționare și sistematizare a rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru semestrul doi al anului 2025. Până astăzi, 5 ianuarie 2026, Comisia a recepționat rapoarte din partea a trei formațiuni politice, în proces de semnare a raportului este o formațiune politică, iar altele 14 au […]
14:40
Guvernul lansează procesul de elaborare a Raportului Național Voluntar 2026 privind Obiectivele de Dezvoltare Durabilă # Curentul.md
Republica Moldova reconfirmă angajamentul față de implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, inițiind procesul de elaborare a celui de-al doilea Raport Național Voluntar (RNV) privind progresul în realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD). Raportul Național Voluntar 2026 va prezenta progresele înregistrate pentru toate cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă și va include o analiză aprofundată […]
14:10
Consiliul Municipal Chișinău, convocat pe 20 ianuarie la inițiativa fracțiunii MAN și a Primăriei # Curentul.md
La inițiativa consilierilor Fracțiunii Partidului Mișcarea Alternativa Națională și a executivului Primăriei se convoacă ședința Consiliului Municipal Chișinău pentru data de 20 ianuarie. Conform demersului înaintat, pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse următoarele subiecte prioritare: 1. Cu privire la implementarea proiectului de eficiență energetică a grădinițelor din mun. Chișinău. 2. Cu privire la […]
13:40
EcoVoucher: peste 20 de milioane de lei economisiți pe energie electrică de gospodării în 2025 # Curentul.md
Economiile generate de Programul guvernamental EcoVoucher, în 2025, urmare a funcționării tuturor echipamentelor procurate cu ajutorul voucherelor, inclusiv a celor înlocuite începând cu anul 2024, sunt de aproximativ 5,41 milioane kWh sau 20 milioane de lei. Alte 25.564 de familii au obținut, în 2025, posibilitatea de a-și reduce cu cca 30% facturile la energia electrică […]
12:20
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban face apel la unitate, responsabilitate și cooperare în perioadele cu condiții meteorologice nefavorabile, informează CURENTUL. „În fiecare an, în perioada intemperiilor sau a condițiilor meteorologice nefavorabile, este necesară munca în echipă, atât la nivel central și local, a poliției, cât și împreună cu cetățenii și mass-media, care să […]
12:20
Irina Vlah: În 2025, Moldova şi-a compromis statutul de ţară capabilă să organizeze alegeri democratice # Curentul.md
Politiciana Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, afirmă că anul 2025 a devenit deja istorie şi acum, când avem tabloul integral, putem face unele concluzii importante despre ce a însemnat acesta pentru Republica Moldova. Ea spune că, deoarece despre unele lucruri bune sau relativ bune au vorbit alţii, și-a asumat dificila misiune de a […]
12:10
Ceața și condițiile meteo dificile îngreunează circulația rutieră în mai multe regiuni # Curentul.md
Condițiile meteo din ultimele 24 de ore au afectat mai multe regiuni ale țării, îngreunând circulația rutieră. Intervențiile operative și prezența constantă a polițiștilor pe traseele naționale și locale au contribuit la reducerea impactului situațiilor generate de vremea nefavorabilă. La această oră, în mai multe zone ale țării se menține ceața, fenomen care reduce vizibilitatea […]
11:40
Serviciile municipale au intervenit în teren pentru deszăpezire și lichidarea situațiilor de avariere # Curentul.md
Pe parcursul nopții, serviciile municipale, împreună cu Preturile, au intervenit în teren pentru deszăpezire și lichidarea situațiilor de avariere apărute ca urmare a ninsorii. S-a acționat pe străzile principale și secundare, cu prioritate pe arterele de transport public și căile de acces spre municipiul Chișinău, fiind curățat carosabilul și aplicate materiale antiderapante. De asemenea, au […]
11:10
Pompierii din capitală au evacuat 32 persoane care riscau să se intoxice cu fum în urma unui incendiu. Cazul a avut loc în noaptea de 06 ianuarie 2025, într-un bloc locativ cu 16 nivele din strada Unirii Principatelor 1, municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 00:43. Potrivit informațiilor înregistrate, la […]
10:40
Poliția informează cetățenii că, astăzi, este planificată desfășurarea unui protest în localitatea Negureni, raionul Telenești, cu posibila implicare a tehnicii agricole (tractoare). Traseul Negureni reprezintă un drum de importanță majoră, intens circulat, în special de cetățenii care se deplasează spre localitățile rurale, către rude și familie pentru a sărbători Crăciunul. În contextul desfășurării protestului, precum […]
10:10
Ministerul Educației și Cercetării lansează concursul pentru selectarea localității care va purta titlul „Capitala Sportului – 2026” # Curentul.md
Ministerul Educației și Cercetării lansează concursul pentru selectarea localității care va purta titlul „Capitala Sportului – 2026”. Programul „Capitala Sportului” reprezintă o inițiativă națională menită să promoveze un stil de viață activ și sănătos, precum și să stimuleze dezvoltarea sportului la nivel local. La concurs pot aplica localitățile din țară, inclusiv cele din Unitatea Teritorială […]
09:40
În municipiul Bălți, a avut loc ședința de lucru a Consiliului organizației teritoriale a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova. La ședință a participat președintele PSRM, Igor Dodon, care a făcut un bilanț al anului precedent și a expus poziția partidului față de situația politică actuală din țară. În cadrul ședinței, Consiliul a luat act de […]
09:10
161 de arbori tăiați ilegal și prejudiciu de circa 200 de mii de lei, depistați în urma unui control inopinat la Criuleni # Curentul.md
Un control inopinat efectuat în raionul Criuleni a scos la iveală tăieri ilegale de arbori, soldate cu un prejudiciu estimat la aproximativ 200 de mii de lei. Potrivit Ministerului Mediului, în urma verificărilor au fost identificați 161 de arbori tăiați ilegal. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajer, a calificat situația drept una gravă, în contextul eforturilor naționale […]
5 ianuarie 2026
18:10
SA Energocom continuă să asigure stabilitatea energetică a Republicii Moldova. Astfel, în decembrie 2025, Societatea a achiziționat un volum total de 458,150 mii MWh de energie electrică, care a provenit atât din surse interne, cât și din importuri, la un preț mediu ponderat de 132,57 EUR/MWh. În acest context, importurile au constituit 65,46% din volumul […]
17:40
17:10
Pe parcursul anului 2025, Parlamentul Republicii Moldova și-a deschis ușile pentru aproximativ 13 500 de persoane. Peste 10 000 dintre acestea au beneficiat de tururi ghidate în clădirea instituției parlamentare, iar celelalte au participat la evenimentele publice și sociale organizate de Parlament. În anul 2025 au fost organizate, în total, 342 de tururi ghidate. Cele […]
16:40
Persoanele care se asigură în mod individual vor putea achita, începând de joi, 1 ianuarie, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM) în sumă fixă pentru anul 2026. Cetățenii care nu sunt angajați și nici asigurați de Guvern sunt obligați să achite prima de asigurare în mod individual în primele trei luni ale anului. […]
16:10
Primăria municipiului Chișinău și Î.M. Regia „Autosalubritate” informează cetățenii că brazii utilizați în perioada sărbătorilor de iarnă nu trebuie depozitați în containerele destinate deșeurilor menajere. Pentru o colectare corespunzătoare, arborii urmează să fie lăsați lângă platformele de stocare a deșeurilor, de unde vor fi preluați de echipele operatorului municipal de salubrizare. Brazii depozitați separat, fără […]
15:40
O fată de 17 ani a suferit intoxicație cu monoxid de carbon în urma nerespectării regulilor de exploatare a sobei de încălzit. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 4 ianuarie 2025, într-o gospodărie din satul Tocuz, raionul Căușeni. Minora a fost transportată la spitalul raional pentru investigații medicale, iar la moment starea acesteia […]
15:10
15:10
Digitalizare în sănătate: 14 funcționalități noi pentru prescrierea medicamentelor compensate # Curentul.md
Sistemul informațional „eRețeta pentru medicamente și dispozitive medicale compensate” a fost modernizat, cu ajutorul Uniunii Europene, Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Organizației Mondiale a Sănătății, prin implementarea a 14 dezvoltări funcționale care simplifică procesul de prescriere și eliberare a medicamentelor compensate. Noile funcționalități permit medicilor să introducă mai ușor datele medicale (inclusiv […]
14:30
Centrul Național Anticorupție raportează pentru săptămâna precedentă mai multe activități în domeniile de combatere a corupției și recuperării bunurilor infracționale. Potrivit datelor Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale a CNA (ARBI), active de peste 290 de milioane de lei au fost sechestrate în baza delegațiilor procurorilor. Indisponibilizările au avut loc în cauze penale, aflate în […]
